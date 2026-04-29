Мали, апрель 2026: сирийский сценарий повторяется в Сахеле
На рассвете 25 апреля 2026 года Мали накрыло одновременно с четырёх сторон. Бамако и пригород Кати - резиденции, аэропорт, казармы. Севаре и Мопти - узлы, через которые юг страны связан с севером. Гао и Кидаль - северные центры. По оценке самого «Африканского корпуса», в наступлении участвовало 10–12 тысяч человек.
Удар нанесли две силы. JNIM («Группа поддержки ислама и мусульман», запрещена в РФ) - связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) джихадистская группировка. И FLA (Фронт освобождения Азавада) - коалиция туарегских и арабских сепаратистов. Альянс между ними был согласован больше года назад. Ждали момента.
Момент настал. В Кати заминированный автомобиль ушёл прямо в резиденцию министра обороны. Садио Камара - ключевая фигура хунты, архитектор разворота от Парижа к Москве - погиб вместе с частью семьи. Глава разведки Модибо Коне получил тяжёлые ранения. Начальник Генштаба Умар Диарра - ранен. Президента Ассими Гоиту вывезли в защищённый пункт на базе Саманко. Несколько дней он молчал.
Кидаль: переговорный уход
Главное произошло на севере. Кидаль - символ. В ноябре 2023 года малийская армия при поддержке российских сил вернула этот город после десяти лет туарегского контроля. Победа провозглашалась как доказательство, что государство снова держит север.
Через два с половиной года Кидаль сдан за один день. Боевики FLA прошли блокпосты в первый час. К вечеру российские и малийские подразделения отступили на южную окраину, к бывшему лагерю миссии ООН. Дальше - переговоры. По версии FLA, стороны договорились о «мирном выходе» в обмен на оставленное оружие. На видео - колонна российской техники, покидающая город. Над ключевыми объектами - флаг туарегского альянса.
Объявил об оставлении Кидаля сам начальник Генштаба. По телевизору. В ночь на 27 апреля.
Что это значит для российской модели
«Африканский корпус» - преемник ЧВК «Вагнер» (частная военная компания), реорганизованный под российское Минобороны после августа 2023 года. На пике в Мали находилось 2–2,5 тысячи человек, к 2024 году - около тысячи. Авиация, артиллерия, советники. По меркам Сахеля - серьёзный ресурс.
Этот ресурс не дал ни предупреждения о готовящемся ударе, ни возможности удержать север. Российское Минобороны заявило о сотнях уничтоженных боевиков и о предотвращённой попытке переворота. Заявления приняты к сведению. Независимого подтверждения нет. Зафиксированный итог другой: министр обороны убит, президент изолирован, Кидаль сдан, пограничный пост Лаббезанга на стыке с Нигером захвачен 27 апреля «Провинцией ИГ в Сахеле» (запрещена в РФ).
Версия Москвы о западных инструкторах и ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплексах) «Стингер» и «Мистраль» в руках боевиков ничем независимо не подтверждена. Даже если допустить её полностью - она объясняет тактику противника, не модель собственного присутствия.
Сирийская развилка
Здесь и проступает узор. В Сирии Россия с 2015 года сделала ставку на центральную власть в Дамаске и силовой ресурс - авиабазу, контракты, советников. Пока ресурса хватало - линия держалась. Когда координация противников совпала с истощением ресурса - север посыпался за дни.
В Мали - та же логика. Ставка на одного клиента в столице. Хунта Гоиты, продлившая мандат до 2030 года без выборов. Силовой ресурс - «Африканский корпус», авиация, золото в обмен на охрану. Местная легитимность - за скобками. Туареги, фульбе, арабы севера - вне договорённостей. Гражданское население в центре и на юге, по собственным малийским опросам, считает, что государственные силы убивают мирных чаще, чем джихадисты.
Модель работает, пока противники разрозненны. В тот момент, когда JNIM и FLA согласовали действия и ударили в один день, модель показала свой предел.
Карта с сайта rybar.ru
Что показал эпизод
Аналитики Lansing Institute и Центра по борьбе с терроризмом при Военной академии США (West Point) формулируют это прямо: российский подход в Мали опирается на ударные операции и техническую разведку - авиаудары, дроны, рейды - без встроенности в местную человеческую разведку. Тактические успехи без стратегического контроля. Боевики рассеиваются и собираются заново. Поддержка идёт режиму, а не государству. Режимная безопасность - не государственное строительство.
К этому добавляется фактор Украины. Длительный конфликт ограничивает ресурс, который Москва может развернуть в Сахеле. Несколько тысяч человек на нескольких театрах континента - не та масса, чтобы держать страну размером с Мали.
Малийская армия (FAMA - Forces armées maliennes, Вооружённые силы Мали) самостоятельно эту нагрузку не тянет. Внутри неё фиксируется рост недовольства российскими советниками - претензии к управлению, к потерям техники и людей, к отношению к субординации. Это не разрыв. Это трещина, которая под нагрузкой расходится.
Перспектива
Кидаль - не финал. Командир FLA уже обозначил Томбукту следующей целью. JNIM держит топливную блокаду на западных коридорах ещё с сентября 2025 года, и теперь к ней добавляется северный котёл. Кайес - регион, где сосредоточено около 80% малийской золотодобычи - пока на периферии боёв, но в зоне досягаемости.
Три сценария на ближайшие месяцы. Первый: затяжная борьба за города, без чьей-либо победы, с растущими потерями среди мирных. Второй: вынужденные переговоры с де-факто разделом страны на север и юг. Третий: дальнейшая фрагментация, при которой ни Бамако, ни боевики не контролируют целое.
Для России развилка простая. Либо пересборка модели - с признанием того, что силовой ресурс без местного социального договора обеспечивает только тактическую устойчивость. Либо повторение сирийской траектории в африканском исполнении: удержание столицы и ключевых точек при потере периферии, с дальнейшим сжатием периметра.
Критерий проверки на ближайшие шесть месяцев - три точки. Удержит ли Бамако сухопутный коридор на запад, к портам соседей. Сохранит ли «Африканский корпус» присутствие в Гао после Кидаля. Останутся ли Кайес и золотодобывающий пояс вне зоны прямых атак. Если хотя бы две точки сместятся - модель в Мали закрыта, и вопрос только в сроках оформления этого факта.
