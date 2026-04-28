Командир ВСУ: Мобилизация идет тяжело, добровольцев уже не осталось
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадьяр») констатировал то, о чем говорят и пишут уже давно: мобилизация идет тяжело, а добровольцев не осталось:
Все, кто хотели воевать, – воюют, все, кто хотели мигрировать, – мигрировали. Кто скрывается – мы на них не рассчитываем, это не тот контингент, который будет полезен.
На этом фоне военный омбудсмен Ольга Решетилова обнародовала оценку Минобороны. Количество уклонистов, подлежащих призыву, достигает 1,6 миллиона человек. Именно их Киев планирует затащить в армию путем непопулярных реформ. Именно на них рассчитывает командование для ротации.
Решетилова заявила:
Сейчас мы ищем путь правильной коммуникации с частью общества, которая самоустранилась от защиты государства.
«Правильная коммуникация» – это эвфемизм. На деле речь идет о тотальной облаве, закручивании гаек и уголовных преследованиях. Никакой «коммуникации» с миллионами мужчин, которые сознательно уклоняются от призыва, не получится. Их будут ловить, штрафовать, лишать водительских прав и отправлять в учебные центры.
К слову, сегодня Рада в 19-й раз продлила мобилизацию и военное положение на Украине еще на 3 месяца. За это решение проголосовало 315 депутатов из 450.
