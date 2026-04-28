В Минобороны Белоруссии объяснили расширение военного сотрудничества в ШОС

В Бишкеке прошло совещание глав оборонных ведомств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Выступая перед коллегами, белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что развитие оборонной составляющей ШОС не ведет к созданию военного блока, а направлено исключительно на поддержание стабильности в Евразии:



Мы не подразумеваем создание военного блока, милитаризацию и деятельность, направленную против других стран.

По его словам, расширение военного сотрудничества в рамках ШОС – это инструмент укрепления доверия. Обмена опытом. Формирования общего понимания вызовов. Они, как отметил министр, становятся все более технологически совершенными и непредсказуемыми.

Речь, пояснил Хренин, идет о борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и гибридными угрозами. Теми самыми, которыми Запад, по мнению Минска и Москвы, давно и профессионально занимается. И против которых, по логике белорусского министра, и нужно объединяться.

За 25 лет, напомнил Хренин, ШОС превратилась в мощный центр силы многополярного мира. Организация объединяет почти половину населения Земли и около четверти мирового ВВП. Цифры внушительные. И сравнимые разве что с показателями западных альянсов.
  1. Монтесума Звание
    Сегодня, 15:30
    На границе Белоруссии и Польши произведён обмен 5 на 5 человек. Дополнительно сообщили, что среди 5-ти человек, переданных польской стороной, находится русский археолог Бутягин, ранее задержанный властями Польши.
    Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Обмен задержанными по формуле "пять на пять" провели на границе Белоруссии и Польши, сообщило госагентство БелТА во вторник.

    "В результате операции десять граждан разных стран освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями", - говорится в сообщении.

    По информации агентства, среди освобожденных, в том числе граждане Белоруссии, выполнявшие особо важные задания в интересах национальной безопасности. "Происходящее является кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши, который осуществлялся по прямому поручению президента Беларуси", - говорится в сообщении.
  2. Антоний Звание
    Сегодня, 15:44
    Очередные заезженные штампы для прессы. По факту никакие эти организации, созданные начиная с 1991, в пользу РФ не работают никак в силовом отношении. КНДР никуда с РФ не входит, а единственные, кто помогает. Ну Иран еще немного.
  3. Дмитрий Смирнов_2
    Сегодня, 19:44
    В Казахстане следовало проводить, так как этот участок вызывает сомнения, были сообщения что от туда запускают дроны