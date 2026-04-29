«Устала от снижающейся поддержки Киева»: и.о. посла США уходит в отставку

Временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис покидает свой пост. Об этом пишет американская пресса, указывая на то, что исполняющая обязанности американского посла уйдёт в отставку в начале июня. СМИ ссылаются на Госдепартамент.По данным Financial Times, решение Дэвис связано с разногласиями с администрацией президента Дональда Трампа и разочарованием в политике по Украине. Источники утверждают, что дипломат «устала от снижающейся поддержки Киева» со стороны Вашингтона на фоне застоя в переговорах о прекращении огня и окончания войны.Госдепартамент США официально подтвердил, что Джули Дэвис, карьерный дипломат с более чем 30-летним стажем, покинет Киев в июне и выйдет на пенсию. Представитель ведомства Томми Пиготт подчеркнул, что она продолжит выполнять обязанности и продвигать политику президента Трампа до момента официального ухода. При этом в Госдепе назвали «ложными» утверждения о том, что отставка вызвана личными разногласиями с Трампом.Джули Дэвис заняла пост временной поверенной в делах США в Украине менее года назад - 5 мая 2025 года, после отставки предыдущего посла Бриджит Бринк. Бринк, также карьерный дипломат, ушла в отставку в апреле 2025 года, открыто заявив о несогласии с внешней политикой администрации Трампа в отношении Украины. Таким образом, Дэвис стала уже второй главой американской дипмиссии в Киеве, ушедшей при Трампе за чуть более чем год (с учётом периода с весны 2025-го), и третьим подобным случаем в его администрации в целом.Сейчас источники в СМИ США не называют конкретных фамилий преемника. Обсуждается лишь, что администрация Трампа хочет видеть в Киеве человека, который будет жёстко следовать линии президента Трампа, нацеленной на мирное урегулирование. Получается, что Дэвис такой линии не следует.