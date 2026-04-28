Украина признала прилёты по «Криворожстали» - она ещё и работала
6 48522
Украина подтвердила огневое поражение металлургического комбината в Кривом Роге, в результате нанесённого сегодня удара. Речь идёт о крупнейшем на территории современной Украины металлургическом предприятии «ArcelorMittal Кривой Рог» (бывший завод (бывший «Криворожсталь»).
Предприятие специализируется на производстве длинномерного проката - арматуры, катанки и другой продукции. Предприятие входит в состав международной корпорации ArcelorMittal со штаб-квартиров в Люксембурге, которой принадлежит контрольный пакет акци. А это более 95%.
Комбинат играет ключевую роль в украинской металлургии, обеспечивая значительную часть производства стали в стране. Одновременно с этим бывшая «Криворожсталь» является главным поставщиком металла для военных нужд. Это делает предприятие фактической военной целью. А потому обращает на себя внимание даже не сам сегодняшний прилёт, а то, что «ArcelorMittal Кривой Рог» продолжал работать и спустя четыре с лишним года с начала специальной военной операции.
Напомним, что на сегодняшний день армия России контролирует порядка 1,5% территории Днепропетровской области. Это территории на востоке и юго-востоке региона, относящиеся к Синельниковскому району. При этом Днепропетровская область остаётся одним из столпов украинской промышленности, в том числе военной, что, по определению, не должно оставаться без должного военного внимания.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация