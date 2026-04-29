В сенате заблокировали резолюцию, не позволявшую Трампу начать войну на Кубе

Как только будет покончено с Ираном, мы возьмёмся за Кубу.

Республиканское большинство в сенате США заблокировало резолюцию, которая требовала одобрения Конгресса для любых возможных военных действий против Кубы.Согласно итогам голосования, 51 сенатор проголосовал за блокирование резолюции, 47 - против, ещё двое воздержались.Голосование прошло практически строго по партийным линиям. Резолюцию, известную как Cuba War Powers Resolution, ранее внесли сенаторы-демократы Тим Кейн и Рубен Гальего. Она была направлена на ограничение полномочий президента Дональда Трампа по одностороннему началу военных действий против Гаваны. Сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт, выступивший с инициативой блокировки, заявил, что голосование по военным полномочиям является неуместным, поскольку Трамп не развёртывал американские войска на Кубе. По его словам, резолюция «полностью оторвана от реальности» и представляет собой политическую игру демократов.Республиканцы подчёркивают, что администрация Трампа проводит политику максимального давления на кубинский режим, включая энергетическую блокаду, но прямых военных операций на острове пока не ведётся.Сама Куба в настоящее время переживает один из самых тяжёлых кризисов за последние десятилетия. Страна страдает от острой нехватки топлива, вызванной американской политикой ограничения поставок нефти (в первую очередь после событий в Венесуэле). Это привело к регулярным масштабным блэкаутам - в марте 2026 года остров несколько раз полностью погружался в темноту. Энергетический кризис парализовал транспорт, систему здравоохранения, распределение продуктов и водоснабжение. Инфляция стремительно растёт, цены на продовольствие взлетели, а дефицит товаров первой необходимости стал нормой.По оценкам правозащитных организаций, число антиправительственных протестов резко выросло: с 30 в январе до более 200 в марте. В ряде городов, в том числе в центральном Моронe, протесты приняли жёсткий характер - демонстранты устраивали «кастрюльные революции», жгли костры и даже подожгли местное отделение Коммунистической партии. Власти отвечают арестами, однако недовольство среди населения продолжает накапливаться на фоне массовой эмиграции (с 2021 года, если верить американским СМИ, остров покинуло около миллиона человек).Правительство президента Мигеля Диаса-Канеля ведёт непростые переговоры с администрацией Трампа, пытаясь найти выход из гуманитарного тупика, однако ситуация остаётся крайне напряжённой.Напомним, что ранее Трамп заявил буквально следующее: