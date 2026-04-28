ЦБ РФ выступил против использования криптовалюты во внутренних расчетах по РФ

Эльвира Набиуллина, выступая на «Альфа-саммите», выразила мнение регулятора по поводу использования криптовалюты в расчетах внутри России. Позиция, как она сама признала, не изменилась за несколько лет:Она также подчеркнула статус официальной валюты:Она добавила, что регулятор готовится к комплексному регулированию криптовалют. То есть запрещать их полностью не будут, но легализовать как средство платежа внутри страны – тоже. Крипта останется инструментом для инвестиций – для тех, кто осознает риски и готов действовать через легальную инфраструктуру.В феврале глава ВТБ Андрей Костин призвал ЦБ разрешить криптовалютные расчеты внутри России. Крупные экспортеры, мол, просят «белые» цифровые деньги. Набиуллина тогда ответила, что движется в этом направлении, но «мера должна быть регулируемой».В конце декабря 2025 года ЦБ направил в правительство предложения по изменению законодательства. Цифровые деньги предлагается признать валютными ценностями, но расчеты ими внутри страны – запретить. Законодательная база, как ожидается, будет сформирована к 1 июля 2026 года.При этом Набиуллина признала: роль цифровых активов в международных расчетах растет. Но подчеркнула – эти инструменты остаются альтернативными и не всегда универсальными. Основой все равно будут банки.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru