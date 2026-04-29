Соединенные Штаты все больше отдаляются от Украины, Трампа сейчас интересуют совсем другие вопросы. Даже выделенная Киеву военная помощь до сих пор никуда не отправлена.В Конгрессе США обвинили Пентагон в задержке уже выделенной Украине военной помощи. Речь идет о средствах в сумме 400 млн долларов в рамках бюджета на 2026 год, которые должны были потрачены на различные программы для Украины. Однако где сейчас эти средства, никто не знает, а в Минобороны США предпочитают не поднимать эту тему.Сенатор от республиканцев Митч Макконнелл фактически обвинил замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби в неоднократных задержках помощи Украине.Между тем посол США в Киеве Джули Дэвис заявила, что намерена покинуть свою должность из-за разногласий с администрацией Трампа в вопросах поддержки Украины. По ее словам, «она разочарована» отсутствием военной помощи со стороны США. Да и Европа в последнее время не горит желанием сильно вкладываться в киевский режим, кроме нескольких стран, да еще руководства Евросоюза.