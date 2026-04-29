«Туапсе-3.0»: серия ударов БПЛА и устойчивость российской нефтелогистики
В апреле 2026 года Туапсинский НПЗ и портовый терминал «Роснефти» трижды подверглись ударам украинских БПЛА — 16, 20 и 28 апреля. Третий удар пришёлся через четверо суток после официального тушения пожара от второго: восстановительный цикл оборвали, не дав ему замкнуться. Комплекс остановлен на неопределённый срок.
Туапсе — частный случай более широкой картины. Это аналитика устойчивости южного экспортного контура российской нефтелогистики на горизонте ближайшего полугодия.
Ключевые параметры объекта и кампании
Хронология: три удара за двенадцать суток
16 апреля. В ночь под удар попали НПЗ и примыкающий морской терминал. По данным украинского Генштаба, цель — нарушить топливное обеспечение группировки. Российские источники сообщают о двух погибших и семи раненых; пожар тушили трое суток. Первичный анализ снимков показывает попадание в установку первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-12 — ключевой агрегат, разделяющий сырую нефть на базовые фракции.
20 апреля. Повторный удар по портовому комплексу. По украинским данным, уничтожены 24 резервуара, ещё четыре повреждены. Российская сторона подтверждает одного погибшего и двух раненых, повреждение жилых домов, школы, детского сада и коммунальных линий. Произошёл разлив нефтепродуктов в реку Туапсе с выходом пятна в Чёрное море.
28 апреля. Третий удар — через четверо суток после тушения второго пожара. На месте работали 122 спасателя и 39 единиц техники, эвакуированы жители двух улиц. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди охарактеризовал серию как «римейк „Дня сурка"» — образ, обозначающий ставку на повторные удары до полного выведения объекта из строя.
Ключевая характеристика серии — плотность. Двенадцать суток, три удара, ни одного завершённого ремонтного цикла между ними.
Масштаб разрушений: что показывают снимки
По анализу группы Exilenova+ на основе спутниковых снимков от 26 апреля 2026 г., из 47 резервуаров парка:
— 24 полностью разрушены — около 51% по числу резервуаров;
— 4 получили серьёзные повреждения;
— 1 — повреждения средней тяжести;
— 18 остались неповреждёнными.
Распределение поражений неслучайно. Первый удар выбил установку первичной переработки — «вход» производственной цепочки. Второй удар поразил около десяти резервуаров портовой секции — «выход» в сторону отгрузки. Между ними — буферная зона хранения, на которой держится способность завода работать ритмично.
Основные технологические блоки переработки прямых попаданий, по доступным снимкам, избежали. Однако повреждены сопряжённые системы: насосные станции, железнодорожные эстакады налива, магистральные трубопроводные узлы. Это означает, что даже сохранившиеся мощности не могут работать в штатном режиме — между ними нет связности.
Резервуарный парк — не просто хранилище, а буфер между добычей, переработкой и отгрузкой. Без него завод не способен ни принимать сырьё ритмично, ни накапливать готовые продукты под отгрузку. Восстановление 24 резервуаров требует значительных капитальных вложений в условиях ограничений на импорт оборудования — речь о месяцах, в худшем сценарии — годах.
Что значит остановка для экспорта
Туапсинский НПЗ перерабатывает около 240 тыс. баррелей в сутки — порядка 4% совокупной перерабатывающей мощности страны. До 90% продукции (мазут, дизель, нафта, вакуумный газойль) уходило на экспорт через примыкающий терминал. С 16 апреля завод остановлен, терминал парализован пожарами.
Это потеря одного завода. Кампания ударов в целом даёт более масштабный эффект.
По оценкам Reuters от конца апреля 2026 г., удары по российским НПЗ суммарно сократили перерабатывающие мощности примерно на 17% — около 1,0–1,1 млн баррелей в сутки. Совокупный экспорт в апреле упал на 300–400 тыс. барр./сут относительно конца 2025 года, по отдельным расчётам — до 600 тыс. барр./сут. Российская сторона эти оценки публично не подтверждала, относя часть выпадающих объёмов к плановым весенним остановкам. Реальная цифра, по совокупности источников, лежит ближе к нижней границе диапазона.
Логистика перенаправления упирается в узкие места. После повреждений Усть-Луги и Приморска часть потоков ушла на железную дорогу — это дороже, медленнее и не масштабируется до объёмов морского экспорта. Дизель с 22 марта 2026 г. фактически перестал грузиться через ряд балтийских терминалов. Туапсе на этом фоне был одной из ключевых точек южного направления — и теперь выпал.
Стратегический расчёт украинской стороны
Кампания украинских БПЛА выстраивается не как набор разовых акций, а как системное давление на экспортную выручку — около четверти доходов российского бюджета. Бровди формулирует подход как «регулярне термічне знищення» — «регулярное термическое уничтожение»: ставка на постоянство и повторяемость, а не на разовый эффект.
Эксперт Фонда Карнеги Тьерри Брос (Carnegie Endowment, апрельский комментарий 2026 г.) отмечает: первоначальный расчёт российской стороны строился на том, чтобы в условиях иранского кризиса и закрытия Ормузского пролива заработать больше за счёт цены при сокращённых объёмах. Удары по инфраструктуре этот расчёт частично нейтрализуют, не позволяя выручке вырасти соразмерно скачку цен. По расчётам Фонда Карнеги, в первые две недели после 23 марта 2026 г. (точки отсчёта — закрытие Ормузского пролива) условный доход был на 17% ниже двух предыдущих недель, но всё ещё на 62% выше февральских значений.
Логика украинской стороны сводится к двум линиям:
Первая — снижение физических объёмов. Прямой и измеримый эффект: меньше переработки — меньше отгрузок — меньше выручки.
Вторая — срыв контрактных обязательств. Эффект менее очевидный, но стратегически более тяжёлый. Терминал восстановить можно. Восстановить доверие азиатских и ближневосточных покупателей при повторяющихся срывах графиков — задача иного порядка. Покупатель, столкнувшийся с задержкой, в следующий раз диверсифицирует поставщиков и закладывает в цену премию за риск. Эти издержки остаются с российским экспортом и после ремонта инфраструктуры.
Глобальный фон: высокая цена как двойной фактор
Удары пришлись на пик кризиса на нефтяном рынке. После закрытия Ормузского пролива Brent ушёл выше 120 долларов за баррель; Urals, по данным Bloomberg, почти удвоился относительно зимних уровней. Российская сторона оценивает текущую конъюнктуру как поддерживающую бюджет даже при выпадающих объёмах.
Высокая цена работает в обе стороны. Для России она компенсирует часть потерь от сокращения экспорта. Для украинской кампании — повышает «стоимость» каждого сорванного барреля: при цене 120 долларов выпавшие 300 тыс. барр./сут означают значительно большие недополученные доходы, чем при 60 долларах за баррель.
Российский ответ: рассредоточение на восток
Россия отвечает рассредоточением: часть мощностей и хранения смещается восточнее, за пределы досягаемости украинских средств поражения. Конкретные направления:
— нефтяной терминал Козьмино (конечная точка ВСТО) — ключевой узел экспорта в Азию, преимущественно в Китай;
— порты Находка и Де-Кастри — дополнительные дальневосточные точки отгрузки;
— магистраль ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан) и её ответвления — основной трубопроводный маршрут на восток;
— переработка частично смещается на сибирские и приволжские НПЗ — Омский, Ачинский, Ангарский, расположенные за пределами оперативной досягаемости украинских БПЛА.
У такого манёвра есть оборотная сторона. Восточные маршруты длиннее, инфраструктура там менее насыщенная, перевалочные узлы ограничены по пропускной способности. Козьмино работает близко к проектной загрузке; ВСТО имеет жёсткий лимит прокачки. Расширение требует капитальных вложений и времени, которого у системы немного. Это снижает уязвимость, но повышает логистическую себестоимость и формирует новое узкое место.
Восстановление и пределы кампании
Главная характеристика туапсинской серии — асимметрия времён. Удар занимает минуты. Тушение пожара — сутки. Базовый ремонт — недели. Восстановление сложных нефтеперерабатывающих установок — месяцы и годы. Аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop) указывает на принципиальную разницу: трубопроводы и причалы ремонтируются быстро, технологические линии переработки — нет.
Эта асимметрия играет против российской стороны при сохранении темпа ударов. Каждый новый удар ложится на ещё не отремонтированную инфраструктуру: чем длиннее пауза между ремонтом и следующим ударом, тем дороже накопленный износ. Эффект не лавинообразный, но кумулятивный — ремонт постоянно отстаёт от разрушения.
Но у кампании есть и пределы:
— Глобальное предложение нефти достаточно — мирового дефицита удары не создают.
— Рост цены частично компенсирует выпадающие объёмы — российская выручка падает медленнее, чем физический экспорт.
— Часть мощностей перебрасывается — на восток, в обход досягаемости.
— Радикального обвала экспорта не произошло, несмотря на украинские оценки «40% выпадающих экспортных мощностей» — цифру, которую российская сторона относит к комбинации факторов, включая «Дружбу» и танкерные ограничения, а не только к ударам.
Иными словами, кампания работает на истощение, а не на коллапс. Её эффект — кумулятивный и отсроченный.
Критерии оценки на горизонт 3–6 месяцев
Тезис об устойчивом давлении на российскую нефтелогистику остаётся верным, если выполняются три условия:
1. Темп украинских ударов сохраняется на уровне нескольких поражений ключевых объектов в месяц.
2. Восстановительный цикл российской стороны не сокращается до 2–3 недель — иначе ремонт начнёт обгонять разрушение.
3. Конъюнктура нефтяного рынка остаётся выше 80 долл./барр. — ниже этой отметки эффект «дорогого барреля» нивелируется.
Проверочные точки на ближайшие месяцы:
— динамика отгрузок через Новороссийск как ближайшую альтернативу Туапсе;
— сроки возврата ЭЛОУ-АВТ-12 в рабочий режим;
— статистика морского экспорта Юга по совокупности портов;
— реакция азиатских покупателей на срывы графиков — премия за риск, требования предоплаты, диверсификация поставщиков;
— темп перенаправления мощностей на восток и пропускная способность Козьмино, Находки, Де-Кастри;
— загрузка ВСТО и сроки расширения её пропускной способности.
Итог: три сценария на 2026 год
Туапсе — не разовый эпизод, а индикатор более широкого процесса. Один из ключевых узлов нефтеэкспорта вышел из строя на месяцы. Главный вопрос — не в том, восстановят ли его. Восстановят. Вопрос в том, что будет с южным экспортным контуром в целом.
Развилка трёх сценариев на горизонт 2026 года:
Сценарий А — восстановление. Темп украинских ударов снижается, ремонт опережает разрушение, южный контур возвращается к работоспособности с умеренным ростом издержек.
Сценарий Б — деградация. Удары продолжаются, инфраструктура работает с пониженной загрузкой, часть экспорта вынужденно перераспределяется на восток с ростом логистической себестоимости.
Сценарий В — структурная потеря. Южный контур теряет значимую долю объёмов на длительный срок, а часть азиатских и ближневосточных контрактов уходит к альтернативным поставщикам безвозвратно — даже после восстановления инфраструктуры.
Сегодня расклад балансирует между Б и В. От того, какую сторону перевесит ближайшие 3–6 месяцев, зависит конфигурация российского нефтеэкспорта на горизонте 2027 года и далее.
