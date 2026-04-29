География «падения обломков» БПЛА расширяется: атакованы Пермь и Орск
Минувшей ночью и в утренние часы оповещения о беспилотной опасности распространялись сразу в нескольких регионах России, расположенных далеко от границы с Украиной, да и друг от друга. Причем и в тех, о которых в сводке Минобороны, касающейся сбитых вражеских дронов, ничего не сообщается.
В частности, таковым стал Пермский край (в обиходе — Прикамье), а точнее, административный центр. Глава региона Дмитрий Махонин пишет в своем аккаунте об атаке беспилотника по промышленной площадке в Пермском муниципальном округе, приведшей к пожару. Была организована эвакуация сотрудников предприятия. Пострадавших нет.
Очевидцы сообщают, что траектория полета БПЛА говорит о том, что он направляется на одно из городских предприятий. Еще через несколько минут пермяки рассказали, что слышали взрыв.
По закону, принятому в Прикамье в 2025 году, запрещено публиковать подробности, какой именно объект атаковал беспилотник, размещать фото и видео. Информация может стать публичной только после официального заявления властей, но пока они не давали уточненную информацию. Аналогичные запреты действуют и в других регионах РФ.
Можно лишь предположить, что «падение обломков» БПЛА, как обычно заявляется на официальном уровне, произошло на территории одного из нефтехимических предприятий. Их в Пермском муниципальном округе несколько, причем очень крупные. Расположены вблизи друг с другом.
Неспокойно было в Орске Оренбургской области. Ночью в городе сработали сирены, после этого местные жители сообщили о нескольких взрывах и пролетающих рядом с домами БПЛА. В аэропорту Орска введён план «Ковёр» — он временно не принимает и не отправляет рейсы. Глава региона Евгений Солнцев сообщил, что вражеские беспилотники предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятий. Жертв и пострадавших нет.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 29 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Крым.
