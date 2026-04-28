ЦБ РФ выступил против использования криптовалюты во внутренних расчетах по РФ

Эльвира Набиуллина, выступая на «Альфа-саммите», выразила мнение регулятора по поводу использования криптовалюты в расчетах внутри России. Позиция, как она сама признала, не изменилась за несколько лет:



Мы считаем, что этот актив – криптовалюты – волатильный, рискованный, подвержен санкциям.

Она также подчеркнула статус официальной валюты:

У нас деньги одни – это рубль.

Она добавила, что регулятор готовится к комплексному регулированию криптовалют. То есть запрещать их полностью не будут, но легализовать как средство платежа внутри страны – тоже. Крипта останется инструментом для инвестиций – для тех, кто осознает риски и готов действовать через легальную инфраструктуру.

В феврале глава ВТБ Андрей Костин призвал ЦБ разрешить криптовалютные расчеты внутри России. Крупные экспортеры, мол, просят «белые» цифровые деньги. Набиуллина тогда ответила, что движется в этом направлении, но «мера должна быть регулируемой».

В конце декабря 2025 года ЦБ направил в правительство предложения по изменению законодательства. Цифровые деньги предлагается признать валютными ценностями, но расчеты ими внутри страны – запретить. Законодательная база, как ожидается, будет сформирована к 1 июля 2026 года.

При этом Набиуллина признала: роль цифровых активов в международных расчетах растет. Но подчеркнула – эти инструменты остаются альтернативными и не всегда универсальными. Основой все равно будут банки.
  1. Appraiser Звание
    0
    Сегодня, 14:17
    Набиулина:"Цифровые деньги предлагается признать валютными ценностями, но расчеты ими внутри страны – запретить". Решение может быть и верное только кого это коснется и кто это будет исполнять, поскольку при расчетах внутри РФ остатки малого и среднего бизнеса цифровую валюту не используют. Так как у них задача выжить в сложившейся обстановке .....
    1. Бесконечность Звание
      +1
      Сегодня, 14:57
      Тут важный факт, что расчёты в криптовалюте трудно отследить. Точнее как. Можно отследить только там, где платформы, биржи и платежные системы сотрудничают с властями России. А что мешает воспользоваться другими? Или некастодиальными криптокошельками, которые вообще напрямую привязаны к блокчейну, без посредников? Такое отследить практически невозможно. Даже при анализе самого блокчейна, а есть криптовалюты, специально нацеленные на анонимность. А значит, что кому надо, тот и воспользуется, в том числе и внутри России. И никакое ЦБ, ФНС и пр. об этом не узнает. Да, в "Пятерочке" хлеб так не купить, но и нужно это явно для других целей.
  2. Юрась_Беларусь Звание
    +4
    Сегодня, 14:20
    Основа - только банки. Этим всё объясняется. Банки не хотят упускать выгоду, поэтому главный банк против крипты.
    1. Appraiser Звание
      +2
      Сегодня, 14:26
      Цифровой - рубль не может быть в не банка поскольку эмитентом цифрового рубля является Банк России. Так как ЦБ РФ нужен тотальный контроль как регулятору ......
      1. Мини Мокик Звание
        +3
        Сегодня, 14:40
        Цифровой рубль так то хорошая задумка. Для выдачи льготных кредитов под проекты, грантам, бюджеты, всякие материнские капиталы и так далее. Можно отследить весь путь.
      2. СергейАлександрович Звание
        -2
        Сегодня, 14:43
        Не совсем так. Цель скрыть, что источником инфляции является тот, кто якобы с инфляцией борется.
    2. Глухой Звание
      -1
      Сегодня, 14:27
      Вон там трам орал на весь мир, через свой Ху меседжер. Что типа - они Ирану заблочили биткоины. laughing
      У меня самого по дурости еще на заре - есть 1.58BT. Вот только битки щас вывести почти нереально. Я вообще уже на это забил. Как пришли. Так и ушли. Крипта это воздух.
      1. Леший1975 Звание
        +2
        Сегодня, 14:33
        А зачем выводить куда-то биток? Если не нужен, продал за юсдт и вот те реальные деньги. Другое дело, если речь про РФ, так у нас все через одно место и только через огромные сложности. А по нормальному - вывел средства с биржи, заплатил налог и живи спокойно - это же не наш путь. Нам налоги не нужны, а нужен хардкор и статьи в УК.
    3. knn54 Звание
      +1
      Сегодня, 14:52
      - этот актив – криптовалюты – волатильный.
      Юрий, ЭТОТ момент может привести к большим убыткам.
      И еще ряд моментов, связанных с мошенничеством.
  3. Опториус
    0
    Сегодня, 14:24
    Криптовалюта в реалиях повальных интернет блокировок-это, конечно, мощно. laughing Впрочем, как и всегда.@урак думкой богатеет.
  4. СергейАлександрович Звание
    +1
    Сегодня, 14:42
    Цифровые рубли у нас давно в ходу, на каждой банкноте есть свой уникальный номер. tongue Дело за малым, наладить учет банкнот по номерам. wassat
    В каждой шутке, есть доля шутки! bully
  5. Kamarada Звание
    +2
    Сегодня, 14:45
    Если бы тов. Сталин воскрес на неделю он бы эту дамочку и всю их контору расстрелял бы . И правильно сделал бы . Кто нибудь может посчитать сколько денег вывели эти деятели за бугор ?
    1. al3x Звание
      0
      Сегодня, 15:04
      Точно не подсчитать, но сумму можно исчислять в годовых бюджетах, я так думаю.
  6. faterdom Звание
    +3
    Сегодня, 14:47
    Какой потрясающий ум!
    А ничего, что криптовалюте глубоко плевать на мнение нашего, и даже самого не нашего ФРС, она ведь для того и придумана, чтобы плевать. Поэтому такая четкая и принципиальная позиция - запрещать не будем, и разрешать не будем!
    Это как те, у кого много КЦ и красные штаны: "А мы на них плевать будем!"
  7. yuriy55 Звание
    0
    Сегодня, 14:50
    У нас деньги одни – это рубль.

    Это у нас деньги одни - рубль. А вами созданные спекулятивно-финансовые организации предпочитают доллар и евро...
  8. Ivan_Sergeev Звание
    -1
    Сегодня, 14:50
    Ну, держать 300 ярдов российских денег на западных счетах в текущих условиях, с точки зрения этой мадамы, конечно, было менее рискованным, чем давать совершать внутренние денежные операции в обход жадных лапок наших банков.

    А вообще, очень интересная картина складывается, дефицит гос. бюджета уже в триллионах высчитывается, по всей стране у населения повальная закредитованность и просрочки, а все частные банки хором публикуют статистику о рекордных прибылях (https://expert.ru/news/rossiyskie-banki-za-god-zarabotali-3-5-trln-rubley/), которые они, естественно, абсолютно не собираются вкладывать в российскую экономику, а будут, как обычно, выводить за кордон. И, как обычно, всех наверху всё устраивает.
    1. Karl_Richter
      0
      Сегодня, 15:07
      Да, ведь распространять валюту, которая способствует развитию преступной деятельности, более гениально.
  9. Евгений Попов_3 Звание
    -1
    Сегодня, 14:53
    Цифровой рубль выплачивается же в ряде регионов. Есть у кого опыт оплатить им ЖКХ, колбасу, бензин, водочку (подакцизных товары)?
  10. Karl_Richter
    0
    Сегодня, 15:01
    Ну, это было бы бредятиной, если бы насали использовать спекулятивную и теневую валюту.