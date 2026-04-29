Китайские учёные предложили дешёвую альтернативу классическому авиатопливу

Китайские учёные предложили дешёвую альтернативу классическому авиатопливу

На фоне взрывного роста мировых цен на авиатопливо, достигших в апреле 200 с лишним долларов за баррель (а это почти двукратный рост с начала года), группа китайских учёных предлагает топливную альтернативу. Причём, как принято в Китае, её тут же назвали «технологическим прорывом», несмотря на то, что пока это лишь идея, воплощённая в лабораторных условиях.

Предложение состоит в том, чтобы превращать углекислый газ в реактивное топливо с помощью нового катализатора.

Исследование Шанхайского института передовых исследований Китайской академии наук (CAS) было опубликовано в профильном журнале ACS Catalysis.

В основе разработки - железный катализатор, модифицированный калием и алюминием. В ходе реакции при 330 градусах по Цельсию он формирует особое соединение - χ-Fe₅C₂/Fe₃O₄, которое позволяет эффективно наращивать длинные углеродные цепи для производства тяжёлых олефинов. Производительность катализатора для выработки компонентов топлива достигает 252,7 мг на грамм в час.

Из сообщения:

В ходе 800-часового теста он доказал стабильность.

Технология приходит на рынок в момент мощного скачка цен. Участники отрасли, оценивая последние данные по разным регионам, сообщают о том, что наибольшая цена на авиатопливо фиксируется в Евросоюзе, что уже приводит к необходимости для европейских авиакомпаний отменять целый ряд рейсов на летний период.
  1. Alex_Rarog Звание
    Alex_Rarog
    -1
    Сегодня, 07:00
    Интересный вариант. И уровень СО уменьшится и дефицит в топливо перекрывает.
    Удачи им с продвижением проекта.
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +2
      Сегодня, 07:57
      Много слов и никакого смысла. Кстати СО это угарный газ, а не углекислый. Открою секрет: на земле не хватает углерода и сжигание угля и газа жизненно необходимо для растений, так как освобождает углерод, накопленный в полезных ископаемых.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 08:37
        Цитата: Виктор Сергеев
        Открою секрет: на земле не хватает углерода

        Ну т.е. поэтому за последние 100 лет уровень СО2 в воздухе вырос в 2 раза? потому что не хватает?
        1. БойКот Звание
          БойКот
          0
          Сегодня, 09:45
          Ну и что, что вырос? Когда динозавры по Земле бегали, концентрация углекислого газа в атмосфере была на порядок выше, чем сечас. И все было хорошо, пока они "заленую" партию не организовали, СО2 не победили, и в итоге вымерли. Нас то же самое ждет, если зеленые победят.
    2. sergey4791 Звание
      sergey4791
      +2
      Сегодня, 08:12
      уровень СО уменьшится

      С чего вдруг уменьшится? Нагревать до 330 градусов посредством чего будут?
    3. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      -1
      Сегодня, 08:18
      А шо, ваши мама с бабушкой последнюю корову продали. шоб дать на лапу химичке и вам не пришлось третий раз идти в один и тот же класс? /искренне недоумевает/ :)
  2. Егоза Звание
    Егоза
    -1
    Сегодня, 07:01
    её тут же назвали «технологическим прорывом», несмотря на то, что пока это лишь идея, воплощённая в лабораторных условиях.

    За Китаем не заржавеет. Воплотят и на практике.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 07:20
    Китай прет.... Ротом не зевает....
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +2
      Сегодня, 07:58
      Очередные фантасты и сказочники.
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 08:44
        Цитата: Виктор Сергеев
        Очередные фантасты и сказочники.
        Ну почему вы так. Природа уже миллиард лет из воды, СО2 и света создает топливо. 200 лет назад полет самолета был фантастикой, 100 лет про смартфон даже подумать не могли.
  4. Панкрат25 Звание
    Панкрат25
    +9
    Сегодня, 07:31
    И толку? Себестоимость такого топлива какая будет в итоге?
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 08:00
      Да просто эта сказка ни о чем. Вот в чем китайцы сильны так это в "прорывах", ну чисто как при СССР. Только вот через год уже никто не вспомнит про это, как не помнят про заявления о создании двигателя на алюминии, батареек-аккумуляторов ( заряжаются мгновенно) и прочем прорыве в советское время.
  5. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    0
    Сегодня, 07:32
    ....группа китайских учёных предлагает топливную альтернативу....

    Бесстрашные ребята. На фоне огромного куша нефтяных компаний, предлагать дешевую альтернативу? belay
    Уже были альтернативщики традиционных ДВС. Где они все?
    Думаю "тех.катастрофа" этого научного центра с гибелью всего костяка этих ученых не заставит себя долго ждать.
    Капитализм он такой. wink
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +1
      Сегодня, 08:00
      Сказочники хотят бабла на бессмысленные исследования. В Китае то же любят дербанить бабки.
    2. EgorEgorovich Звание
      EgorEgorovich
      0
      Сегодня, 08:14
      Маска забыли? А теперь все клепают электромобили.
    3. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 08:21
      Ви-таки не правы от слова "совсем"! Это если бы они предлагали рабочий и, главное, выгодный вариант! А если сказочку для лохов, в которую могут поверить только малообразованные "жертвы ЕГЭ и болонковской системы" -то тут нефтяные компании вмешиваться не станут.
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:36
    Технология приходит на рынок в момент мощного скачка цен

    Это не выгодная технология...для спекулянтов...хе хе...изобретение под сукно...ученых скупить или под несчастные случаи отправить.
    Слишком уж прогресс вперед толкают в ущерб рынку.
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 07:48
    Ой, чёт сомнение берет. Что там у нас с законом сохранения энергии? Если при образовании углекислого газа, т.е. сгорании углерода, энергия выделяется, то при расщеплении она же должна поглощатся.
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      0
      Сегодня, 08:37
      Цитата: Grossvater
      Ой, чёт сомнение берет. Что там у нас с законом сохранения энергии? Если при образовании углекислого газа, т.е. сгорании углерода, энергия выделяется, то при расщеплении она же должна поглощатся.

      Она и поглощается, только это не расщепление, а синтез. Не даром же реакция происходит при температуре 330 градусов. По сути это технология преобразования энергии в топливо, естесственно по закону сохранения энергии, этот процесс потребует энергии больше, чем потом можно будет получить из топлива, но это же касается и например аккумуляторов, вы не сможете получить из аккумуляторов энергии больше, чем затрачено на их зарядку. Но суть получится одна- мы потратим электроэнергию, чтобы не зарядить АКБ, а заполнить топливный бак
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    +4
    Сегодня, 07:48
    Цитата: Alex_Rarog
    Интересный вариант. И уровень СО уменьшится и дефицит в топливо перекрывает.
    Удачи им с продвижением проекта.

    Очередной вечный двигатель.
  9. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 07:54
    Сено для коней, самая лучшая альтернатива для ЕС.
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 08:22
      А в качестве топлива для приготовления пищи -кизяки от этих коней! :)
  10. Горный стрелок Звание
    Горный стрелок
    0
    Сегодня, 08:20
    Топливо из СО2 - это, я так понимаю, плюс водород... это весьма любопытно. Если еще и энергетически выгодно, относительно керосина из нефти, то это действительно прорыв. Поживем, увидим. Несколько лет для такого "рывка" потребуется.
  11. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 08:23
    Цитата: sergey4791
    Нагревать до 330 градусов посредством чего будут?
    Горелкой с авиационным керосином.
  12. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 09:47
    Вопрос в энергоемкости процесса, может овчинка стоит выделки, а может и нет.
  13. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 09:51
    У людей с топливом проблемы, но с самолётами нет проблем, а тут нефти и газа залейся, но скоро летать будет не на чем...