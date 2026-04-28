Стубб не верит заявлению Туска о нападении РФ на НАТО в ближайшие месяцы

1 304 12
Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал заявление польского премьера Дональда Туска о возможности нападения России на страны НАТО в краткосрочной перспективе.

В конце прошлой недели глава кабмина Польши в интервью британской газете Financial Times (FT) предположил, что российское нападение на некоторые страны НАТО в Европе может произойти уже через несколько месяцев, а не лет. Президент Финляндии не верит в такой сценарий. Заявление финского лидера по этому поводу приводит The Guardian.

Мы работаем над различными сценариями, но я возвращаюсь к (посланию), чтобы оставаться спокойным, уравновешенным и собранным. Я не вижу для России стимула проверять на практике статью 5 НАТО.

Финский президент добавил, что Россия продолжит «испытывать НАТО гибридными методами». Он отметил, что европейские страны должны взять пример из «финского менталитета: не слишком зацикливайтесь на том, что может произойти; приготовьтесь к худшему, чтобы избежать этого».

Президент Кипра Никос Христодулидис настаивает на том, чтобы Евросоюз ужесточил положение о взаимной помощи, а именно статью 42.7 договора о Европейском союзе, на случай, если страны подвергнутся нападению. Эта статья предусматривает, что если член ЕС сталкивается с «вооруженной агрессией», другие страны объединения обязаны оказать ему «помощь и поддержку всеми доступными средствами». В статье не уточняется, включает ли такая помощь военную реакцию.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  андрей мартов
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 18:32
    Ежели запад будет кошмарить РФ на подобие Туапсе и даже более,то никто не может гарантировать ,что не прилетят ядрёные батоны и по Стармеру,и по Мерцу ,и по Макрону и по Банковской,и даже по неприкасаемой наглой морде Зели до кучи . . . soldier
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:32
    Некогда нам нападать на убогих. Нас Трамп на свою коронацию пригласил, или подвинься, королёк. lol

    Трамп заявил, что всегда хотел жить в Букингемском дворце и собирается обсудить этот вопрос с Карлом III и его супругой. При этом сегодня Daily Mail заявляла, что президент США и британский король - дальние родственники:
    Исследование показало, что они имеют общего предка, а именно третьего графа Леннокса, правнука короля Шотландии Якова II.
    Жил этот граф, как заявляется, с 1490 по 1526 годы.
    БойКот
      БойКот
      0
      Сегодня, 19:01
      Вроде у Буша находили общие корни с покойной королевой... Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
  alexoff
    alexoff
    +1
    Сегодня, 18:33
    Типа - мы засылаем дроны по российским портам, та молчит - ну и чего нам переживать о нападении?
  Опториус
    Опториус
    +2
    Сегодня, 18:44
    Вопрос не даже в том, как Россия вообще собирается нападать на кого-либо, не имея возможности уже пять лет положить конец региональному конфликту непосредственно на своей границе; а в том для кого вообще, собственно, произносятся подобные риторики? И, соответственно, доносятся в подобных статьях. Для лишнехромосомных, разве что.
  Правдодел
    Правдодел
    0
    Сегодня, 18:54
    Стубб не верит...

    Вот тебе, раз... Неужели. До этого орал на каждом углу, что Россия вот-вот нападет, а теперь вдруг не верит!?.. С чего бы это?
  Сергей Киракосян
    Сергей Киракосян
    +1
    Сегодня, 18:54
    Я тоже не верю, хоть и продолжаю надеяться, что это евробл яд ство наше МО наконец-то прикончит.
    Даже координаты обнародовали, а смысла - НОЛЬ!!!
  Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 19:00
    Pan Stubb nechápe, že Rusko se nezajímá o vystrašenost Evropy. A až jednou některé státy poruší červenou čáru, potom pochopí, že na Rusko nejsou připraveni, a nikdy nebudou. Bude pozdě.
    Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68
      +2
      Сегодня, 19:00
      Мистер Стабб не понимает, что России наплевать на страх Европы. И как только некоторые государства переступят красную линию, они поймут, что не готовы к России и никогда не будут готовы. Будет уже слишком поздно.
  К-50
    К-50
    +1
    Сегодня, 19:22
    Президент Финляндии Александр Стубб не верит заявлению Туска о нападении РФ на НАТО в ближайшие месяцы

    Ну почему.
    Если туску хватит "ума" атаковать Россию, то она конечно же ответит.
    Просто каким же надо быть долдоном, чтобы пытаться развязать Третью Мировую.
    Пшеки уже стояли у начала Второй, атаковав вместе с гитлеровской германией Чехословакию и отторгнув у неё земли Тешинской области.
    Хоть это и не посчитали за начало, однако именно после этого у немчиков проснулся завоевательский зуд, ибо за нападение им ровно ничего не было. request
    Если бы им тогда сразу по сопатке настучали, то больше 50-ти миллионов человек умерло бы своей смертью после и по естественным причинам, не говоря уже о сотнях миллионов раненых, искалеченных и не поддающимся никакому учёту материальным потерям.
  carpenter
    carpenter
    +1
    Сегодня, 19:36
    Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал заявление польского премьера Дональда Туска

    Что про них сказать - Польша и Суоми требуют героев, а их бабы рожают дэбылов..
  Гардамир
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 19:38
    Перед началом СВО, месяца три говоили, что Россия,.. и здесь никто не верил, а потом раз и...