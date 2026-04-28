Командир ВСУ: Мобилизация идет тяжело, добровольцев уже не осталось

Командир ВСУ: Мобилизация идет тяжело, добровольцев уже не осталось


Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадьяр») констатировал то, о чем говорят и пишут уже давно: мобилизация идет тяжело, а добровольцев не осталось:



Все, кто хотели воевать, – воюют, все, кто хотели мигрировать, – мигрировали. Кто скрывается – мы на них не рассчитываем, это не тот контингент, который будет полезен.

На этом фоне военный омбудсмен Ольга Решетилова обнародовала оценку Минобороны. Количество уклонистов, подлежащих призыву, достигает 1,6 миллиона человек. Именно их Киев планирует затащить в армию путем непопулярных реформ. Именно на них рассчитывает командование для ротации.

Решетилова заявила:

Сейчас мы ищем путь правильной коммуникации с частью общества, которая самоустранилась от защиты государства.


«Правильная коммуникация» – это эвфемизм. На деле речь идет о тотальной облаве, закручивании гаек и уголовных преследованиях. Никакой «коммуникации» с миллионами мужчин, которые сознательно уклоняются от призыва, не получится. Их будут ловить, штрафовать, лишать водительских прав и отправлять в учебные центры.

К слову, сегодня Рада в 19-й раз продлила мобилизацию и военное положение на Украине еще на 3 месяца. За это решение проголосовало 315 депутатов из 450.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    Сегодня, 18:13
    Командир ВСУ: Мобилизация идет тяжело, добровольцев уже не осталось


    Шо, опять?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      Сегодня, 20:10
      alexboguslavski hi ,ну да. Это как халва,халва,халва и так тысячу раз.
  2. NICK111 Звание
    NICK111
    Сегодня, 18:15
    Насчёт "контингента" Мадьяр прав. Ухилянты воевать не собираются. Даже, если из ЕС этот "контингент" загонят вна Украину, в чем я не сомневаюсь, толку от них в войсках будет мало.
  3. БойКот Звание
    БойКот
    Сегодня, 18:21
    Национальный спорт самостийных, как у поросенка Фунтика из известного мальтика, давить на жалость. Но поросенку стыдно было, а им нет.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    Сегодня, 18:45
    ТЦК ,видать,добровольцев стало всё сложнее и сложнее ловить и отправлять на могилизацию. . . hi
  5. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    Сегодня, 18:51
    Уже пятый год слушаем о том как у них не хватает людей. Не хватило бы людей, то снизили бы давно призывной возраст. Устроили бы тотальные облавы. А они наоборот границы открыли для молодых парней.
  6. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    Сегодня, 19:20
    Посмотрим, как легко пойдёт у нас после выборов.