МИД Украины вручил послу Израиля ноту протеста за импорт российского зерна

2 171 29
МИД Украины вручил послу Израиля ноту протеста за импорт российского зерна

Украинский МИД вручил послу Израиля в Киеве Михаилу Бродскому ноту протеста в связи с прибытием в порт Хайфы сухогрузов с российской агропродукцией. Конфликт между Украиной и Израилем начал разгораться после того, как 12 апреля в порту Хайфы началась разгрузка зерна с сухогруза «Абинск», который считается частью так называемого «теневого флота».

После начала выгрузки зерновых глава МИД Украины Андрей Сибига связался по телефону со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром и предъявил Тель-Авиву претензии за покупку агропродукции у России. Особое негодование Сибиги вызвало то, что это зерно было выращено в освобожденных от ВСУ новых российских регионах. В ответ на претензии Киева Саар подчеркнул, что украинские обвинения полностью лишены оснований. Впоследствии представитель Евросоюза по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил, что Брюссель рассматривает возможность введения санкций в отношении Израиля из-за импорта зерна, которое Украина упорно называет «украденным».



В своей претензии украинская сторона подчеркнула, что происхождение этого зерна точно установлено, а схемы его сокрытия, в частности перегрузки «борт-борт» в Черном море, хорошо известны израильским компетентным органам:
Несмотря на это, соответствующие грузы продолжают попадать в израильские порты и вводиться в коммерческий оборот. Документы на зерно оформлялись в российском порту Темрюк, куда судно прибыло уже загруженным из Бердянска. Загрузка зерна в Бердянске происходила в период с 7 по 15 апреля 2026 года. Экспортером выступает компания «Петрохлеб-Кубань».
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Сергей3
    Сергей3
    +5
    Сегодня, 18:36
    Еврей еврею вручил ноту, больше смахивает на какой то анекдот! wassat
    poquello
      poquello
      +5
      Сегодня, 18:56
      Цитата: Сергей3
      Еврей еврею вручил ноту, больше смахивает на какой то анекдот! wassat

      Два еврея повздорили, договорились стреляться, один пришёл, второй прислал записку: "Слушай, Мойше! Если я вдруг опоздаю, не жди меня, начинай стрелять".
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:23
      Цитата: Сергей3
      Еврей еврею вручил ноту, больше смахивает на какой то анекдот

      Местечковый вручает ноту протеста сефарду, этого евреи ему не простят. От синагоги отлучат, гоем сделают.
    frruc
      frruc
      +1
      Сегодня, 19:32
      Сергей3
      Еврей еврею вручил ноту

      Иуда еврею вручил ноту. Разница есть.
      Ростов Папа
        Ростов Папа
        +2
        Сегодня, 19:42
        Украинский дипломат это звучит как свинья математик.
    частное лицо
      частное лицо
      0
      Сегодня, 19:58
      Еврей еврею вручил ноту, больше смахивает на какой то анекдот!

      Милые бранятся только тешатся.
  rocket757
    rocket757
    +5
    Сегодня, 18:38
    Кукуевские за любой кипиш... вот только не на того наехали, в этот раз.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 18:54
      Цитата: rocket757
      Кукуевские за любой кипиш... вот только не на того наехали, в этот раз.
      Собачка взбесилась - пытается кусать всё, что вокруг видит.
      Несите новую. Эту - в ветлечебницу под "золотой укол"...
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +6
    Сегодня, 18:38
    Израильский депутат обвинила Украину в неблагодарности

    Глава комитета израильского Кнессета по труду и социальному обеспечению Михаль Вольдигер обвинила Киев в "неблагодарности" из-за скандала вокруг российского судна, прибывшего в Хайфу с грузом зерна.

    "Помните, как мы помогали Украине в начале войны? Мы давали госпитали, посылали боеприпасы, шлемы, системы раннего предупреждения и еще много всего. А сегодня Украина грозит ввести санкции против Израиля. Вот что такое неблагодарность", - написала Вольдигер в соцсетях.


    А вы что думали? Когда xoxoл родился, еврей заплакал.
    Nexcom
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 18:51
      ..там "шестипалый Биби" ответит по видео. на мове. laughing и шестым пальцем фак покажет. lol
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 18:58
      Цитата: alexboguslavski
      Вот что такое неблагодарность", - написала Вольдигер в соцсетях.
      А посол Израиля, когда в Польше они отмечали годовщину освобождения Освенцима, не понял, что такое "неблагодарность"?
      Да и сами-то они на Иосифа Виссарионовича, благодаря которому живут на своём плевочке суши, столько грязи вылили, сколько по всему миру не собрать...
    Сергей Ткач
      Сергей Ткач
      0
      Сегодня, 18:59
      Где хо..л прошёл, еврею делать нечего) ...у меня почему-то как у вас нельзя писать так, меняет на украинец...
      ettore
        ettore
        0
        Сегодня, 19:35
        Цитата: Сергей Ткач
        у меня почему-то как у вас нельзя писать так, меняет на украинец..

        Надо правильно писать ))
    JcVai
      JcVai
      0
      Сегодня, 20:21
      посылали боеприпасы

      Чтд: поставки вооружения изначально, а не «хата с краю, жду трамвая»
  андрей мартов
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 18:41
    Щас израильский МИД попробует сыграть хаву нагилу по нотам которую вручили им укроМИД. . . winked
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 18:59
      Цитата: андрей мартов
      Щас израильский МИД попробует сыграть хаву нагилу по нотам которую вручили им укроМИД. . . winked
      Рояль уже в кустах? Пианист в Киеве...
      mikh-korsakov
        mikh-korsakov
        +2
        Сегодня, 19:28
        Ну им привычно. Все это как в одесском трамвае. Народ там бывшие жители Одессы, так то знают как...
  Ассириец
    Ассириец
    +2
    Сегодня, 18:43
    Заголовок, готовый анекдот.
    Хотя, сибига мог подсесть на что-то более жесткое чем зелебаба.
    Скоро начнет объявлять ноты протеста инопланетянам!
  Дядя Сэм_2
    Дядя Сэм_2
    +2
    Сегодня, 18:44
    Ого! Хвост пытается вертеть собакой?! Запасаемся попкорном! laughing
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 19:01
      Цитата: Дядя Сэм_2
      Ого! Хвост пытается вертеть собакой?! Запасаемся попкорном! laughing
      Хвост вильнул собакой, когда Трамп попёрся в Иран воевать.
      А тут блоха вообразила себя наездником собаки.
  faterdom
    faterdom
    +3
    Сегодня, 18:47
    В интересные времена живем... Еще даже год назад не поверил бы. И куда теперь миндичам тикать? Если что. Им там ноты припомнят, там и по 10000 лет обиды не забывают, а записываю в специальную книгу.
  БойКот
    БойКот
    0
    Сегодня, 18:58
    Точно аномалия какая-то с центром в Киеве. Зону карантина надо вводить, чтобы бешенство не распространялось.
  Фразах
    Фразах
    +1
    Сегодня, 19:00
    МИД Украины уже смешно, хотя в последнее время не сильно смешнее министерства ахрессора, и это им не на ливерную колбасу наехать. Не удивлюсь, если это вообще израилево зерно, выращенное на уже своих полях под эгидой незабвенного РФПИ. Инвестиции не пахнут.
  К-50
    К-50
    +1
    Сегодня, 19:25
    МИД Украины вручил послу Израиля ноту протеста за импорт российского зерна

    Собака кусающая руку кормящего хозяина. Ну или подкармливающего слуги хозяина.
    Вот она, благодарность "сала". fellow
    Не кошерные они людишки, не кошерные. request laughing
  ergh081
    ergh081
    -2
    Сегодня, 19:28
    У меня нет слов. Режим Нитаньяху массово истребляет мирных жителей Палестины, сейчас Ливана, Сирии по принципу расизма. Нацисты похлеще Гитлера, и только газовых камер им не хватает для картины маслом. В это же время наши продажные торгаши снабжают расистский режим государства Израиль зерном и другими товарами. Даже ло х лы обиделись. Позор Путину и его единой партии продажных торгашей
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 19:29
    Пусть израильтяне анулируют гражданство Израиля, украинской верхушки. Тогда свиноподобный Сибига, сам же и подотрется, нотой протеста, в присутствии израильского посла.
  Сергей Митинский
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 19:33
    Украина осмелела на фоне собственных "пэрэмог" и неудач Израиля

    Подспудно исходя из этой заявы мы имеем следующее

    Заявление это есть продукт евродипломатии озвученный Украиной. Четыре года уже продаёт зерно с "оккупированных" территорий Россия и только сейчас Сибига удосужился предъявить претензии. У этих свидомых болванов не хватило бы воли самостоятельно педалировать эту тему без подсказки ЕС

    Заява направлена в сторону США и Израиля ,которому ЕС по всей видимости готовит санкции

    Санкции возможно мягкие ,но унизительные для Израиля испытывающего трудности в своей военной операции

    Очевидно уже сегодня в ЕС что то в итогах войны на Ближнем востоке подозревают и готовятся выйти в ней "победителями"

    Прослеживается в том числе консолидация европейской дипломатии с дипломатией суннитских режимов Персидского залива ,уговаривающих Трампа свернуть операцию и договорится с Ираном открыть Ормузский пролив
  Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    0
    Сегодня, 19:47
    Покажите эту ноту ,она как выглядит ? Странно 5 лет прошло а украинский МИД и банковая что-то там кудахчит,
  Earl
    Earl
    0
    Сегодня, 20:01
    Надеюсь, перед вручением эту ноту не сыграл один известный генитальный пианист?