Все, кто хотели воевать, – воюют, все, кто хотели мигрировать, – мигрировали. Кто скрывается – мы на них не рассчитываем, это не тот контингент, который будет полезен.

Сейчас мы ищем путь правильной коммуникации с частью общества, которая самоустранилась от защиты государства.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадьяр») констатировал то, о чем говорят и пишут уже давно: мобилизация идет тяжело, а добровольцев не осталось:На этом фоне военный омбудсмен Ольга Решетилова обнародовала оценку Минобороны. Количество уклонистов, подлежащих призыву, достигает 1,6 миллиона человек. Именно их Киев планирует затащить в армию путем непопулярных реформ. Именно на них рассчитывает командование для ротации.Решетилова заявила:«Правильная коммуникация» – это эвфемизм. На деле речь идет о тотальной облаве, закручивании гаек и уголовных преследованиях. Никакой «коммуникации» с миллионами мужчин, которые сознательно уклоняются от призыва, не получится. Их будут ловить, штрафовать, лишать водительских прав и отправлять в учебные центры.К слову, сегодня Рада в 19-й раз продлила мобилизацию и военное положение на Украине еще на 3 месяца. За это решение проголосовало 315 депутатов из 450.