В Мали джихадисты заявили о начале осады столицы страны - Бамако

Вооруженные формирования радикальной группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин*» (JNIM), имеющей связи с «Аль-Каидой»* (*террористическая организация, запрещенная в России), объявили о полном окружении столицы Мали, города Бамако.



Представитель JNIM* Абу Худейфа аль-Бамбари объявил о начале «тотальной осады» Бамако и предупредил население города, что оно может стать мишенью боевиков, если будет оказывать сопротивление джихадистам. Он также упомянул теракт, в результате которого погиб глава Минобороны Мали Садио Камара, и заявил о намерении уничтожить большую часть военной инфраструктуры вокруг Бамако.

Таким образом, становится очевидно, что после недавних событий в Кидале правительственные силы утратили контроль над несколькими ключевыми пунктами и начала сыпаться оборона во всей северной части Мали. В Тессалите боевики джихадистских формирований захватили не только центральную часть города, но и военную базу. Благодаря своему географическому положению Тессалит играл ключевую роль в удержании севера Мали. С учетом растянутых коммуникаций и низкой устойчивости подразделений малийской армии, не исключен сценарий вынужденной перегруппировки правительственных войск к линии Гао - Ансонго, что повлечет за собой сдачу боевикам Анефиса и Менаки.

В то же время сообщается о попытке госпереворота в Мали, предотвращенной силами российского Африканского корпуса.
  Ропот 55
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 20:14
    Мда не веселые новости, низкая морально волевая составляющая правительственных войск и вуаля террористы делают регулярную армию.
    Перфильева Вера
      Перфильева Вера
      +7
      Сегодня, 20:25
      Сюдя по всему для нашего африканского корпуса наступает Сирия 2,0. Еще раз повторюсь наши опытные бойцы нужны здесь против бандеровцев , а не защищать интересы нашего олигархата.Меня вчера по этой теме охранители олигархов заминусовали, что теперь скажите господа Монтесума и К?
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 20:54
      Похоже на Сирию 2.0.Уже до столицы добрались.А мне минусов накидали за то что я провел параллель между матчами сборной России по футболу и дальнейшими событиями в тех странах с кем мы играли в футбол (Сирия,Мали).Какая то закономерность тут явно есть.Взялся за гуж не говори что не дюж.Не знаю как то же надо учитывать логистику, расклад сил.А то всё как под копирку.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 20:17
    Охрану президента страны Мали выполняет турецкое ЧВК ,кто " девочку " охраняет тот её и танцует ,на этом всё .Опять турок многостульчатый .
    Ропот 55
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 20:20
      tralflot1832 hi , только сильно сомневаюсь что они как кубинцы полягут защищая этого персонажа.
  Адрей
    Адрей
    0
    Сегодня, 20:30
    Это точно? То есть все норм там?
    Ропот 55
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 20:32
      Адрей hi ,если ориентироваться на статью то НЕТ не нормально.
      Адрей
        Адрей
        0
        Сегодня, 20:35
        Извините, ну смайликом сарказм не выделил request. Видимо это наследственное для нашей страны с Африкой, впрочем как и с Ближним Востоком recourse
        Ропот 55
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 20:40
          Адрей,а ещё с Восточной Европой,Средней Азии,части Кавказа и Южной Америки.
  Глухой
    Глухой
    0
    Сегодня, 20:50
    Очередные ради кала купленные понятно кем и для чего. аджамат насрал на ислам...я правильно прочитал название группировки? laughing какже они любят себя гордыми именами то называть, прикрываясь Исламом. В сортире мочить (с)