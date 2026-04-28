Раскол в Персидском Заливе: ОАЭ заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

9 894 27
Власти ОАЭ приняли решение о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+. В первую очередь, это означает, что королевство сможет добывать больше нефти самостоятельно. При этом на фоне геополитической нестабильности в регионе и перекрытия Ормузского пролива цены на нефть могут оставаться нестабильными и резко колебаться. Кроме того, это решение ослабляет контроль ОПЕК+ и сигнализирует о возможной эскалации напряженности в отношениях между ОАЭ и Саудовской Аравией. Ранее ОАЭ раскритиковали другие страны Персидского Залива за то, что те не сделали достаточно для защиты королевства от иранских атак.

Министр энергетики ОАЭ заявил, что это решение было принято Абу-Даби независимо, и никаких прямых консультаций с другими странами, включая Саудовскую Аравию, не проводилось. Помимо прочего, выход ОАЭ из ОПЕК может привести к хаотизации рынка нефти после появления на нем довольно влиятельного самостоятельного игрока. Теперь, когда ОАЭ зачастую будут играть на рынке против Саудовской Аравии, дружеские связи между союзными США странами ближневосточного региона могут существенно ослабиться.

Как известно, ОПЕК объединяет страны-добытчики нефти для стабилизации цен. ОАЭ, занимающие шестое место в мире по объемам добычи нефти, состояли в организации с 1967 года. О возможности выхода Эмиратов из ОПЕК уже сообщалось в 2022 и 2023 годах. Тогда причиной назывались разногласия с другими членами организации из-за подходов к вопросу добычи нефти.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +9
    Сегодня, 16:30
    шейхи всё ещё мнят себя очень влиятельными и нужными всем. но реалии и возможности несколько изменились.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +9
      Сегодня, 16:52
      Цитата: ПВВ22121922
      шейхи всё ещё мнят себя очень влиятельными и нужными всем. но реалии и возможности несколько изменились.

      Если Бог желает наказать кого либо то он отнимает у того разум. У шейхов от нефтедолларов фляга свистанула, бросив их к ногам матрасов. Теперь Израиль пытается хоть молочка отлить, коль гегемон сливки уже снял. Персы вынесут скважины и всё - будет мазутный песок. Затем саудитам разрушат опреснители и можно снимать палатки, гнать верблюдов дальше. Туризма нет, добычи и переработки нет, воды нет - планета Шелезяка. А жили бы как Оман - были бы в шоколаде и при бабках...
    2. bar Звание
      bar
      0
      Сегодня, 17:03
      Пусть побрыкаются. Со своими 4% мировой добычи особой погоды они не сделают.
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +1
        Сегодня, 17:28
        Но кто то поэтапно ведёт БВ к разделяй и властвуй ☝
      2. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +1
        Сегодня, 17:44
        О каких 4 % вы пишете ?
        ОАЭ добываю 16% . В следующем году планируют добывать в день 5 миллионов баррелей .
        Они на 6 месте по добыче в мире .
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 18:22
          3.9% мировой добычи. Это и есть шестое место, ведь стран с нефтью очень много, это не какой-нибудь литий
          Но нынче у них, говорят, проблемы со сбытом нефти tongue
          1. Кузнец 55 Звание
            Кузнец 55
            +1
            Сегодня, 18:27
            Мы друг друга не поняли .
            16% среди стран ОПЕК .
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Сегодня, 18:50
              Ну как видим нефти и без ОПЕК много добывают, пусть там хоть все поубивают друг друга laughing
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 17:27
      Можно заходить, можно выходить))) пока пролив закрыт - это не имеет никакого значения.
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 18:45
        Но повод разнести ОАЭ и в первую очередь их нефтяную инфраструктуру персам они уже дали . Так что как только Трамп решится , полетит в первую очередь именно туда . Кого Аллах наказать хочет - разума лишает .
    4. knn54 Звание
      knn54
      -1
      Сегодня, 18:17
      Теперь квоты им побоку и смогут добывать неограниченно.
    5. SSR Звание
      SSR
      0
      Сегодня, 18:43
      Цитата: ПВВ22121922
      шейхи всё ещё мнят себя очень влиятельными и нужными всем.

      Бойцов из Чечни и Дагестана туда с "алаверды" отправить.
      Крови своими вливаниями попортили много.
  2. Адрей Звание
    Адрей
    -5
    Сегодня, 16:31
    Власти ОАЭ приняли решение о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+.

    Очень неприятная для нас новость.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:56
      Цитата: Адрей
      Власти ОАЭ приняли решение о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+.

      Очень неприятная для нас новость.

      С какого уха? Все мировые системы меняют облик или рушатся, из нынешнего горнила выйдут новые, с новыми правилами игры. Карфаген, в смысле ОАЭ, будет разрушен...
  3. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 16:32
    Не зря за них Израиль переживал. Это было условием помощи?
    Пора персам ОАО выносить. Чтобы воду не мутили.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -3
      Сегодня, 16:50
      Цитата: Aken
      Пора персам ОАО выносить. Чтобы воду не мутили.

      ОАЭ понимаю, нефтянку пока не выносили по обе стороны залива, есть ли у Ирана средства серьёзный урон нанести, пока были только пиар удары.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 18:45
        Опреснительные установки для воды.
  4. Andobor Звание
    Andobor
    -4
    Сегодня, 16:43
    ОПЕК - Организация стран - экспортёров нефти, Эмираты сейчас к ним не относятся,
    а что будет потом...
  5. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:46
    Власти ОАЭ приняли решение о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+. В первую очередь, это означает, что королевство сможет добывать больше нефти самостоятельно.

    А как они собираются реализовывать углеводороды?! Через Иорданию в Израиль, подставляя первых под ракеты? Если хусятки сработают чётко то останется только Суэц, кроме иорданского варианта...
  6. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 16:53
    ОАЭ имеет выход в Оманский залив минуя Ормузский пролив. По идее подвести туда инфраструктуру не так уж и сложно, да и частично она там уже имеется. Они давно хотели выйти, что бы больше продавать углеводородов. Мда...
    1. bar Звание
      bar
      +2
      Сегодня, 17:07
      Там от Ормузского пролива до Оманского залива меньше сотни километров по карте. А от Омана ещё ближе. Для иранских ракет вообще ниочём.
  7. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +1
    Сегодня, 17:10
    Ранее ОАЭ раскритиковали другие страны Персидского Залива за то, что те не сделали достаточно для защиты королевства от иранских атак.

    И США их не защитили. Самое время начать играть против ОПЕК, это определенно поможет.
  8. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    0
    Сегодня, 17:55
    Любопытно, арабы очень быстро сдулись.
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:16
    Добыть нефть - это меньше, чем полдела, в нынешней ситуации ее надо суметь продать и вывезти.
  10. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 18:30
    Да увеличивать добычу они могут сколько хотят, а отгружать как? Вот были бы они по другую сторону Ормузского пролива, оно бы имело смысл. География штука суровая.
  11. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 18:44
    Вообще-то в последнее время ОПЕК+ играл конкурентом США в ценообразовании, в отличие от тех времен, когда ОПЕК при Горбачеве играл против СССР.
    Но, похоже теперь будет кроме ОПЕК+ и США новый фактор ценообразования - Иран.
    Так что куда и зачем в этой ситуации устремились Эмираты? Которым перепадает как и Кувейту будь здоров как. И будут ли они "Объединенными"? А то, кто знает - станут эмиратами с маленькой буквы? Ведь все это нарезание арабских государств сейчас не имеет ни исторических корней, ни племенных обоснований, все держалось на консенсусе "ведь все так хорошо". А теперь явно будет нехорошо.
  12. Владислав Минченко Звание
    Владислав Минченко
    0
    Сегодня, 20:22
    И снова в России бензин подорожает...