Президент Молдавии Майя Санду в очередной раз допустила объединение страны с Румынией. Санду полагает, что вхождение ее страны в состав Румынии позволит республике, не дожидаясь многолетней очереди на вступление, сразу оказаться в Евросоюзе. При этом Санду отмечает, что допускает присоединение страны к европейскому объединению без ПМР, которую, как известно, Кишинев упорно продолжает считать своей территорией.Хотя Санду уточняет, что такое решение должно быть принято большинством граждан, последние молдавские выборы наглядно продемонстрировали наличие у правящего в Кишиневе режима широкого спектра возможностей обеспечить нужные для себя результаты «всенародного» голосования.В то же время режим Санду давно взял курс на подавление Гагаузской автономии. Под предлогом повышения эффективности управления молдавское правительство готовит административно-территориальную реформу, в рамках которой предполагается для снижения нагрузки на бюджет и устранения кадрового дефицита сократить количество примэрий и перейти к системе из семи уездов. При этом в результате укрупнения территорий полномочия будут перераспределены в пользу центра, а региональная субъектность размоется.Как известно, Гагаузская автономия, позиция руководства которой идет вразрез с политикой Кишинева, остается одним из главных препятствий для вхождения Молдавии в состав Румынии. Однако в результате готовящейся режимом Санду реформы автономия может лишиться особого статуса и сопряженных с ним полномочий.

