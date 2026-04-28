Риски террористических угроз в России растут - президент Путин

Президент России заявил о росте рисков террористических угроз в стране, возложив ответственность за эскалацию на Киев и его западных покровителей.

Владимир Путин обратился к участникам оперативного совещания:



Риски террористических угроз в России растут. Киев и его покровители перешли к открытым террористическим методам.

Президент подчеркнул, что попытки дестабилизировать обстановку предпринимаются не только с использованием вооруженных методов, но и в информационном поле. В этом контексте он обратил внимание на внутриполитическую ситуацию на Украине:

Украина у себя не проводит выборов и попытается помешать провести их в Донбассе.

Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения об отказе Киева от президентских выборов в 2026 году, заявил, что вопрос о легитимности украинского руководства остается актуальным для Москвы. По его словам, официальной отмены выборов на Украине не было, озвученная украинским избиркомом позиция носит дискуссионный характер.

Москва также неоднократно указывала на юридические несоответствия, связанные со сроками полномочий действующего главы киевского режима, отмечая необходимость определения с вопросом легитимизации власти.

На этом фоне в России продолжаются мероприятия по обеспечению безопасности в преддверии единого дня голосования осенью 2026 года, в котором впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии. Напомним, что основными выборами сентября этого года станут выборы в Госдуму РФ.

Ранее, выступая на церемонии вручения премии «Служение», Путин отметил, что выборы депутатов Госдумы в сентябре 2026 года пройдут в непростых условиях.

Фразы «непростые условия» и «сложная ситуация», к сожалению, успели превратиться в атрибуты дня сегодняшнего. В той или иной степени это влияет на настроения граждан, многие из которых ожидают от руководства более внятной позиции и реакции на происходящее - так, чтобы эта реакция не упиралась исключительно в российских граждан, а касалась в первую очередь противников нашей страны как таковой.
  Irokez
    -3
    Вчера, 21:23
    Ясный перец угрозы растут ибо у англосаксов пригарает по времени всё от доминирования до финансов и экономики. Через прокси и дестабилизацию мутят воду где могут через окраину и вот Африка загорается, но Иран пока держится, а там ещё где нить полыхнёт. Время почти пик глобального противостояния и нужно не сорваться через эмоции и не потерять всё.
    topol717
      +19
      Вчера, 22:00
      Эти угрозы уже 4 года на пике находятся а у дедули только начали расти. Дедуля чуть чуть опаздывает, но пока ничего страшного. Совет безопасности занят очень важными делами, недавно считал деньги европейцев, сколько они тратят на бензин.
      Теренин
        +11
        Вчера, 22:36
        Риски террористических угроз в России растут - президент Путин

        Почему растут? Ответ прост, Владимир Владимирович - безнаказанность.

        "Величайшее поощрение преступления - безнаказанность".
        Марк Тулий Цитерон
        invisible_man
          invisible_man
          +2
          Вчера, 23:42
          Риски террористических угроз растут из-за бесплатного зарубежного трафика. Очевидно же. Качаешь фильмы с заграничных торрентов, как минимум - иноагент.
  Адрей
    +21
    Вчера, 21:26
    На этом фоне в России продолжаются мероприятия по обеспечению безопасности в преддверии единого дня голосования осенью 2026 года

    Теперь и радиостанции отключат, за исключением "Маяка"? И по телеку 3 канала оставят?
    paul3390
      +8
      Вчера, 21:51
      Надеюсь - радиоточку в квартирах не все отключили? У меня лично ещё работает - всё собирался сходить отключить за ненадобностью, а теперь думаю - нееее, этак скоро она останется единственным средством общения с внешним миром... Интересно - когда перейдём к глашатаям на площадях?
    voland_1
      +1
      Вчера, 22:01
      Почему?? Еще все ПВО к москве стянут.
    Василенко Владимир
      +4
      Вчера, 22:21
      Цитата: Адрей
      И по телеку 3 канала оставят?

      только честно, сколько каналов лично вы смотрите?
      paul3390
        +2
        Вчера, 22:54
        Я лично человек разносторонний, с широким кругозором - так что четыре. За завтраком и за ужином...
        Василенко Владимир
          0
          Вчера, 23:29
          то есть без 300 каналов пережить сможете?
          Neo-9947
            +5
            Вчера, 23:47
            А я вообще не смотрю ни одного.
            Но это вовсе не означает, что по всей России никто не должен ничего смотреть.

            А по сути статьи, зря Владимир Владимирович озвучил, что угрозы растут. Теперь все чиновнички-запретители на местах выбьют это золотыми буквами и всех несогласных в эту фразу тыкать будут.
            ====================================================
            И хватит уже полу-мер. Сайты там блокировать, интернет ограничивать, GPS подглушивать....
            Надо просто отрубить по всей России свет. А АКБ сдать на хранение до лучших времен! Кроме территорий, входящих в белый список.
            Во как!
            Полагаю я достоин стать депутатом от ЕР?
            wassat wassat
            Василенко Владимир
              -1
              Вчера, 23:54
              Цитата: Neo-9947
              Но это вовсе не означает, что по всей России никто не должен ничего смотреть.

              а что, уже все закрыли?
              Цитата: Neo-9947
              Надо просто отрубить по всей России свет.

              а вы не плохо разбираетесь в вопросе повышения численности населения feel
              Neo-9947
                +2
                Сегодня, 00:29
                то есть без 300 каналов пережить сможете?

                А вы считаете, что России хватит и трех
                каналов?
                У нас 150 млн народа. И народа 21 века. Каждый привык смотреть что-то своё.
                Или вообще не смотреть.
          paul3390
            +2
            Вчера, 23:50
            Железно. Просто потому что к многочисленным достоинствам имею и недостаток - бедную как оказалось фантазию. Я представить не могу чем можно наполнить 50 то каналов, не то что триста.. Имею ввиду конечно вменяемый контент.. Как по мне - человечество за всю свою историю столько интересного не наработало..
            Василенко Владимир
              +2
              Вчера, 23:57
              вы даже представить не можете до чего дошел прогресс, например крутят ментовские войны по кругу, так канал и назвали "ментовские войны", а есть еще "улицы разбитых фонарей" и прочее
      Вадим С
        +1
        Вчера, 23:47
        Я раньше очень любил иностранные каналы, познавательные у них очень интересные. Штук 5 смотрел каждый день. А теперь только погоду по России 24 :(
  Панадол
    +30
    Вчера, 21:27
    Да вы что ! А кто не хочет отдавать приказ на ликвидацию верхушки террористической организации под названием Украина?
    Кто боится обидеть уважаемых партнёров из европы, выкативших очередной мномилиаржный транш для убийства россиян ?
    Кто профукал весь международный авторитет государства? ( я про Сирию, Венесуэлу. Куба на подходе . До этого Ливия. В Европе Италия, Германия, Чехия, даже!).
    paul3390
      +26
      Вчера, 21:47
      На фоне того что творят со страной и народом сами верхи последнее время - уже даже и теракты как-то не очень пугают.. Ибо теракт тебя может коснуться а может и нет, как карты лягут, а вот эти - достанут до печёнок каждого...
      Евгений_Свириденко
        +16
        Вчера, 22:34
        В точку. Скот в Новосибирской области уничтожали явно не террористы. Хотя как посмотреть...
    Kotofeich
      +3
      Вчера, 21:54
      Цитата: Панадол
      на ликвидацию верхушки террористической организации под названием Украина?

      А, вы уверены, что это верхушка?
      alexoff
        +4
        Вчера, 22:41
        Ну можно выкрасть парочку из этой верхушки, поставить перед ними камеры для онлайн-трансляций и начать с ними делать всякое. Так расскажут кто там выше
  Опториус
    +23
    Вчера, 21:27
    Штирлиц толкнул дверь. Дверь не открылась. Штирлиц толкнул сильнее. Дверь даже не шелохнулась. Штирлиц ударил ногой. С тем же успехом. Штирлиц разбежался и бросился на дверь всем телом. Дверь не поддавалась. «Заперто», — догадался Штирлиц. laughing
    Глухой
      +11
      Вчера, 21:37
      Штирлиц напоил кошку бензином. она прошла 6 шагов и упала. "Наверное бензин кончился" - подумал Штирлиц.laughing good
      Тащусь от него уже больше 40 лет
      topol717
        0
        Вчера, 22:02
        Цитата: Глухой
        Тащусь от него уже больше 40 лет
        От Тихонова?
        Василенко Владимир
          +2
          Вчера, 22:22
          Цитата: topol717
          От Тихонова?

          от бензина
          Глухой
            -6
            Вчера, 22:42
            От анекдота.
            Я не фанат Тихонова. Это актер одной роли. Броневой в роли Мюллера good Табаков Шеленбергом. good Салам х1уьлда цунна. soldier
            Земеля
              +2
              Сегодня, 00:49
              Я не фанат Тихонова. Это актер одной роли.

              Всего фильмов 138, 1945 — 2006
              Глухой
                0
                Сегодня, 01:30
                Работал как терминатор.
                Цитата: Земеля
                Всего фильмов 138, 1945 — 2006

                Даже шварцп позавидовал бы.
    Zoldat_A
      +12
      Вчера, 21:41
      Цитата: Опториус
      «Заперто», — догадался Штирлиц.
      Какой хороший, дальновидный, всё замечающий, на всё мгновенно реагирующий Верховный Главнокомандующий!
      Жаль, бояре ему плохие достались - правду Государю не докладывают...
      Что там ещё?...
      Риски террористических угроз растут
      Но, благодаря мудрому руководству и своевременному реагированию на угрозы, растут медленнее, чем могли бы. Звёзды кремлёвские ещё беспилотниками не посшибали? Значит, ещё недостаточно те угрозы выросли, чтобы на них реагировать. Ограничимся красным фломастером, что ли?...
        Глухой
        +4
        Вчера, 21:46
        Из окна дуло. Штирлиц закрыл форточку. Дуло сразу исчезло.
        Цитата: Zoldat_A
        Ограничимся красным фломастером, что ли?

        lol
        Kotofeich
          +9
          Вчера, 21:58
          Штирлиц выхватил пистолет и выстрелил в грудь Мюллера, но пуля отскочила. Броневой, подумал Штирлиц.
          Глухой
            +4
            Вчера, 22:26
            Штирлиц выпил шнапс и склонился над картой мира. Его неудержимо рвало на Родину.
            lol
            Из актуального.
            Штирлиц шел полесу в германии. Увидел голубые ели. Когда он приблизился. Понял. Что голубые не только ели, но и пили. good laughing
            P.S> Броневой в роли Мюллера ВО! good feel Просто преклоняюсь с его актерки. Тихонов просто блекнет по сравнению с ним.
            Фраза "Мы что - Москву взяли?!" - ржу до сих пор, как лошадь!
      al3x
        +8
        Вчера, 21:46
        Да еще и народ какой-то не такой. Его в узду, а он чего-то не хочет. У некоторых еще и про конституционные права периодически вопросы возникают. Негоже сие безобразие терпеть. Пора крепостничество и феодализм возрождать законодательно, а не по факту. (Сарказм)
        Zoldat_A
          +5
          Вчера, 21:55
          Цитата: al3x
          (Сарказм)
          Попробуйте в следующий раз слово "сарказм" повторить пять раз. Одного, видно, мало... Не работает.
          Может быть до него не дочитывают и нужно его писать перед комментарием?
          al3x
            +1
            Вчера, 22:04
            Не будет толку, факт известный, здесь некоторых триггерит никнейм, а не текст комментария. Они его даже не читают.
      Опториус
        +9
        Вчера, 21:49
        "Судить о качествах дедушки - можно по тому окружению, которое дедушка вокруг себя собрал, взрастил и воспитал.
        И что-то у меня плохие предчувствия...."
        Е. Лисовский hi
      боеприпас
      +2
      Вчера, 22:32
      Цитата: Опториус
      Штирлиц толкнул дверь. Дверь не открылась. Штирлиц толкнул сильнее. Дверь даже не шелохнулась. Штирлиц ударил ногой. С тем же успехом. Штирлиц разбежался и бросился на дверь всем телом. Дверь не поддавалась. «Заперто», — догадался Штирлиц.

      smile Штирлиц то быстро догадался , а вот пользователи и комментаторы на ВО .. начали догадываться только-только , и далеко не все. ( имеются в виду - честные пользователи , болеющие за благо страны и Русского народа ).
    alexoff
      +4
      Вчера, 22:43
      Штирлиц шел по улице и вдруг почувствовал, что сзади летит с леденящим душу звуком свинец. Штирлиц быстро свернул за угол и свинец с громким хрюканьем пронесся мимо.
      Глухой
        0
        Сегодня, 00:40
        Свинец был 1 или 2-й? lol
        P.S> Штирлиц играл в танчики наверное?
  Ропот 55
    +8
    Вчера, 21:27
    А не пора ли Зеленского и его комманду приравнять к террористам и поступить соответственно!
    Глухой
      -2
      Вчера, 21:38
      Ну убили дудика в апреле 96 и шо? Да ни шо. Масхадова бы убили. Был бы бараев и т.д. Единственный, кто в ерхушку не метил - это гилаев. Он всегда особняком был
      P.S> hi
    topol717
      -2
      Вчера, 22:08
      Цитата: Ропот 55
      А не пора ли Зеленского и его комманду приравнять к террористам и поступить
      4 года назад слово дал. Что бы забрать надо теперь на совете Европы выступить. Факсом там отказываются принимать заявления.
  taiga2018
    +16
    Вчера, 21:29
    А почему тогда до сих пор Украина не признана террористическим государством,а раз не признана то не стоит заливать про риски террористических угроз,значит наше государство считает Украину цивилизованной.
    alexoff
      +7
      Вчера, 22:45
      Главный парадокс - в Курской области была контртеррористическая операция. Но террористов не было, не было никакой террористической организации и соответственно руководства этой организации
    Иван Васильевич 282
      +1
      Вчера, 22:46
      Атака на украинские ТЭЦ в отопительный сезон куда хуже с точки зрения цивилизованности, чем по НПЗ, но как признать Украину террористом и не признать себя одновременно?
  Энный
    -3
    Вчера, 21:30
    О как. Двинем выборы? На всякий случай
  alex007i
    +19
    Вчера, 21:30
    Фразы «непростые условия» и «сложная ситуация», к сожалению, успели превратиться в атрибуты дня сегодняшнего. В той или иной степени это влияет на настроения граждан, многие из которых ожидают от руководства более внятной позиции и реакции на происходящее - так, чтобы эта реакция не упиралась исключительно в российских граждан, а касалась в первую очередь противников нашей страны как таковой.

    Браво автору статьи,я б не смог так завуалировать недовольство.
    Комментарий был удален.
      Самый вежливый
      +3
      Вчера, 21:42
      Прошедший год был ...
      В это непростое время...
      Это так , навскидку вспомнил😭
    topol717
      0
      Вчера, 22:09
      За то у вас хорошо получается писать жирными красными буквами еще и в верхнем регистре.
  Кепервеем72
    +23
    Вчера, 21:32
    О чем говорит этот человек? Да не о чем, пустозвон. О каких-то юридических несоответствиях и пр. Другими словами он сказал, да мне все равно на эти смерти и разрушения, они будут пока "партнёры" не опомнятся и бла-бла. Это не лидер войны это лидер распила и откатов. Ему пора вернуть все "честно" заработанные лярды и наконец заняться чем-то полезным. Чего он умеет? Отправьте уже всех Зеленский и прочую шушеру в ад, дайте хоть порадоваться. Или заткнитесь сил нет слушать этот словесный понос.
    Irokez
      -2
      Вчера, 21:37
      Цитата: Кепервеем72
      О чем говорит этот человек?

      Стесняюсь спросить Вы о ком?
      paul3390
        +9
        Вчера, 21:52
        А это элемент лёгкой интриги - догадайтесь сами.. wink
      Глухой
        -4
        Вчера, 21:55
        Цитата: Irokez
        Стесняюсь спросить Вы о ком?

        Да что стесняться то. О Вове. "Вову знают все". Ципсоедное вещает. Как не забанилиеще - вопрос к администрации. Кидайте репорт.
      частное лицо
        +1
        Вчера, 22:00
        Стесняюсь спросить

        А Вы не стесняйтесь.
        Глухой
          +1
          Вчера, 22:14
          Я вот не стеснялся. Сказал про кого это тело писало. Мне тут же минусов напихали. Я даже не стесьняюсь сказатькто эти людив том жэ сообщении. Им бабки еще принесут и они пойдут взрывать подстанции где-нибудь на урале, сибири или дв.
          Иван Васильевич 282
            -1
            Вчера, 22:47
            Кто ж виноват, что люди продают Родину за пару сотен баксов? Кто завел их в нужду?
            Глухой
              -2
              Вчера, 22:51
              Цитата: Иван Васильевич 282
              Кто завел их в нужду?

              Смените профессию (с)
  Леший1975
    +13
    Вчера, 21:33
    Москва также неоднократно указывала на юридические несоответствия, связанные со сроками полномочий действующего главы киевского режима, отмечая необходимость определения с вопросом легитимизации власти.
    Да вы уж для начала сами то определитесь - Зеленский просроченный наркоман или партнёр, с которым возможна встреча для подписания финальных документов? И Буданов - все же террорист или тоже партнер по переговорам? P.S. Я то конечно догадываюсь, от чего будут зависеть итоговые формулировки. И это точно будут не интересы страны...
    Neo-9947
      +5
      Вчера, 23:59
      Не, ну пройдут у них выборы, допустим.
      Так же допустим, что победит зеленский
      Нам тут всем в России сразу легче станет?
      И зеленский превратится из просроченного, наркомана и террориста в уважаемого партнера?
      К чему сей бред Власть нам транслирует? Сказать нечего?
      Так, пусть интернет почитают, там у народа много вопросов накопилось, но вот отвечать на них никто не торопится.
      kventinasd
        +2
        Сегодня, 00:14
        Цитата: Neo-9947
        И зеленский превратится из просроченного, наркомана и террориста в уважаемого партнера?

        А как-же. Террорист Хусейн аш-Шараа ведь теперь вполне рукопожатный в кремлёвских кулуарах, хотя по его приказам и участии убивали наших солдат в Сирии.
    napalm
      +2
      Сегодня, 00:45
      Цитата: Леший1975
      Буданов - все же террорист или тоже партнер по переговорам? P.S. Я то конечно догадываюсь, от чего будут зависеть итоговые формулировки. И это точно будут не интересы страны...

      А Абрамович, переговорщиком был. Оказывается можно обращаться к мошеннику олигарху, за то, чтобы посодействовал. А тот же Дмитриев. Не получается договорничок. Не хотят буржуины, за своих считать российских буржуинов. Как бы не выслуживались все равно не хотят.
  aybolyt678
    +22
    Вчера, 21:34
    откровенно говоря я не понимаю как можно называть военные действия Украины направленные на дестабилизацию тыла нашей страны террористическими действиями? Это военные действия по разрушению логистики, энергетики, и проч... Ситуация слегка напоминает поздний СССР когда дряхлеющая партия пела песни про Ленина а в стране все рушилось, не хватило внутреннего стержня тогдашнему руководству... Мне кажется нужно иметь смелость и твердость осознать реальные проблемы по сталински. Не стоит Зеленский жизней наших людей в Белгороде...
  g_ae
    +26
    Вчера, 21:34
    Ачуметь! Эшелонами завозят вахабитское отребье. Строят для них мечети, где промывают бошки экстремистской идеологией. Позволяют тренировать боевиков в этнических клубах ММА. Освободили их от соблюдения российских законов. Покрывают и крышуют их. И такой "ой, в России растет террористическая угроза!" Даже не капитан, президент Очевидность. Так это же ваши манагеры это все делают! С чего бы ей не расти? Вот сейчас беда в Туапсе. Так давайте туда всех "ценных специалистов" с рынков, чайхан, доставок, такси на ликвидацию катастрофы. Так ведь нет же.
    aybolyt678
      +13
      Вчера, 21:37
      Цитата: g_ae
      Ачуметь! Эшелонами завозят вахабитское отребье. Строят для них мечети, где промывают бошки экстремистской идеологией. Позволяют тренировать боевиков в этнических клубах ММА.

      последнее время мне как то даже стыдно за страну
      g_ae
        +13
        Вчера, 21:42
        Зато охрененные бабки во все эти звероватые республики вваливаются. То школы им построить, то театры, то парки, то университеты. Братский долг видите ли. А они уже только требуют и покрикивают. А чья в кремле власть вообще сидит? Интересы какой страны представляет? Непонятно.
        g_ae
          +9
          Вчера, 21:49
          Это же надо? Красный ход нельзя, так как эта вахабитская орда ущемится, а всякие намазы, курбан-байрамы, фестивали плова и прочие шабаши - это пожалуйста. Хоть кресты на церквях наконец перестали замазывать, а сколько копий сломано было.
        Neo-9947
          0
          Сегодня, 00:08
          Цитата: g_ae
          А чья в кремле власть вообще сидит?

          Вот такая ситуация сложилась по факту. Их тут миллионы.
          И надо чтоб эти миллионы были за нас.
          А как это сделать?
          Полагаю надо ставить нам ними Главного. Что б они неформально конечно, но беспрекословно ему подчинялись. А их Главный подчинялся Президенту РФ, неформально конечно. Рамзан вполне подойдет на мой взгляд, хоть я течениях Ислама ни бум-бум и может кто другой у них более уважаемый.
          Иначе ситуацию уже не разрулить.
    К_4
      +9
      Вчера, 21:42
      Да сдают они страну, причём ударными темпами, это только слепому невидно. Отсюда и попытки продать всё и вся, вытянуть с народа последнее, отсюда и завозимые ваххабиты, дабы устроить трешь перед отбытием. Они вон и дату уже назначили - 30-ый год. Даже не палятся уже, пофиг на всех.
  Виктор Чужой
    +3
    Вчера, 21:43
    Интересно - а как понимать не работающий поиск в майл.ру в котором при первой загрузке поисковая строка появляется с подписью - искать в Яндексе, а новостные строки не видно. При обновлении страницы поисковая строка исчезает, зато новости читать можно. А сам Яндекс не работает весь день. Там то что за переделы ?! Угрозы типа растут... Разборки в верхах идут по тихому.
  flint
    +10
    Вчера, 21:43
    Всё очень просто, террористов нужно уничтожать, а не вести с ними переговоры, а у нас одно бла-бла-бла...
  taiga2018
    +5
    Вчера, 21:45
    Киеву и его покровителям стало так "стыдно" за эскалацию так "стыдно",их же сам Путин пожурил...
  Оби Ван Кеноби
    +4
    Вчера, 21:47
    Опора и надёжа обратился к участникам оперативного совещания:
    Риски террористических угроз в России растут. Киев и его покровители перешли к открытым террористическим методам.

    "И доклад закончил, и все перспективы обозначил", подумал он.
    А потом ещё немного поёрзав на стуле удалился в спортзал, на очередную 2-х часовую тренировку.
  Incvizitor
    +5
    Вчера, 21:49
    А что им переживать? У нас высшей меры для них нет вот они и действуют.
  Vulpes
    +9
    Вчера, 22:01
    Это "Зоркому Глазу" еще не доложили про ситуацию с мигрантским ваххабитским подпольем.
    agk1982
      +4
      Вчера, 22:19
      А чего докладывать? Их намеренно и осознанно завозят для закладывания этнич. фугаса под страну
  16112014nk
    0
    Вчера, 22:05
    Киев и его покровители перешли к открытым террористическим методам

    Что тогда мешает собрать СБ ООН и выдвинуть резолюцию о признании Украины террористическим государством? Вместо этого всё пытаются с террористами о чём то договариваться. Как так ? fool
    solar
      0
      Сегодня, 00:27
      Что тогда мешает собрать СБ ООН и выдвинуть резолюцию о признании Украины террористическим государством?

      Зачем? Даже Китай не поддержит. Только опозоримся :((...
  Жека111
    +2
    Вчера, 22:08
    Капитан очевидность.

    Настоящий Путин был убит, а это рептилоид в маске издевается над населением России

    Да и это ваше военное обрезание новости подает с хупцой, спецом турбопатриотам пердаки подпалить
  21. Комментарий был удален.
    Irokez
      -1
      Вчера, 22:13
      Цитата: yu ging
      До сих пор нет точной даты окончания этой специальной военной операции.

      Вы хоть понимаете, что написали? Как можно указать дату в будущем с множеством неизвестных от которых зависит дата окончания военной операции.
      agk1982
        +5
        Вчера, 22:42
        Когда ЕС подготовится к войне. Когда начнут блокаду Калининграда. Тогда и закончится Странная Военная Операция и начнётся кое-что похуже.
  Кепервеем72
    +5
    Вчера, 22:14
    Власть интересуют только выборы. А вот меня они совсем не интересуют. Как тамВ.И. Ленин говорил - выборы это ширма за которой буржуазия обделывает свои грязные делишки. Ну так это правда. А зачем власти выборы? Чтобы сказать мы здесь власть а вы навоз по иностранному электорат.
    Власть за эти годы не приняла ни одного закона улучшающего жизнь людей, улучшалась жизнь только олигархов. Где 25 млн рабочих мест, высококлассная армия? 5 лет войны, результаты стремные. Сейчас европейцы подтянутся. По моему нам точно крышка с такой военной доктриной.
  16112014nk
    +4
    Вчера, 22:19
    Путин отметил, что выборы пройдут в непростых условиях.

    Суровые годы уходят
    Борьбы за свободу страны!
    За ними другие приходят
    Они будут тоже трудны..
    ©
  Вадим Голубков
    -1
    Вчера, 22:29
    Мом. По мимо этого с Украины и выруси.
  tatra
    0
    Вчера, 22:38
    А о чем он думал ,когда гордо заявил ,что он принял решение ? Он всерьез считал ,что они не посмеют отвечать тем же ?
  Ivanhoe
    0
    Вчера, 22:38
    Този и Дони при един и същи лекар, в една стая трябва да ги лекуват. Най-добре някъде далече от хората, по-далече и от Анкоридж, понеже и там живеят хора.
  LeutnantTom
    0
    Вчера, 22:46
    Индустрия беспилотников полностью вышла из-под контроля! — Украина получает всё.
    Начальник Генерального штаба Бельгии, генерал Фредерик Вансина:

    «Благодаря крови украинцев, которые выкупили нас на этот раз, у нас ещё есть несколько лет».

    Россия дала многим странам, особенно Китаю, много времени!
    Китаю пора спуститься с небес на землю! И активно поддерживает борьбу России против фашистского ЕС!
    Где партнеры из стран БРИКС, где партнеры из Африки, из Азии?

    Похоже, они только говорят, но ничего не делают! Они думают только о собственной выгоде!
    Вероятно, они по-прежнему очень боятся США и фашистского, коррумпированного ЕС!?
  evgenii67
    +1
    Вчера, 23:25
    Столько сказано слов, про красные линии, про террористов из 404 и т.д. при этом мы с этими террористами вечно выпрашиваем переговоры. Как говорится вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Дух Анкориджа это вообще мутная тема, ведь о чём договорились там, простому жителю страны об этом не говорят и что там такого может быть? Возможно как побольше и побыстрее разбазарить ресурсы за признание по лбс + ДНР полностью или ещё что интереснее?
  Кравец Вячеслав
    +1
    Вчера, 23:36
    вопрос о легитимности украинского руководства остается актуальным для Москвы

    А в чём его актуальность для Москвы, были достигнуты какие-то договоренности, заключению которых мешает нелегитимность руководства Украины? Нет.
    Тогда зачем раз за раз поднимать эту тему о нелегетмимности?
  Андрей Андреев_2
    +1
    Вчера, 23:38
    Если террор процветает, значит государство не выполняет свою основную функцию((
  Евгений Попов_3
    +2
    Сегодня, 00:04
    Ответственность на пво надо бы возложить, но возложена на Киев
  Евгений Попов_3
    +1
    Сегодня, 00:08
    Я скажу что надо сделать, чтоб НАТО реально выпало в осадок: надо Лизу Пескову вывезти дипломатическим рейсом. Вот тогда все [media=https://]
  Fangaro
    +1
    Сегодня, 00:21
    Цитата: Адрей
    На этом фоне в России продолжаются мероприятия по обеспечению безопасности в преддверии единого дня голосования осенью 2026 года

    Теперь и радиостанции отключат, за исключением "Маяка"? И по телеку 3 канала оставят?


    Вещание на зарубежные страны останется.
    Возродится " Советский Союз глазами зарубежных гостей", "Международная панорама".
    А кто постарше, так напаяют себе передатчиков на 3 МГц и будут радовать шансоном и разговорами об огородах и антеннах тех, кто приёмников напаяет.
  Fangaro
    0
    Сегодня, 00:29
    Цитата: Евгений Попов_3
    Ответственность на пво надо бы возложить, но возложена на Киев


    Ответственность на пво? Может уже сразу на ПВО? И на каждого, у кого звезды меньше майорской? А беззвездных сразу на гражданку, под зад коленом?
    И кто дальше будет служить?
    Личное мнение...
    Будем мы служить. И Вы, и я, и остальные комментаторы. Вот я то напэвэовствую (
  Fangaro
    0
    Сегодня, 00:44
    Как то все больше в комментариях открытой, даже не критики, не сарказма, а злорадства и ёрничества.
    Укровские бпла летят все дальше от границы между Украиной и Россией. СВО все продолжается и продолжается.
    А мы, комментаторы, словно с другой планеты.
    Несколько лет назад многие же верили, что вот ещё неделя, ну месяц, ну к середине мая, ну летом... И все образуется.
    Чего теперь стенаем?
    Вначале не удалось договориться, потом не удалось быстро силу применить, потом оказалось, что сил маловато...
    А виноваты несколько человек?
    А мы, здесь комментирующие который год, и ни причём?
    Борис Сергеев
      +2
      Сегодня, 01:24
      Вас хоть о чем-нибудь спрашивали при планировании и ведении СВО? Те, кто планировал, теперь заявляют, что их обманывали все, кому не лень и сидят при этом в безопасных местах, а украинские БПЛА летят всё дальше, а бензин всё дороже, а налогов всё больше, а погибших...И вот мы видим "дружественный обед" российской делегации с Будановым, которого российские же власти объявили "террористом" и возникает вопрос: "Ради чего СВО устраивали?"
  Борис Сергеев
    +2
    Сегодня, 01:17
    Риски террористических угроз в России растут.


    Констатация на уровне: "Волга впадает в Каспийское море", "Летом много мух". Это работа у президента такая?
  Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 01:46
    На этом фоне в России продолжаются мероприятия по обеспечению безопасности в преддверии единого дня голосования осенью 2026 года

    Надеюсь это не про Туапсе и Екатеринбург?