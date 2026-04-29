«Туапсе-3.0»: серия ударов БПЛА и устойчивость российской нефтелогистики

Ключевые параметры объекта и кампании

Хронология: три удара за двенадцать суток

Масштаб разрушений: что показывают снимки

Что значит остановка для экспорта

Стратегический расчёт украинской стороны

Глобальный фон: высокая цена как двойной фактор

Российский ответ: рассредоточение на восток

Восстановление и пределы кампании

Критерии оценки на горизонт 3–6 месяцев

Итог: три сценария на 2026 год

В апреле 2026 года Туапсинский НПЗ и портовый терминал «Роснефти» трижды подверглись ударам украинских БПЛА — 16, 20 и 28 апреля. Третий удар пришёлся через четверо суток после официального тушения пожара от второго: восстановительный цикл оборвали, не дав ему замкнуться. Комплекс остановлен на неопределённый срок.Туапсе — частный случай более широкой картины. Это аналитика устойчивости южного экспортного контура российской нефтелогистики на горизонте ближайшего полугодия.В ночь под удар попали НПЗ и примыкающий морской терминал. По данным украинского Генштаба, цель — нарушить топливное обеспечение группировки. Российские источники сообщают о двух погибших и семи раненых; пожар тушили трое суток. Первичный анализ снимков показывает попадание в установку первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-12 — ключевой агрегат, разделяющий сырую нефть на базовые фракции.Повторный удар по портовому комплексу. По украинским данным, уничтожены 24 резервуара, ещё четыре повреждены. Российская сторона подтверждает одного погибшего и двух раненых, повреждение жилых домов, школы, детского сада и коммунальных линий. Произошёл разлив нефтепродуктов в реку Туапсе с выходом пятна в Чёрное море.Третий удар — через четверо суток после тушения второго пожара. На месте работали 122 спасателя и 39 единиц техники, эвакуированы жители двух улиц. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди охарактеризовал серию как «римейк „Дня сурка"» — образ, обозначающий ставку на повторные удары до полного выведения объекта из строя.Ключевая характеристика серии — плотность. Двенадцать суток, три удара, ни одного завершённого ремонтного цикла между ними.По анализу группы Exilenova+ на основе спутниковых снимков от 26 апреля 2026 г., из 47 резервуаров парка:полностью разрушены — около 51% по числу резервуаров;получили серьёзные повреждения;— повреждения средней тяжести;остались неповреждёнными.Распределение поражений неслучайно. Первый удар выбил установку первичной переработки — «вход» производственной цепочки. Второй удар поразил около десяти резервуаров портовой секции — «выход» в сторону отгрузки. Между ними — буферная зона хранения, на которой держится способность завода работать ритмично.Основные технологические блоки переработки прямых попаданий, по доступным снимкам, избежали. Однако повреждены сопряжённые системы: насосные станции, железнодорожные эстакады налива, магистральные трубопроводные узлы. Это означает, что даже сохранившиеся мощности не могут работать в штатном режиме — между ними нет связности.Резервуарный парк — не просто хранилище, а буфер между добычей, переработкой и отгрузкой. Без него завод не способен ни принимать сырьё ритмично, ни накапливать готовые продукты под отгрузку. Восстановление 24 резервуаров требует значительных капитальных вложений в условиях ограничений на импорт оборудования — речь о месяцах, в худшем сценарии — годах.Туапсинский НПЗ перерабатывает около 240 тыс. баррелей в сутки — порядка 4% совокупной перерабатывающей мощности страны. До 90% продукции (мазут, дизель, нафта, вакуумный газойль) уходило на экспорт через примыкающий терминал. С 16 апреля завод остановлен, терминал парализован пожарами.Это потеря одного завода. Кампания ударов в целом даёт более масштабный эффект.По оценкам Reuters от конца апреля 2026 г., удары по российским НПЗ суммарно сократили перерабатывающие мощности примерно на 17% — около 1,0–1,1 млн баррелей в сутки. Совокупный экспорт в апреле упал на 300–400 тыс. барр./сут относительно конца 2025 года, по отдельным расчётам — до 600 тыс. барр./сут. Российская сторона эти оценки публично не подтверждала, относя часть выпадающих объёмов к плановым весенним остановкам. Реальная цифра, по совокупности источников, лежит ближе к нижней границе диапазона.Логистика перенаправления упирается в узкие места. После повреждений Усть-Луги и Приморска часть потоков ушла на железную дорогу — это дороже, медленнее и не масштабируется до объёмов морского экспорта. Дизель с 22 марта 2026 г. фактически перестал грузиться через ряд балтийских терминалов. Туапсе на этом фоне был одной из ключевых точек южного направления — и теперь выпал.Кампания украинских БПЛА выстраивается не как набор разовых акций, а как системное давление на экспортную выручку — около четверти доходов российского бюджета. Бровди формулирует подход как «регулярне термічне знищення» — «регулярное термическое уничтожение»: ставка на постоянство и повторяемость, а не на разовый эффект.Эксперт Фонда Карнеги Тьерри Брос (Carnegie Endowment, апрельский комментарий 2026 г.) отмечает: первоначальный расчёт российской стороны строился на том, чтобы в условиях иранского кризиса и закрытия Ормузского пролива заработать больше за счёт цены при сокращённых объёмах. Удары по инфраструктуре этот расчёт частично нейтрализуют, не позволяя выручке вырасти соразмерно скачку цен. По расчётам Фонда Карнеги, в первые две недели после 23 марта 2026 г. (точки отсчёта — закрытие Ормузского пролива) условный доход был на 17% ниже двух предыдущих недель, но всё ещё на 62% выше февральских значений.Логика украинской стороны сводится к двум линиям:Прямой и измеримый эффект: меньше переработки — меньше отгрузок — меньше выручки.Эффект менее очевидный, но стратегически более тяжёлый. Терминал восстановить можно. Восстановить доверие азиатских и ближневосточных покупателей при повторяющихся срывах графиков — задача иного порядка. Покупатель, столкнувшийся с задержкой, в следующий раз диверсифицирует поставщиков и закладывает в цену премию за риск. Эти издержки остаются с российским экспортом и после ремонта инфраструктуры.Удары пришлись на пик кризиса на нефтяном рынке. После закрытия Ормузского пролива Brent ушёл выше 120 долларов за баррель; Urals, по данным Bloomberg, почти удвоился относительно зимних уровней. Российская сторона оценивает текущую конъюнктуру как поддерживающую бюджет даже при выпадающих объёмах.Высокая цена работает в обе стороны. Для России она компенсирует часть потерь от сокращения экспорта. Для украинской кампании — повышает «стоимость» каждого сорванного барреля: при цене 120 долларов выпавшие 300 тыс. барр./сут означают значительно большие недополученные доходы, чем при 60 долларах за баррель.Россия отвечает рассредоточением: часть мощностей и хранения смещается восточнее, за пределы досягаемости украинских средств поражения. Конкретные направления:— нефтяной терминал(конечная точка ВСТО) — ключевой узел экспорта в Азию, преимущественно в Китай;— порты— дополнительные дальневосточные точки отгрузки;— магистраль(Восточная Сибирь — Тихий океан) и её ответвления — основной трубопроводный маршрут на восток;— переработка частично смещается на сибирские и приволжские НПЗ — Омский, Ачинский, Ангарский, расположенные за пределами оперативной досягаемости украинских БПЛА.У такого манёвра есть оборотная сторона. Восточные маршруты длиннее, инфраструктура там менее насыщенная, перевалочные узлы ограничены по пропускной способности. Козьмино работает близко к проектной загрузке; ВСТО имеет жёсткий лимит прокачки. Расширение требует капитальных вложений и времени, которого у системы немного. Это снижает уязвимость, но повышает логистическую себестоимость и формирует новое узкое место.Главная характеристика туапсинской серии — асимметрия времён. Удар занимает минуты. Тушение пожара — сутки. Базовый ремонт — недели. Восстановление сложных нефтеперерабатывающих установок — месяцы и годы. Аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop) указывает на принципиальную разницу: трубопроводы и причалы ремонтируются быстро, технологические линии переработки — нет.Эта асимметрия играет против российской стороны при сохранении темпа ударов. Каждый новый удар ложится на ещё не отремонтированную инфраструктуру: чем длиннее пауза между ремонтом и следующим ударом, тем дороже накопленный износ. Эффект не лавинообразный, но кумулятивный — ремонт постоянно отстаёт от разрушения.Но у кампании есть и пределы:— мирового дефицита удары не создают.— российская выручка падает медленнее, чем физический экспорт.— на восток, в обход досягаемости., несмотря на украинские оценки «40% выпадающих экспортных мощностей» — цифру, которую российская сторона относит к комбинации факторов, включая «Дружбу» и танкерные ограничения, а не только к ударам.Иными словами, кампания работает на истощение, а не на коллапс. Её эффект — кумулятивный и отсроченный.Тезис об устойчивом давлении на российскую нефтелогистику остаётся верным, если выполняются три условия:на уровне нескольких поражений ключевых объектов в месяц.до 2–3 недель — иначе ремонт начнёт обгонять разрушение.— ниже этой отметки эффект «дорогого барреля» нивелируется.Проверочные точки на ближайшие месяцы:— динамика отгрузок через Новороссийск как ближайшую альтернативу Туапсе;— сроки возврата ЭЛОУ-АВТ-12 в рабочий режим;— статистика морского экспорта Юга по совокупности портов;— реакция азиатских покупателей на срывы графиков — премия за риск, требования предоплаты, диверсификация поставщиков;— темп перенаправления мощностей на восток и пропускная способность Козьмино, Находки, Де-Кастри;— загрузка ВСТО и сроки расширения её пропускной способности.Туапсе — не разовый эпизод, а индикатор более широкого процесса. Один из ключевых узлов нефтеэкспорта вышел из строя на месяцы. Главный вопрос — не в том, восстановят ли его. Восстановят. Вопрос в том, что будет с южным экспортным контуром в целом.Развилка трёх сценариев на горизонт 2026 года:Темп украинских ударов снижается, ремонт опережает разрушение, южный контур возвращается к работоспособности с умеренным ростом издержек.Удары продолжаются, инфраструктура работает с пониженной загрузкой, часть экспорта вынужденно перераспределяется на восток с ростом логистической себестоимости.Южный контур теряет значимую долю объёмов на длительный срок, а часть азиатских и ближневосточных контрактов уходит к альтернативным поставщикам безвозвратно — даже после восстановления инфраструктуры.Сегодня расклад балансирует между Б и В. От того, какую сторону перевесит ближайшие 3–6 месяцев, зависит конфигурация российского нефтеэкспорта на горизонте 2027 года и далее.