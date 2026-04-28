Морпехи США отпустили судно Blue Star III после захвата и досмотра

Причиной высадки десанта послужило то, что возникло подозрение о маршруте «Голубой Звезды III» в один из иранских портов, что стало бы нарушением осуществляемой блокады иранских морских гаваней.

Очередной акт морского пиратства со стороны США зафиксирован на Ближнем Востоке. Сообщается о высадке американских морпехов на коммерческое судно в Аравийском море.По заявлению Центрального командования США, бойцы 31-го экспедиционного отряда КМП США осуществили высадку на контейнеровоз Blue Star III.CENTCOM:У кого именно возникло подозрение, не конкретизируется.Далее сообщается о том, что после проведения досмотра и подтверждения, что маршрут судна не включает заход в иранский порт, американские военные отпустили контейнеровоз и позволили ему продолжить движение.M/V Blue Star III построен в 1995 году. Судно ходит под флагом Коморских островов. Зарегистрированным владельцем является компания, связанная с MOZAFARINASAB/ASADI, управление осуществляет оманская компания LMAA.Морпехи вертолётами были доставлены на борт с амфибийного корабля Tripoli ВМС США.Почему это пиратство? По той простой причине, что не существует ни одного международно признанного документа, согласно которому правомерной является блокада иранских морских портов, как и ни одного документа относительно допустимости проверки судов отдельно взятым государством без соответствующей санкции со стороны ООН.Да, контейнеровоз «отпустили», но он как минимум потерял время. Никаких извинений США судовладельцу не направили, не говоря уже о компенсации.