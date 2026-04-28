«Следят за перевозками»: Писториус обвинил Россию в шпионаже за бундесвером

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия следит за бундесвером. По словам Писториуса, немецкими силовиками были проведены обыски в доме подозреваемого, который, по версии следствия, шпионил за транспортными средствами бундесвера. Глава немецкого военного ведомства опасается, что даже на территории Германии бундесвер может стать целью для российской разведки.

Писториус отметил, что его не удивляет, что активно поддерживающий ВСУ бундесвер находится в поле пристального внимания российских спецслужб, и призвал немецких военных делать все возможное, чтобы скрывать свою деятельность и транспортировку особо важных грузов.



Ранее Писториус назвал Россию более серьезной угрозой для Германии, чем политика Трампа, и озвучил первую со времен Третьего рейха военную стратегию страны. Согласно документу, планируется существенно нарастить численность бундесвера, а также делается заявка на военное доминирование ФРГ в Европе. При этом главным врагом Германии вполне ожидаемо обозначена Россия.

Для решения проблемы с нехваткой желающих пополнить ряды немецкой армии правительство в Берлине рассматривает различные решения – от изменений в системе добровольной службы до возможного возвращения к призыву. При нынешних темпах набора наращивание численности бундесвера до заявленных Писториусом значений займет не менее двенадцати лет. Немцы, мягко говоря, не горят желанием идти на армейскую службу, опасаясь быть отправленными сдерживать Россию на «восточном фланге НАТО», например в Прибалтике.