В Мали джихадисты заявили о начале осады столицы страны - Бамако

Вооруженные формирования радикальной группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин*» (JNIM), имеющей связи с «Аль-Каидой»* (*террористическая организация, запрещенная в России), объявили о полном окружении столицы Мали, города Бамако.Представитель JNIM* Абу Худейфа аль-Бамбари объявил о начале «тотальной осады» Бамако и предупредил население города, что оно может стать мишенью боевиков, если будет оказывать сопротивление джихадистам. Он также упомянул теракт, в результате которого погиб глава Минобороны Мали Садио Камара, и заявил о намерении уничтожить большую часть военной инфраструктуры вокруг Бамако.Таким образом, становится очевидно, что после недавних событий в Кидале правительственные силы утратили контроль над несколькими ключевыми пунктами и начала сыпаться оборона во всей северной части Мали. В Тессалите боевики джихадистских формирований захватили не только центральную часть города, но и военную базу. Благодаря своему географическому положению Тессалит играл ключевую роль в удержании севера Мали. С учетом растянутых коммуникаций и низкой устойчивости подразделений малийской армии, не исключен сценарий вынужденной перегруппировки правительственных войск к линии Гао - Ансонго, что повлечет за собой сдачу боевикам Анефиса и Менаки.В то же время сообщается о попытке госпереворота в Мали, предотвращенной силами российского Африканского корпуса.

