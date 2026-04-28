На Украине раскрыли статистику эффективности применения ракет «Фламинго»

На Украине раскрыли статистику эффективности применения ракет «Фламинго»

Вражеские OSINT-аналитики подсчитали статистику запусков и эффективность применения крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго», которые якобы производит украинская компания Fire Point, фигурирующая в громких коррупционных скандалах.

Данные предоставлены противником, в России официально они не подтверждены. В сводках Минобороны РФ с осени прошлого года сообщается о нескольких перехватах «Фламинго» силами ПВО и ударах по местам их пусков.

Картинка получилась совсем не похожей на то, о чем неоднократно заявляли киевские пропагандисты и лично Зеленский. В общей сложности с августа прошлого года, когда «новейшая украинская ракета» была с пафосом продемонстрирована на зарубежной выставке, зафиксировано 23 пуска. Из них до цели долетели 6 КР, но попали в нужный объект только две. Еще одно попадание остается спорным.

Первая атака была по объекту в Крыму 31 августа прошлого года. Из по крайней мере трех запущенных ракет до объекта долетела только одна — она промахнулась и упала в воду недалеко от цели.

Затем в ноябре были запущены по крайней мере 4 ракеты, как заявлено, по ТЭЦ в городе Орел. Однако на спутниковых снимках возле объекта не было обнаружено свежих следов повреждений или падения ракет. Похоже, что все FP-5 были сбиты российской ПВО.

В феврале были выпущены по крайней мере 6 крылатых ракет на расстояние более 500 км от линии соприкосновения. Из шести долетела только одна, попав в бункер площадью 1200 м². Это единственное результативное попадание, утверждают ресурсы противника.

Через несколько дней были попытки атаковать еще один объект ВС РФ в Архангельской области. Было выпущено по крайней мере четыре ракеты. Из них долетела только одна. Но она была либо сбита на подлете, либо не попала в нужное здание, упав возле ограждения площадки. Кратер от нее заметен на спутниковом снимке.

В конце февраля была попытка атаковать «Фламинго» промпредприятие в Воткинске. Из трех выпущенных ракет до объекта долетели две, однако обе не попали по целям, упав возле цехов. Вероятно, ракеты либо были сбиты в последний момент, либо зацепились за столб молниеотвода поблизости. Ни в одном случае КР даже близко не преодолела заявленную дальность в 3000 км.

  Normann
    Normann
    Сегодня, 16:43
    объект ВС РФ в Архангельской области

    как она туда долетела?
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 16:52
      Зеленского надо посадить на Фламинго и запустить в сторону Кипра,где он бабки спрятал.Судя по фотке к статье там ещё место для Ермака останется.
    Deadушка
      Deadушка
      Сегодня, 18:26
      через Альфа-Центавра, у Зели там связи.
      Normann
        Normann
        Сегодня, 20:34
        А там Плесецк, Звездочка, да и еще много чего, да область огромная, но .................
  Амиго.
    Амиго.
    Сегодня, 16:43
    Если не мягко ж___ , и саботаж, власть имущих, давно ребята в асфальт закатали всю эту бандеровскую нечисть
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    Сегодня, 16:43
    ВО перешло на цитирование украинских СМИ? Странно.. То чубатых дистрофиков нам показывают, то "успехи" ВПК Украины.
  Vulpes
    Vulpes
    Сегодня, 16:47
    Что -то "демилитаризация" плавно перешла в форсированную милитаризацию бУССР.
    Zaurbek
      Zaurbek
      Сегодня, 16:57
      В ЕС разворачиваются производства ..и количество летящего в РФ всего, не зависит от наших успехов на фронте . Любой независимый кусок 404 будет в нас это запускать
      Zyablicev43
        Zyablicev43
        Сегодня, 18:40
        С "мамой" Фламинго-ФАУ-1 англичане вполне успешно справлялись еще во времена 2-й мировой войны. Засекали локаторами и поднимали на перехват поршневые "Спитфайры". И те,пулеметным огнем отправляли их в воды Ла-Манша.
        дон_Рэба
          дон_Рэба
          Сегодня, 20:01
          Цитата: Zyablicev43
          С "мамой" Фламинго-ФАУ-1 англичане вполне успешно справлялись еще во

          1. У них вода перед государством, нет лесов, горок, домов ,мостов и линий эп.
          Бывали волны, но тогда фау не летали
          2. У немцев не было Старлинк, Спутниковой РТР группировки США и прочих НАТО, которые в real-time пасут наши позиции ЗРК, как бы они не перемещались, даже не в рабочем режиме( лопух РЛС отражает как паровоз
          3. ПО сути длина береговой линии Англии, обращенной к Европе (южное и юго-восточное побережье, включая Ла-Манш), составляет около 3200 км, но вход Фау-1 был на ширине "фронта" Лондон и часть южных графств. Не более 700 км . С украиной, без учета воды, и союзников около 2300 км, а дальше вся англия затеряется в любой области ( ну может 2х)
          4.Фау-1 вся из металла, барометрический высотомер держал ее на эшелоне 1000-1500 м (см. п.1), РЛс Англии видели их за 100-130 км ( если "сопротивление" раньше не сообщало)
          фюзеляж из стального листа , крыло из листа и часть фанеры. Светилась на РЛС,как ёлка, а грохотала как салют на НГ
          эта фламинго: фюзеляж и крыло -композит. кокпит есть алю, ну и ду ( за композитом)
          5.Фау-1 тупая как пробка- только по прямой, скорость до 600 км/ч.
          Эти украинские "умнее"
          6.Нет у нас Спитфайеров с пулеметом, даже АН-2 нет против тихоходных Лютых
    Михаил Нашарашев
      Михаил Нашарашев
      Сегодня, 17:47
      Че то где то кое где у нас порой не додумал …
  Ирек
    Ирек
    Сегодня, 16:57
    Хахлы могут напИсать що угодно.
    красноярск
      красноярск
      Сегодня, 18:11
      Цитата: Ирек
      Хахлы могут напИсать що угодно.

      Если бы они "писали что угодно" и все, то это - не беда. А вот горящие наши НПЗ и гибнущие люди, это не что угодно, это - беда.
  Yngvar
    Yngvar
    Сегодня, 17:05
    Ну если еще маленько подождать (годика четыре...) и не называть вещи своими именами - типа СВО, а не Война, "братский народ"(!?), то думаю будут прилетать чаще, дальше и точнее... Евроки очень стараются помочь зелебобику технологиями (собственно и ракета то на 99% наглийская), заодно пополнить свои карманы да и "тянучка кота за хвост" играет на руку им!
    дон_Рэба
      дон_Рэба
      Сегодня, 20:03
      Цитата: Yngvar
      то думаю будут прилетать чаще,


      Украинская компания Fire Point разрабатывает семейство баллистических ракет FP-7 и FP-9, представленных в 2026 году как аналоги западных и российских систем. FP-7 (дальность до 200 км, 150 кг бч) позиционируется как более дешевый аналог ATACMS, а более мощная FP-9 (до 855 км, 800 кг бч) рассматривается как квазибаллистическая угроза, способная преодолевать ПВО.
      в польском Жешуве «Fire Point» уже макеты выставила
  Михаил Нашарашев
    Михаил Нашарашев
    Сегодня, 17:45
    Поподробнее о попадании в бункер площадью 1200 кВ м.
  Fan-Fan
    Fan-Fan
    Сегодня, 17:59
    Ну теперь то точно победим, раз враг не может сделать хорошую ракету. Мы то можем, наши ракеты попадают куда надо, поэтому победа близка, чуток подождать только.
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 18:21
    Большая "дура", дозвуковая, не должна быть сложной целью для наших ПВО... однако долетают.
    Понятно что летит по тому "коридору" который разведали, обозначили забугорные союзники кукуевских... вопрос в том, откуда у нас такие слабо или вообще не контролируемым коридоры вообще есть???
    Понятно, что протяжённость ЛБС большая, территория бескрайняя, да и рубеже, которые надо контролировать, прикрывать, считай ВСЯ ГРАНИЦА, но все таки, зона особого контроля сейчас именно по западной границе!
    rytik32
      rytik32
      Сегодня, 19:59
      Цитата: rocket757
      зона особого контроля сейчас именно по западной границе!

      Отвечу как житель Брянской области: у нас много лесов и оврагов. Так что есть возможность прятаться в складках местности или за макушками деревьев.
      rocket757
        rocket757
        Сегодня, 20:49
        Леса, овраги... спрятатся, это о чем, кто там будет спрятатся, от чего?
  N-W
    N-W
    Сегодня, 18:29
    Всё это звучит не столь утешительно, как должно бы. Чего ждём? Чтобы враг поработал над ошибками? Несмотря на соображения секретности, самые общие контуры нашей стратегии всё же должны быть обозначены главковерхом. Можно словами. Но можно и делами. В противном случае в умах нарастает некий дискорданс.
  salat
    salat
    Сегодня, 18:33
    Уже давно пора назвать все своими именами! Европа враг, сша враг! Не сво, война! Европа сейчас начинает собирать бпла вместе с канадой для вна. Типа к лету будут передавать, но чует моя логика что мы на кануне грандиозного шухера.
  old64
    old64
    Сегодня, 18:47
    раскрыли статистику эффективности применения ракет «Фламинго»

    А почему умалчивают статистику попадания дронов самолетного типа (Лютый и т.д.) по нефтяной инфраструктуре Ленинградской области? Татарстана? Урала? Розовые очки фламинго мешают?