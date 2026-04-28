Президент РФ поручил главе МЧС в ближайшие часы направиться в Туапсе

Президент России Владимир Путин получил по телефону доклад министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова о вновь возникших в Туапсе пожарах на НПЗ после ударов украинских дронов.

Путин поручил главе МЧС лично направиться в Туапсе в ближайшие часы, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий.

В ходе сегодняшнего брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций. Таким образом, Киев своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе.

Обстановка в Туапсе остается чрезвычайно сложной. Сообщается, что из-за пожара на НПЗ в городе частично приостановлена подача воды. Продолжается эвакуация людей с ближайших к месту пожара улиц, отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который находится в городе. По его словам, пожарные и спасатели в Туапсе работают в тяжелейших условиях.



Пожарные и спасатели работают в тяжелейших условиях – это настоящий героизм. Благодарю каждого, кто тушит огонь и работает на уборке береговой линии. А также - всех, кто приводит в порядок улицы города. Ситуация непростая, но контролируемая.

Туапсе грозит экологическая катастрофа, заявляют экологи. Нефть может загрязнить акваторию Черного моря, почву, леса, реки и водные объекты, а последствия будут серьёзнее разлива мазута в Анапе в декабре 2024 года.



На горящем НПЗ взорвался резервуар, из-за чего произошел выброс нефтепродуктов с разливом на дорогу, повреждены несколько автомобилей, сообщает МЧС РФ. В городе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе — бензола, который является канцерогеном. Он накапливается в организме.

  Константин Трафлялин
    Константин Трафлялин
    +26
    Сегодня, 17:39
    Он только заметил? До этого момента там всё было хорошо?
    PN
      PN
      +27
      Сегодня, 17:43
      Забавляет больше другое - поручил! Да глава МЧС давно уже там должен быть, и без всякого пинка сверху.
      topol717
        topol717
        -15
        Сегодня, 17:46
        Цитата: PN
        Да глава МЧС давно уже там должен быть
        Что ему там делать? лично песок носить?
        Энергетик39
          Энергетик39
          +14
          Сегодня, 17:53
          Что ему там делать? лично песок носить?

          Не помешало бы и поносить.
          frruc
            frruc
            0
            Сегодня, 20:07
            чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров

            Контролеров там действительно не хватает. И еще с десяток столичных кураторов и порученцев отправить.
            СергейАлександрович
              СергейАлександрович
              -1
              Сегодня, 20:26
              А вот не помешали бы там столичные и подмосковные кураторы. В столице сразу установку ПВО на крыше Министерства Обороны разместили, а по области незамедлительно приступили к строительству башен ПВО. А чем всё это время занимались в Туапсе?
              Как только в глубь России полетели дроны, без устали пишу, что надо строить гражданские сооружения с возможностью приспособления крыш под нужды ПВО. Не под солнечные батареи на крышах депо как в транспортной стратегии, а под пушки, прожектора и радары.
              В частности, можно строить многоэтажные автопаркинги в 6-7 этажей, где крыша и верхний этаж или даже два будут приспособлены под нужды ПВО.
              Хоть одну многоэтажную парковку с крепкой асфальтированной крышей под прожектора и зенитные установки выстроили за четыре года? За четыре года!
        g_ae
          g_ae
          +8
          Сегодня, 18:04
          Контролировать выгорание и задымление.
        зурбаган63
          зурбаган63
          -1
          Сегодня, 18:18
          Да, и печенки с газировкой разносить
        Semak
          Semak
          -1
          Сегодня, 18:50
          Наверное, проводить СПО, специальную/странную (кому, как больше нравится) пожарную операцию, по аналогии с СВО.
        Cвободный
          Cвободный
          +2
          Сегодня, 18:54
          Когда едет высокое начальство, местное начальство начинает быстрее и эффективнее работать
          topol717
            topol717
            +3
            Сегодня, 19:14
            Местное начинает готовится к встречи высокого начальства. При этом как правило на работу забивают, а только показывают бурную кипучую деятельность.
          frruc
            frruc
            -1
            Сегодня, 20:09
            Cвободный
            местное начальство начинает быстрее и эффективнее работать

            Логично. По другому мы работать не научились.
            СергейАлександрович
              СергейАлександрович
              0
              Сегодня, 20:36
              Извините за прямоту, но это такие вы? Вы и есть то самое местное начальство?
              Я бы, с самого начала СВО, на месте действовал бы совершенно по-другому. По крайней мере, созданием площадок под ПВО и строительством сооружений занялся сразу, года с 2023-го.
        tabex
          tabex
          0
          Сегодня, 20:40
          Лично носить , и ему и ввп , для поднятия упавшего рейтинга,
      Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка
        +5
        Сегодня, 17:52
        Цитата: PN
        Забавляет больше другое - поручил! Да глава МЧС давно уже там должен быть, и без всякого пинка сверху.

        Угу, так оно так… только всем кажется, что из далека лучше видно… тем более туда может и прилететь..
        Zoldat_A
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 18:48
          Цитата: Коте пане Коханка
          Угу, так оно так… только всем кажется, что из далека лучше видно… тем более туда может и прилететь..
          Дальше наши рукамиводители сопли жевать будут - нам 15 глав МЧС понадобится, чтобы везде успеть побывать...
      alexoff
        alexoff
        +7
        Сегодня, 18:35
        Можно ещё министру обороны поручить сделать так чтоб подобного не было. А то он и не при делах будто
    Дилетант
      Дилетант
      +15
      Сегодня, 18:00
      Он только заметил?

      Что вы хотите от старого, заслуженного человека. Ему просто не докладывали что бы зря не волновать. Но он узнал и сразу отреагировал - дал поручение. И не к 2036 году, а немедленно.
      urik62
        urik62
        +14
        Сегодня, 18:18
        Наверное Боня написала, а так бы и не узнал.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 18:50
        Цитата: Дилетант
        он узнал и сразу отреагировал - дал поручение. И не к 2036 году, а немедленно.
        Это - орден! С медалью и отрезом сукна на костюм...
      Stas157
        Stas157
        +1
        Сегодня, 19:11
        Цитата: Дилетант
        Но он узнал и сразу отреагировал - дал поручение. И не к 2036 году, а немедленно.

        А до этого очень грамотно молчал.
        Гардамир
          Гардамир
          0
          Сегодня, 19:45
          Вы ничего не понимаете, если уметь молчать. то можно долго с места не сходить. Вон Чубайс ляпнул про две Волги, все до сих пор ждут.
      helilelik
        helilelik
        +2
        Сегодня, 19:39
        Времени на раскачку нет...
  Фразах
    Фразах
    +23
    Сегодня, 17:45
    Пора Боне приезжать из Монте Карло, она больше в курсе обстановки в стране, чем господа дворяне да бояре.
  topol717
    topol717
    +22
    Сегодня, 17:47
    Больше всего удивляют усы, "Киев в очередной раз не позволяет нам продать нашу нефть"
    красноярск
      красноярск
      +25
      Сегодня, 18:02
      Цитата: topol717
      Больше всего удивляют усы, "Киев в очередной раз не позволяет нам продать нашу нефть"

      Не-не-не, не так. А вот так - " Таким образом, Киев своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе." Он не о России беспокоится, а о трудностях Европы от дефицита нефти. Вот от чего душа его болит. Сам того не понимая он раскрыл свою сущность.
    Седов
      Седов
      +5
      Сегодня, 18:17
      Угнетает вот эта позиция:
      Таким образом, Киев своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе.
      Мы опять в лебезящей позе "намекаем" "непартнёрам", что злой гном виновник бед в повышении цен. Чихали они на всё это, ср...али, и болт забивали. Это их стратегия. Обидноо, что мы ни терминалы, ни людей защитить не можем. Про жёсткие ответные меры в связи с очередным переходом каких-то там линий - уже даже речь не идёт. За пять лет уже привыкли, что нас долбят - а в ответ тишинааа...
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +7
    Сегодня, 17:47
    В ходе сегодняшнего брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций. Таким образом, Киев своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе.


    Дмитрию Пескову безразлично, что Киев своими действиями наносит удары по территории России, а ее жители вынуждены эвакуироваться? И что именно российская власть должна всё это предотвратить, но этого не делает?
  Дед-дилетант
    Дед-дилетант
    +11
    Сегодня, 17:47
    Мне одному кажется, что чтобы улучшить ситуацию, стоит укреплять ПВО/ПРО, а не целого одного министра отправлять в район удара вражеских БПЛА?
    Хорошо, приедет министр в Туапсе. И? Тучи разведет руками?!
    Надо стремиться к тому, чтобы впредь не допускать попадания, в том числе и от осколков БПЛА. И тогда пожаров не будет. Я знаю, что это очень сложно. Но не невозможно.
    Zoer
      Zoer
      +16
      Сегодня, 17:55
      Цитата: Дед-дилетант
      что чтобы улучшить ситуацию,

      Что бы улучшить ситуацию, уже давно пора заканчивать СВО вместе со всей киевской хунтой. Но...
    Alexej
      Alexej
      +5
      Сегодня, 18:23
      Цитата: Дед-дилетант
      Мне одному кажется, что чтобы улучшить ситуацию, стоит укреплять ПВО/ПРО,

      Большинству кажется, что необходимы сокрушительные ответы, после которых на Украине начнутся недельные трауры и отпадет желание запускать беспилотники в глубь России.
    Адрей
      Адрей
      +2
      Сегодня, 18:30
      Цитата: Дед-дилетант
      Мне одному кажется, что чтобы улучшить ситуацию, стоит укреплять ПВО/ПРО,

      Пообещают к 2030 году.
    4. Комментарий был удален.
  topol717
    topol717
    +2
    Сегодня, 17:48
    На горящем НПЗ взорвался резервуар, из-за чего произошел выброс нефтепродуктов с разливом на дорогу
    Вообще как так оказалось что НПЗ расположен посреди города? кто такой умный додумался дома построить рядом с НПЗ?
    СергейАлександрович
      СергейАлександрович
      +6
      Сегодня, 18:06
      У нас почти такая же ситуация. Вокруг НПЗ была запретная для строительства зона, но в 90-ые годы расстроился поселок Буревестник, вплотную подступив к нефтезаводу. Места вокруг полно, но полезли строить именно ближе к заводу.
    Гардамир
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 19:48
      Когда в 80е я там учился, НПЗ был отдельно от города, но пришли святые 90е. нулевые...
    Сангвиний
      Сангвиний
      +1
      Сегодня, 19:54
      Ну тк, курортные места + местный рельеф местности дают о себе знать. Нигде особо не разостроишься
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 17:49
    Если характеризовать обстановку в Туапсе кратко - (цензура).
    Выброс нефтепродуктов из резервуара произошёл на горящем НПЗ в Туапсе с разливом на дорогу, повреждены несколько автомобилей, сообщает МЧС
  Ivanhoe
    Ivanhoe
    +6
    Сегодня, 17:52
    Някои си играят на войници, а отсреща удрят и методично нанасят удари по наистина критичната инфраструктура, а не по резервоари, бензиностанции, складове и локомотиви. Ако продължава така, РФ ще почне да внася горива, вместо да изнася. И вместо да се дават указания на МЧС за лквидиране на последствията, трябва да се възлгат такива на МО и ГЩ за ликвидиране на причинителите им.
    topol717
      topol717
      -4
      Сегодня, 18:27
      Лучше пиши своими буквами да на своем языке, можно будет хотя бы понять о чем речь.
      Сергей Ткач
        Сергей Ткач
        +3
        Сегодня, 18:38
        Да он и пишет на своём языке (болгарском) кириллицей. Вроде понятно более менее)). По новости - жителей жалко конечно....
        topol717
          topol717
          +1
          Сегодня, 19:11
          Не знал что в болгарском "Ъ" и "Й" есть. оказывается там других 3 букв нет. Буду знать теперь
          Гардамир
            Гардамир
            +1
            Сегодня, 19:51
            это буквы "и кратко" и "ер голям"
      Фразах
        Фразах
        +6
        Сегодня, 18:44
        Лучше не тыкать незнакомым и просто перевести с болгарского на русский в любом переводчике.
        topol717
          topol717
          0
          Сегодня, 19:13
          Ну и как я должен понять что это болгарский? Мысли между строчками прочитать?
      Ivanhoe
        Ivanhoe
        +2
        Сегодня, 19:21
        За ваше сведение пиша с моите си букви (кирилица) , създадени от Климент Охридски -велик български книжовник, в замяна на глаголицата на светите братя Кирил и Методий. Сега на тези букви пишат и четат милиони славяни(и не само), в това число и вие.
  Ирек
    Ирек
    -9
    Сегодня, 17:52
    Раком всех там поставят , полетят чиновники в мокрых шальварах .
  Zoer
    Zoer
    +2
    Сегодня, 17:53
    Вааась! Проснись! Нас обокрали!
  Normann
    Normann
    +10
    Сегодня, 17:56
    А огнетушитель ему дали?
  16112014nk
    16112014nk
    +17
    Сегодня, 17:57
    Больше всего кремлёвских барыг волнует невозможность продать нефть, которая сгорела - это же их упущенные прибыли - , а не страдания местных жителей. fool
  Zoer
    Zoer
    +25
    Сегодня, 17:57
    Наверное более голого, короля чем этот в нашей стране ещё не было.
  Велизарий
    Велизарий
    +12
    Сегодня, 17:58
    "Движуха" продолжается. Как четко указал ее зачинатель " Операция идет по плану,и даже с некоторым опережением графика"
    Перфильева Вера
      Перфильева Вера
      +16
      Сегодня, 18:08
      " Операция идет по плану,и даже с некоторым опережением графика"

      Мы с горечью наблюдаем итоги 26 летнего управления гражданина Путина в ручном режиме, думала , что это дно, но снизу опять постучали....
      NordOst16
        NordOst16
        -9
        Сегодня, 18:41
        Не, дно - это Беловежская пуща, но пока до уровня советской номенклатуры российская не упала.
        Zoer
          Zoer
          +4
          Сегодня, 20:36
          Цитата: NordOst16
          но пока до уровня советской номенклатуры российская не упала.

          Эти даже до 10й части уровня советской номенклатуры никогда не поднимались. У них в принципе разные цели и задачи. У нынешних- просто распродавать природные ресурсы страны. Те пытались создать новый общественный строй.
  НСВ
    НСВ
    +1
    Сегодня, 17:58
    А в свинарнике 404,нефтебазы не горят, и топливо наверное имеется...., там же братья.... Вопрос чьи только?!?
    urik62
      urik62
      +7
      Сегодня, 18:23
      Не , ну справедливости ради нужно сказать что там тоже горит. Только вот пятый год СВО, кто кого демилитаризует? Самое противное это то, что власть пытается скрыть всё это, а усатый лопочет чёрте что .
  Fachmann
    Fachmann
    +10
    Сегодня, 18:01
    "Нефть может загрязнить акваторию Черного моря, почву, леса, реки и водные объекты..."
    Так уже вторую неделю море загажено! Интернетсайты забиты фотографиями с мест и даже из космоса.
    Господи, да что это за цирк!
  Сергей3
    Сергей3
    +8
    Сегодня, 18:04
    Туда надо не главу МЧС отправлять, а командующего черноморским флотом, пусть тушит своими руками то, что не хочет защищать.
    alexoff
      alexoff
      +5
      Сегодня, 18:38
      Командующий ЧФ вообще не при делах, непонятно чем он вообще занимается
      Сергей3
        Сергей3
        +4
        Сегодня, 18:57
        Вот именно, абсолютно непонятно, чем он там вообще занимается! Я понимаю, что современного ПВО ему сколько надо не дадут, но ведь творчески то к делу подойти можно!!! Пошарить по складам, понатыкать по наиболее опасным маршрутам пулемётов, обучить бойцов сбивать дроны из автоматов, устроить дежурства по наиболее опасным местам, но нет, вообще глухо, никаких телодвижений, ждёт, когда само рассосётся!!!
        alexoff
          alexoff
          +3
          Сегодня, 19:39
          Помню в детстве говорили что мол бежит на тебя собака, а ты стой и не двигайся, она дальше побежит. Говорят ещё при встрече с медведем надо прикинуться мертвым. Видимо и нашего адмирала ЧФ так научили, вот он и притворился статуей
        Баюн
          Баюн
          0
          Сегодня, 20:19
          Полагаю, многие видели лодочный ВМФ Ирана. Что мешает реквизировать лодки олигархов и богатеев для нужд СВО? Их там тысячи, и в Крыму, и в Сочи. На каждую по 3-4 морпеха. Морские Мобильные Огневые Группы(ММОГ) для прикрытия ближней зоны побережья - очевидная вещь.
      LiSiCyn
        LiSiCyn
        +2
        Сегодня, 19:26
        Цитата: alexoff
        Командующий ЧФ вообще не при делах, непонятно чем он вообще занимается

        Командует остатками ЧФ в Новороссийске. И голова у него в первую очередь болит, как сохранить эти остатки. Потому что иначе, командывать будет вообще нечем. Уж на что Севастополь укрепляли :
        Цитата: Сергей3
        Пошарить по складам, понатыкать по наиболее опасным маршрутам пулемётов, обучить бойцов сбивать дроны из автоматов, устроить дежурства по наиболее опасным местам,
        и пошарили, и понатыкали и даже обучили... Но прилетает постоянно. Бедный "Хурст" с БДКшками, опять недавно получили. Проще уже наверное не ремонтировать, зря только силы и средства тратим.
      urik62
        urik62
        0
        Сегодня, 20:39
        Пытается наверно спрятать оставшиеся корабли, чтобы ЧФ окончательно не добили.
  yuriy55
    yuriy55
    +6
    Сегодня, 18:04
    Президент РФ поручил главе МЧС в ближайшие часы направиться в Туапсе

    А кому он поручит ликвидацию последствий удара но Красной площади 9 мая - всё к этому идёт...
    Действенных ответных мер не принимает, нацисты разгуливают по миру, а он всё тешится каким-то пацифизмом...Оригинальное уничтожение страны...Скорее всего, при таком раскладе и до 2036 года не дотянем...
    urik62
      urik62
      +3
      Сегодня, 18:25
      Да, в этом году товарищ Си не приедет, так что могут вмазать.
    kventinasd
      kventinasd
      +3
      Сегодня, 18:33
      Цитата: yuriy55
      Скорее всего, при таком раскладе и до 2036 года не дотянем...

      Много взял. Балуевский сказал, что если дальше так пойдет, то и в 28-м году можем приехать.
  faiver
    faiver
    +7
    Сегодня, 18:07
    И зачем министру ехать в Туапсе? как по мне он будет больше мешать. Если провести аналогию, то Белоусов должен где-то по передку ЛБС бегать.....
  Опториус
    Опториус
    +2
    Сегодня, 18:21
    Когда на станцию дальнего стратегического обнаружения упали обломки-и то больше шуму было. Ничего экстраординарного, в общем.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 18:23
    Поскольку наши действия против Украины идут в формате "вответна", хотелось бы знать, будут ли удары по очистным сооружениям крупных городов Украины, в первую очередь Киева? В преддверии лета очень было бы эффективно в смысле порчи экологии.
    Аль Манах
      Аль Манах
      +2
      Сегодня, 19:19
      будут ли удары по очистным сооружениям крупных городов Украины

      Не будут.
    LiSiCyn
      LiSiCyn
      -3
      Сегодня, 19:31
      Цитата: alexboguslavski
      будут ли удары по очистным сооружениям крупных городов Украины, в первую очередь Киева? В преддверии лета очень было бы эффективно в смысле порчи экологии.

      Хорошая мысль...! good
  197
    197
    +2
    Сегодня, 18:23
    Вот если бы, тот кто поручил главе МЧС, не только лишь прибыть в точку ЧС, но и другим, ответственным, хоть и в прошлом, всяким там организаторам весьма спорных " показух" пиу пиу, возместить не считаясь с потерями из личного кармана, это было бы да. А так? Ну приедет, побродит, порычит, всего лишь очередной, попавший в междувременье чиновник. Толку то? Как лично по моему, как там это модно то, а, субъективному мнению, ни о чём. Тут или ломать бошку, что это придумала, по мирным НПЗ, удары наносить или и дальше чертить красные линии, спикерами МИДа).
  Konnick
    Konnick
    +2
    Сегодня, 18:34
    Абсолютно ненужное решение, только суматоху внесет на месте. Пожар он не потушит быстрее, а посылать надо было раньше с проверкой противопожарных мероприятий на случай такой ситуации. Еще дпсники дороги перекроют и создадут пробки
  север 2
    север 2
    +2
    Сегодня, 18:35
    направить министра МЧС выручать , спасать ситуацию с пожаром там в Туапсе , это то же самое что после взрыва и пожара на корабле для таких же самых целей туда на корабль направить главкома ВМФ . Будет только мешать тушить пожар . А если его туда направили спасать экологическую ситуацию что бы нефть не попала в Чёрное море , то какой из такого спасения толк , если Украина , возможно , уже завтра опять нанесёт удар по нефтехранилищам в Туапсе . Следовательно , надо сначала бить по тем и уничтожить тех , кто атакует российские НПЗ и нефтехранилища . По Туапсе в какой раз уже прилетело , за очень короткое время ? Наверно уже третий ? Так будет и четвёртый и пятый , если СВО проводить в белых перчатках и с какими то ударами в отместку . Надо было бить по врагу превентивно с самого начала СВО , что бы не было ни кому ни чем бить по портам и МПЗ России . А то сейчас , мол ,министр МЧС спасёт экологию в Туапсе после сегодняшнего удара , так пусть сразу из Туапсе не уезжает , потому что бандеровцы и завтра могут удары повторить . А что им , за четыре года их возможности только возросли , никто их превентивно не помножил на ноль , хотя время и возможностей у России за четыре года было предостаточно .
  16112014nk
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 19:48
    Цитата: faiver
    И зачем министру ехать в Туапсе?

    Ну как зачем ? Чтобы организовать ШТАБ !
    А после рапортовать : Всё хорошо
    Идут дела
  oleg_627
    oleg_627
    0
    Сегодня, 20:47
    И что,чем о там поможет,разгонит дым или море очистит.Если хочешь выиграть войну с западом надо бить по заводам производящим беспилотники,благо их наши знают или опять какиенибудь красные линии.Пусть у Ирана спросит как надо поступить