Апрельский пленум 91-го: как Горбачёв в отставку уходил, но его «не отпустили»

Апрельский 1991 года Пленум ЦК КПСС стал одним из самых драматичных и значимых событий в поздней истории советской компартии. Он проходил 24–25 апреля в Москве, в условиях глубокого политического и экономического кризиса, когда в обществе и внутри самой партии нарастало недовольство политикой президента СССР и генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. На повестку дня были вынесены вопросы о положении в стране и путях вывода экономики из кризиса, а также организационные вопросы.

Пленум открылся вступительным словом Горбачёва, который охарактеризовал ситуацию в стране как исключительно сложную. В ходе обсуждений многие члены ЦК, особенно первые секретари региональных комитетов, подвергли резкой критике политику руководства партии и лично Горбачева.



Прозвучали требования отставки генерального секретаря и принятия чрезвычайных мер для стабилизации обстановки. Наиболее жёстко выступали представители Компартии РСФСР и ряда союзных республик.

В разгар оскорблений в свой адрес 25 апреля Горбачев сделал заявление, что он намерен сложить с себя обязанности генерального секретаря ЦК КПСС. Этот шаг, отчасти импульсивный, отчасти уже подготовленный и обдуманный Горбачевым совместно с близкими ему людьми, вызвал среди участников пленума замешательство.

Был объявлен перерыв, экстренно собралось заседание Политбюро. У Горбачева попросили забрать свое заявление назад. Он отказался. Тогда Политбюро приняло следующее решение:

Исходя из высших интересов страны, наро­да, партии, снять с рассмотрения выдвинутое Михаилом Сергеевичем Горбачевым предложение о его отставке с поста Генерального секретаря ЦК КПСС.

Это предложение было вынесено на утверждение пленума ЦК. Абсолютное большинство его участников не рискнуло проголосовать за отставку Горбачёва и поддержало предложение Политбюро оставить его генеральным секретарем. Это решение было принято 322 голосами, против проголосовали лишь 13 человек, 14 - воздержались.

Этот пленум стал первым в истории КПСС собранием, когда лидер партии подвергся столь резкой критике и все же сохранил свой пост. Пленум одобрил так называемое «Заявление 9+1» - совместное заявление президента СССР и руководителей девяти союзных республик о необходимости подписания нового Союзного договора и создании Союза Суверенных Государств.

Судя по всему, большинство членов ЦК, имея веские причины для недовольства генсеком, придерживались мнения, что Горбачев - последняя надежда для КПСС сохранить единство и власть. Поскольку его уход с поста партийного лидера означал, что КПСС перестает быть правящей партией. Итоги пленума показали, что партия уже не способна к консолидированным действиям, а процессы распада СССР и КПСС продолжались вплоть до августовского путча и Беловежских соглашений. 25 декабря 1991 года М. С. Горбачев сложил с себя полномочия главы государства.

А это британский репортаж фактически последних минут существования СССР (вещание «Би-Би-Си» заблокировано в РФ в связи с нарушением телекомпанией российского законодательства):

  андрей мартов
    андрей мартов
    +2
    Вчера, 21:09
    В народе говорили,что придёт меченный Михаил и тогда наступит конец света.Конец света действительно наступил и этот конец света продолжается уже более 30-ти лет и никак не закончится,а только становится шире,глубже и кровавей. . . request
    paul3390
      paul3390
      +1
      Вчера, 22:03
      Ну да, извечный вопрос - возможен ли конец света в одной отдельно взятой стране...
      mann
        mann
        +1
        Сегодня, 00:36
        Цитата: paul3390
        Ну да, извечный вопрос - возможен ли конец света в одной отдельно взятой стране...

        Если самим себе его периодически устраивать, то возможен... sad
  commbatant
    commbatant
    +1
    Вчера, 21:11
    Прозвучали требования отставки генерального секретаря и принятия чрезвычайных мер для стабилизации обстановки. Наиболее жёстко выступали представители Компартии РСФСР и ряда союзных республик.

    Автор КП РСФСР зачем приплели, она просуществовала 1 год, не имела самостоятельности и устава, создавалась для подковерной войны внутри КПСС и умерла не родившись. РСФСР была единственной республикой, которая не имела своей КП.
  Велизарий
    Велизарий
    +2
    Вчера, 23:42
    Странная статья. КПСС в 1991 году власти не имела.6 статью Конституции отменили в марте 1990 года. Горбачев осуществлял свои властные полномочия как Президент СССР ,а не как Ген.Сек.
    Апрельский пленум действительно был важен, но смысл событий в статье изложен неверно.
  Наган
    Наган
    0
    Сегодня, 00:35
    Да никого тогда этот пленум не интересовал. Тогда волновали куда более насущные вопросы - где б купить еды, курева, бензина.