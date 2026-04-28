Стубб не верит заявлению Туска о нападении РФ на НАТО в ближайшие месяцы

Мы работаем над различными сценариями, но я возвращаюсь к (посланию), чтобы оставаться спокойным, уравновешенным и собранным. Я не вижу для России стимула проверять на практике статью 5 НАТО.

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал заявление польского премьера Дональда Туска о возможности нападения России на страны НАТО в краткосрочной перспективе.В конце прошлой недели глава кабмина Польши в интервью британской газете Financial Times (FT) предположил, что российское нападение на некоторые страны НАТО в Европе может произойти уже через несколько месяцев, а не лет. Президент Финляндии не верит в такой сценарий. Заявление финского лидера по этому поводу приводит The Guardian.Финский президент добавил, что Россия продолжит «испытывать НАТО гибридными методами». Он отметил, что европейские страны должны взять пример из «финского менталитета: не слишком зацикливайтесь на том, что может произойти; приготовьтесь к худшему, чтобы избежать этого».Президент Кипра Никос Христодулидис настаивает на том, чтобы Евросоюз ужесточил положение о взаимной помощи, а именно статью 42.7 договора о Европейском союзе, на случай, если страны подвергнутся нападению. Эта статья предусматривает, что если член ЕС сталкивается с «вооруженной агрессией», другие страны объединения обязаны оказать ему «помощь и поддержку всеми доступными средствами». В статье не уточняется, включает ли такая помощь военную реакцию.