Трамп не рискнул возобновлять бомбардировки Ирана

Трамп не рискнул возобновлять бомбардировки Ирана

Соединенные Штаты продолжат блокаду Ирана, Трамп принял решение об экономическом давлении на Тегеран. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, США попробуют взять исламскую республику измором. После длительных консультаций американский лидер счел вариант с возобновлением боевых действий слишком рискованным, а выход США из конфликта в этой ситуации Трампа вообще не устроил, так как это фактическое признание победы Ирана. Так что американцы будут пытаться задавить иранскую экономику, блокируя поставки нефти и всего остального.



Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Он принял решение продолжить давление на экономику и экспорт нефти Ирана, препятствуя заходу судов в порты Ирана и выходу оттуда.

Как предполагают в Белом доме, морская блокада дает Трампу возможность давить на Тегеран при возможном возобновлении переговоров. Президент США намерен добиться от Ирана принятия американских условий. Разговаривать на иранских условиях он отказывается.

Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи вернулся из Москвы, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению экспертов, Тегеран провел консультации с Москвой по дальнейшим действиям. Посмотрим, что из этого выйдет.
  1. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +1
    Сегодня, 08:28
    Иранцы потерпят,а реднеки в США ,наверное,не захотят.Да и монархии Персидского залива,тоже,приокуеют от блокады залива Дональдом.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 08:30
    Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, США попробуют взять исламскую республику измором.

    Сами уморится не боятся, пока измором брать будут?
    1. corrado Звание
      corrado
      +2
      Сегодня, 08:51
      Я думаю всё гораздо проще. Потрепав НПЗ монархий залива, Иран остался единственным функционирующим без перебоев, поставщиком нефти. Если его сейчас бомбить, то эта функция может перестать существовать и тогда на планете "земля" начнутся "веселья" в виде голода и т.д. Поэтому Трамп и тормозит с бомбардировками.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 09:29
        Цитата: corrado
        Если его сейчас бомбить, то эта функция может перестать существовать и тогда на планете "земля" начнутся "веселья" в виде голода и т.д.
        Считаете, Трамп гамбургер кушать не может, как он думает о голоде на планете?
        Можно было бы предположить, что он, как из Ваших слов следует, решит поберечь крупного производителя нефти, чтобы нефть на рынке откуда-то бралась физически.
        Что ж, это разумно. С Вашей точки зрения, с моей, вобще для всех, если попробовать немного просчитать ситуацию.
        Да беда, что Трамп не таков.
        Если бы Трамп о чём-то таком думал, он бы евреев пинком вышиб, когда они приехали его на войну уговаривать.
        Я считаю, что не нужно Трампу приписывать более глубокие мысли, чем они есть на самом деле. Всё гораздо проще. Он уже 98 раз объявил о победе, ушарашил немыслимое количество ракет и прочих ресурсов, НИЧЕГО при этом толком не достигнув.
        Начать сейчас вторую серию этого сериала - значит, признать всё это. Признать то, что он балабол. Как думаете, готов Трамп на такой политический стриптиз?

        Пока Трампу кажется, что никто не замечает, как он обделался.
        Штош... Для нарциссов это характерно. Но он справедливо полагает, что если обделаться второй раз - тогда точно все вокруг заметят. И естественно, что он этого не хочет...
      2. Пупырчатый Звание
        Пупырчатый
        0
        Сегодня, 09:46
        Да нет, не остался. У Ирана сейчас колоссальная проблема с поставкой нефти на внешний контур. Да и потребление переработанной нефти - у него не хватает мощностей чтобы себя обеспечить, у него 30 процентов импортной было.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -2
    Сегодня, 08:37
    Можно предположить, что Израиль против бомбежек - в первую очередь на них ответка полетит. Блокада дело поганое, демократическое. Паровозное сообщение между Ираном и Китаем имеется, но по железке много не навозишь. В каком сейчас состоянии персидские порты на Каспии не знаю.
    Надеюсь Иран поддержат.
    1. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      0
      Сегодня, 09:48
      Израиль как раз за. Ответка там не настолько серьезная. А нанести еще более серьезный урон было бы неплохо
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:40
    Вариант - Иран сделает вход ,выход платным .Вход рубль ,выход два. wassat Итого 3 " рубля " к бочке .С бочки вроде немного ,а если бочка класса VLCC от 300 000 тонн - бешанные деньги получаются .Стрелять уже не надо ,уже дострелялись .
  5. commbatant Звание
    commbatant
    -3
    Сегодня, 08:46
    По данным издания, Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, США попробуют взять исламскую республику измором. После длительных консультаций американский лидер счел вариант с возобновлением боевых действий слишком рискованным, а выход США из конфликта в этой ситуации Трампа вообще не устроил, так как это фактическое признание победы Ирана.

    Единственный правильный выбор для США, если ИРИ начнет наносить удары по КУГ / АУГ, то будет агрессором в глазах всей "мировой общественности" заодно и силы подсобирает.
    Тем более, что в середине апреля 2026
    Сенат конгресса США отклонил резолюцию, которая фактически предписывала американской администрации прекратить военные действия против Ирана. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

    https://www.gazeta.ru/politics/news/2026/04/15/28277929.shtml?ysclid=mojmk5453o502280919
    1 мая текущего года в соответствии с Резолюцией о военных полномочиях, президент США Дональд Трамп должен либо получить одобрение Конгресса на продолжение войны в Иране, либо прекратить конфликт, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на ABC News.

    https://www.inform.kz/ru/prodolzhenie-voyni-v-irane-tramp-ozhidaet-resheniya-kongressa-5455e9?ysclid=mojmp2aezf537830131

    Трампу не нужен импичмент, а ИРИ никуда не уйдет, сейчас главное сделать цены на нефть ниже до уровня выгодного для США.
  6. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 08:53
    Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    а как же мнение законодателей США по этому вопросу?
    у Президента ограничены сроки на ведение боевых действий без разрешения Конгресса...
    1. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Сегодня, 09:44
      Конгресс, скорее всего, согласует блокаду тем более, что боевые действия больше не ведутся. Очевидные факты: США не были готовы к такому повороту событий с Ираном, изрядно израсходовали свои запасы вооружений и выполнили глубокий анализ вариантов развития событий, которые показали невозможность завершения успешных боевых действий (победы) в такие короткие сроки (без одобрения Конгресса), а уходить, поджав хвост, нет ни единой возможности. Конгресс не станет ронять престиж США в глазах мировой общественности - поэтому вероятность согласования блокады без ведения боевых действий достаточно высока.
  7. LASVEGAS Звание
    LASVEGAS
    +3
    Сегодня, 08:55
    Трижды, полностью " уничтожив" Иран, Трамп понял, что дальнейшие серии этого сериала будут такие же. Иран не остров, полностью блокировать не получится и время , в данном случае, больше играет в пользу Ирана. Надеюсь, трампия и тут облажаются
  8. Русь Звание
    Русь
    0
    Сегодня, 09:28
    Трамп не рискнул возобновлять бомбардировки Ирана

    Он не пьет шампанского... bully
  9. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 09:29
    . Соединенные Штаты продолжат блокаду Ирана,

    В принципе, для нас это неплохой вариант. Пусть Европа здыхает без углеводородов. А мы с китайцами (я надеюсь), поможем иранцам пережить эту блокаду.
  10. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 09:47
    Педофил никогда не начинал бомбежки посреди недели: он ждет выходных, чтобы рынки не так сильно ушатать.