Орешкин: санкции помогли России перейти на рублёвые расчёты во внешней торговле
Количество всевозможных ограничений, введенных недружественными странами против России, суммарно превышает все рестрикции вместе взятые в отношении других государств. Вводиться они начали с 2014 года, после воссоединения Крыма с РФ, а с 2022 года приобрели лавинообразный характер.
Результат этого беспрецедентного давления оказался совсем не таким, на который рассчитывал так называемый коллективный Запад. Российская экономика, хотя и столкнулась с проблемами, но не рухнула. Устояла и финансово-кредитная система. Более того, санкции запустили в России процессы, которые позволили выстроить новые финансовые механизмы, в том числе в международной торговле.
Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на II Открытом диалоге «Будущее мира: новая платформа глобального роста» в НЦ «Россия», сообщил, что по итогам 2025 года 85% внешней торговли России обслуживается рублями или валютами стран БРИКС, а валюты стран G7 были полностью вытеснены. В 2021 году 76% внешнеэкономического оборота России проходило в долларах и евро.
Ввели большое количество санкций на российский финансовый сектор, запретили работу систем Visa и Mastercard в нашей стране, сделали много решений в надежде, что они негативно повлияют на нашу страну. Но в реальности эффект оказался другой. Россия в этом плане перестала оплачивать дорогие услуги западной финансовой системы и выстроила новые механизмы.
Орешкин добавил, что объем внешней торговли России сегодня находится примерно на том же уровне, что был в 2020–2021 годах.
По данным ЦБ РФ за январь этого года, доля платежей европейских покупателей за российский экспорт составила 75,7%. Это максимум за всю историю. За импорт из Европы в Россию оплата в рублях составила 69,4%, что тоже рекорд. Еще несколько лет назад такие цифры были невозможны, почти вся торговля РФ не только с Европой шла в долларах и евро.
