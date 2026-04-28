Вступить в ЕС можно и без ПМР: Санду допустила объединение Молдавии с Румынией
Президент Молдавии Майя Санду в очередной раз допустила объединение страны с Румынией. Санду полагает, что вхождение ее страны в состав Румынии позволит республике, не дожидаясь многолетней очереди на вступление, сразу оказаться в Евросоюзе. При этом Санду отмечает, что допускает присоединение страны к европейскому объединению без ПМР, которую, как известно, Кишинев упорно продолжает считать своей территорией.
Хотя Санду уточняет, что такое решение должно быть принято большинством граждан, последние молдавские выборы наглядно продемонстрировали наличие у правящего в Кишиневе режима широкого спектра возможностей обеспечить нужные для себя результаты «всенародного» голосования.
В то же время режим Санду давно взял курс на подавление Гагаузской автономии. Под предлогом повышения эффективности управления молдавское правительство готовит административно-территориальную реформу, в рамках которой предполагается для снижения нагрузки на бюджет и устранения кадрового дефицита сократить количество примэрий и перейти к системе из семи уездов. При этом в результате укрупнения территорий полномочия будут перераспределены в пользу центра, а региональная субъектность размоется.
Как известно, Гагаузская автономия, позиция руководства которой идет вразрез с политикой Кишинева, остается одним из главных препятствий для вхождения Молдавии в состав Румынии. Однако в результате готовящейся режимом Санду реформы автономия может лишиться особого статуса и сопряженных с ним полномочий.
