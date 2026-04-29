Трамп не рискнул возобновлять бомбардировки Ирана

Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Он принял решение продолжить давление на экономику и экспорт нефти Ирана, препятствуя заходу судов в порты Ирана и выходу оттуда.

Соединенные Штаты продолжат блокаду Ирана, Трамп принял решение об экономическом давлении на Тегеран. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.По данным издания, Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, США попробуют взять исламскую республику измором. После длительных консультаций американский лидер счел вариант с возобновлением боевых действий слишком рискованным, а выход США из конфликта в этой ситуации Трампа вообще не устроил, так как это фактическое признание победы Ирана. Так что американцы будут пытаться задавить иранскую экономику, блокируя поставки нефти и всего остального.Как предполагают в Белом доме, морская блокада дает Трампу возможность давить на Тегеран при возможном возобновлении переговоров. Президент США намерен добиться от Ирана принятия американских условий. Разговаривать на иранских условиях он отказывается.Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи вернулся из Москвы, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению экспертов, Тегеран провел консультации с Москвой по дальнейшим действиям. Посмотрим, что из этого выйдет.