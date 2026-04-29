Чтецы по губам: Трамп заявил Карлу о беседе с Путиным - король хотел смены темы

Король Британии Карл III продолжает государственный визит в Соединённые Штаты Америки. Сам визит приурочен к 250-й годовщине независимости США позиционируется как попытка наладить отношения, которые в последнее время между Вашингтоном и Лондоном в значительной степени охладели. Карл III решил заменить в этом плане премьера Кира Стармера, с которым у президента США, мягко говоря, не самые тёплые отношения.

Карл III выступил перед американскими конгрессменами и провёл личную встречу с Дональдом Трампом. По итогам встречи оба сделали несколько заявлений. Трамп в своём стиле отпускал в отношении Британии шутки, заявив о том, что на самом деле Великобритания не такая уж и великая, а скорее – маленькая.



При этом американский президент добавил, что британский монарх «во многом» разделяет его взгляды – например, на иранскую войну.

Дональд Трамп:

Карл так же, как и я, считает, что Иран никогда не должен стать обладателем ядерного оружия. Он согласен с этим даже больше, чем я сам.

Более громкие подробности раскрыли чтецы по губам. Во время церемонии приветствия Трамп сам начал обсуждать «секретные переговоры» с Кремлём. Если верить заявлениям американских «чтецов», то Трамп в последнее время созванивается с президентом России Владимиром Путиным и, по словам Трампа, «в случае эскалации Путин готов поднять ставки».

Король, чей визит посвящен 250-летию независимости США, попытался сменить тему на переоборудование бального зала, но Трамп продолжил настаивать на своей версии. В Кремле ранее опровергали факт такого разговора на высоком уровне.

На государственном ужине король решил продемонстрировать английский юмор. Он пошутил о «небольших переделках» восточного крыла Белого дома после визита Трампа в Виндзорский замок, а также иронично вспомнил «небольшую попытку перепланировки недвижимости» британцами в Вашингтоне в 1814 году. Речь идёт о поджоге Белого дома во время Англо-американской войны. Шутка вызвала смех в зале, правда - не у всех.
  1. Ропот 55 Звание
    Сегодня, 06:34
    Оригинально бывший владелец колонии приехал поздравить бывшую колонию с независимостью. Да прав Трамп прошли времена ВЕЛИКОбритании.
    1. Reptiloid Звание
      Сегодня, 06:58
      Ещё при этом Трамп похлопал покровительственно и панибратски короля по плечу laughing Что оскорбительно..Король стерпел
      1. Южноукраинец Звание
        Сегодня, 07:10
        Цитата: Reptiloid
        Ещё при этом Трамп похлопал покровительственно и панибратски короля по плечу Что оскорбительно..Король стерпел

        Это почти сцена из Ильфа и Петрова, когда Остап Бендер ударил извозчика по ватной спине, и извозчик стерпел)).
        1. роман66 Звание
          Сегодня, 07:15
          Нет, это из Бернарда Шоу
          американцев не получается ставить Шекспира. Потому, что в их представлении король - это парень, который иногда надевает корону и залезает на трон.
        2. Reptiloid Звание
          Сегодня, 08:50
          Цитата: Южноукраинец
          ...... Это почти сцена из Ильфа и Петрова, когда Остап Бендер ударил извозчика по ватной спине, и извозчик стерпел)).
          Классика! Бывает, подчинённые терпят многое от начальства. laughing А тут король.
      2. Ропот 55 Звание
        Сегодня, 07:21
        Reptiloid hi ,Трамп не так давно в адрес одного принца С.А. позволил себе такое высказывание и ничего стерпели,а тут "свадебный генерал" да и тому судя по СМИ не долго осталось.
        1. Reptiloid Звание
          Сегодня, 09:02
          Цитата: Ропот 55
          Reptiloid hi ,Трамп не так давно в адрес одного принца С.А. позволил себе такое высказывание ..... .
          Вот здесь, по моему, напрасно. Принц злопамятен. Потом отомстит. Но, может, и её только он. По статусу, среди шейхов, только Король Иордании выше. То есть Трамп иносказательно и над другими арабами посмеялся.
          Я уже подзабыл, когда Бидон стал на кулачках с принцем изображать, то принц промолчал. Но потом или какие-то договора не захотел, или ещё что-то. Отомстил политически ...... забыл как recourse хотя коммент написал, помню
      3. Hagen Звание
        Сегодня, 08:32
        Цитата: Reptiloid
        Что оскорбительно..Король стерпел

        А чем Карл отличается от Макрона, например? Традицией почитания короля в его владениях? Ну так Трамп не его подданный, да и место их встречи не Британия. Не понятно, почему мы присоединяемся к этим оценкам и придаем королю, у которого даже ощутимых властных полномочий нет на родине, такую вселенскую важность. А король вынужден придерживаться традиций места встречи. И поделом...
        1. Reptiloid Звание
          Сегодня, 08:52
          Совершенно верно! hi Раньше Трамп Макрона похлопывал. А тому что? Ему и баба-муж синяки ставит lol
    2. carpenter Звание
      Сегодня, 07:00
      Цитата: Ропот 55
      Оригинально бывший владелец колонии приехал поздравить бывшую колонию с независимостью.

      Скорее потомок, основателей США. Только вот правнучка (США) уже мамку и в грош не ставит.
      Хотя Карлуша устроил приём в своём посольстве для Трампа и наготовил 3000 бутербродов из привезённых из Британии продуктов. Трамп этого не оценил.
      1. Ропот 55 Звание
        Сегодня, 07:17
        carpenter hi ,ну король тоже большой "оригинал" нашел чем удивить самого-присамого.
        1. carpenter Звание
          Сегодня, 07:49
          Цитата: Ропот 55
          ну король тоже большой "оригинал" нашел чем удивить самого-присамого

          Плохо Карлушу Камила кормит, раз такую кучу бутербродов заказал.
          Не помню кто из президентов Франции сказал: "Нельзя британцам верить, если у них такая кухня".
  2. Pulse Звание
    Сегодня, 06:38
    Тут не все *расшифровки* чтецов - Путин может уничтожить человечество,применив ядерное оружие.
  3. Егоза Звание
    Сегодня, 06:56
    А еще Трамп пожелал пожить во дворце Карла, только не понятно в каком статусе. wassat
  4. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 07:36
    Чарльза дано указание не нервировать Трампа ,что он пока выполнят .У него ещё два дня,старик может и ляпнуть без бумажки.У него огромный минус не явился в комиссию Конгресса - не извинился перед " жертвами Эпштейна " виндзорам пришлось спрятать двоих из королевской семьи от журналюг .Также " весело " в Норвежской королевской семье .
    Визит ещё продолжается - могут быть сюрпризы .И на поржать - Чарльз подарил Трампу копию чертежей стола " Резолют" .А другое он не мог подарить ??? bully
  5. Романенко Звание
    Сегодня, 07:42
    Чтецы по губам: Трамп заявил Карлу о беседе с Путиным - король хотел смены темы

    Что у них там насчет комментаторов по кофейной гуще? Чашки Трампа и Карла не обследовали?
    Может еще какую инфу добыли бы.