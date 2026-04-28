AP: Промышленность Ирана обрушилась на 20 процентов после атак США и Израиля
2 29614
Авиаудары США и Израиля привели к катастрофическим последствиям для экономики Ирана. Как сообщает Associated Press, за время бомбардировок повреждены тысячи заводов. Разрушены 20 тысяч предприятий. Это около 20 процентов всех производственных мощностей Ирана.
Особенно сильно пострадали сталелитейная и нефтехимическая отрасли. Два крупнейших производителя стали остановили производство. Более 50 нефтехимических комплексов прекратили работу. Поскольку все промышленность завязана на нефтехимию, рост цен затронул практически все. От пластмасс и труб до тканей и упаковки для продуктов.
В городе Кашан, мировом центре ковровой промышленности, перестали работать около 80 процентов производителей ковров. Экспорт рухнул, внутренние продажи почти на нуле. Тысячи мастеров остались без работы – местным сейчас не до ковров.
По заявлению заместителя министра труда Ирана, страна потеряла не менее одного миллиона рабочих мест из за войны. Это только начало – под угрозой могут оказаться еще до 12 миллионов рабочих мест. Это половина всей рабочей силы Ирана.
Согласно прогнозам, сбережения граждан начнут истощаться в ближайшие недели. Инфляция, и без того высокая, ускорится. А восстановление разрушенных заводов потребует много лет и денег.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация