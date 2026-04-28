Украина признала прилёты по «Криворожстали» - она ещё и работала

Украина подтвердила огневое поражение металлургического комбината в Кривом Роге, в результате нанесённого сегодня удара. Речь идёт о крупнейшем на территории современной Украины металлургическом предприятии «ArcelorMittal Кривой Рог» (бывший завод (бывший «Криворожсталь»).

Предприятие специализируется на производстве длинномерного проката - арматуры, катанки и другой продукции. Предприятие входит в состав международной корпорации ArcelorMittal со штаб-квартиров в Люксембурге, которой принадлежит контрольный пакет акци. А это более 95%.

Комбинат играет ключевую роль в украинской металлургии, обеспечивая значительную часть производства стали в стране. Одновременно с этим бывшая «Криворожсталь» является главным поставщиком металла для военных нужд. Это делает предприятие фактической военной целью. А потому обращает на себя внимание даже не сам сегодняшний прилёт, а то, что «ArcelorMittal Кривой Рог» продолжал работать и спустя четыре с лишним года с начала специальной военной операции.

Напомним, что на сегодняшний день армия России контролирует порядка 1,5% территории Днепропетровской области. Это территории на востоке и юго-востоке региона, относящиеся к Синельниковскому району. При этом Днепропетровская область остаётся одним из столпов украинской промышленности, в том числе военной, что, по определению, не должно оставаться без должного военного внимания.
    КТМ-5
    Сегодня, 19:14
    По-моему, туда уже прилетало. Как починили и запустили вновь - прилетело ещё раз. Всё правильно.
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 19:18
      Я не понял а хитрый план в чём?В том что предприятие работало все эти годы на врага или в том что его наконец то разбомбили спустя эти годы?Или его разбомбили но не окончательно,а типа пальчиком погрозили и возможно по нему скоро снова прилетит,но не так чтобы он закончил работать?А то как то странно.Все знают что с Туапсинском НПЗ,а в это же время Криворожсталь как работала все эти годы,так и продолжает работать.Вот я и не могу понять в чём тут хитрый план то?В чём прикол?Надеюсь что Криворожсталь не возобновит производство. Хотя могу и ошибаться.
      topol717
      Сегодня, 19:21
      Не знаю есть ли там Доменные печи, или только прокат делают. Но доменную печь нельзя остановить. Да и с прокатом все не просто. Сейчас после остановки завода, многие лишатся брони, и ТЦК начнет охоту.
        frruc
        Сегодня, 19:28
        Все ценные активы хoxлы распродали, как и мы в свое время распродавали в "святые годы". И европа теперь не хочет с этим добром расставаться.
          Попуас
          Сегодня, 19:37
          Не знаю про какие вы святые годы пишите...но буквально 10-15 лет назад висели таблички об основных акционеров ...где в основном были сэрЫ...мэрЫ...перЫ... wink ...после 14 года их стыдливо сняли feel
            frruc
            Сегодня, 20:01
            Все знают, а вы не знаете. Про 90-е. А минус за что ? Вам тоже .
        mErLin68
        Сегодня, 20:51
        Вообще-то, доменные печи для получения чугуна это даже не вчерашний день. Их в нормальных странах уже мало. В основном, в Индии, России и Украине. Конечно, Кривом Роге они тоже имеются. Но там есть и дуговые печи. Они гораздо компактнее и менее инерционны. Это аппараты периодического действия. Плавка - несколько часов. Плюс, переработка в сталь на конвертерах. И это тоже не очень инерционный процесс (вроде, несколько суток на полный цикл запуска-останова).
    Михаил Нашарашев
    Сегодня, 19:19
    Дорогие партнеры попросили не трогать, поэтому до сих пор и работало.
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 19:25
      А мы дорогих партнёров попросили чтобы по нашим НПЗ не прилетало или постеснялись?
        ettore
        Сегодня, 19:40
        А дорогим партнёрам на наши просьбы с высокой колокольни.
          Sky Strike fighter
          Сегодня, 19:43
          Неужели их счета не в Сбербанке?Вот засада.Как же так?Какие продуманные эти партнёры оказались. Я так не играю. Срочно нужен новый хитрый план.
        alexoff
        Сегодня, 20:22
        https://www.vedomosti.ru/politics/news/2024/09/10/1061237-shoigu-soobschil-reshenii
        «Турция нам предложила, сказала, вот от них поступило такое предложение, давайте мы обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал, да, давайте мы такое решение примем», – уточнил Шойгу.

        Он добавил, что для России было большим удивлением, когда через некоторое время Украина отказалась от этого соглашения.
          Sky Strike fighter
          Сегодня, 20:46
          Большим удивлением? Неужели опять обманули?А какие последствия были в итоге для тех кто обманул?Никаких?Тогда понятно. Ещё долго обманывать будут. Если последствий никаких не будет то почему бы не обманывать снова и снова если позволяют?Постоянно удивляться и обманываться это не стратегия. Тут только дай слабину и сожрут,по крайней мере попытаются сожрать если им давать всё время поводы вот таким вот поведением думать что у кого то из желающих нас сожрать есть на это шансы.Слабая реакция на выпады в нашу сторону это по сути и есть провокация к дальнейшим агрессивным действиям против нас.
      Fachmann
      Сегодня, 19:26
      Вот и не трогали... request
    север 2
    Сегодня, 19:23
    хотя и нельзя употреблять имени Бога без надобности , но я скажу ,- Боже ты мой , если бы у Сталина с начала войны были бы такие возможности , такие ракеты , такая авиация , такие бомбы какие имела Россия с начала СВО , и имеет до сих пор , разве все четыре года работал хотя бы один металлургический комбинат на территории Германии ??? Да все давно лежали бы в руинах!!!
    Gvardeetz77
    Сегодня, 19:28
    Это план какой надо чей надо план! Всем планом план! И не надо сомневаться в правильности и эффективности планирования планов, в то так знаете, можно и свои планы оставить невыполненными...
    LeutnantTom
    Сегодня, 19:42
    Странно, очень странно!
    Война Байдена продолжается уже почти пять лет, и на Украине до сих пор работают заводы (в том числе и по производству оружия).
    Что происходит с военной разведкой, с внешней разведкой, с ФСБ, со спутниковой разведкой?

    Россия продолжает поставлять газ и нефть фашистскому, коррумпированному ЕС, в то время как ЕС поставляет оружие киевскому режиму для убийства россиян в самом сердце России!

    Странная логика!?
      ZovSailor
      Сегодня, 20:31
      hi Могу предполагать, кроме духа Анкориджа существует степень приверженности партнёрству с дядюшкой Си, чья миротворческая позиция исключает радикальные действия, но это не точно.
      Данное мнение может отличаться от официальной позиции Кремля.
      Stalingrad2010
      Сегодня, 20:47
      Логика проста - барыги ресурсами торгуют с врагом за спиной нашей Армии и им плевать на жизни наших солдат, на нас с вами и на наших детей и внуков. Им не плевать на тех, кто им платит, где их счета, на которые каждый год выводится более двухсот миллиардов, где их отпрыски, да и они сами. И именно эти мрази кукловодят продажными политиками.
    НСВ
    Сегодня, 19:44
    Интересная информация в свете ситуации в Туапсе... Это и есть гибридная война?!
      север 2
      Сегодня, 20:21
      в свете ситуации в Туапсе интересный факт есть тот , что если нефть из взорванных резервуаров попадёт в Чёрное море , то от Туапсе до пляжей Геленджика где то всего то сто километров . А в Геленджике вилы обитателей очень высоких башен ...
    Carlos Sala
    Сегодня, 20:27
    Эти атаки имеют положительный эффект и лучше, чем ничего, но они должны быть более интенсивными и целенаправленными, чтобы нанести более значительный ущерб.Необходимо наносить удары с большей силой и разрушительной мощью.