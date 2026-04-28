В США разработают комплекс запуска и возврата подводных беспилотников REMUS
Американская судостроительная корпорация HII получила контракт на создание принципиально новой системы. По заказу Инновационного оборонного подразделения (DIU) Пентагона инженеры разработают комплекс запуска и возврата беспилотных подводных аппаратов REMUS прямо из торпедного аппарата атомной субмарины.
Если раньше для работы с дронами требовалось участие водолазов или всплытие лодки, то новая технология делает процесс полностью автономным. Подводная лодка сможет выпустить «REMUS» и принять его обратно. При этом не меняя ни курса, ни глубины.
Технология уже прошла боевое крещение. Еще в июне 2025 года атомная подводная лодка «Делавэр» (тип «Вирджиния») в ходе зарубежного похода успешно провела три полностью автономные операции по запуску и возврату аппарата REMUS 600. В июле того же года на озере Сенека специалисты HII, Океанографического института Вудс-Хоул и Военно-морского центра подводных сил в Ньюпорте впервые вернули REMUS 620 обратно в торпедный аппарат.
Президент группы беспилотных систем дивизиона Mission Technologies компании HII заявил:
Этот контракт отражает 25-летнее лидерство HII в развитии автономных беспилотных морских платформ и их интеграции в подводные операции.
На сегодняшний день HII поставила более 750 аппаратов REMUS в 30 стран мира, включая 14 членов НАТО. Более 90% этих систем все еще находятся в строю спустя два десятилетия. Сумма нового контракта не разглашается.
