Вступить в ЕС можно и без ПМР: Санду допустила объединение Молдавии с Румынией

Президент Молдавии Майя Санду в очередной раз допустила объединение страны с Румынией. Санду полагает, что вхождение ее страны в состав Румынии позволит республике, не дожидаясь многолетней очереди на вступление, сразу оказаться в Евросоюзе. При этом Санду отмечает, что допускает присоединение страны к европейскому объединению без ПМР, которую, как известно, Кишинев упорно продолжает считать своей территорией.

Хотя Санду уточняет, что такое решение должно быть принято большинством граждан, последние молдавские выборы наглядно продемонстрировали наличие у правящего в Кишиневе режима широкого спектра возможностей обеспечить нужные для себя результаты «всенародного» голосования.

В то же время режим Санду давно взял курс на подавление Гагаузской автономии. Под предлогом повышения эффективности управления молдавское правительство готовит административно-территориальную реформу, в рамках которой предполагается для снижения нагрузки на бюджет и устранения кадрового дефицита сократить количество примэрий и перейти к системе из семи уездов. При этом в результате укрупнения территорий полномочия будут перераспределены в пользу центра, а региональная субъектность размоется.

Как известно, Гагаузская автономия, позиция руководства которой идет вразрез с политикой Кишинева, остается одним из главных препятствий для вхождения Молдавии в состав Румынии. Однако в результате готовящейся режимом Санду реформы автономия может лишиться особого статуса и сопряженных с ним полномочий.
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 14:07
    При этом Санду отмечает, что допускает присоединение страны к европейскому объединению без ПМР, которую, как известно, Кишинев упорно продолжает считать своей территорией.
    Несколько мыслей позволю себе высказать: 1) с военной точки зрения напрашивается одновременный удар со стороны Украины и Молдавии по Приднестровью. Румынией и Молдавией изучен опыт войны Азербайджана против Армении в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы оказались фактически заложниками и понесли потери когда их "случайно" обстреляли азербайджанские военнослужащие. Соответственно делается вывод, что в Приднестровье можно окружить и разоружить российских миротворцев, 2) ещё летом 2023 года в Молдавии было замечено (кем следует), наличие большого количества "добровольцев" с военной выправкой из Румынии. Операция по захвату Приднестровья тогда была отменена, как не достаточно подготовленная и из опасений, что Россия придёт на помощь Приднестровью, 3) этим летом у Украины и Румынии есть возможность захватить Приднестровье. Россию Украина и Румыния сейчас не боятся (в 2023 году боялись).
      knn54
      -2
      Сегодня, 14:18
      -Большинство жителей(особенно автономий) КЛАНОВОЙ Молдовы против.
      -Бедная Молдова ляжет непомерным грузом на бюджет Румынии.
      -В Румынии (после присоединения) вполне могут усилиться пророссийские настроения.
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 14:24
        ..зато у румынов появятся батраки после объединения.
          Nastia Makarova
          +5
          Сегодня, 14:32
          там процентов 80 и так румынские паспорта имеют)))))
            Nexcom
            0
            Сегодня, 14:35
            тогда вообще не проблема - погран-посты убрать и флаг-гимн сменить, делов то laughing
              Nastia Makarova
              +3
              Сегодня, 14:49
              проблема социальная)))) надо тогда поить и кормить из бюджета Румынии)))
          ваш вср 66-67
          +1
          Сегодня, 14:35
          Цитата: Nexcom
          ..зато у румынов появятся батраки после объединения.

          Да еще какие! Были молдаване, а станут и не молдаване, и не румыны... laughing
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 14:37
            станут "гордые румыны" (с) laughing
              ваш вср 66-67
              +1
              Сегодня, 14:57
              Цитата: Nexcom
              станут "гордые румыны" (с) laughing

              Горные.... laughing
                Nexcom
                0
                Сегодня, 15:00
                ...тоже нефигово так звучит. yes laughing
            Борис Сергеев
            0
            Сегодня, 15:04
            То, что у ЕС появятся дополнительные солдаты вас не волнует?

            Кстати, молдаван уже отправляли в Курскую область.
          Mouse
          +1
          Сегодня, 14:43
          А то их и так нет........
          Zoldat_A
          -1
          Сегодня, 14:56
          Цитата: Nexcom
          ..зато у румынов появятся батраки после объединения.
          Молдаване и вправду хотят быть хижиной свинопаса на окраине цыганского посёлка в пригороде Европы?

          Когда-то, при Обаме, про Украину говорили, что они предпочли быть рабами негра, чем братьями русского.
          Про Молдавию тут и говорить нечего - в жопу жоп превратятся...
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 14:35
        Санду форсированно и планомерно ведёт Молдавию к аншлюсу Румынией.

        Но, строго говоря, Румыния... Это ведь продукт слияния Дунайских княжеств - Валахии и Молдавии. А нынешняя Молдавия - это Бессарабия, часть древней Молдавии.
        frruc
        +1
        Сегодня, 14:42
        Ни по одному пункту не согласен.
        -Население не против, а спит и видит себя в ЕС, особенно молодежь.
        -Молдова бедная, но крайне малочисленна, примерно 2,4 млн.чел. и непомерным бременем, в отличии от укрорейха на плечи ЕС не ляжет.
        -Никаких пророссийских настроений в Румынии нет и не прогнозируется. А румынские наемники топчут Одесскую и Николаевскую области.
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 14:46
      Александр Елизаров
      Сегодня, 14:07

      hi Череду последних событий следует рассматривать в общей связке, а именно:
      постоянные провокации на Балтике, заявления фиников о готовности хранения ЯО стран НАТО не надо, совместные учения лягушатников и поленьев с отработкой сценариев ЯО и блокированию Калининградской обл. с одновременными жалобами поленьев о нападении РФ на одну из стран НАТО не надо уже через несколько месяцев, а также создание нестабильности в регионе ПМР и Закавказье.
      Враги пытаются навязать России несколько направлений реагирования на огромном участке от северо - западных до юго - западных рубежей с подбрюшьем в Закавказье с целью истощения ресурсов.
      Только активные успешные наступательные действия ВС в СВО-КТО на широком фронте с поражением бандеронацистов с крушением всех планов врагов.
      frruc
      +1
      Сегодня, 14:48
      Александр Елизаров
      Россию Украина и Румыния сейчас не боятся (в 2023 году боялись).

      Это еще с 1992 года они хорошую прививку получили от г-ла Лебедя.
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 14:10
    Это ж надо, добровольно лишать страну суверенитета и независимости...
    Это ж надо, добровольно лишать страну суверенитета и независимости...
      Глухой
      +2
      Сегодня, 14:14
      Просто доказала чья она. Окончательно. И кто девочку танцует.
      Цитата: Uncle Lee
      лишать страну суверенитета и независимости...
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 14:28
        ..там походу настолько давно уже не девочка, что аж вообще. в моральном плане. а подкладываются - известно кто.
          Глухой
          0
          Сегодня, 14:49
          Как сказал ВВВП - "женщина с низкой социальной ответственностью" good laughing
          P.S>Приветствую hi
            Nexcom
            0
            Сегодня, 14:58
            Взаимно. hi

            -----------------
      Борис Сергеев
      +2
      Сегодня, 14:14
      Это только в Кремле заявляют об "уважениии геополитических реалий, сложившихся послп распада СССР", в Брюсселе и Вашингтоне такого никогда не заявляли. И, как мы видим, "геополитические реалии" меняются в пользу последних.
      Mouse
      +1
      Сегодня, 14:44
      Ломятся все сломя голову, думают, что как вступят жизнь сразу малиной станет ....
        Борис Сергеев
        +1
        Сегодня, 15:02
        Разве кого-то об этом спрашивают?
  3. Опториус
    Опториус
    0
    Сегодня, 14:14
    А вот ведь уедь Евгения Гуцул вовремя в Россию-не пришлось бы срок тянуть. Просто исчезла бы с повестки дня, как господин Асад. Полное забвение в медиа предпочтительнее срока ирл, как по мне. Мадуро тоже касается. Янык, в свое время, правильно все сделал.
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 15:01
      Пример Гуцул покажет остальным, как Россия "своих не бросает".
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 14:15
    Прикольно.Молдавии почти семьсот лет. Румыния появилась двести лет назад, но эта молдованка любит Румынию больше, чем свою Родину.
      Nexcom
      0
      Сегодня, 14:29
      как Санда может не любить страну, которая выдала ей паспорт. laughing
      её ж лишат сразу за нелюбовь то.
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 14:19
    Интересно. Санду как тяжеловоз, тащит Молдавию, в Румынию. И обещание оказаться в ЕС- "морковка". На сколько я знаю, румыны ненавидят молдован и ненависть у них-взаимная. Румынам даром не нужны сады и виноградники Молдовы. Румынам хочется иметь промышленное Приднестровье. Они давно об этом, мечтают. Вообщем, посмотрим...
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 14:24
    зачем это цыганам я понимаю, а зачем это европе?!
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 14:31
    Румыния, мягко говоря, недостаточно интеллигентная, чтобы отдавать ей на растерзание Молдавию, не говоря уже о Приднестровье.
    HAM
    +1
    Сегодня, 14:48
    Возникает вопрос : а в самой Эвропе понимают что даст самой Эвропе присоединение Молдавии,Украины и прочих Грузий с Армениями к себе?
    Или все объединения происходят чисто для количества?Чтоб было?
    Лимитрофов присоединили,финансово их тянут,но "желающие" и побольше,и аппетиты у них другие да и народу уж сильно больше..и жить хотят "как в Эвропе"!....СРАЗУ!