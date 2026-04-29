BRAKER, американский боеприпас для пробития бункеров с борта коптера
Боеприпас BRAKER без дополнительных устройств
Война на Украине превратила лёгкие БПЛА в массовое и едва ли не основное средство поражения переднего края. Армии других стран, наблюдая за этим опытом, спешно адаптируют под коптеры собственный ассортимент боеприпасов — от ручных гранат и миномётных мин до специализированных изделий. Очередной такой проект Пентагона получил обозначение BRAKER. Это компактный боеприпас для лёгких и средних БПЛА, предназначенный для разрушения полевых укрытий и укреплений противника.
За две недели
Армия США давно работает над боевым применением лёгких БПЛА и регулярно проводит эксперименты с разными нагрузками — как с готовыми боеприпасами, так и с оригинальными разработками. Очередной проект стартовал в начале марта 2026 г.: Арсенал Пикатинни (округ Моррис, шт. Нью-Джерси) приступил к созданию специализированного боеприпаса для беспилотной авиации.
Проект получил название BRAKER (Bunker Rupture and Kinetic Explosive Round — „Кинетический взрывной снаряд для пробития бункеров"), которое прямо отражает его назначение. Темпы работ оказались по американским меркам нехарактерными: за две недели специалисты Арсенала определили облик изделия, выпустили рабочую документацию и изготовили опытные образцы — судя по всему, во многом благодаря применению трёхмерной печати.
Устройство сброса CLIK (отмечено кругом) на БПЛА
26 марта на полигоне Редстоун близ Хантсвилла (шт. Алабама) состоялись первые испытания. BRAKER в составе ударной беспилотной системы поразил сооружение-мишень и подтвердил расчётные характеристики. До 21 апреля Пентагон не раскрывал информацию о проекте — затем на официальных ресурсах появились основные сведения, фотографии и видеозаписи испытаний.
В целом боеприпас показал хорошие результаты: подтвердил способность поражать типовые цели и наносить условному противнику требуемый урон. Тем не менее в нынешнем виде BRAKER не готов к серийному производству — работы продолжатся до получения всех желаемых результатов; сколько на это уйдёт времени, пока не сообщается.
БПЛА с боезарядом BRAKER подлетает к бункеру-цели
В условиях полигона
Мишенью выступило типовое полевое укрытие — сруб из деревянного бруса, обложенный мешками с песком. Такое сооружение защищает от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов, и именно подобные позиции составляют значительную часть инженерных сооружений переднего края.
Носителем стал квадрокоптер неназванной модели; разработчики подчёркивают, что тип аппарата не принципиален — BRAKER совместим с любыми платформами достаточной грузоподъёмности. Беспилотник оснастили системой подвеса и сброса CLIK (Common Lethality Integration Kit — „Универсальный комплект интеграции средств поражения") разработки того же Арсенала Пикатинни. При этом штатный режим сброса в эксперименте не использовался: БПЛА действовал как барражирующий боеприпас, влетая в цель вместе с зарядом. Такой выбор сценария показателен — именно так лёгкие коптеры применяются в реальных боевых условиях, и Арсенал явно ориентируется на этот опыт.
Под управлением оператора аппарат подлетел к «бункеру», вошёл внутрь через входной проём и сдетонировал. Заряд серьёзно повредил деревянную часть сооружения, разорвал мешки и разбросал песок — живая сила противника в таком укрытии с высокой вероятностью была бы поражена.
Подрыв внутри сооружения
Технические особенности
Конструкция BRAKER нарочито проста: цилиндрический корпус с продольными выступами и круглая крышка. Корпус печатается на 3D-принтере — решение, которое в условиях массового расхода боеприпасов даёт скорость и гибкость производства, хотя проигрывает классической штамповке по цене единицы изделия. По сути, Арсенал делает ставку именно на скорость развёртывания выпуска и возможность быстрой доработки конструкции.
Точные габариты и масса не раскрываются. Судя по опубликованным снимкам, поперечник и длина не превышают нескольких десятков сантиметров; масса — предположительно до нескольких килограммов, причём её основная часть приходится на заряд взрывчатого вещества.
Опытное изделие выполнено как осколочно-фугасное. В материалах проекта упоминается и необходимость проникающего действия — BRAKER должен пробивать преграды и срабатывать внутри укрытия. Как именно это будет реализовано, пока не уточняется: возможны усиление корпуса, применение головной части из плотного материала, добавление средств разгона на конечном участке.
Боеприпас рассчитан на использование с устройством подвеса Picatinny CLIK — компактным универсальным узлом, совместимым с разными носителями и нагрузками. CLIK крепится на штатные посадочные места БПЛА, а на него уже подвешивается сам боеприпас.
В роли носителей рассматриваются прежде всего мультикоптеры с достаточным запасом грузоподъёмности — на них BRAKER подвешивается снаружи для последующего сброса или применения по принципу барражирующего боеприпаса. С учётом небольших габаритов и массы изделие может найти место и на аппаратах самолётного типа.
Очевидные решения и неочевидные вопросы
В концептуальном плане BRAKER не открывает Америки. Идея специализированного боеприпаса для коптеров отрабатывается всеми основными армиями мира уже несколько лет, а в зоне СВО подобные изделия — кустарные и серийные — применяются десятками типов с обеих сторон. Российская «Упырь», украинские модификации мин ТМ-62 и РКГ-3, израильские, турецкие и китайские разработки занимают примерно ту же нишу, что и BRAKER.
На этом фоне американский проект выделяется не самим боеприпасом, а связкой BRAKER + CLIK. Унификация подвеса — потенциально куда более ценный результат, чем конкретное изделие: один интерфейс позволяет перевешивать любые совместимые нагрузки между разнотипными носителями и снимает с разработчиков БПЛА задачу каждый раз изобретать собственный замок. Если CLIK действительно станет отраслевым стандартом, это существенно сократит сроки внедрения новых боеприпасов.
Результат работы нового боезаряда
Открытыми остаются два принципиальных вопроса. Первый — устойчивость связки к РЭБ. Опыт СВО показывает, что лёгкий коптер на подходе к укреплённой позиции противника подавляется в большинстве случаев, и судьба BRAKER целиком зависит от средств связи и навигации БПЛА-носителя — то есть от того, чего в самом проекте нет. Второй — экономика. Трёхмерная печать корпусов привлекательна на этапе ОКР и мелкой серии, но при массовом расходе расходники для FDM- или SLS-принтеров оказываются дороже стального литья или штамповки. Заявленная Арсеналом «массовость» производства таким способом — вопрос как минимум дискуссионный.
Наконец, сам режим применения, выбранный в ходе испытаний, говорит о многом. Имея в распоряжении штатный сброс CLIK, разработчики провели первый показательный пуск как таран — иными словами, признали, что в реальных условиях коптер с BRAKER скорее будет применяться одноразово, по украинско-российскому образцу. Это честное признание тенденции, но оно же ставит под сомнение часть собственной концепции: зачем дорогой универсальный замок, если носитель всё равно расходный?
BRAKER разработан недавно и пока не прошёл полного цикла испытаний. Главным итогом работ станет не столько сам боеприпас, сколько ответ на вопрос, успеет ли американская унификация подвеса стать стандартом до того, как концепция ударного коптера в её нынешнем виде уступит место следующему поколению средств — устойчивым к РЭБ автономным аппаратам с собственной бортовой логикой.
