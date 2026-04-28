Орешкин: санкции помогли России перейти на рублёвые расчёты во внешней торговле

Количество всевозможных ограничений, введенных недружественными странами против России, суммарно превышает все рестрикции вместе взятые в отношении других государств. Вводиться они начали с 2014 года, после воссоединения Крыма с РФ, а с 2022 года приобрели лавинообразный характер.

Результат этого беспрецедентного давления оказался совсем не таким, на который рассчитывал так называемый коллективный Запад. Российская экономика, хотя и столкнулась с проблемами, но не рухнула. Устояла и финансово-кредитная система. Более того, санкции запустили в России процессы, которые позволили выстроить новые финансовые механизмы, в том числе в международной торговле.

Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на II Открытом диалоге «Будущее мира: новая платформа глобального роста» в НЦ «Россия», сообщил, что по итогам 2025 года 85% внешней торговли России обслуживается рублями или валютами стран БРИКС, а валюты стран G7 были полностью вытеснены. В 2021 году 76% внешнеэкономического оборота России проходило в долларах и евро.

Ввели большое количество санкций на российский финансовый сектор, запретили работу систем Visa и Mastercard в нашей стране, сделали много решений в надежде, что они негативно повлияют на нашу страну. Но в реальности эффект оказался другой. Россия в этом плане перестала оплачивать дорогие услуги западной финансовой системы и выстроила новые механизмы.

Орешкин добавил, что объем внешней торговли России сегодня находится примерно на том же уровне, что был в 2020–2021 годах.

По данным ЦБ РФ за январь этого года, доля платежей европейских покупателей за российский экспорт составила 75,7%. Это максимум за всю историю. За импорт из Европы в Россию оплата в рублях составила 69,4%, что тоже рекорд. Еще несколько лет назад такие цифры были невозможны, почти вся торговля РФ не только с Европой шла в долларах и евро.
  Andobor
    Сегодня, 13:13
    Потому рубль и растёт со страшной силой, особенно в свете последних событий в Персидском заливе, - всём нужен.
      Сегодня, 13:19
      И всё же это правильный шаг,пусть и вынужденный Лучше поздно чем никогда. Торговать должны в своей валюте. Только тогда на неё спрос появится.Так же неплохо будет если реализуют идею цифрового рубля(Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую выпускает Банк России. По сути, это те же самые рубли, только в цифровом формате). Опять же появилась своя платежная система. Раньше только мечтать могли об этом.
        Сегодня, 13:37
        Торговля в иностранной валюте ведет к тому, что Россия своими ресурсами и продуктами обеспечивает платежеспособность чужой валюты, укрепляет ее в ущерб собственной. По факту это неоколониальная система выстроенная западом для порабощения целых народов.
        Важно другое
        доля платежей европейских покупателей за российский экспорт составила 75,7%
        , т.е. Россия продолжает по максимуму обеспечивать страны НАТО своими энергоресурсами для того, что бы они продолжали убивать наших солдат и мирных граждан на нашей же территории.
        Такого цинизма в политики не было даже 90-е.
        Сегодня, 13:44
        Между государствами нужны не деньги а условные единицы и надо просто обменивать товары между собой. Нужно убирать всех частников и физлиц из торговли с заграницей. Нужно вернуть правильный статус и работы ВТБ - он один должен работать с другими странами и валюта должна проходить вся через него одного - он создавался для этого. В РФ нужен запрет на хождение валют других стран в принципе. Таможенные платежи должны считаться исключительно в рублях без привязок к другим валютам вообще. Простой пример - хочешь ввезти авто импортное или другую технику - плати стоимость авто или техники произведенной в РФ в казну государства. Только так можно отбить государству инвестиции в заводы на своей территории. Цифровой рубль - это безналичный рубль. Что там что там это всего лишь цифры на экране компа. И не пытайтесь переубедить. Есть наличка, а есть безналичка -и это цифры или в компе или на бумажках ОФЗ и тому подобном. Наличные деньги стоят денег, а цифры в компе почти бесплатны. Для первых надо банки, инкассаторов, броневики для перевозок, бумага и краска. Для безнала большая часть расходов просто не нужна из этого. И разница одна большая - когда не будет электричества - наличка будет работать, а безнал-цифровой рубль - нет.
          Сегодня, 14:04
          Простой пример - хочешь ввезти авто импортное или другую технику - плати стоимость авто или техники произведенной в РФ в казну государства.

          Да это ж просто мечта какая то для мажоров - завозить Мерседесы/Лексусы/ Феррари - по цене Весты или Гранты

          Нужно убирать всех частников и физлиц из торговли с заграницей.
          я думаю что вы будете первый выть на Луну - когда у вас телефон помрет, а следующий по открытке lol - через 5 лет купить можно будет.
          Потому как государству будет по чуть выше колен - работает у вас телефон или нет, ему так даже спокойнее будет - ВПН не включите lol
        Сегодня, 14:04
        кто же с этим спорит?
        а с чего он должен появиться? - исходя из первого постулата?
        в схеме представленной в начале статьи - целая "куча прокладок" - они в чьей собственности хочется знать?
        Торговля в национальной валюте будет тогда - когда эта валюта будет торговаться на основных биржах мира(хотя бы), а так - "это жалкое подобие левой руки..."
        Сегодня, 14:11
        ну продал затюканный европеец за рубли свое оборудование ( это еще не попасть под санкции и расследование) , появились у него рубли ( Капитализировать он их может только в РФ, и не во всех банках, зарегестировавшись в ФНС с ИНН 99****).Дальше ,что ?
        Ему надо купить в Гондурасе селёдку( допустим).
        1. За рубли Гондурас не продаст
        2.SWIFT а не работает, Да и с санкционными ( а они почти все 100% в списке) Гондурас работать не будет, вторичка санкций.
        3.Опять "бартер" (в обратную сторону. В итоге при продаже за рубли, и покупке себе дальще, дважды теряется на "коммисиях " и посредниках.
        Опять бартер.
        Все издержки ложатся на конечного потребителя, электорат.
        1+2+3 за рубли будут продавать, если рубли легко можно потратить, без издержек.
        Китай и без санкций свою сделал, и карты. Только у нас ,почему то 32 + года мяли вату в ступе.
        тут банки с безналичным/ бумажным зависают ("бпла"), в туалет в Москве не сходить по приложению, Госуслуги -висят. Только МАХ " работает даже на парковке у # Инстасамки", ущерб в Москве и ВВП вообще : миллиардный, а уж с цЫфровым рублём колом встанет вся экономика.
      Сегодня, 14:08
      Я аж чуть не подпрыгнул от такой новости! И побежал смотреть на график доллар/рубль. И вот что увидел. С апреля 2025 года, ровно год уже, рубль ходит в диапазоне (коридоре) 75-85 рублей за доллар. О каком росте, да еще со страшной силой, нам вещает Andobor? Какой-то несерьезный товарищ.
    Сегодня, 13:20
    Российская экономика, хотя и столкнулась с проблемами, но не рухнула. Устояла и финансово-кредитная система. Более того, санкции запустили в России процессы, которые позволили выстроить новые финансовые механизмы, в том числе в международной торговле.
    Есть интересное видео с выступлением на Московском экономическом форуме. Владелец и директор (в одном лице) с/х предприятия делится успехами своей работы за прошлый год - прибыль 70 млн. из них банку отдал 60 млн. На развитие осталось ещё целых 10 млн. Он "счастлив", что по его мнению, сделав оборот, экономика по сути вернулась в 90-е годы. Единственное, не понимает, а зачем ему самому всё это нужно, если гораздо выгоднее продать это предприятие и положить деньги в тот же банк под проценты, и уже по ним получать прибыль, но только не 10млн, а 146млн. Ни ничего не делая, совсем... Такие времена. Путин, итоги.
      Сегодня, 13:23
      А вы ждали, что по ТВ будет какая-то критика? 🤣 это же самоубийство в наше время. Да и не дадут с экранов ТВ сказать нечто, расходящиеся с розовой реальностью официальных властей.
      Сегодня, 13:39
      Банки - наше всё. Собственно большая часть наших олигархов - банкиры, получившие заводы и пароходы в девяностые
      Сегодня, 13:44
      Ну тут есть доля лукавства и манипуляция. Продать он ничего не может, т/к скорее всего предприятие в залоге у банка, где он брал кредит. Отдаст кредит и заработок увеличится. Речь о высоких процентных ставках, это проблема.
        Сегодня, 13:49
        Думаю, сумма кредита явно меньше чем стоимость предприятия. Предприятие среднее по размерам земельной площади, с его слов, стоит порядка 2,5млрд. руб. Да и смысл же не в этом, а именно в КДП. [media=https://vkvideo.ru/video100690893_456247635]
          Сегодня, 14:10
          Я сильно подозреваю что он мягко говоря лукавит - у нас сх предприятие с оборотом за прошлый год в 53 млн получило прибыль в 21 млн и это на 7 000 га.За которые ему дадут максимум 10-15 млн+техника ещё миллионов на 50. И все...
          А тут 2,5 млрд- явно занижает оборот и прибыль.....
            Сегодня, 14:23
            С его слов - 12000 га пашни, выручка 550млн. Я ошибся в стоимости, т.к. по памяти, была названа другая стоимость предприятия - 1 млрд. руб, а не 2,5. [media=https://vkvideo.ru/video100690893_456247635?list=ln-r0GLChwU6id3YeVBFC]
              Сегодня, 15:03
              Выручка 550 млн и прибыль всего 70 млн?
              Он поля соляркой поливает что ли? Или у него все в чистую разворовывают?
              Лажа какая то полная....
              С учётом того что земля дорогая - раз в 1 миллиард оценивается....
              КосИт или кОсит от ФНС lol
    Сегодня, 13:28
    Всё- ткии радостно от таких известий, как прильно подметил коллега. "в свете последних событий"...Пусть у америкосов будед всё плохо, а мы уж как-нибудь.
    Сегодня, 13:33
    За импорт из Европы в Россию оплата в рублях составила 69,4%
    Выходит, что мы оплачиваем импорт из Европы рублями? Это каким же образом?
    Сегодня, 13:34
    Что-то терзают меня смутные сомнения. Вот не слышал я о рублевых счетах в иностранных банках.
    Америка сбрасывает излишки доллара во внешний мир для предотвращения разгона инфляции. Самый страшный сон ФРС - возврат всех долларов на "историческую родину", экономика США сразу в них утонет.
    У нас рублевая масса пока отсорбируется своими банками создавая "мину замедленного" действия. Страшный сон ЦБ - рублевая масса хлынувшая на рынок не обеспеченный товарами.
      Сегодня, 14:45
      В странах СНГ (Казахстане, Армении, Узбекистане, Кыргызстане),
      в Грузии, Таджикистане, Турции и ОАЭ (даже).
      счета в рублях открывают еще в Сербии, Швейцарии, Черногории, Малайзии и Индии.
      Банки из за санкционного полоумия называть не буду. Там все хитро - через мультивалютный счет или финтех и дорого( до 5% потеря+ на курсах)
      а так рублевые "До" были в Прибалтиках, Финляндии , даже в Швейцарии (CIM Banque)..
      Сейчас при выезде из Эээстонии лечат, что евро вывозить нельзя ( даже европейцам) и настаивают на своем эстонском обменнике ( там курс на 15-20% хуже), куда-то инкассируют. Значит есть для своих нужд.
    Сегодня, 13:36
    Санкции также помогли не приобретать для нужд страны яхты и футбольные или баскетбольные клубы за рубежом. Также помогли покупать хлеб и яйца в "Пятерочке" не через американский сервер.
    Сегодня, 13:41
    В 90-х, его вклад в банке под 140% годовых, "сгорел" бы вместе с банком...
    Банковский процент по вкладу существеннее ниже банковского процента по кредиту. hi
    Сегодня, 13:49
    И что же европейские покупатели в России покупают? Ресурсы для подготовки к войне с Россией? Кто же им эти ресурсы продаёт?
    Сегодня, 13:49
    Одна из целей подрыва газопровода "Северный поток"пока не озвучивалась, не смотрая на первостепенную важность - это нарушение работы системы, обеспечивающей продажу Россией трубопроводного газа за рубли.
    Прогноз негативный: пройдет зимний период и Европа откажется покупать трубопроводный газ (высока вероятность, что подорвут газопроводы на Украине и в Болгарии).
    Продажа российского СПГ идет за валюту.
    Вывод политика России не последовательна, Речь не об ответном подрыве их газопроводов - это бесполезно даже политическом плане.
    Вопрос в продаже всем недружественным странам (!) за рубли не только СПГ, а также нефти и нефтепродуктов. При этом потеряет всякий смысл введение Западом ограничений на цену нефти, поскольку ее вводят в долларах США и связанных с ними валют (признавать пересчеты из рублей в их валюту для них будет унизительно).
    Металлы, уголь, зерно, удобрения и т.д. срочно должно получить биржевую цену в рублях, но именно на биржевых торгах для зарубежных покупателей.
    Саботаж наших экспортеров и экономистов вполне очевиден и требует жестких действий - Китай покупает российскую медь, выставленную на продажу через британскую биржу LME.
    Как автор статьи: Лузин И.П. "Развитие товарно-сырьевых бирж - путь к повышению конкурентоспособности российской экономики"/Журнал "Рынок ценных бумаг" № 18(297), 2005 г., с. 32-36, а также в соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ настаиваю на рассмотрении данного обращения на уровне лиц, обладающих необходимой компетенцией для решения таких вопросов.
    Как бывший сотрудник ЦБ РФ заранее возражаю против направления данного обращения на рассмотрение "Мегарегулятору" (ЦБ РФ). Уровень принятия принципиального решения очевидно соответствует уровню Правительства РФ (ЦБ РФ потом будет нужна для обеспечения решения технических вопросов в отношении организации работы товарно-сырьевых бирж).

    экс-советник государственной гражданской службы первого класса, кандидат технических наук Лузин Игорь Павлович
    Отправлено: 8 ноября 2022 года, 13:29
    Итогом все переписки было:
    В связи с получением ответа № А26-02-143628271 по обращению ID=9699300 от 14.12.2022 направляю ответ Минэкономразвития с благодарностью за подписью замминистра.
    А потом на них "обрушились" санкции, которые и заставили делать реальные шаги в защиту интересов России. Сейчас хвастаются.
    Сегодня, 14:10
    Индийскими рупиями, которые из Индии невозможно вывезти...
    Сегодня, 14:33
    Скрепники, когда минусовали меня за мнение, что новые пакеты санкций оздоровляют экономику-минусовали, в том числе, и самого господина Орешкина, имеющего аналогичное мнение. Вот выявить бы их и оштрафовать. А в идеале-вообще отправить к Гиркину. Чтобы прониклись. laughing
    Сегодня, 14:33
    тм Лапша Медиа
    Объем внешней торговли России в 2021 году (товарооборот) составил около 785–798 млрд долларов США. Экспорт достиг примерно 491–494 млрд долларов, импорт — 293–304 млрд долларов. Торговый баланс был положительным, составив около 190–198 млрд долларов. Товарооборот вырос на 38% по сравнению с 2020 годом

    Внешнеторговый оборот России за 2025 год по данным ФТС составил $697,3 млрд, что на 2,8% меньше, чем в 2024 году. Произошло общее сжатие торговли: экспорт упал до $418,3 млрд (-3,7%), а импорт — до $279 млрд (-1,4%). Положительное сальдо сократилось на 8,2% до $139,3 млрд. О

    1." примерно на том же " это минус 100 млрд $
    2, Считать можно по разному
    Доллар за это время
    Основные показатели инфляции в США по годам:
    2021: Начало ускорения, ~4.7%
    2022: Пиковые значения, ~8.0%
    2023: Замедление, ~4.1%
    2024–2025: Прогнозное замедление к целевым уровням (около 3%)
    4,7%+8%+4,1%+2*3%= 22,8% ( а по факту поди все 30%)
    1+2= совсем не почти
    Обувь у Орешкина очень похожа на "бюджетные" BOTTEGA VENETA или Louis Vuitton
    ( Так сказал ИскусственныйИдиот, это его мнение)
    Сегодня, 14:41
    Сейчас мы свидетели парадокса - все хотят рубль по 90 за доллар, а он 75. Один из главных итогов санкций - разворот в валютных потребностях. Раньше участникам ВЭД нужны были евро и доллары, а сейчас - рубли и юани. Так что запад остался с носом. Сами себе рынок упустили, а нам помогли быстро развернуться. Теперь - продвижение нашей системы МИР в мир, чтобы сделать ее полноценно международной. Всем на западе физкульт-привет! laughing
      Сегодня, 15:07
      Вы про кого говорите? Я хочу доллар по 30. А лучше по 25! Мне не надо доллар ни за 90, ни за 150. Если вам надо, то могу продать вам доллары по 90. Купите?