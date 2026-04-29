География «падения обломков» БПЛА расширяется: атакованы Пермь и Орск

7 122 58
Минувшей ночью и в утренние часы оповещения о беспилотной опасности распространялись сразу в нескольких регионах России, расположенных далеко от границы с Украиной, да и друг от друга. Причем и в тех, о которых в сводке Минобороны, касающейся сбитых вражеских дронов, ничего не сообщается.

В частности, таковым стал Пермский край (в обиходе — Прикамье), а точнее, административный центр. Глава региона Дмитрий Махонин пишет в своем аккаунте об атаке беспилотника по промышленной площадке в Пермском муниципальном округе, приведшей к пожару. Была организована эвакуация сотрудников предприятия. Пострадавших нет.

Очевидцы сообщают, что траектория полета БПЛА говорит о том, что он направляется на одно из городских предприятий. Еще через несколько минут пермяки рассказали, что слышали взрыв.

По закону, принятому в Прикамье в 2025 году, запрещено публиковать подробности, какой именно объект атаковал беспилотник, размещать фото и видео. Информация может стать публичной только после официального заявления властей, но пока они не давали уточненную информацию. Аналогичные запреты действуют и в других регионах РФ.

Можно лишь предположить, что «падение обломков» БПЛА, как обычно заявляется на официальном уровне, произошло на территории одного из нефтехимических предприятий. Их в Пермском муниципальном округе несколько, причем очень крупные. Расположены вблизи друг с другом.

Неспокойно было в Орске Оренбургской области. Ночью в городе сработали сирены, после этого местные жители сообщили о нескольких взрывах и пролетающих рядом с домами БПЛА. В аэропорту Орска введён план «Ковёр» — он временно не принимает и не отправляет рейсы. Глава региона Евгений Солнцев сообщил, что вражеские беспилотники предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятий. Жертв и пострадавших нет.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 29 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Крым.
58 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Перфильева Вера Звание
    +22
    Сегодня, 09:52
    

    Печатных слов на это все нет! Ну что стало очевидно , что "шахматист и К" совсем не тянут или все идет по плану ? Но видимо по плану западных хозяев путинского режима!
    1. Туре Хунд Собака Звание
      +21
      Сегодня, 10:07
      5-го октября 1881 года Л. Н. Толстой :
      "Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргии, и - пируют. ".
      1. Перфильева Вера Звание
        +4
        Сегодня, 10:14
        "Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргии, и - пируют. ".

        Браво! Вам и Великому Русскому Писателю - лучше и не скажешь про нынешнюю ситуацию!
    2. sdivt Звание
      +6
      Сегодня, 10:18
      Цитата: Перфильева Вера
      "шахматист и К" совсем не тянут или все идет по плану ?

      или, как вариант, противник стал сильнее, опытнее, и у него появляются возможности
      Всё-таки, помощь (и финансовая, и вооружение) десятков стран (МО РФ только официально назвало 54!) - не сравнить с возможностями одной, пусть и большой, страны
      А наших помощников - меньше, чем пальцев, на одной руке
      Можно очень много и красочно говорить о шахматистах, о нерешительности и прочем - но соотношение стран этим не изменить
      Впрочем, если обманывать самих себя (противник деморализован, не мотивирован, у него осталось людей и боеприпасов на пару дней, и всё вот такое) - тогда да, всё выглядит очень странным
      1. Перфильева Вера Звание
        +13
        Сегодня, 10:27
        "Можно очень много и красочно говорить о шахматистах, о нерешительности и прочем - но соотношение стран этим не изменить"

        Скажите , а когда в 2013-14 г.г. вся Восточная и Южная Украина готова была нас поддержать, что сделала наша прявящая верхушка с Русским миром? Предала его и дала врагам подготовиться к войне с нами и всего то после приезда некоего господина из Швейцарии... Снимите уже шоры с глаз!
        1. alexoff Звание
          +5
          Сегодня, 10:36
          В 2014 году была пропаганда на врага. В 2022 году уже ничего не было, какого-то вменяемого отношения властей к русскоязычным жителям Украины. Чего ждать жителям Харьковской или Днепропетровской областей? Только что они так и останутся под властью сбушников и прочих нациков
        2. sdivt Звание
          +2
          Сегодня, 10:52
          Цитата: Перфильева Вера
          когда в 2013-14 г.г. вся Восточная и Южная Украина готова была нас поддержать ... Снимите уже шоры с глаз!

          у вас отличная память!
          избирательная, в смысле
          почему вы вспоминаете только 2013 год?
          почему бы не вспомнить, к примеру, 1991, когда мы отпустили все республики в свободное плавание, и ручкой помахали - живите, как хотите!
          а потом, через ...дцать лет, вдруг предъявить - а чего это вы живёте не так, как мы на то рассчитывали? в какие-то наты вступаете, какие-то союзы заключаете?
          и вдруг вспомнили, что и Крым, и остальные земли - исконно русские, да и сама украина - это не страна, а какое-то недоразумение - это у вас, как, как-то объясняется вашей логикой?
          может, проще было не отпускать, чтобы потом 5 лет не воевать, и с этим "недоразумением", и с половиной мира?
          что там про шоры? у кого они?
          1. Перфильева Вера Звание
            +2
            Сегодня, 11:02
            "почему вы вспоминаете только 2013 год?
            почему бы не вспомнить, к примеру, 1991, когда мы отпустили все республики в свободное плавание, и ручкой помахали - живите, как хотите!"

            Риторический вопрос Вы мне задали. Можно еще пройтись по нашей истории с времен очаковских и покорения Крыма, но в теме обсуждается вопрос текущего дерьмового положения дел в стране и СВО, а Вы отклонились от темы...
            1. sdivt Звание
              +3
              Сегодня, 11:09
              Цитата: Перфильева Вера
              Можно еще пройтись по нашей истории с времен очаковских и покорения Крыма, но в теме обсуждается вопрос текущего дерьмового положения дел в стране и СВО

              а, точно, ваша правда!
              2013-2014 годы - как раз про СВО!
              признаю, был неправ
              а жаль, так хотел ещё обсудить с вами половцев и печенегов...))
              1. Перфильева Вера Звание
                +2
                Сегодня, 11:18
                "хотел ещё обсудить с вами половцев и печенегов...))"

                За ваш юмор зачет!
          2. роман66 Звание
            +10
            Сегодня, 11:04
            А неприкосновенный "Алкаш-центр", как бы намекает на преемственность власти
        3. PN Звание
          +4
          Сегодня, 11:03
          И всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны (с)
          Вам же главнокомандующий сказал, что в 14г мы ну никак не были готовы к большой заварушка.
          Хотя и они готовы не были.
          В общем рассуждать можно много и долго. Но как говорится, лишь история всё рассудит.
          1. Перфильева Вера Звание
            +2
            Сегодня, 11:08
            "Вам же главнокомандующий сказал, что в 14г мы ну никак не были готовы к большой заварушка."

            Верно, но вы еще забыли упомянуть его слова , что он совершил тогда ошибку не начав раньше СВО, ничего себе такая "ошибочка " в сотни тысяч жертв!
            1. topol717 Звание
              -1
              Сегодня, 11:36
              Цитата: Перфильева Вера
              Верно, но вы еще забыли упомянуть его слова , что он совершил тогда ошибку не начав раньше СВО, ничего себе такая "ошибочка " в сотни тысяч жертв!
              Где гарантия что тогда бы жертв было меньше?
              1. Перфильева Вера Звание
                +4
                Сегодня, 11:45
                "Где гарантия что тогда бы жертв было меньше?"

                Украинской армии тогда по сути не было и в случае начала нашей операции жертв явно было бы намного меньше , да и многие на Украине добровольно влились бы в наши ряды...
      2. Развед Звание
        +3
        Сегодня, 10:36
        Цитата: sdivt
        А наших помощников - меньше, чем пальцев, на одной руке

        Простой вопрос: а почему? Почему сложилась такая ситуация?
        1. sdivt Звание
          +3
          Сегодня, 10:59
          Цитата: Развед
          Простой вопрос: а почему?

          на простой вопрос, и ответ простой
          видимо, наша жизнь (наша правда, наше видение мира, наши приоритеты, наше всё вот это) - не всем близко, не всем по душе
          или у вас есть какие-то другие варианты?
          1. Развед Звание
            0
            Сегодня, 11:14
            Цитата: sdivt
            у вас есть какие-то другие варианты?

            Увы, нет. Полностью согласен с вашими выводами.
      3. Борис Сергеев Звание
        +5
        Сегодня, 10:45
        Вы о чем? Руководство РФ сделало всё возможное, чтобы друзья противника ни о чем не беспокоились, поставляя на Украину оружие и могли оказывать любую другую помощь, не опасаясь реакции РФ. На днях Азербайджан родписал договоренность с Зеленским о совместном военном производстве - Кремль, как всегда, молчит.
        1. russ71 Звание
          +2
          Сегодня, 10:53
          Главное газ и нефть качать... все простим..
        2. Гардамир Звание
          +3
          Сегодня, 11:38
          За это Россия в апреле этого года помогает Азербайджану в ликвидации последствий от ливней и селей. Дагестан итак никуда не денется.
      4. topol717 Звание
        +1
        Сегодня, 11:39
        Цитата: sdivt
        Всё-таки, помощь (и финансовая, и вооружение) десятков стран (МО РФ только официально назвало 54!) - не сравнить с возможностями одной, пусть и большой, страны
        А наших помощников - меньше, чем пальцев, на одной руке
        Ну так может надо начинать с этих помощников? 54? ну и что? может пора расчехлить дубину? Или окажется что дубины то нету? Может надо нанести удары по тем заводам в ЕС которые выпускают эти дроны? Иран предупредил и через 3 дня начал выносить эмираты. Наши только и занимаются что только предупреждают. От их предупреждений уже все ржут.
    3. NICK111 Звание
      +7
      Сегодня, 10:23
      Уважаемая Вера,
      ""шахматист и К" совсем не тянут..."
      А кто учил Гроссмейстера и компанию игре в шахматы? Вот в чем вопрос. Если бы учил незабвенный Остап Ибрагимыч, даже получивший мат от "одноглазого", но сумевший в такой безвыходной ситуации коронным ударом шахматной доской по башке "одноглазого" спасти партию, то Гроссмейстер уже после Киева уже бы одумался и применил наработки тренера. Хотя, может быть Гроссмейстер и Ко вообще необучаемы. А их секунданты тоже казачки засланные.
    4. Schneeberg Звание
      +5
      Сегодня, 10:27
      или все идет по плану ?
      Ещё не начинали wink
      1. Romario_Argo Звание
        +2
        Сегодня, 10:43
        скорее всего, нам еще нужно 100+ бригад доукомплектовать до дивизий
    5. ALCA056000 Звание
      -5
      Сегодня, 11:53
      О ! Полезли подматрасники, щас начнётся "плачь Ярославны" .... Ну-ка быстренько возбудились, ныть и скулить хором начали..... и мне минусов насовать не поленитесь, убогие am
  2. Дедок Звание
    +1
    Сегодня, 09:54
    а по Орску разве, ранее, не прилетало?
  3. Вадим С Звание
    +4
    Сегодня, 09:57
    Не написано что будут с этим делать и что с путями поставки или местами их производства.
    1. Zoldat_A Звание
      +16
      Сегодня, 10:01
      Цитата: Вадим С
      Не написано что будут с этим делать и что с путями поставки или местами их производства.
      Ответ последует молниеносный и сокрушительный. Сделают то же самое, что и обычно - Н И Ч Е Г О.
    2. Uncle Lee Звание
      +12
      Сегодня, 10:02
      Цитата: Вадим С
      Не написано что будут с этим делать

      Пожар потушат, сопли подотрут...И всё....
    3. Перфильева Вера Звание
      +14
      Сегодня, 10:03
      "Не написано что будут с этим делать и что с путями поставки или местами их производства."

      При нынешнем режиме ничего - уже для многих стало понятно , что в Кремле сидят предатели и мы идем к поражению и развалу! Только новый справедливый социализм спасет нашу Родину!
      1. alexoff Звание
        +4
        Сегодня, 10:38
        Они надеются на договорнячок. Трамп им наобещал с три короба, вот-вот войну прекратит и даст много денег. А в таких условиях зачем шевелиться, организовывать сложную работу по защите страны? Начнешь строить заводы - а завтра Дмитриев договорится, и заводы не нужны, нужны только лопаты тоннель до Анкориджу копать what
    4. Schneeberg Звание
      +2
      Сегодня, 10:28
      что с путями поставки или местами их производства
      Да с этим-то к хихлов все в порядке. А места производства уничтожали уже раз двести, а они все никак не уничтожатся wink
    5. Nastia Makarova Звание
      0
      Сегодня, 11:03
      А ничего делать и не будут
  4. g_ae Звание
    +19
    Сегодня, 10:08
    Сдается, что дело движется к "яусталямухожук-2"? Ну, никакой реакции, видимо "самоуважение" по Матвиенко не даёт действовать? Глубокие озабоченности и серьезные беспокойства уже помогают? Ограничения интернета и т.п. в стиле "не смотрите наверх"? Вопросы, вопросы.

    "Во мне вдруг проснулся дед с материнской стороны. Он был неженка. Он так боялся боли, что при малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, а все надеялся на лучшее. Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, все обойдется."
    1. Копчёный Звание
      +5
      Сегодня, 10:23
      Мир меняется на наших глазах и процессы куда сложнее и интереснее "яусталямухожук". Вон последний пример с Ираном. Иранцы фигачили по странам обладателям ядрёного оружья, их копеечные дроны прорывали лучшую систему ПВО десятка стран, фигачили по многомиллиардной промышленности и небо на землю не упало, ну т.е как тут любят "если чё ща как нанесём ядрёный удар и всё побЪеда!". Этот самый вам, по желанию мощного ответа, ага. Не будут капиталисты сжигать друг друга. Я не знаю чем закончится этот конфликт в условиях тотального капитализма у всех, но очень интересно. Лучше бы конечно в книжке почитать спустя время и не быть свидетелем.
      1. g_ae Звание
        +6
        Сегодня, 10:29
        Наткнулся на знаменательную картинку. Печально.
      2. Monster_Fat Звание
        +2
        Сегодня, 11:19
        Как сказал один обозреватель на вопрос: почему Иран ведёт себя так свободно, не имея ядерного оружия, а Россия не может?"
        Иран имеет в "десять раз" лучше, чем "ядерное оружие"-" Ормузский пролив, через который идёт 75% мирового экспорта. Полное перекрытие этого канала на длительное время приведёт к мировой экономической катастрофе- многим странам придётся перекраивать мировые логистические пути и центры, менять всю структуру экономических и транспортных путей- это огромные расходы. А у России такого "Ормузского пролива" нет, наоборот у неё есть мягкое подбрюшье- Калининградская область, Чёрное и Балтийские моря, которые перекрываются на раз странами НАТО и Украиной, при необходимости. И каких-нибудь рычагов влияния на мировую торговлю и политику у России нет. Именно поэтому Россия- не Иран.
    2. spirit Звание
      +10
      Сегодня, 10:25
      Сдается, что дело движется к "яусталямухожук-2
      Какой устал , "посланник богов на земле " до 150 лет как я понял ,собирается править laughing
      1. g_ae Звание
        +2
        Сегодня, 11:19
        Значит закончит так же позорно, как Николай II или Горбачев. Ещё неизвестно о, что более позорно.
  5. дон_Рэба Звание
    +5
    Сегодня, 10:25
    По данным Минобороны РФ, в ночь на 29 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Крым.

    Над Орском и Пермью не сбивали?
    Или не смогли?
    От Харькова дд Орска почти 1700 км по прямой, черещ море крюк от+900 км.
    Может какой Пашинян или потомок Алиева балует?
    1. Жека111 Звание
      +2
      Сегодня, 10:40
      Да через Казахстан летит все.
      Но мы же не хотим портить отношения с соседями?
      1. дон_Рэба Звание
        +5
        Сегодня, 11:06
        Цитата: Жека111
        Да через Казахстан летит все.

        Я б с удовольствием посмотрел первичные данные рл контроля.
        Цитата: Жека111
        Но мы же не хотим портить отношения с соседями?

        Ежели так, то не понимаю сераратизЬма РК:
        Почти все дизтопливо (300 000 тыс тонн /год) обеспечивает РФ Казахстану, и вообще
        импорт до 1,5 млн тонн различных нефтепродуктов в 2025 году.
        Импорт сырой нефти: В 2023 году импорт сырой нефти и битуминозных материалов составил $10,7 млн
      2. Дедок Звание
        +1
        Сегодня, 11:29
        Но мы же не хотим портить отношения с соседями?

        а как же Устав ООН, где такие действия - Акт войны?
    2. tehnix Звание
      0
      Сегодня, 11:21
      Дрон можно запустить откуда угодно. Сделать его можно в гараже, или привезти в виде "конструктора". Честно, я даже сомневаюсь, что они Урал пролетали....
      Тут скорее вопрос контроля "малого неба в стране" и правил полетов в нем. Например , сделать, что в радиусе 10Км от НПЗ летать нельзя - собьют без предупреждения ... А в остальном - летай, хоть на Боингах, хоть на дронах. Боюсь, что дрон - новое оружие терроризма.....
      1. Комментарий был удален.
      2. дон_Рэба Звание
        0
        Сегодня, 12:36
        Это не ФПВ «откуда угодно» не запустить, и в гараже не сделать.
        Собрать из комплектов нужен специалист.
        Контроль воздушного пространства рассчитан на цели с RCS от 3 м^2, на высоте не ниже 200 м (ну мне так думается)
    3. ALCA056000 Звание
      0
      Сегодня, 11:56
      "Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал в Актюбинской области Казахстана неподалеку от границы с Оренбургской областью России, атакованной 29 апреля украинскими военнослужащими. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

      Местные жители рассказали, что увидели упавший БПЛА рядом с селом Алимбетовка, расположенным у самой границы. В районе 8:30 утра по местному времени люди услышали сильный шум от падения тяжелого предмета."
      1. дон_Рэба Звание
        0
        Сегодня, 12:39
        1. Сейчас даже у каждой собаки смартофон, хотелось бы объективное «наблюдали»
        (С появлением связки телефон +камера) число фиксаций НЛО сошло на нет)
        2. Мне, когда был маленьким, сурьёзные мужики, за чаркой водки (они пили, я внимал), рассказывали, как лазерными установками на Даманском жгли охеревших китайцев десятками тысяч (в иные вечера доходило и до миллионов)
        3. Я бы (будя ворогом, ессно) тоже программировал полетное задание на маневр уклонения и (или) «Gulf of Tonkin incident»
        4. ПВ на границе с Казахстаном?
        Село в Житикаринском районе Костанайской области.
        военнослужащих подозревают в том, что на территорию приграничной зоны запускали людей для поиска золота в корыстных целях.
  6. Ирек Звание
    -7
    Сегодня, 10:34
    Значит опять хахлопы будут всю ночь раскать в мокрых шальварах.
  7. Холостой_пистон Звание
    +3
    Сегодня, 10:46
    Наша беда в том, что руководство страны катастрофически уступает нашим врагам в оперативности принятия решения. Если Украина для решения проблемы делает один-два условных шага, то военно-политическое руководство России пять-шесть или вообще включает режим "делаем вид что ничего не происходит, и ждём когда само рассосётся". И причина в этом мне кажется в физиологии или по простому в человеческой старости. Ну не в состоянии люди за 70 с гаком руководить страной когда она ведёт полномасштабную войну.
  8. Кариб Звание
    0
    Сегодня, 10:47
    Пора ночью дежурить истребителями по Казахстанской границе. В случае обнаружения и поражения, днём искать в Казахстане. На уральских горах локаторы ставить, для просмотра долин между горами.
    1. Дедок Звание
      0
      Сегодня, 11:28
      Пора ночью дежурить истребителями по Казахстанской границе. В случае обнаружения и поражения, днём искать в Казахстане.

      а почему днем?
      они разве только днем могут использоваться?
      и еще - за время прошедшее до следующего дня - их можно и не найти...
  9. tjeck91 Звание
    +2
    Сегодня, 11:13
    ''Информация может стать публичной только после официального заявления властей, но пока они не давали уточненную информацию. Аналогичные запреты действуют и в других регионах РФ.''

    Подобный запрет имел право на жизнь в 20м веке, но в цифровую эпоху это ни что иное как маразм и вредительство. Уже (как и всегда) опубликованны десятки видео на украинских и западных остинтерских каналах. По факту подобными запретами власти способствуют тому что россияне потребляют вражеский контент.
    1. Everevil Звание
      0
      Сегодня, 11:43
      По факту подобными запретами власти способствуют тому что россияне потребляют вражеский контент.

      Хуже того: начинают додумывать, домысливать, рождая слухи и искажая информацию непредсказуемым образом. Так что да - полный маразм и вредительство.
  10. faterdom Звание
    +4
    Сегодня, 11:23
    Зато выделены 15 лярдов на Камбуз им. Ельцина в Киргизии!
    Наверное, даже киргизы удивлены, зачем им камбуз, и почему имени великого акына Ельцина.
  11. alexboguslavski Звание
    0
    Сегодня, 11:27
    Беспилотник ВСУ упал в Актюбинской области Казахстана неподалёку от границы с Орском, атакованным сегодня украинскими боевиками.

    Местные жители рассказали, что увидели упавший дрон рядом с селом Алимбетовка, расположенным у самой границы. В районе 8:30 утра по местному времени они услышали грохот от падения тяжёлого предмета.

    Недолёт или перелет? Вот в чём вопрос.
  12. bbb Звание
    0
    Сегодня, 11:35
    Летят из Казахстана, что и логично.
    Украинский БПЛА упал в Казахстане, в 10 километрах от границы с Россией
  13. DBR Звание
    0
    Сегодня, 12:41
    Цитата: Перфильева Вера
    Верно, но вы еще забыли упомянуть его слова , что он совершил тогда ошибку не начав раньше СВО, ничего себе такая "ошибочка " в сотни тысяч жертв!


    В 2014 году мы действительно не были готовы к войне . Вопрос в другом . Какой идиот планировал военную компанию 2022 года ? Похоже наши генералы не учились в военных академиях т.к любому лейтенанту имеющему за плечами военное училище известно что входящие на территорию противника колонны войск должны иметь боевое охранение . Транспортные коммуникации по которым снабжались войска боеприпасами и гсм должны тщательно охраняться равно войска противника на занятой территории должны быть блокированы и разоружены . Получилось что наши колонны войск растреливались противником как в тире а передовые части отрезаны от снабжения . Не говоря про бардак со связью и отсутствие разведки . Похоже там наверху со всей серьезностью считали что нас будут встречать с цветами .
    Когда планируется операция помимо плана А существует план Б и прорабатываются прочие варианты развития событий .

    Только не надо рассказывать про диванных экспертов т.к тут пишут с " дивана " бывшие военные имеющие за плечами серьезный боевой опыт .