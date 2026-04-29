Депутат ВРУ: легализация оружия на Украине приведёт к отстрелу военкомов ТЦК

Депутат ВРУ: легализация оружия на Украине приведёт к отстрелу военкомов ТЦК

На Украине весьма активно продолжается обсуждение возможной легализации огнестрельного оружия, мнения разделились: одни выступают за, другие против.

Категорически против продажи огнестрельного оружия населению Украины выступил секретарь оборонного комитета Верховной рады, нардеп Роман Костенко, заявивший, что в сегодняшней ситуации давать в руки населению оружие — это то же самое, что открыть охоту на военкомов ТЦК. По его словам, украинцы не испытывают теплых чувств к военкомам, а получив оружие, начнут их отстрел. Кроме того, существует еще и категория демобилизованных, а у большинства вернувшихся с фронта посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), им давать оружие в руки тоже нельзя.

Вопрос о разрешении на огнестрельное оружие для всех нельзя поднимать в ситуации, когда в стране есть проблемы с ТЦК, психофизическим состоянием и ПТСР.

В то же время некоторые весьма одиозные личности вроде бывшего командира нацбата «Айдар»* (признан террористической организацией и запрещен в России) Евгения Дикого призывают вооружить военкомов ТЦК и дать им разрешение на открытие огня в случаях оказания сопротивления. По его словам, после того как военкомы «пристрелят» двух-трех «добровольцев», остальная мобилизация пойдет как по маслу.



Кстати, националисты еще с прошлого года требуют вооружить военкомов, чтобы отстреливать украинских граждан в случае «неуважения, угрозы жизни и здоровью».
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    Сегодня, 09:52
    Учитывая украинский менталитет и состояние войны ,легализация оружия,приведёт к войне все против,всех- кум на кума, друг на друга,сосед на соседа. Укры исчезнут быстрее,чем индейцы.