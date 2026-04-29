Удар по Измаилу привёл к пожарам и вторичной детонации на складах в порту

В ночь на 29 апреля 2026 года российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре в Измаиле. Об этом сообщили местные власти и оперативное командование «Юг».

По предварительным данным, зафиксированы прилёты по территории порта на Дунае. Украинские официальные источники подтверждают поражение объекта инфраструктуры, однако подробности о характере повреждений и последствиях пока не раскрывают.



Измаил считается одним из ключевых дунайских портов Украины. Расположен он на юге Одесской области. Через него, в том числе, осуществляется разгрузка и перевалка военных грузов и оружия, поставляемого странами НАТО по реке Дунай из Румынии и других европейских стран. Порт активно используется как альтернативный логистический маршрут после значительного блокирования военного трафика в контролируемые киевским режимом черноморские порты.

Поступают сообщения о поражении военных объектов и складов с вооружением в портовой части Измаила. На местах прилётов вспыхнули пожары, возникла вторичная детонация.

Это уже далеко не первый удар по Измаильскому порту в 2026 году. В апреле российские беспилотники неоднократно атаковали порт и прилегающую инфраструктуру, вызывая повреждения причалов, складов, судов и погрузочно-разгрузочных терминалов.
  rocket757
    rocket757
    +3
    Сегодня, 08:02
    И что, задавать вопрос, почему оно работает до сих пор... а к чему, а к кому...
    Таких вопросов не один, не два, сильно больше можно задать...
    carpenter
      carpenter
      +2
      Сегодня, 08:42
      Цитата: rocket757
      И что, задавать вопрос, почему оно работает до сих пор.

      Измаил, Рени, Вилково - от Румынии со швартовкой полчаса ходу. Эти порты в первую очередь, должна получать удары, любой пароход, даже "река-горе" и тот вмещает один железнодорожный состав.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 08:06
    Может грохнули за компанию " вкусняшку" - танкерочек " река море " который отключил транспордер зайдя в дельту Дуная рукав на территории Украины .Смотрим за Алиевым и нам фиалетово что танкер под удобным флагом .Очень он похож на танкера с стапеля " Красного Сормова" .Мы им кораблики тоже строили ранее .Сейчас нет ,да и вход и выход из Каспия им замурван .Иранцам нет ограничений с нашей стороны .
  леонидыч
    леонидыч
    +9
    Сегодня, 08:14
    За Туапсе там вообще всё нужно в прах раздолбать. Камня на камне не оставить по всей укропии.
  pexotinec
    pexotinec
    0
    Сегодня, 08:45
    Если порты у них работают, очевидно что чьи то вложения наших олигархов и властьимущих там ещё есть. Азербайджанские терминалы в портах уже перестали трогать, договорились. Вот и прилёты избирательные. Жалеем чужую экономику , но не свою.
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 09:11
      Цитата: pexotinec
      Если порты у них работают, очевидно что чьи то вложения наших олигархов и властьимущих там ещё есть. Азербайджанские терминалы в портах уже перестали трогать, договорились.

      Можете свои обвинения подтвердить фактами? Поделитесь с публикой конкретной информацией.