Апрельский пленум 91-го: как Горбачёв в отставку уходил, но его «не отпустили»
Апрельский 1991 года Пленум ЦК КПСС стал одним из самых драматичных и значимых событий в поздней истории советской компартии. Он проходил 24–25 апреля в Москве, в условиях глубокого политического и экономического кризиса, когда в обществе и внутри самой партии нарастало недовольство политикой президента СССР и генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. На повестку дня были вынесены вопросы о положении в стране и путях вывода экономики из кризиса, а также организационные вопросы.
Пленум открылся вступительным словом Горбачёва, который охарактеризовал ситуацию в стране как исключительно сложную. В ходе обсуждений многие члены ЦК, особенно первые секретари региональных комитетов, подвергли резкой критике политику руководства партии и лично Горбачева.
Прозвучали требования отставки генерального секретаря и принятия чрезвычайных мер для стабилизации обстановки. Наиболее жёстко выступали представители Компартии РСФСР и ряда союзных республик.
В разгар оскорблений в свой адрес 25 апреля Горбачев сделал заявление, что он намерен сложить с себя обязанности генерального секретаря ЦК КПСС. Этот шаг, отчасти импульсивный, отчасти уже подготовленный и обдуманный Горбачевым совместно с близкими ему людьми, вызвал среди участников пленума замешательство.
Был объявлен перерыв, экстренно собралось заседание Политбюро. У Горбачева попросили забрать свое заявление назад. Он отказался. Тогда Политбюро приняло следующее решение:
Это предложение было вынесено на утверждение пленума ЦК. Абсолютное большинство его участников не рискнуло проголосовать за отставку Горбачёва и поддержало предложение Политбюро оставить его генеральным секретарем. Это решение было принято 322 голосами, против проголосовали лишь 13 человек, 14 - воздержались.
Этот пленум стал первым в истории КПСС собранием, когда лидер партии подвергся столь резкой критике и все же сохранил свой пост. Пленум одобрил так называемое «Заявление 9+1» - совместное заявление президента СССР и руководителей девяти союзных республик о необходимости подписания нового Союзного договора и создании Союза Суверенных Государств.
Судя по всему, большинство членов ЦК, имея веские причины для недовольства генсеком, придерживались мнения, что Горбачев - последняя надежда для КПСС сохранить единство и власть. Поскольку его уход с поста партийного лидера означал, что КПСС перестает быть правящей партией. Итоги пленума показали, что партия уже не способна к консолидированным действиям, а процессы распада СССР и КПСС продолжались вплоть до августовского путча и Беловежских соглашений. 25 декабря 1991 года М. С. Горбачев сложил с себя полномочия главы государства.
