Эти серьезные экономические реформы невозможны, пока у власти находятся эти люди. Этого не может произойти. И эти люди у власти не просто экономически некомпетентны. Они расстелили приветственную дорожку перед противниками США, позволяя им безнаказанно действовать на территории Кубы против наших национальных интересов.

Трамп серьезно настроен на смену кубинских властей, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в очередном интервью американской прессе. По его словам, остров Свободы нуждается в «серьезных реформах».В администрации Трампа пока не приняли окончательного решения, как будут действовать на Кубе, сейчас рассматриваются различные варианты. Одно можно уже сейчас с уверенностью сказать — Трамп от Кубы не отстанет, остров ждут перемены.Как заявил Рубио, США планируют провести на Кубе экономические реформы, но перед этим сменив власть, потому что при нынешнем руководстве острова якобы ничего не получится. К тому же коммунистические власти Кубы «пускают на остров», находящийся рядом с американским побережьем, противников США, а это не нравится Трампу.В общем, можно с уверенностью говорить, что в ближайшее время США начнут операцию против Кубы. Трампу плевать на международное осуждение, он действует по праву сильного. События в Венесуэле и похищение Мадуро показали, что никто ничего США не сделает.