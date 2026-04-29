Пентагон задерживает военную помощь Киеву: в конгрессе недовольны

Соединенные Штаты все больше отдаляются от Украины, Трампа сейчас интересуют совсем другие вопросы. Даже выделенная Киеву военная помощь до сих пор никуда не отправлена.

В Конгрессе США обвинили Пентагон в задержке уже выделенной Украине военной помощи. Речь идет о средствах в сумме 400 млн долларов в рамках бюджета на 2026 год, которые должны были потрачены на различные программы для Украины. Однако где сейчас эти средства, никто не знает, а в Минобороны США предпочитают не поднимать эту тему.



Однако помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне.

Сенатор от республиканцев Митч Макконнелл фактически обвинил замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби в неоднократных задержках помощи Украине.

Между тем посол США в Киеве Джули Дэвис заявила, что намерена покинуть свою должность из-за разногласий с администрацией Трампа в вопросах поддержки Украины. По ее словам, «она разочарована» отсутствием военной помощи со стороны США. Да и Европа в последнее время не горит желанием сильно вкладываться в киевский режим, кроме нескольких стран, да еще руководства Евросоюза.
  Егоза
    Егоза
    +2
    Сегодня, 06:59
    посол США в Киеве Джули Дэвис заявила, что намерена покинуть свою должность

    "Самое главное в профессии вора - вовремя смыться" (фильм "Праздник Св. Йоргена)
    Mouse
      Mouse
      +2
      Сегодня, 07:08
      Правильно! Вовремя остановиться.... Жадность фраера губит.... wassat
      роман66
        роман66
        +2
        Сегодня, 07:19
        Дама хочет покинуть колоду....
        Жадность фраера губит

        А не к одиннадцати туз?
        lol

        hi
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 07:24
      Цитата: Егоза
      "Самое главное в профессии вора - вовремя смыться"

      Оторвала своё кусок пирога, дай другим. Не глупая однако Джули.
  NICK111
    NICK111
    +3
    Сегодня, 07:21
    Военная помощь Украине никуда не денется. Для этого есть ЕС с его бесноватой фюрершей. Трамп реально вляпался в авантюру с Ираном, сейчас ему не до Украины. Трампу нужна ослабленная Россия. Поставки оружия будут восстановлены, как только прояснится с Ираном. Не надо питать иллюзий насчёт этого "миротворца".
  yo-yo
    yo-yo
    -1
    Сегодня, 07:45
    Украина для США уже давно, как чемодан без ручки. И нести тяжело и выбросить жалко.
  Metallurg_2
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 08:25
    Я думал, этот Макконелл как тогда завис на брифинге, так и не пошел в релог, а он оказывается даже какие-то статьи пишет. Ну или его именем подписывают.