Японский супертанкер прошёл через Ормузский пролив из Саудовской Аравии
Интересное движение наблюдается в Ормузском проливе. Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что нефтеналивной супертанкер Idemitsu Maru прошел через пролив. Судно принадлежит японской нефтеперерабатывающей компании Idemitsu Kosan. Танкер способен перевозить два миллиона баррелей нефти и в настоящее время ходит под флагом Панамы.
По данным сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic, японский танкер 17 апреля вышел из порта Рас-Танура в Восточной провинции Саудовской Аравии в Персидском заливе. В городе находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод королевства. В саудовском порту танкер стоял без движения с конца февраля.
Учитывая принадлежность танкера, сложно сказать, как Токио мог бы пойти на такой риск без координации с Тегераном, особенно учитывая, что судно направляется в иранские воды. Но одновременно маловероятно, чтобы Токио не координировал свои действия в этом вопросе с Вашингтоном, который установил свою блокаду Ормуза. Исходя из установленных ИРИ правил, судовладелец должен был заплатить за проход через пролив около 2 млн долларов.
Рас-Танура — ключевой поставщик дизельного топлива для стран Европы. Рядом расположен крупнейший экспортный терминал Aramco для сырой нефти и нефтепродуктов. Завод был атакован БПЛА 2 марта 2026 года, из-за чего возник пожар и некоторые производственные установки были остановлены.
В Иране подготовили законопроект о новом порядке прохода через Ормузский пролив, его примут после возобновления работы парламента. Об этом сообщил член комитета по нацбезопасности и внешней политике Меджлиса Алаэддин Боруджерди.
По его словам, документ основан на так называемом «Плане безопасности Ормузского пролива». Проект прошел серию заседаний, на которых рассматривались юридические и международные аспекты. После открытия сессии Меджлиса закон оформят и направят правительству для исполнения.
Ключевое положение касается финансовых расчетов за проход судов. Центральный банк Ирана уже открыл четыре специальных счета — в риалах, юанях, долларах и евро — для взимания соответствующих сборов. В дальнейшем расчеты планируют перевести на национальную валюту. После запуска инфраструктуры цифровой валюты оплата станет обязательной исключительно в иранских риалах.
Информация