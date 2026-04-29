Рубио: Трампу не нравятся нынешние власти Кубы

Трамп серьезно настроен на смену кубинских властей, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в очередном интервью американской прессе. По его словам, остров Свободы нуждается в «серьезных реформах».
В администрации Трампа пока не приняли окончательного решения, как будут действовать на Кубе, сейчас рассматриваются различные варианты. Одно можно уже сейчас с уверенностью сказать — Трамп от Кубы не отстанет, остров ждут перемены.
Как заявил Рубио, США планируют провести на Кубе экономические реформы, но перед этим сменив власть, потому что при нынешнем руководстве острова якобы ничего не получится. К тому же коммунистические власти Кубы «пускают на остров», находящийся рядом с американским побережьем, противников США, а это не нравится Трампу.
Эти серьезные экономические реформы невозможны, пока у власти находятся эти люди. Этого не может произойти. И эти люди у власти не просто экономически некомпетентны. Они расстелили приветственную дорожку перед противниками США, позволяя им безнаказанно действовать на территории Кубы против наших национальных интересов.
В общем, можно с уверенностью говорить, что в ближайшее время США начнут операцию против Кубы. Трампу плевать на международное осуждение, он действует по праву сильного. События в Венесуэле и похищение Мадуро показали, что никто ничего США не сделает.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация