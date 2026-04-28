Президент РФ поручил главе МЧС в ближайшие часы направиться в Туапсе
Президент России Владимир Путин получил по телефону доклад министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова о вновь возникших в Туапсе пожарах на НПЗ после ударов украинских дронов.
Путин поручил главе МЧС лично направиться в Туапсе в ближайшие часы, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий.
В ходе сегодняшнего брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций. Таким образом, Киев своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе.
Обстановка в Туапсе остается чрезвычайно сложной. Сообщается, что из-за пожара на НПЗ в городе частично приостановлена подача воды. Продолжается эвакуация людей с ближайших к месту пожара улиц, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который находится в городе. По его словам, пожарные и спасатели в Туапсе работают в тяжелейших условиях.
Пожарные и спасатели работают в тяжелейших условиях – это настоящий героизм. Благодарю каждого, кто тушит огонь и работает на уборке береговой линии. А также - всех, кто приводит в порядок улицы города. Ситуация непростая, но контролируемая.
Туапсе грозит экологическая катастрофа, заявляют экологи. Нефть может загрязнить акваторию Черного моря, почву, леса, реки и водные объекты, а последствия будут серьёзнее разлива мазута в Анапе в декабре 2024 года.
На горящем НПЗ взорвался резервуар, из-за чего произошел выброс нефтепродуктов с разливом на дорогу, повреждены несколько автомобилей, сообщает МЧС РФ. В городе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе — бензола, который является канцерогеном. Он накапливается в организме.
