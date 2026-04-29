«Устала от снижающейся поддержки Киева»: и.о. посла США уходит в отставку

Временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис покидает свой пост. Об этом пишет американская пресса, указывая на то, что исполняющая обязанности американского посла уйдёт в отставку в начале июня. СМИ ссылаются на Госдепартамент.

По данным Financial Times, решение Дэвис связано с разногласиями с администрацией президента Дональда Трампа и разочарованием в политике по Украине. Источники утверждают, что дипломат «устала от снижающейся поддержки Киева» со стороны Вашингтона на фоне застоя в переговорах о прекращении огня и окончания войны.

Госдепартамент США официально подтвердил, что Джули Дэвис, карьерный дипломат с более чем 30-летним стажем, покинет Киев в июне и выйдет на пенсию. Представитель ведомства Томми Пиготт подчеркнул, что она продолжит выполнять обязанности и продвигать политику президента Трампа до момента официального ухода. При этом в Госдепе назвали «ложными» утверждения о том, что отставка вызвана личными разногласиями с Трампом.

Джули Дэвис заняла пост временной поверенной в делах США в Украине менее года назад - 5 мая 2025 года, после отставки предыдущего посла Бриджит Бринк. Бринк, также карьерный дипломат, ушла в отставку в апреле 2025 года, открыто заявив о несогласии с внешней политикой администрации Трампа в отношении Украины. Таким образом, Дэвис стала уже второй главой американской дипмиссии в Киеве, ушедшей при Трампе за чуть более чем год (с учётом периода с весны 2025-го), и третьим подобным случаем в его администрации в целом.

Сейчас источники в СМИ США не называют конкретных фамилий преемника. Обсуждается лишь, что администрация Трампа хочет видеть в Киеве человека, который будет жёстко следовать линии президента Трампа, нацеленной на мирное урегулирование. Получается, что Дэвис такой линии не следует.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 07:50
    ❝ Дипломат «устала от снижающейся поддержки Киева» со стороны Вашингтона ❞ —

    — Видимо, меньше средств поддержки стало через неё проходить ...
    1. Mouse Звание
      Сегодня, 07:52
      Малова- то к ручкам прилипать стало....
  2. Mouse Звание
    Сегодня, 07:51
    Где- то уже слышал... Я устал, я ухожу....
    В данном случае устала.... wink
  3. Normann Звание
    Сегодня, 08:20
    А нам какая разница? ...............
  4. Дилетант Звание
    Сегодня, 08:23
    Наверное Зеля перестал откликаться на ее команды "сидеть", "к ноге", "голос" и начал огрызаться. А она так работать не умеет и не хочет.
    1. Zoldat_A Звание
      Сегодня, 09:53
      И это тоже.
      Но, на мой взгляд, есть и ещё одна большая причина.

      На стройке, когда открывают новый объект, туда идёт финансирование, первоочередное снабжение материалами и техникой. Все хотят там поработать, потому что там ЗАРПЛАТА.
      А потом, при неумном руководителе, постепенно поток слабеет и превращается в ручеёк. Финансирование по остаточному принципу, техника тогда, когда больше никому не нужна. Зарплаты, естественно, падают и никому там работать неинтересно.

      То же самое и тут.
      У Америки более глобальные интересы, а Украина - по остаточному принципу. Денег прежних нет, внимания прежнего нет, Европа на уровне Америки этот вопрос не вытягивает - как в таких условиях работать?
      Вот послице и разонравилось тут послить...
  5. Lynx2000 Звание
    Сегодня, 08:31
    Ну действительно, человеку до пенсии осталось полгода досидеть, а её в "горячие точки" посылают, нет бы в Новую Зеландию направить послицей перед окончанием карьеры.
  6. HAM Звание
    Сегодня, 08:53
    А попробуйте не устать от ежедневного нытья :"денег дай! оружия дай!евреям всё,а нам-ничего! жмоты,мы вас защищаем,а вы жадины" и пр. пр.......да и язву желудка,наверное,заработала от горилки с салом ..... crying
  7. carpenter Звание
    Сегодня, 08:53
    решение Дэвис связано с разногласиями с администрацией президента Дональда Трампа и разочарованием в политике по Украине.
    Трамп таких не держит - "Мадам покиньте Госдеп, уборочные фирмы, ждут вас на должность уборщицы".
    1. Seal Звание
      Сегодня, 09:10
      По английски наверное как-то так будет: "Мадам покиньте Госдеп, клининговые фирмы ждут вас на должность техника-оператора швабры" recourse