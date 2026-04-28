Стубб не верит заявлению Туска о нападении РФ на НАТО в ближайшие месяцы
Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал заявление польского премьера Дональда Туска о возможности нападения России на страны НАТО в краткосрочной перспективе.
В конце прошлой недели глава кабмина Польши в интервью британской газете Financial Times (FT) предположил, что российское нападение на некоторые страны НАТО в Европе может произойти уже через несколько месяцев, а не лет. Президент Финляндии не верит в такой сценарий. Заявление финского лидера по этому поводу приводит The Guardian.
Мы работаем над различными сценариями, но я возвращаюсь к (посланию), чтобы оставаться спокойным, уравновешенным и собранным. Я не вижу для России стимула проверять на практике статью 5 НАТО.
Финский президент добавил, что Россия продолжит «испытывать НАТО гибридными методами». Он отметил, что европейские страны должны взять пример из «финского менталитета: не слишком зацикливайтесь на том, что может произойти; приготовьтесь к худшему, чтобы избежать этого».
Президент Кипра Никос Христодулидис настаивает на том, чтобы Евросоюз ужесточил положение о взаимной помощи, а именно статью 42.7 договора о Европейском союзе, на случай, если страны подвергнутся нападению. Эта статья предусматривает, что если член ЕС сталкивается с «вооруженной агрессией», другие страны объединения обязаны оказать ему «помощь и поддержку всеми доступными средствами». В статье не уточняется, включает ли такая помощь военную реакцию.
