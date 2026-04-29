Очередной успех российских войск на Сумском направлении, после освобождения Таратутино под контроль ВС РФ перешло соседнее село Новодмитровка. Об этом сообщают российские ресурсы.Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают прорывать оборону ВСУ в Краснопольском районе Сумской области, пытаясь выйти к Краснополью. В последние дни на данном участке наши значительно продвинулись вперед, взяв сразу два населенных пункта. 18 апреля Минобороны подтвердило переход под наш контроль села Таратутино, также сообщалось о боях в соседней Новодмитровке. И вот теперь и второе село освобождено.Стоит отметить, что на данном направлении оборону держали формирования 119-й бригады ТРО и 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Причем 157-я бригада использовалась в качестве резервной. Также сюда командование украинской группировки перебрасывало резервы из состава стрелковой бригады Воздушных сил ВСУ. Последними накануне были брошены в бой бывшие заключенные. Но наши бойцы из состава 34-й гвардейской ОМСБр (горной) перемололи всех.Бои за Новодмитровку шли ожесточенные, контроль над ней позволяет выйти практически на Краснополье, до окраин которого по прямой остается меньше 5 км. Данный населенный пункт используется противником в качестве логистического центра на данном направлении. Краснополье находится у дороги Сумы-Харьков, кратчайшего маршрута между этими областными центрами.

