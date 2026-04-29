Рубио: Трампу не нравятся нынешние власти Кубы

Трамп серьезно настроен на смену кубинских властей, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в очередном интервью американской прессе. По его словам, остров Свободы нуждается в «серьезных реформах».

В администрации Трампа пока не приняли окончательного решения, как будут действовать на Кубе, сейчас рассматриваются различные варианты. Одно можно уже сейчас с уверенностью сказать — Трамп от Кубы не отстанет, остров ждут перемены.



Как заявил Рубио, США планируют провести на Кубе экономические реформы, но перед этим сменив власть, потому что при нынешнем руководстве острова якобы ничего не получится. К тому же коммунистические власти Кубы «пускают на остров», находящийся рядом с американским побережьем, противников США, а это не нравится Трампу.

Эти серьезные экономические реформы невозможны, пока у власти находятся эти люди. Этого не может произойти. И эти люди у власти не просто экономически некомпетентны. Они расстелили приветственную дорожку перед противниками США, позволяя им безнаказанно действовать на территории Кубы против наших национальных интересов.

В общем, можно с уверенностью говорить, что в ближайшее время США начнут операцию против Кубы. Трампу плевать на международное осуждение, он действует по праву сильного. События в Венесуэле и похищение Мадуро показали, что никто ничего США не сделает.
  tralflot1832
Сегодня, 07:45
    Сегодня, 07:45
    Нравится не нравится , но всё равно у власти на Кубе останутся, теже самые кубинцы .Кубинцы скакать не будут ..Смотрим за Венсуэлой .Очень жаль отчёт ЦБ Венесуэлы не читаемый ( из за нашего интернета ) Его публикуют в конце каждого месяца .В Венесуэле всё устаканивается в лучшую сторону для населения.
    И Куба не одинока ,если читать кубинские СМИ .Полной блокады у Кубы нет .
    carpenter
Сегодня, 08:58
      Сегодня, 08:58
      Цитата: tralflot1832
      Нравится не нравится , но всё равно у власти на Кубе останутся, теже самые кубинцы .

      Ему видишь ли не нравится, а вот всему миру не нравятся власти США, будь то демократы, или республиканцы.
  Владимир Владимирович Воронцов
Сегодня, 07:46
    Сегодня, 07:46
    Трампу не нравятся нынешние власти Кубы ❞ —

    — А сам-то он кому нравится? ...
    Starover_Z
Сегодня, 08:28
      Starover_Z
      Сегодня, 08:28
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Трампу не нравятся нынешние власти Кубы ❞ —

      — А сам-то он кому нравится? ...

      Так не только сам Трамп !
      Надо спрашивать по другому:
      - А кому в мире нравятся власти Соединённых Штатов ?
      Разве что израильтянам !
      carpenter
Сегодня, 09:04
        Сегодня, 09:04
        Цитата: Starover_Z
        Разве что израильтянам !

        Так у Израиля и США, одни и те же хозяева.
    Татьяна
Сегодня, 08:31
      Сегодня, 08:31
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Трампу не нравятся нынешние власти Кубы ❞ —
      — А сам-то он кому нравится? ...

      Трамп нравится компании BlackRock (Нью-Йорк). Это американский "теневой банк" с активами в более 12 трлн долларов, деятельность которого никак не зарегулирована. Это в несколько раз больше активов ФРС США.

      BlackRock - это что-то вроде глобального ЧВК в мире финансов, аффилированный с американскими политическими элитами. Акционерный состав BlackRock не раскрывается, однако с этой компанией связывают фамилии богатейших семей мира. Среди топ-менеджеров BlackRock имеется несколько отставных офицеров ЦРУ. А бывшие высокопоставленные сотрудники компании BlackRock зачастую переходят на работу в Белый дом.

      См. подробно - Видео BlackRock - компания, которая владеет миром Как Ларри Финк контролирует государства. - https://yandex.ru/video/preview/782750236023892527
    красноярск
Сегодня, 08:35
      Сегодня, 08:35
      Рубио: Трампу не нравятся нынешние власти Кубы[quote][/quote]

      А Мигелю Диас-Канель Бермудесу не нравятся нынешние власти США
      М-м-м да, проблема...
  Earl
Сегодня, 07:48
    Сегодня, 07:48
    О, Нарко Рубио вылез! Этот хитрый чорт втянул Штаты в войну с Ираном, но поняв, что конфликт быстро не разрешится, свалил со сцены, предоставив другим разгребать последствия. Теперь он пытается втянуть Штаты в конфликт с Кубой.
  Mouse
Сегодня, 07:49
    Сегодня, 07:49
    . Как заявил Рубио, США планируют провести на Кубе экономические реформы,

    Я что- то проспал? Куба уже стала штатом США? what
    Irokez
Сегодня, 08:36
      Сегодня, 08:36
      Нет.
      Просто Рубио кажется по национальности с Кубы и уже мнит себя там у власти.
    роман66
Сегодня, 08:42
      Сегодня, 08:42
      Готовится. А куда деваться?
      Mouse
Сегодня, 08:45
        Сегодня, 08:45
        Ну как- по сию пору на ложились как- то...
        Ромарио, hi
  Normann
Сегодня, 08:22
    Сегодня, 08:22
    А если кто-либо захочет устроить это в США, а нет у нас демократия и у нас лапки.
  Уарабей
Сегодня, 08:25
    Сегодня, 08:25
    Надо нашим заявить что-то в этом же духе.

    ""-Эти серьезные реформы невозможны, пока у власти находятся эти люди. Этого не может произойти. И эти люди у власти не просто некомпетентны. Они расстелили приветственную дорожку перед противниками России, позволяя им безнаказанно действовать на территории Украины против наших национальных интересов.""
  Schneeberg
Сегодня, 08:26
    Сегодня, 08:26
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — А сам-то он кому нравится? ...

    Сам себе-то, наверняка нравится wink
    Mouse
Сегодня, 08:38
      Сегодня, 08:38
      Заберите у Трампа зеркало! wassat
  роман66
Сегодня, 08:46
    Сегодня, 08:46
    Заметил интересное сходство
  drags33
Сегодня, 08:47
    Сегодня, 08:47
    Что самое интересное и отвратительное одновременно - "гегемон" даже не стесняется заявлять на весь мир, что хочет сменить власть В ДРУГОМ государстве! Цинизму и наглости амеров нет предела...
  tralflot1832
Сегодня, 09:21
    Сегодня, 09:21
    Вы в курсе что в Гаване стоит почти копия Конгресса США - может у США с этим проблема .