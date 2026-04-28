Раскол в Персидском Заливе: ОАЭ заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

Власти ОАЭ приняли решение о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+. В первую очередь, это означает, что королевство сможет добывать больше нефти самостоятельно. При этом на фоне геополитической нестабильности в регионе и перекрытия Ормузского пролива цены на нефть могут оставаться нестабильными и резко колебаться. Кроме того, это решение ослабляет контроль ОПЕК+ и сигнализирует о возможной эскалации напряженности в отношениях между ОАЭ и Саудовской Аравией. Ранее ОАЭ раскритиковали другие страны Персидского Залива за то, что те не сделали достаточно для защиты королевства от иранских атак.Министр энергетики ОАЭ заявил, что это решение было принято Абу-Даби независимо, и никаких прямых консультаций с другими странами, включая Саудовскую Аравию, не проводилось. Помимо прочего, выход ОАЭ из ОПЕК может привести к хаотизации рынка нефти после появления на нем довольно влиятельного самостоятельного игрока. Теперь, когда ОАЭ зачастую будут играть на рынке против Саудовской Аравии, дружеские связи между союзными США странами ближневосточного региона могут существенно ослабиться.Как известно, ОПЕК объединяет страны-добытчики нефти для стабилизации цен. ОАЭ, занимающие шестое место в мире по объемам добычи нефти, состояли в организации с 1967 года. О возможности выхода Эмиратов из ОПЕК уже сообщалось в 2022 и 2023 годах. Тогда причиной назывались разногласия с другими членами организации из-за подходов к вопросу добычи нефти.

