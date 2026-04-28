Президент России заявил о росте рисков террористических угроз в стране, возложив ответственность за эскалацию на Киев и его западных покровителей.Владимир Путин обратился к участникам оперативного совещания:Президент подчеркнул, что попытки дестабилизировать обстановку предпринимаются не только с использованием вооруженных методов, но и в информационном поле. В этом контексте он обратил внимание на внутриполитическую ситуацию на Украине:Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения об отказе Киева от президентских выборов в 2026 году, заявил, что вопрос о легитимности украинского руководства остается актуальным для Москвы. По его словам, официальной отмены выборов на Украине не было, озвученная украинским избиркомом позиция носит дискуссионный характер.Москва также неоднократно указывала на юридические несоответствия, связанные со сроками полномочий действующего главы киевского режима, отмечая необходимость определения с вопросом легитимизации власти.На этом фоне в России продолжаются мероприятия по обеспечению безопасности в преддверии единого дня голосования осенью 2026 года, в котором впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии. Напомним, что основными выборами сентября этого года станут выборы в Госдуму РФ.Ранее, выступая на церемонии вручения премии «Служение», Путин отметил, что выборы депутатов Госдумы в сентябре 2026 года пройдут в непростых условиях.Фразы «непростые условия» и «сложная ситуация», к сожалению, успели превратиться в атрибуты дня сегодняшнего. В той или иной степени это влияет на настроения граждан, многие из которых ожидают от руководства более внятной позиции и реакции на происходящее - так, чтобы эта реакция не упиралась исключительно в российских граждан, а касалась в первую очередь противников нашей страны как таковой.