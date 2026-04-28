МИД Украины вручил послу Израиля ноту протеста за импорт российского зерна
Украинский МИД вручил послу Израиля в Киеве Михаилу Бродскому ноту протеста в связи с прибытием в порт Хайфы сухогрузов с российской агропродукцией. Конфликт между Украиной и Израилем начал разгораться после того, как 12 апреля в порту Хайфы началась разгрузка зерна с сухогруза «Абинск», который считается частью так называемого «теневого флота».
После начала выгрузки зерновых глава МИД Украины Андрей Сибига связался по телефону со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром и предъявил Тель-Авиву претензии за покупку агропродукции у России. Особое негодование Сибиги вызвало то, что это зерно было выращено в освобожденных от ВСУ новых российских регионах. В ответ на претензии Киева Саар подчеркнул, что украинские обвинения полностью лишены оснований. Впоследствии представитель Евросоюза по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил, что Брюссель рассматривает возможность введения санкций в отношении Израиля из-за импорта зерна, которое Украина упорно называет «украденным».
В своей претензии украинская сторона подчеркнула, что происхождение этого зерна точно установлено, а схемы его сокрытия, в частности перегрузки «борт-борт» в Черном море, хорошо известны израильским компетентным органам: Несмотря на это, соответствующие грузы продолжают попадать в израильские порты и вводиться в коммерческий оборот. Документы на зерно оформлялись в российском порту Темрюк, куда судно прибыло уже загруженным из Бердянска. Загрузка зерна в Бердянске происходила в период с 7 по 15 апреля 2026 года. Экспортером выступает компания «Петрохлеб-Кубань».
