В Турции испытали рой дронов «Москит» в условиях подавленного GPS-сигнала

В Турции испытали рой дронов «Москит» в условиях подавленного GPS-сигнала

Армия Турции переходит к операциям с использованием роя особенных дронов. Речь идёт о беспилотниках Sivrisinek («Москит») от компании Baykar, которые самой компанией отнесены к дронам нового поколения.

Новизну дронам обеспечивает возможность автономной координации проведения атак даже там, где отсутствует сигнал спутниковой навигации. Объявленная максимальная дальность поражения составляет 1000 км.



Добавляется, что рой дронов управляется искусственным интеллектом, который «обучается от операции к операции, от тренировки к тренировке».

В рамках одного из тестов группа в состава десяти барражирующих БПЛА Sivrisinek была введена в единый рой с другими беспилотниками. По утверждениям разработчиков координация прошла успешно, причём дроны преодолели территорию, где был подавлен GPS-сигнал.

Общий состав роя, который испытывался в турецком Эдирне на западе страны на полигоне Кешан: 5 дронов-камикадзе K2 Kamikaze и 10 «Москитов», а также ударные Bayraktar TB2, TB3 и AKINCI.



Сообщается о том, что полёт дронов носил патрульный характер. В его рамках БПЛА Sivrisinek сгруппировались в виде латинской буквы V. В компании говорят о том, что это была одна из самых масштабных демонстраций роевого управления Baykar на сегодняшний день.

Публичная премьера платформ запланирована на выставке SAHA Expo 2026, которая стартует в Стамбуле 5 мая.
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    Сегодня, 16:15
    Будущее уже наступило.Но слабое звено всей этой технологии в том что ставка делается на электронику,которую можно вывести из строя при помощи электромагнитного воздействия. Ставить надо на фотонику,она не подвержена электромагнитному воздействию.Возможные контрмеры в цитате ниже.

    .Самая известная программа — «Алабуга». Военный аналитик Юрий Кнутов в эфирах 2024–2025 годов описывал её как крылатую ракету с электромагнитной боевой частью, способную выводить из строя электронику в зоне поражения. По данным открытых источников, первые сообщения о проекте появились ещё в 2014 году; к 2017-му стало понятно, что речь идёт скорее о пакете НИОКР, чем о готовом изделии, и что результаты этих работ закрыты на высоком уровне секретности. Подтверждённых случаев боевого применения «Алабуги» нет — это важно отделять от того, что пишут пропагандистские каналы с обеих сторон.

    Китай заявляет о наиболее амбициозной планке. Группа Wang Gang из Северо-Западного института ядерных технологий в феврале 2026 года в журнале «High Power Laser and Particle Beams» сообщила об установке TPG1000Cs, которая, по её данным, выдаёт до 20 гигаватт в импульсе и накопила более 200 тыс. рабочих импульсов на испытаниях. Китайские военные источники прямо связывают такие мощности с задачей подавления низкоорбитальных группировок вроде Starlink — то есть речь уже идёт не о борьбе с дронами, а об угрозе космической инфраструктуре.

    Украинский конфликт стал первой войной, где электромагнитный спектр оспаривают примерно на равных. По оценкам Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), российские комплексы «Красуха», «Москва-1» и «Мурманск-БН» массово давят GPS, связь и каналы управления дронами, из-за чего украинские подразделения частично возвращаются к проводной телефонии, бумажным картам и связным-посыльным. Украина отвечает системами KVS G-6 и EDM4S, способными глушить управление и видеоканалы дронов на 2,4 и 5 ГГц, а также сигналы GPS и Глонасс на дальности до 3,5 км. Главный вывод западных аналитиков из этого опыта прост: безоговорочного господства в эфире, к которому НАТО привыкло за тридцать лет операций в Ираке и Афганистане, больше нет.


    https://warfiles.ru/270223-jelektromagnitnye-boepripasy-i-vozvraschenie-koncepcii-neletalnogo-oruzhija-ot-sovetskih-razrabotok-k-sovremennym-proektam.html
    1. nobody75 Звание
      nobody75
      Сегодня, 16:20
      Ставить надо на фотонику

      При ЭМИ фотоника тоже из строя выйдет. Она без электроники не работает. Вот в радиолокации фотоника перспективна.
      С Уважением
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        Сегодня, 16:35
        Фотоника может функционировать без прямой интеграции с электроникой в теории, но на практике создание полностью независимых фотонных систем сталкивается с серьёзными техническими ограничениями. Фотоника изучает использование фотонов (частиц света) для передачи, обработки и хранения информации, что позволяет создавать устройства с высокой скоростью работы, энергоэффективностью и устойчивостью к электромагнитным помехам. Однако полностью отказаться от электроники в фотонных системах пока сложно из-за проблем с управлением, памятью и интеграцией компонентов. Но со временем по мере развития технологического прогресса думаю что от электроники откажутся полностью.Потому что только в этом выход от электромагнитного воздействия.А именно дроны-бомбы с электромагнитными бомбами пока что являются самым очевидным ответом на рои дронов.Просто сжечь электронику.
        1. nobody75 Звание
          nobody75
          Сегодня, 18:40
          Полупроводниковые лазеры - это электроника. Без них фотоники не существует.
          С Уважением
    2. knn54 Звание
      knn54
      Сегодня, 20:10
      РЭБ может подавить подавить связь с "маткой" внутри роя.
      -максимальная дальность поражения составляет 1000 км.
      Если "матка" будет использоваться как платформа и ретранслятор.
      Хотя турецкие беспилотники показали свою эффективность в разного рода конфликтах.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        Сегодня, 20:38
        Цитата: knn54
        РЭБ может подавить подавить связь с "маткой" внутри роя.
        -максимальная дальность поражения составляет 1000 км.
        Если "матка" будет использоваться как платформа и ретранслятор.
        Хотя турецкие беспилотники показали свою эффективность в разного рода конфликтах.


        Будущее за автономными дронами на ИИ.И то потом при помощи ЭМИ начнут жечь электронику чтобы противостоять роям дронов, что в свою очередь даст толчок для перехода на фотонику.А это опять же повышение скорости передачи данных и возможно расстояния на которые эти данные передаются,возможно даже минуя спутники.А до чего додумаются дальше пока неведомо.Возможно при дальнейшей миниатюризации электроники/фотоники дроны сами смогут раздавать Wi-Fi 7 и более новых версий ,как это делают те же смартфоны,роутеры,возможно Wi-Fi мосты будущего можно будет прокладывать между БПЛА для коммуникации со временем на гораздо большие расстояния,на сотни километров,связь будет ещё быстрее,не 5G,а 6 G или даже 10 G.Может даже и спутниковая связь не понадобится.

        .Компания Huawei вместе с провайдером China Unicom запустила в Китае широкополосную сеть интернета 10G. Это первый подобный проект в мире, ... В китайском проекте 10G — это 10 Гбит/с, то есть скорость передачи данных.

        Сеть развернули в районе Сюнъань в провинции Хэбэй на востоке страны. Для ее работы используется технология 50G PON, которая в теории позволяет добиться скорости в 50 Гбит/с. По словам специалистов, особенность сети — не только высокая скорость, но и низкая задержка. Она составляет около 3 мс.На скриншоте с примером скорость загрузки данных составляет 9834 Мбит/с. Это позволяет скачивать файлы очень быстро. Например, фильм в разрешении 4K и формате Blu-ray, который весит в среднем около 70 ГБ, можно загрузить примерно за 57 секунд. Скорость передачи данных с устройства в сеть составляет 1008 Мбит/с. Специалисты подчеркивают, что 10G работает бесперебойно при одновременном использовании нескольких устройств, которые загружают 8K-видео, стримят контент в 4K, запускают киберспортивные игры и обеспечивают работу систем умного дома. Эксперты называют скорость интернета «революцией в образе жизни»


        https://hi-tech.mail.ru/news/125722-v-kitae-predstavili-pervuyu-set-10g-chto-izvestno/

        Любой революционный скачок в технологиях может всё кардинально изменить,и то что было актуально можно будет смело выбрасывать.Сомневаюсь что тот же РЭБ через год другой будет актуальным когда тема автономных дронов на ИИ и нейросетей раскрченарится даже на сегодняшнем уровне технологий.Будущее неизвестно.
  2. andrewkor Звание
    andrewkor
    Сегодня, 16:15
    Ну,что тут казать? Молодцы турки,не догоняет прогресс,а идут впереди.
    Осталось проверить этот рой в боевых условиях: Сирия,Курдистан,Украина...
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 16:30
      Далеко не факт что они впереди. Унифицированный бортовой интеллектуальный модуль уже применяется в СВО. Искусственный интеллект не только наводит дрон в нужную точку, но и выбирает наиболее уязвимое место для удара, анализируя изображение цели в реальном времени. В отличие от человека, нейросеть не устаёт, не поддаётся панике и действует по алгоритму, отточенному на тысячах обучающих примеров.Главная проблема — вычислительная мощность. Реальное время автономной работы ИИ-модуля на батарейках дрона ограничено: чем сложнее алгоритмы распознавания, тем больше энергии потребляет процессор. Именно поэтому на «тяжёлых» барражирующих боеприпасах типа V2U, где запас энергии позволяет, устанавливают более мощные системы, а на миниатюрных FPV-дронах модули урезают до минимума.

      Кроме того, полностью автономная система способна ошибаться. Распознавание образов даже на современных нейросетях не идеально: дрон может принять грузовик за БМП или вовсе не увидеть замаскированную цель. Ошибка в алгоритме классификации — и боеприпас уходит в молоко, а то и вовсе атакует своих.Но по мере обучения ИИ ошибки сойдут на нет Всё приходит с опытом.В российских КБ сейчас идёт работа над двумя направлениями: снижение энергопотребления вычислительных модулей для установки их на миниатюрные FPV-дроны (класс «Микроб») и создание полностью автономных «роёв» дронов, которые смогут координировать свои действия без участия человека. По данным Минобороны РФ, поставки дронов с элементами ИИ в 2026 году будут значительно увеличены.

      . По данным украинской разведки, с весны 2025 года на Сумском направлении фиксируется применение нового российского барражирующего боеприпаса V2U, оснащённого системой автономного поиска и выбора целей. Примерно тогда же в российских телеграм-каналах появились сообщения о первых боевых вылетах дронов «Тор» с ИИ-модулями, а также «Микроба» со встроенной нейросетью. ... УБИМ — это, по сути, миниатюрный бортовой компьютер со специализированным программным обеспечением, который интегрируется в конструкцию беспилотника. Технически его задача — принимать, обрабатывать и передавать данные с сенсоров, а главное — самостоятельно принимать решения на конечном этапе атаки.

      В рассекреченных данных ГУР Минобороны Украины по дрону V2U содержится подробная техническая информация о подобной системе. Вычислительная система базируется на китайском мини-компьютере Leetop A203, в качестве центрального процессора в котором используется высокоскоростная сборка на базе NVIDIA Jetson Orin. Этот вычислительный модуль стоимостью несколько сотен долларов позволяет БПЛА работать автономно: оператор лишь задаёт район поиска, после чего дрон самостоятельно находит, распознаёт и атакует цель.Навигация обеспечивается единственным GPS-модулем в сочетании с компьютерным зрением. БПЛА оснащён SSD-накопителем на 128 Гб, куда предварительно загружаются снимки местности и база данных для распознавания целей. Во время полёта дрон сравнивает изображение с камеры с загруженными эталонами, что позволяет ему ориентироваться даже при полном отсутствии спутникового сигнала.Вот здесь и начинается самое интересное. Поскольку связь с оператором для автономного захода на цель не требуется, у противника просто нечего подавлять средствами РЭБ. Эфир молчит — глушилки бессильны.


      https://warfiles.ru/270202-dron-kotoryj-ne-glushitsja-kak-rossijskie-ubim-menjajut-taktiku-udarov.html