Польша передала России задержанного по запросу Киева археолога Бутягина

Задержанного польскими властями российского археолога Бутягина передали России в рамках обмена задержанными. На белорусско-польской границе Бутягина и супругу российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровье, обменяли на двух кадровых офицеров молдавских спецслужб. Сотрудники молдавских спецслужб были арестованы в Москве в 2025 году по обвинению в шпионаже. В общей сложности каждая сторона передала по пять человек.

Археолог Бутягин был задержан в Варшаве по запросу Украины. Киев обвиняет российского в якобы незаконных раскопках в Крыму. Запрос на экстрадицию Бутягина на Украину уже одобрил польский суд, однако в последний момент поляки изменили свое решение и обменяли удерживаемого археолога.

Бутягин был задержан в Варшаве, куда ученый прибыл в рамках своего лекционного турне по Европе, в конце прошлого года. Украинские власти требовали выдать Бутягина на основании того, что в рамках археологических исследований он «проводил незаконные раскопки в Крыму», где ученый проводил раскопки основанного древними греками на территории современной Керчи города Мирмекий. Однако, судя по всему, поляки благоразумно решили не усугублять и так натянутые отношения с Россией и в последний момент вместо передачи Бутягина Киеву решили обменять археолога на задержанных молдавских шпионов.
  1. Амиго. Звание
    Амиго.
    +8
    Сегодня, 15:48
    Охренеть у молдован уже и шпиёны появились
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      +4
      Сегодня, 15:56
      Интересно, на чём спалились... Свой палёный коньяк продавали?
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +2
        Сегодня, 16:04
        Цитата: Дядя Сэм_2
        Интересно, на чём спалились... Свой палёный коньяк продавали?

        Просто клеили плитку)
        1. Pete Mitchell Звание
          Pete Mitchell
          -1
          Сегодня, 17:16
          Цитата: Южноукраинец
          Цитата: Дядя Сэм_2
          Интересно, на чём спалились... Свой палёный коньяк продавали?
          Просто клеили плитку)
          В смысле не качественно клеили плитку? или наоборот слишком старались lol
          1. Южноукраинец Звание
            Южноукраинец
            +1
            Сегодня, 17:36
            Цитата: Pete Mitchell
            В смысле не качественно клеили плитку? или наоборот слишком старались

            Вы думаете в молдавской разведке много платят?) Решили подшабашить и спалились).
        2. commbatant Звание
          commbatant
          0
          Сегодня, 17:21
          Цитата: Южноукраинец
          Просто клеили плитку)

          В Москву пришла зима, а они продолжали менять плитку и бордюрный камень, на том и спалились...
        3. kwwk Звание
          kwwk
          +3
          Сегодня, 17:31
          Причем криво))), на этом и попалились
      2. Амиго. Звание
        Амиго.
        0
        Сегодня, 16:13
        Каберне из палённой резины гнали laughing laughing laughing laughing laughing
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -11
      Сегодня, 16:01
      Какие шпионы - такой и археолог)))
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +6
        Сегодня, 16:02
        Не знаю как сейчас, а при Союзе, молдавский "Белый аист" был весьма приличного качества.
        1. Stas157 Звание
          Stas157
          +11
          Сегодня, 16:10
          Цитата: ТермиНахТер
          молдавский "Белый аист"

          Так это же (Белый Аист) Тирасполь делает. Это не Молдавия! Приднестровье.
          1. BSD-Fan Звание
            BSD-Fan
            +2
            Сегодня, 16:18
            Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), с тремя государственными языками (Русский, Молдавский, Украинский), в отличие кстати, от Республики Молдова, у них именно Молдавский язык, а молдоване учат румынский, это при том что Молдова как государство появилась задолго до какой-то Румынии. А Молдавские господари (цари) состояли в родстве с Русскими князьями. Да и наша Кантемировская танковая, названа в честь молдавского господаря Дмитрия Кантемира.
            1. alexboguslavski Звание
              alexboguslavski
              +13
              Сегодня, 16:52
              Цитата: BSD-Fan
              Да и наша Кантемировская танковая, названа в честь молдавского господаря Дмитрия Кантемира.


              Эк вас понесло. Прямо как Остапа Бендера lol

              Кантемировской 4-я гвардейская танковая ордена Ленина, Краснознамённая дивизия имени Ю. В. Андропова названа в честь н.п. Кантемировка Воронежской области, где отличилась в боях, будучи тогда 4-м танковым корпусом.

              И упомянутый Дмитрий Кантемир к этому н.п. отношения не имеет, потому как названа Кантемировка по фамилии другого представителя рода Кантемиров - Константина Антиоховича, который купил эту землю у Богучарских казаков по подложной купчей на свою жену Софью Богдановну Пассек, и основал слободу Константиновка-Кантемира.
              1. Дост Звание
                Дост
                +1
                Сегодня, 18:30
                Жаль. Вы меня опередили :-) .Вот так у нас с историей. Из параллельной реальности.
            2. commbatant Звание
              commbatant
              +2
              Сегодня, 17:46
              Цитата: BSD-Fan
              Да и наша Кантемировская танковая, названа в честь молдавского господаря Дмитрия Кантемира.

              Че за ахинея, может ваша танковая дивизия и носит свое название от вашего господаря, а наша 4-я Кантемировская тд получила свое название после ВОВ от 4-го ТК:
              Корпус принял участие в Сталинградской битве. За отличие в боях против гитлеровцев в районе Среднего Дона 3 января 1943 года корпусу было присвоено почётное звание гвардейский, и он был преобразован в 4-й гвардейский танковый корпус. За отличие в боях под Кантемировкой (посёлок в Воронежской области) получил почётное наименование «Кантемировский». В состав 4-го гвардейского танкового корпуса входили: 12-я (бывшая 66-я), 13-я (бывшая 67-я), 14-я (бывшая 174-я) гвардейские танковые бригады, 3-я гвардейская мотострелковая бригада (бывшая 31-я бригада) и другие части. После сражения за Донбасс в 4-й корпус вошли: минометный, истребительно-противотанковый артиллерийский, самоходно-артиллерийский, гвардейский зенитно-артиллерийский полки, отдельные бронеавтомобильный и мотоциклетный батальоны.

              14 июня 1945 года 4-й корпус был преобразован в 4-ю гвардейскую Кантемировскую дивизию. Дивизия вошла в состав войск Московского округа с дислокацией в г. Наро-Фоминск. 23 февраля 1984 года дивизии присвоено имя Ю. В. Андропова – 4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина Краснознамённая дивизия имени Ю. В. Андропова. В 1990 году в состав дивизии входили: 12-й гвардейский танковый, 13-й гвардейский танковый, 14-й гвардейский танковый, 423-й гвардейский мотострелковый, 275-й самоходный артиллерийский, 538-й гвардейский зенитный ракетный полки и другие части.

              https://topwar.ru/198236-80-let-tankovoj-kantemirovskoj-divizii-boevoj-put-ot-dona-do-pragi.html

              "В нашем поколении дэ...лов меньше было" (с)
          2. Толстый Звание
            Толстый
            0
            Сегодня, 17:20
            Интересно а кто делал коньякоподобный напиток "Стругураш"?
        2. Амиго. Звание
          Амиго.
          0
          Сегодня, 16:14
          Так себе, но получше армянских давленных клопов
          1. borys Звание
            borys
            +1
            Сегодня, 19:26
            Не могу согласиться с товарищем Амиго. Армянские коньяки
            (настоящие) очень хороши. На мой непросвещенный взгляд
            получше французких.
        3. Fan-Fan Звание
          Fan-Fan
          0
          Сегодня, 16:14
          Ихний "Калараш" тоже был весьма не плох.
        4. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 16:53
          молдавский "Белый аист" был весьма приличного качества.

          Коньяк выпускал тираспольский завод "Квинт", а потом начал выпускать и кишиневский "Арома". Был на этом заводе в 1991г, коньяк приличного качества.
        5. megadeth Звание
          megadeth
          0
          Сегодня, 17:01
          Ещё "портвуха" ихняя Трандафир называлась..., по нашему Роза. А вообще два молдавских шпиона..., так обычно анекдоты начинаются...
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 17:22
      Амиго.
      Сегодня, 15:48
      Охренеть у молдован уже и шпиёны появились

      hi Цыгане выставили несколько ж/д составов винных категорий взамен своих упырков, теперь размышляют, как передать это пойло через Одессу.
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +15
    Сегодня, 15:49
    "...Однако, судя по всему, поляки благоразумно решили не усугублять и так натянутые отношения с Россией...".

    Нет, в такую причину не верю... Полякам совершенно фиолетово на отношения с Россией - чем они хуже, тем полякам лучше. Скорее всё связано с персоналиями тех, кого передали взамен на археолога.
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      0
      Сегодня, 16:09
      Цитата: Андрей Храмов
      Скорее всё связано с персоналиями тех, кого передали взамен на археолога.

      100%
      Я бы этого Бутягина наказал. Нашёл время и место, куда и когда ездить.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +5
        Сегодня, 16:12
        Цитата: LiSiCyn
        Я бы этого Бутягина наказал.

        Пол года в польской тюрьме, не наказание?
        1. MCmaximus Звание
          MCmaximus
          0
          Сегодня, 16:33
          Маловато. Но главное, чтобы поумнел.
          1. Andobor Звание
            Andobor
            +4
            Сегодня, 16:39
            Цитата: MCmaximus
            Но главное, чтобы поумнел.

            Другим урок, что на Западе система тоталитарная. - Задержат и посадят в клетку.
            1. ГолыйМужик Звание
              ГолыйМужик
              +1
              Сегодня, 16:55
              Так он не первый такой умный.
          2. frruc Звание
            frruc
            0
            Сегодня, 16:49
            MCmaximus
            Маловато. Но главное, чтобы поумнел.

            Надеюсь, поумнеют. Надо знать куда, когда и зачем.
      2. Fan-Fan Звание
        Fan-Fan
        -5
        Сегодня, 16:17
        Поменяли шило на мыло. Гражданского штафирку на агентов спецслужб - неравноценный обмен. Опять наших надули. Я уже не удивляюсь, как новость, то пролёт у наших граматеев.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +6
          Сегодня, 16:31
          Цитата: Fan-Fan
          Опять наших надули. Я уже не удивляюсь, как новость, то пролёт у наших граматеев.

          Каких это "ваших" надули, грамотей? Ещё один диванный эксперт обнаружился. Прежде, чем писать чепуху, ознакомьтесь с информацией на эту тему. Обмен организован КГБ Белоруссии, и предварительные контакты достаточно долго продолжались.
          Переговоры по обмену начались еще осенью 2025 года между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши. В результате участие в сделке приняли спецорганы семи иностранных государств.

          Подчеркивается, что Александр Лукашенко лично обсуждал детали обмена в ходе двусторонних контактов.

          https://tochka.by/articles/policy/belarus_i_polsha_obmenyalis_zaderzhannymi_osvobozhden_andzhey_pochobut/
      3. красноярск Звание
        красноярск
        -5
        Сегодня, 17:45
        Цитата: LiSiCyn
        Я бы этого Бутягина наказал. Нашёл время и место, куда и когда ездить.

        Погоня за "золотым тельцом" притупляет инстинкт самосохранения. Как всегда - жадность фраера сгубила.
        Хотя, может он без куска хлеба жил, учитывая наши реалии. Археологи не артисты, им государство не помогает.
        1. LiSiCyn Звание
          LiSiCyn
          0
          Сегодня, 18:04
          Цитата: красноярск
          Погоня за "золотым тельцом" притупляет инстинкт самосохранения.

          Тут скорее "медные трубы".
      4. commbatant Звание
        commbatant
        0
        Сегодня, 17:51
        Цитата: LiSiCyn
        Я бы этого Бутягина наказал. Нашёл время и место, куда и когда ездить.

        Думаю, он такой же "археолог", как переданные нами шпионы "молдоване"...
        1. LiSiCyn Звание
          LiSiCyn
          +1
          Сегодня, 18:10
          Цитата: commbatant
          Думаю, он такой же "археолог", как переданные нами шпионы "молдоване"...

          В том то и дело, что реальный археолог. Просто международного признания захотелось. Но время и место для этого выбрал, крайне не удачно.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 16:11
      Цитата: Андрей Храмов
      Нет, в такую причину не верю... Полякам совершенно фиолетово на отношения с Россией - чем они хуже, тем полякам лучше. Скорее всё связано с персоналиями тех, кого передали взамен на археолога.

      Это вы верно подметили. Вот, что сообщает о некоторых подробностях белорусское издание:
      Из Беларуси было отправлено три гражданина Польши и два человека из Молдовы. Известно об освобождении Анджея Почобута.

      В сообщении БелТА сказано, что освободить Почобута лично просили его мать и Анжелика Борис, которая возглавляет не признанный в стране Союз поляков Беларуси. Освобожденных на границе встречал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он же опубликовал фото Почобута.

      Анджей Почобут неоднократно задерживался за клеветнические высказывания, был арестован, но освобождён под подписку о невыезде. Был вновь задержан 25 марта 2021-го вместе с другими активистами Союза поляков. В феврале 2023-го Почобута приговорили к восьми годам колонии усиленного режима.
      Его признали виновным в разжигании вражды и призывах к санкциям. Была апелляция, но Верховный суд оставил приговор без изменений.

      https://tochka.by/articles/policy/belarus_i_polsha_obmenyalis_zaderzhannymi_osvobozhden_andzhey_pochobut/
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 16:20
        Поступила уточняющая информация - выходит, инициаторами возврата Бутягина были всё же молдавские спецслужбы.
        МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский ученый Александр Бутягин и жена российского военнослужащего обменяны на двух офицеров спецслужб Молдовы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
  3. frruc Звание
    frruc
    +4
    Сегодня, 15:57
    Сотрудники молдавских спецслужб были арестованы в Москве в 2025 году

    Понятно кто этих молдаван готовил и курировал.
  4. Lako Звание
    Lako
    +4
    Сегодня, 15:59
    Вот черт, а я думал, что кадровые сотрудники молдавской разведки, только в анекдотах бывают.
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      +5
      Сегодня, 16:10
      Цитата: Lako
      Вот черт, а я думал, что кадровые сотрудники молдавской разведки, только в анекдотах бывают.

      Так это и есть анекдот - если их поляки выкупают, а не молдаване.
    2. домохозяйка Звание
      домохозяйка
      +1
      Сегодня, 16:55
      когда-то, уже очень давно, в новостях сказали, что наши задержали украинских шпионов. Это было очень смешно! Тогда.
  5. akropin Звание
    akropin
    +6
    Сегодня, 16:08
    За археолога рад! То что не бросили его - большое спасибо!
  6. gurzuf Звание
    gurzuf
    +3
    Сегодня, 16:13
    Явное не уважение молдавских спец.служб если их сотрудника меняют на археолога.
  7. Normann Звание
    Normann
    +3
    Сегодня, 16:23
    А полякам видимо давно по шапке не давали, раздухарились...
  8. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +1
    Сегодня, 16:33
    Здравый смысл всё же присутствует. Это ещё раз доказывает, что на своей территории они воевать не будут. необходимо уничтожение укробандеровской недогосударственности. А Бутягиным - хоть немного здравого смысла в их головы. У РФ полно дел, но приходится отвлекаться на недотёп (если не сказать резче)
  9. Землекоп Звание
    Землекоп
    -8
    Сегодня, 16:34
    шикарный обмен. Тупого археолога который поперся во вражеский стан наивно думая что он будет в шоколаде...на кадровых шпионов. Как всегда запад нахватает таких русских путешественников..домашних и потом принуждает их менять на своих кадровых....почему у нас до этог обмена не нахватали поляк в Москве...и не обменяли их? Да кому я этот вопрос задаю..все давно уже знают кто причина зла всего этого непотребства...и кто играет в белого ангела.
  10. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +2
    Сегодня, 16:49
    Перефразируя советскую частушку:
    обменяли археолога Бутягина
    на шпиона-молдованина.

    Разведчики-молдоване, звучит необычно, как сборная Ямайки по зимнему биатлону... recourse
  11. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    -5
    Сегодня, 16:56
    двух кадровых офицеров молдавских спецслужб

    1го на 2их, причем не хрен-пойми-кого, а офицеров спецслужб, которые должны либо гнить у нас в тюрьме, либо быть обменяны на наших агентов в Европе если их вдруг поймают, а не на этого типа...
  12. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +2
    Сегодня, 17:04
    Обменяли хулигана на Луиса Корвалана (с)
    Не выгодно для нас. Хотя если бы на Украину передали, то поди меняли бы на азовцев каких-нибудь. Ну хоть так.
  13. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 17:13
    Бутягин был задержан в Варшаве, куда ученый прибыл в рамках своего лекционного турне по Европе,

    Ага! Съездил в город за хлебушком. Как же! Солнце ведь восходит на Западе!
    1. old64 Звание
      old64
      -1
      Сегодня, 19:10
      Загадочная русская душа. В эпоху пандемии Канада арестовала российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» для его конфискации и дальнейшей передаче Украине, который привез им тесты на COVID-19 из Китая. В Италии забыли о российской гуманитарной помощи в период начала борьбы с пандемией коронавируса, когда наши медики помогали итальянцам, а нас потом обвинили в том, что эта миссия якобы состояла не в том, чтобы спасать жизни граждан Италии, а чтобы "шпионить за силами и военными объектами НАТО". А сколько Европе помогали по борьбе с пожарами? И где благодарность? Хотя благодарности не надо, но хоть грязью не поливайте.
      1. old64 Звание
        old64
        0
        Сегодня, 19:12
        Да ещё крымское золото скифов отжали Украине.
  14. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +1
    Сегодня, 17:39
    Надо же какие пи..ры! Никогда жены не отвечали за мужей. ..Ту же жену Дудаева никто пальцем не тронул.
  15. зурбаган63 Звание
    зурбаган63
    +2
    Сегодня, 18:24
    Первая хорошая новость за сегодняшний день!
  16. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 18:26
    Считаю обмен не равноценен схватили поляки по факту абсолютно невиновного человека, надо было хватать первого попавшегося поляка в Москве и менять на Бутягина, но менять на кадровых разведчиков это очень очень плохой размен и не правильный потому что такая практика западом будет продолжена потому что сходит с рук
  17. Дост Звание
    Дост
    -1
    Сегодня, 18:27
    Вообще не стал бы выменивать. Знал что напряги с Европой и попёрся за баблом. Вот и пусть бы читал лекции ЗКам. Не того полёта птица, чтоб на него откровенных врагов меняли.
  18. Ассириец Звание
    Ассириец
    +1
    Сегодня, 18:33
    Оказывается есть молдавская разведка. И она работает в России!!!
    Дожились.
    Почему не называть вещи своими именами. ООО "Филиал ЦРУ(или MI5) в молдавии"
  19. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    0
    Сегодня, 19:09
    Молдавские шпионы - это конечно сильно....вопрос в другом, зачем археолог по недружественным странам то катается...
  20. maiman61 Звание
    maiman61
    -2
    Сегодня, 19:26
    И нахрен этот балбес нам нужен??? Знает, что туда ехать нельзя и по своей тупости едет!!! Сидел бы там хоть вечно, у нас на одного дурня было бы меньше!
  21. old64 Звание
    old64
    +2
    Сегодня, 19:29
    Мой посыл: человек (Бутягин) одержим работой. поехал в европу нести им знания, доброту, заботу и духовные ценности, но пострадал. И то, что его обменяли на двух гастарбайтеров-шпионов это хорошо. Потому что это НАШ человек.