Морпехи США отпустили судно Blue Star III после захвата и досмотра

Морпехи США отпустили судно Blue Star III после захвата и досмотра

Очередной акт морского пиратства со стороны США зафиксирован на Ближнем Востоке. Сообщается о высадке американских морпехов на коммерческое судно в Аравийском море.

По заявлению Центрального командования США, бойцы 31-го экспедиционного отряда КМП США осуществили высадку на контейнеровоз Blue Star III.



CENTCOM:

Причиной высадки десанта послужило то, что возникло подозрение о маршруте «Голубой Звезды III» в один из иранских портов, что стало бы нарушением осуществляемой блокады иранских морских гаваней.

У кого именно возникло подозрение, не конкретизируется.

Далее сообщается о том, что после проведения досмотра и подтверждения, что маршрут судна не включает заход в иранский порт, американские военные отпустили контейнеровоз и позволили ему продолжить движение.

M/V Blue Star III построен в 1995 году. Судно ходит под флагом Коморских островов. Зарегистрированным владельцем является компания, связанная с MOZAFARINASAB/ASADI, управление осуществляет оманская компания LMAA.

Морпехи вертолётами были доставлены на борт с амфибийного корабля Tripoli ВМС США.

Почему это пиратство? По той простой причине, что не существует ни одного международно признанного документа, согласно которому правомерной является блокада иранских морских портов, как и ни одного документа относительно допустимости проверки судов отдельно взятым государством без соответствующей санкции со стороны ООН.

Да, контейнеровоз «отпустили», но он как минимум потерял время. Никаких извинений США судовладельцу не направили, не говоря уже о компенсации.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    Сегодня, 20:49
    Ну и что? Что это пиратство,с этих флибустьеров спросить некому и повесить на реи тем более, так что это верховенство сильнейшего который давно и открыто заявил что клал большой и толстый на все мировые законы,нормы и акты как и на Организацию Объединенных и будет действовать по своему усмотрению.
  2. isv000 Звание
    isv000
    Сегодня, 20:52
    Так не может продолжаться вечно. У Ирана иссякают ёмкости для хранилищ нефти, на той стороне бережка та же картина. Держать армаду Трампу тоже не комильфо. Назревает гнойник, вот вот прорвёт. И поможет тут только оперативная полевая хирургия. Кто кому скальпель удачнее вставит покажут ближайшие сутки-трое, я так думаю... За персов! soldier
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      Сегодня, 20:56
      isv000 hi ,тут 90%за Иран потому как руководство и народ показали как надо отстаивать интересы своей страны.
  3. Earl Звание
    Earl
    Сегодня, 20:54
    управление осуществляет оманская компания LMAA
    А вот это наверняка и было настоящей причиной, так как Оман в хороших отношениях с Ираном. Интересно, можно было бы, в случае захвата судна, отправить его на автопилоте к иранскому берегу для получения пиратами незабываемых впечатлений?