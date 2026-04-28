AP: Промышленность Ирана обрушилась на 20 процентов после атак США и Израиля

2 296 14
Авиаудары США и Израиля привели к катастрофическим последствиям для экономики Ирана. Как сообщает Associated Press, за время бомбардировок повреждены тысячи заводов. Разрушены 20 тысяч предприятий. Это около 20 процентов всех производственных мощностей Ирана.



Особенно сильно пострадали сталелитейная и нефтехимическая отрасли. Два крупнейших производителя стали остановили производство. Более 50 нефтехимических комплексов прекратили работу. Поскольку все промышленность завязана на нефтехимию, рост цен затронул практически все. От пластмасс и труб до тканей и упаковки для продуктов.

В городе Кашан, мировом центре ковровой промышленности, перестали работать около 80 процентов производителей ковров. Экспорт рухнул, внутренние продажи почти на нуле. Тысячи мастеров остались без работы – местным сейчас не до ковров.

По заявлению заместителя министра труда Ирана, страна потеряла не менее одного миллиона рабочих мест из за войны. Это только начало – под угрозой могут оказаться еще до 12 миллионов рабочих мест. Это половина всей рабочей силы Ирана.

Согласно прогнозам, сбережения граждан начнут истощаться в ближайшие недели. Инфляция, и без того высокая, ускорится. А восстановление разрушенных заводов потребует много лет и денег.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сергей Ткач
    +2
    Сегодня, 19:18
    Рыжий дед наделал нехороших дел....не без Израиля конечно. А пострадали обычные люди. Как и во всех военных конфликтах .
  2. андрей мартов
    +1
    Сегодня, 19:23
    Ровно настолько же ,наверное,возрасли капиталы Дональда. . winked
  3. 16112014nk
    -6
    Сегодня, 19:32
    А на Украине "Криворожсталь" до сих пор работает. Это у геошахматиста такой ход конём видимо.
  4. LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 19:32
    В каждой войне, которую ведут США, Запад, будь то во Вьетнаме, Ираке, Украине или сейчас против Ирана, больше всего страдает гражданское население!

    Где же партнеры по БРИКС?! Где, например, находятся Китай и Индия?
    Фашистский, коррумпированный ЕС теперь запрещает китайские инверторы для фотоэлектрических систем.
    Возможно, российским и китайским хакерам следует или даже необходимо объединить усилия и взломать китайские инверторы для фотоэлектрических систем, парализовав энергоснабжение в ЕС на несколько дней или недель!
    1. commbatant
      0
      Сегодня, 20:55
      Цитата: LeutnantTom
      С ПМВ % гибели мирного населения по отношению к военнослужащим растет в геометрической прогрессии...
  5. Себенза
    0
    Сегодня, 19:36
    Всё идёт по плану. не стоит переживаний.
  6. север 2
    +1
    Сегодня, 19:40
    а на сколько процентов промышленность СССР была уничтожена за время ВОВ ? И сколько тогда рабочих мест было потеряно ? То-то , главное достичь Ирану победу . А потом и страну восстановят . Главное , что бы не была уничтожена ихняя цивилизация . Как и цивилизация советских людей во время ВОВ . Её Гитлеру уничтожить не удалось , вот она и выстояла ,а потом и страну восстановила.
  7. Canecat
    +1
    Сегодня, 19:41
    Отдать Иран китайцам и корейцам на восстановление. Китай основной интересант нормальной жизнедеятельности Ирана.
  8. Глухой
    +4
    Сегодня, 19:41
    Просто будут не ковры плести, а ракеты делать под землей.
  9. Schneeberg
    +3
    Сегодня, 20:05
    Напишите лучше про нефтеперерабатывающий завод в Хайфе и ядерный центр в Димоне wink
  10. tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:30
    Источник АР ,к этой информации надо относится с осторожностью . Могут сеять панику ,в стиле Трампа .Тот уже 28 раз победил Иран . bully
  11. Fangaro
    0
    Сегодня, 20:46
    Цитата: 16112014nk
    Написали же, что уже не работает.
  12. Ax Yeti
    0
    Сегодня, 20:47
    "В городе Кашан, мировом центре ковровой промышленности, перестали работать около 80 процентов производителей ковров.", - интересно, а чем ковры то Трампу помешали?
  13. Макс1995
    0
    Сегодня, 20:52
    А где иначе?
    простолюдины бедствуют, олигархи отмечают рост доходов по всему миру.
    Инет полон заметок и статей про ухудшевшееся положение простых Русскоязычных, например... а детки богатеев, как с одной так и с другой - в европах , эмиратах, островах и т.д. Ктото отпуск в США проводит, ктото на яхте в водах нато, ктото фоткается по прежнему в куршавеле. В дубаях пати постоянно были до.......