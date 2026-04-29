«Туапсе-3.0»: серия ударов БПЛА и устойчивость российской нефтелогистики

В апреле 2026 года Туапсинский НПЗ и портовый терминал «Роснефти» трижды подверглись ударам украинских БПЛА — 16, 20 и 28 апреля. Третий удар пришёлся через четверо суток после официального тушения пожара от второго: восстановительный цикл оборвали, не дав ему замкнуться. Комплекс остановлен на неопределённый срок.



Туапсе — частный случай более широкой картины. Это аналитика устойчивости южного экспортного контура российской нефтелогистики на горизонте ближайшего полугодия.

Ключевые параметры объекта и кампании




Хронология: три удара за двенадцать суток


16 апреля. В ночь под удар попали НПЗ и примыкающий морской терминал. По данным украинского Генштаба, цель — нарушить топливное обеспечение группировки. Российские источники сообщают о двух погибших и семи раненых; пожар тушили трое суток. Первичный анализ снимков показывает попадание в установку первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-12 — ключевой агрегат, разделяющий сырую нефть на базовые фракции.

20 апреля. Повторный удар по портовому комплексу. По украинским данным, уничтожены 24 резервуара, ещё четыре повреждены. Российская сторона подтверждает одного погибшего и двух раненых, повреждение жилых домов, школы, детского сада и коммунальных линий. Произошёл разлив нефтепродуктов в реку Туапсе с выходом пятна в Чёрное море.

28 апреля. Третий удар — через четверо суток после тушения второго пожара. На месте работали 122 спасателя и 39 единиц техники, эвакуированы жители двух улиц. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди охарактеризовал серию как «римейк „Дня сурка"» — образ, обозначающий ставку на повторные удары до полного выведения объекта из строя.

Ключевая характеристика серии — плотность. Двенадцать суток, три удара, ни одного завершённого ремонтного цикла между ними.

Масштаб разрушений: что показывают снимки


По анализу группы Exilenova+ на основе спутниковых снимков от 26 апреля 2026 г., из 47 резервуаров парка:

24 полностью разрушены — около 51% по числу резервуаров;
4 получили серьёзные повреждения;
1 — повреждения средней тяжести;
18 остались неповреждёнными.

Распределение поражений неслучайно. Первый удар выбил установку первичной переработки — «вход» производственной цепочки. Второй удар поразил около десяти резервуаров портовой секции — «выход» в сторону отгрузки. Между ними — буферная зона хранения, на которой держится способность завода работать ритмично.

Основные технологические блоки переработки прямых попаданий, по доступным снимкам, избежали. Однако повреждены сопряжённые системы: насосные станции, железнодорожные эстакады налива, магистральные трубопроводные узлы. Это означает, что даже сохранившиеся мощности не могут работать в штатном режиме — между ними нет связности.

Резервуарный парк — не просто хранилище, а буфер между добычей, переработкой и отгрузкой. Без него завод не способен ни принимать сырьё ритмично, ни накапливать готовые продукты под отгрузку. Восстановление 24 резервуаров требует значительных капитальных вложений в условиях ограничений на импорт оборудования — речь о месяцах, в худшем сценарии — годах.

Что значит остановка для экспорта


Туапсинский НПЗ перерабатывает около 240 тыс. баррелей в сутки — порядка 4% совокупной перерабатывающей мощности страны. До 90% продукции (мазут, дизель, нафта, вакуумный газойль) уходило на экспорт через примыкающий терминал. С 16 апреля завод остановлен, терминал парализован пожарами.

Это потеря одного завода. Кампания ударов в целом даёт более масштабный эффект.

По оценкам Reuters от конца апреля 2026 г., удары по российским НПЗ суммарно сократили перерабатывающие мощности примерно на 17% — около 1,0–1,1 млн баррелей в сутки. Совокупный экспорт в апреле упал на 300–400 тыс. барр./сут относительно конца 2025 года, по отдельным расчётам — до 600 тыс. барр./сут. Российская сторона эти оценки публично не подтверждала, относя часть выпадающих объёмов к плановым весенним остановкам. Реальная цифра, по совокупности источников, лежит ближе к нижней границе диапазона.

Логистика перенаправления упирается в узкие места. После повреждений Усть-Луги и Приморска часть потоков ушла на железную дорогу — это дороже, медленнее и не масштабируется до объёмов морского экспорта. Дизель с 22 марта 2026 г. фактически перестал грузиться через ряд балтийских терминалов. Туапсе на этом фоне был одной из ключевых точек южного направления — и теперь выпал.

Стратегический расчёт украинской стороны


Кампания украинских БПЛА выстраивается не как набор разовых акций, а как системное давление на экспортную выручку — около четверти доходов российского бюджета. Бровди формулирует подход как «регулярне термічне знищення» — «регулярное термическое уничтожение»: ставка на постоянство и повторяемость, а не на разовый эффект.

Эксперт Фонда Карнеги Тьерри Брос (Carnegie Endowment, апрельский комментарий 2026 г.) отмечает: первоначальный расчёт российской стороны строился на том, чтобы в условиях иранского кризиса и закрытия Ормузского пролива заработать больше за счёт цены при сокращённых объёмах. Удары по инфраструктуре этот расчёт частично нейтрализуют, не позволяя выручке вырасти соразмерно скачку цен. По расчётам Фонда Карнеги, в первые две недели после 23 марта 2026 г. (точки отсчёта — закрытие Ормузского пролива) условный доход был на 17% ниже двух предыдущих недель, но всё ещё на 62% выше февральских значений.

Логика украинской стороны сводится к двум линиям:

Первая — снижение физических объёмов. Прямой и измеримый эффект: меньше переработки — меньше отгрузок — меньше выручки.

Вторая — срыв контрактных обязательств. Эффект менее очевидный, но стратегически более тяжёлый. Терминал восстановить можно. Восстановить доверие азиатских и ближневосточных покупателей при повторяющихся срывах графиков — задача иного порядка. Покупатель, столкнувшийся с задержкой, в следующий раз диверсифицирует поставщиков и закладывает в цену премию за риск. Эти издержки остаются с российским экспортом и после ремонта инфраструктуры.

Глобальный фон: высокая цена как двойной фактор


Удары пришлись на пик кризиса на нефтяном рынке. После закрытия Ормузского пролива Brent ушёл выше 120 долларов за баррель; Urals, по данным Bloomberg, почти удвоился относительно зимних уровней. Российская сторона оценивает текущую конъюнктуру как поддерживающую бюджет даже при выпадающих объёмах.

Высокая цена работает в обе стороны. Для России она компенсирует часть потерь от сокращения экспорта. Для украинской кампании — повышает «стоимость» каждого сорванного барреля: при цене 120 долларов выпавшие 300 тыс. барр./сут означают значительно большие недополученные доходы, чем при 60 долларах за баррель.

Российский ответ: рассредоточение на восток


Россия отвечает рассредоточением: часть мощностей и хранения смещается восточнее, за пределы досягаемости украинских средств поражения. Конкретные направления:

— нефтяной терминал Козьмино (конечная точка ВСТО) — ключевой узел экспорта в Азию, преимущественно в Китай;
— порты Находка и Де-Кастри — дополнительные дальневосточные точки отгрузки;
— магистраль ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан) и её ответвления — основной трубопроводный маршрут на восток;
— переработка частично смещается на сибирские и приволжские НПЗ — Омский, Ачинский, Ангарский, расположенные за пределами оперативной досягаемости украинских БПЛА.

У такого манёвра есть оборотная сторона. Восточные маршруты длиннее, инфраструктура там менее насыщенная, перевалочные узлы ограничены по пропускной способности. Козьмино работает близко к проектной загрузке; ВСТО имеет жёсткий лимит прокачки. Расширение требует капитальных вложений и времени, которого у системы немного. Это снижает уязвимость, но повышает логистическую себестоимость и формирует новое узкое место.

Восстановление и пределы кампании


Главная характеристика туапсинской серии — асимметрия времён. Удар занимает минуты. Тушение пожара — сутки. Базовый ремонт — недели. Восстановление сложных нефтеперерабатывающих установок — месяцы и годы. Аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop) указывает на принципиальную разницу: трубопроводы и причалы ремонтируются быстро, технологические линии переработки — нет.

Эта асимметрия играет против российской стороны при сохранении темпа ударов. Каждый новый удар ложится на ещё не отремонтированную инфраструктуру: чем длиннее пауза между ремонтом и следующим ударом, тем дороже накопленный износ. Эффект не лавинообразный, но кумулятивный — ремонт постоянно отстаёт от разрушения.

Но у кампании есть и пределы:
Глобальное предложение нефти достаточно — мирового дефицита удары не создают.
Рост цены частично компенсирует выпадающие объёмы — российская выручка падает медленнее, чем физический экспорт.
Часть мощностей перебрасывается — на восток, в обход досягаемости.
Радикального обвала экспорта не произошло, несмотря на украинские оценки «40% выпадающих экспортных мощностей» — цифру, которую российская сторона относит к комбинации факторов, включая «Дружбу» и танкерные ограничения, а не только к ударам.

Иными словами, кампания работает на истощение, а не на коллапс. Её эффект — кумулятивный и отсроченный.

Критерии оценки на горизонт 3–6 месяцев


Тезис об устойчивом давлении на российскую нефтелогистику остаётся верным, если выполняются три условия:

1. Темп украинских ударов сохраняется на уровне нескольких поражений ключевых объектов в месяц.
2. Восстановительный цикл российской стороны не сокращается до 2–3 недель — иначе ремонт начнёт обгонять разрушение.
3. Конъюнктура нефтяного рынка остаётся выше 80 долл./барр. — ниже этой отметки эффект «дорогого барреля» нивелируется.

Проверочные точки на ближайшие месяцы:
— динамика отгрузок через Новороссийск как ближайшую альтернативу Туапсе;
— сроки возврата ЭЛОУ-АВТ-12 в рабочий режим;
— статистика морского экспорта Юга по совокупности портов;
— реакция азиатских покупателей на срывы графиков — премия за риск, требования предоплаты, диверсификация поставщиков;
— темп перенаправления мощностей на восток и пропускная способность Козьмино, Находки, Де-Кастри;
— загрузка ВСТО и сроки расширения её пропускной способности.

Итог: три сценария на 2026 год


Туапсе — не разовый эпизод, а индикатор более широкого процесса. Один из ключевых узлов нефтеэкспорта вышел из строя на месяцы. Главный вопрос — не в том, восстановят ли его. Восстановят. Вопрос в том, что будет с южным экспортным контуром в целом.

Развилка трёх сценариев на горизонт 2026 года:

Сценарий А — восстановление. Темп украинских ударов снижается, ремонт опережает разрушение, южный контур возвращается к работоспособности с умеренным ростом издержек.

Сценарий Б — деградация. Удары продолжаются, инфраструктура работает с пониженной загрузкой, часть экспорта вынужденно перераспределяется на восток с ростом логистической себестоимости.

Сценарий В — структурная потеря. Южный контур теряет значимую долю объёмов на длительный срок, а часть азиатских и ближневосточных контрактов уходит к альтернативным поставщикам безвозвратно — даже после восстановления инфраструктуры.

Сегодня расклад балансирует между Б и В. От того, какую сторону перевесит ближайшие 3–6 месяцев, зависит конфигурация российского нефтеэкспорта на горизонте 2027 года и далее.
  1. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    +7
    Сегодня, 06:07
    МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пока в мире напряженность и турбулентность, в РФ - стабильность, которой надо дорожить. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
    "Смотрите, в мире напряженность, турбулентность, взрывы, а у нас стабильность. Вот этим надо дорожить", - сказал Володин журналистам.
    По его словам, нужно постараться сделать так, чтобы на основе этой стабильности было развитие.
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +4
      Сегодня, 06:42
      Наша власть совершенно неубучаемая, если не сказать хуже, экономика трешит по швам и дальше будет еще хуже, на фронте позиционный тупик, противник уже бьет по нарастающей не только по Центральной части России, но уже и по Уралу, скоро до Сибири доберется, а у володиных и К все хорошо, как у прекрасной маркизы. Но длиться бесконечно это не может и рано или поздно этот антинародный космополитный режим ответит по полной перед народом!
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +6
        Сегодня, 07:00
        «Нет Путина – нет России сегодня» и «Атаки на Путина – это атаки на Россию».
        (Первый зам. главы администрации Кремля Вячеслав Володин на "Валдайском форуме" 24 декабря 2014 г.

        5 октября 2016 года избран председателем Государственной думы.
        Комментарии излишни...
        1. Гражданский Звание
          Гражданский
          +2
          Сегодня, 08:25
          Очень грамотно изложена статья, автор не заламывал руки в истерике и не пытался уменьшить масштаб вопроса.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 06:54
      Автор не отметил главное- все удары по значимым для РФ военным и другим стратегическим объектам планируются и наводятся не в куеве, а MI 6 Ландона, ЦРУ Фашингтона, а также мозговых центров принятия решений НАТО не надо.
      Уже сточено тысячи копьев и ручек, что нельзя растягивать эскалацию и красно-фиолетовые линии по времени и постепенному накалу, а всегда упреждать врагов превентивными смертельными ударами по примеру ИРИ.
    3. Комментарий был удален.
    4. Муссаси Звание
      Муссаси
      +7
      Сегодня, 07:39
      Это вы видимо вчерашнего выступления верховного не слышали. Он заявил что "серьёзных угроз нет", про Туапсе два предложения, остальные 10 мин. про выборы в госдуму...такие дела!
    5. Владислав Марков_2 Звание
      Владислав Марков_2
      +3
      Сегодня, 07:57
      Я не плачу, это стабильность мне в глаза попала.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 09:36
        Цитата: Владислав Марков_2
        стабильность мне в глаза попала.

        Стыд глаза не выест....
    6. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      Сегодня, 09:23
      Цитата: Гаврило Принцип
      стабильность, которой надо дорожить. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

      "Островок стабильности посреди глобального хаоса", - так же обозначил нынешнюю ситуацию и другой чиновник. Похоже, зазеркалье перестало быть мемом и стало нашей обыденной реальностью.
  2. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +3
    Сегодня, 06:09
    Тысячу раз форумчане писали на данном сайте, так воевать нельзя!
  3. Панадол Звание
    Панадол
    +2
    Сегодня, 06:16
    Кто то радуется повысившейся цене на нефть. Кто готов терпеть многое ради поступления в бюджет. Ну, ну...
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +5
    Сегодня, 06:18
    А почему нет варианта "Х", при котором на "Х" уничтожаются евреебандеровские власти 404, мощности по производству беспилотников, транспортная инфраструктура нэзалэжной на границах с ЕС, отновные ТП, по которым вна поступает электроэнергия?
    А, наверное это не будет соответствовать "Духу Анкориджа".
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +2
      Сегодня, 06:26
      Ну это не внашей реальности . Оснований считать что главнокомандующий отдаст приказ воевать сняв белые варюжки не просматривается . Воли на принятия решений об уничтожении врага не видно . Странно и все страннее скаждым днем .
    2. a.shlidt Звание
      a.shlidt
      0
      Сегодня, 07:48
      А почему нет варианта "Х",

      То, что вы описали, это вариант А для Туапсе
      Сценарий А — восстановление.
  5. Pulse Звание
    Pulse
    +1
    Сегодня, 06:43
    Почему не уничтожены укроповские хранилища ? Не создан дефицит бензина и соляры.Кому выгодно что их НПЗ до сих пор работают?Сплошные вопросы...
  6. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +3
    Сегодня, 06:51
    А знаете сколько стот литр бензина в Иране?
    0,029 $ США. Это 3 (три) цента на заправке.
    И государство ежемесячно дает частникам по 60 литров бензина на автомобиль по цене 1 (один) цент за литр.
    Я в шоке от таких цен. От нашего опоры и надежи такого никогда в жизни не дождешься.
    А уж когда НПЗ уничтожают, то ...
  7. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 06:51
    Не аналитика, а простая констатация фактов. Искать какие-то закономерности не имеет большого смысла. Завтра ВСУ может перенацелить массированные удары беспилотников, например на Керченский мост. Думать надо как прекратить снабжение украины вооружением и боеприрасами
  8. Гардамир Звание
    Гардамир
    +5
    Сегодня, 07:03
    Статья о нефти. другие разговоры из Кремля тоже про нефть. Про людей, природу никто не вспоминает.
  9. Владимир М Звание
    Владимир М
    +5
    Сегодня, 07:07
    Муж Навки заявил - "нефть, которая находилась на НПЗ в Туапсе, предназначалась для экспортных операций и удары по нефтехранилищам в Туапсе могут усилить дефицит нефти на мировых рынках и привести к дальнейшей дестабилизации энергетического рынка" (близко к тексту).
    Получается ему плевать на людей и на экологию, этого чудака на букву "М" интересует только "дефицит на энергетических рынках".
    О чем тогда вообще можно говорить....
    1. a.shlidt Звание
      a.shlidt
      +1
      Сегодня, 07:54
      Получается ему плевать на людей и на экологию

      Биофилию и сердобольность оставьте. Сотни жизней таких как я или вы дешевле, чем работающий НПЗ, во всех смыслах.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 08:05
      этого чудака на букву "М" интересует только "дефицит на энергетических рынках".

      он не единожды это показывал...
  10. engy Звание
    engy
    +3
    Сегодня, 07:12
    Чадаев вчера отписался на эту тему. Бороться с этим можно. Средства борьбы с БПЛА - это не высокие технологии. Вопрос в организации системы. От себя добавлю, удары противника идут с 24го года, т.е. уже 2 года. Кстати, что-то всё же делалось. Тогда у противника хватало 1 или 2 беспилотника для нанесения ущерба, сейчас это несколько десятков на цель. К тому же у противника произошел скачок в производстве дронов. Впрочем, Чадаев всё равно намекал, что российская бюромашина неповоротлива. Необходимость в организационных мероприятиях есть, но реакция запаздывает.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 08:11
      Впрочем, Чадаев всё равно намекал, что российская бюромашина неповоротлива.

      он "погрузился" в бюрократические интриги вокруг нашего доблестно Арбатского военного округа...
      и стал писать об этом, т.к. его голос "там" - никто слышать видимо не хочет...
      идет 5-год войны, а в нашем МО - главное - контроль отдельными лицами финансовых потоков...
      вы оглянитесь - многим "маленьким" поставщикам МО - оплата по контрактам идет с задержками
  11. Комментарий был удален.
  12. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 07:36
    Получается это экспортный завод уничтожен, значит бензин не будет уходить из страны а должен оставаться для граждан, что при дорожающей нефти должно снизить цену за литр на внутреннем рынке!?
    Ой, что то я размечтался 🤣🤣🤣
    1. a.shlidt Звание
      a.shlidt
      -2
      Сегодня, 08:14
      Ой, что то я размечтался

      Вы размечтались не в том направлении. Уничтожен не экспортный, а перерабатывающий завод.
      Что создаст дефицит топлива на рынке и соответственно рост цен.
  13. a.shlidt Звание
    a.shlidt
    +2
    Сегодня, 08:10
    Туапсе-3.0

    Автор затронул эту тему не как трагедию людей, а как нарушение бизнес процессов, со всеми вытекающими. Хладнокровно.
    Если так же рассматривать эти события как бизнес, то удар по НПЗ это не форс-мажор. Это не достаточное внимание к платформе безопасности. Как и на самом предприятии (роты охраны), так и за пределами(война на Украине). Для этого требуется грамотный менеджмент. Как мы видим, с этим проблемы.
  14. Дедок Звание
    Дедок
    -1
    Сегодня, 08:15
    «Туапсе-3.0»: серия ударов БПЛА и устойчивость российской нефтелогистики

    меня, в этом, удивило другое: Гарант почти в голос прогнал нашего главного МЧСника в зону трагедии...
    если бы не окрик, тот и дальше бы сидел у себя в кабинете...
    такое впечатление, что они все работают только на "свой карман"...
  15. Сергей_К Звание
    Сергей_К
    -1
    Сегодня, 08:35
    Пора! Давно пора закончить предупреждать, выражать озабоченность! Они прекратят только если их СИЛЬНО напугать! Другое воспринимается КАК СЛАБОСТЬ,НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ! Напугать можно чем? Физическим уничтожением управляющей верхушки и... да,да тем самым -ОМП! Другого выхода всё равно НЕТ! Пора!
  16. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +4
    Сегодня, 08:45
    Да это всё фигня.
    Третьего дня дед на очередном форуме выдал:
    "Всё идет по плану. Санитарная зона безопасности успешно расширяется, мы уверенно идём вперёд, все цели и задачи выполняются и решаются!"(с)вождь нации.
    Такшто неча тут всёпросралить, дискредитировать, и иными путями лить воду на мельницу врага, задавая каверзные вопросы типа: "Идёт пятый год невойны, как ещё долго будет продолжаться наше победоносное шествие к границе Луганской и Донецкой области?", "А как долго будут продолжаться удары по нашей тыловой инфраструктуре?", "А как долго ежедневно будут гибнуть гражданские люди?", "А куда из повестки исчезли денацификация, демилитаризация и прочее, объявленное вождём в феврале 22 года?" и т.д.
    Задача обывателя - смотреть соловьёва, не ходить во вражий интернет, нюхать дух Анкориджа и радостно-протяжно кричать "УРА!" нашим выдающимся вождям, кои твёрдой рукой уверенно гонят нас к победам над коварной натой и прочими гейропами!
  17. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 09:37
    Удар по НПЗ показал, что противник эволюционирует в способе нанесения ущерба структурам завязанным с экспортом, т.е. лишает бюджет валютных поступлений на которых и держится экономика страны. Импортозамещение в стране за прошедшие годы так и осталось несбыточной мечтой.
    Также нет понимания сколько по времени будет длится военный конфликт, если как заявляют, что до бесконечности, то в таком случае может уже пора такие объекты эвакуировать в более безопасные места и использовать северный морской путь для отправки экспортных грузов.
  18. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 09:38
    Цитата: Оби Ван Кеноби
    А знаете сколько стот литр бензина в Иране?
    0,029 $ США. Это 3 (три) цента на заправке.
    И государство ежемесячно дает частникам по 60 литров бензина на автомобиль по цене 1 (один) цент за литр.
    Я в шоке от таких цен. От нашего опоры и надежи такого никогда в жизни не дождешься.
    А уж когда НПЗ уничтожают, то ...

    Вот для этого и блокируют нам иностранные сайты и мессенджеры, чтобы народ не знал правды и думал что за границей всё хуже чем у нас.