Удар по Измаилу привёл к пожарам и вторичной детонации на складах в порту
В ночь на 29 апреля 2026 года российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре в Измаиле. Об этом сообщили местные власти и оперативное командование «Юг».
По предварительным данным, зафиксированы прилёты по территории порта на Дунае. Украинские официальные источники подтверждают поражение объекта инфраструктуры, однако подробности о характере повреждений и последствиях пока не раскрывают.
Измаил считается одним из ключевых дунайских портов Украины. Расположен он на юге Одесской области. Через него, в том числе, осуществляется разгрузка и перевалка военных грузов и оружия, поставляемого странами НАТО по реке Дунай из Румынии и других европейских стран. Порт активно используется как альтернативный логистический маршрут после значительного блокирования военного трафика в контролируемые киевским режимом черноморские порты.
Поступают сообщения о поражении военных объектов и складов с вооружением в портовой части Измаила. На местах прилётов вспыхнули пожары, возникла вторичная детонация.
Это уже далеко не первый удар по Измаильскому порту в 2026 году. В апреле российские беспилотники неоднократно атаковали порт и прилегающую инфраструктуру, вызывая повреждения причалов, складов, судов и погрузочно-разгрузочных терминалов.
