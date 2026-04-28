Японский супертанкер прошёл через Ормузский пролив из Саудовской Аравии

Интересное движение наблюдается в Ормузском проливе. Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что нефтеналивной супертанкер Idemitsu Maru прошел через пролив. Судно принадлежит японской нефтеперерабатывающей компании Idemitsu Kosan. Танкер способен перевозить два миллиона баррелей нефти и в настоящее время ходит под флагом Панамы.По данным сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic, японский танкер 17 апреля вышел из порта Рас-Танура в Восточной провинции Саудовской Аравии в Персидском заливе. В городе находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод королевства. В саудовском порту танкер стоял без движения с конца февраля.Учитывая принадлежность танкера, сложно сказать, как Токио мог бы пойти на такой риск без координации с Тегераном, особенно учитывая, что судно направляется в иранские воды. Но одновременно маловероятно, чтобы Токио не координировал свои действия в этом вопросе с Вашингтоном, который установил свою блокаду Ормуза. Исходя из установленных ИРИ правил, судовладелец должен был заплатить за проход через пролив около 2 млн долларов.Рас-Танура — ключевой поставщик дизельного топлива для стран Европы. Рядом расположен крупнейший экспортный терминал Aramco для сырой нефти и нефтепродуктов. Завод был атакован БПЛА 2 марта 2026 года, из-за чего возник пожар и некоторые производственные установки были остановлены.В Иране подготовили законопроект о новом порядке прохода через Ормузский пролив, его примут после возобновления работы парламента. Об этом сообщил член комитета по нацбезопасности и внешней политике Меджлиса Алаэддин Боруджерди.По его словам, документ основан на так называемом «Плане безопасности Ормузского пролива». Проект прошел серию заседаний, на которых рассматривались юридические и международные аспекты. После открытия сессии Меджлиса закон оформят и направят правительству для исполнения.Ключевое положение касается финансовых расчетов за проход судов. Центральный банк Ирана уже открыл четыре специальных счета — в риалах, юанях, долларах и евро — для взимания соответствующих сборов. В дальнейшем расчеты планируют перевести на национальную валюту. После запуска инфраструктуры цифровой валюты оплата станет обязательной исключительно в иранских риалах.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru