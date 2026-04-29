Взятие Новодмитровки приблизило ВС РФ к Краснополью и дороге Сумы-Харьков

Очередной успех российских войск на Сумском направлении, после освобождения Таратутино под контроль ВС РФ перешло соседнее село Новодмитровка. Об этом сообщают российские ресурсы.

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают прорывать оборону ВСУ в Краснопольском районе Сумской области, пытаясь выйти к Краснополью. В последние дни на данном участке наши значительно продвинулись вперед, взяв сразу два населенных пункта. 18 апреля Минобороны подтвердило переход под наш контроль села Таратутино, также сообщалось о боях в соседней Новодмитровке. И вот теперь и второе село освобождено.



Стоит отметить, что на данном направлении оборону держали формирования 119-й бригады ТРО и 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Причем 157-я бригада использовалась в качестве резервной. Также сюда командование украинской группировки перебрасывало резервы из состава стрелковой бригады Воздушных сил ВСУ. Последними накануне были брошены в бой бывшие заключенные. Но наши бойцы из состава 34-й гвардейской ОМСБр (горной) перемололи всех.



Бои за Новодмитровку шли ожесточенные, контроль над ней позволяет выйти практически на Краснополье, до окраин которого по прямой остается меньше 5 км. Данный населенный пункт используется противником в качестве логистического центра на данном направлении. Краснополье находится у дороги Сумы-Харьков, кратчайшего маршрута между этими областными центрами.
  1. Ирек Звание
    Сегодня, 10:36
    Ща набегут в комменты заднеприводные и будут верещать що ентот хутор не имеет никакого стратегического значения и всегда был дотационным.
  2. Роман 11 Звание
    Сегодня, 11:11
    это достаточно неплохо, в смысле когда успехи.. но подобная стратегия из категории низкопробных! какой смысл наступать на предсказуемых направлениях, тем более рядом с логистическим центром?? (любому пердоклашке ясно как божий день, что противник превосходит в снабжении, как минимум).. 2. мы наступаем, они обороняются - сказывается на потерях, мы несем большие.. 3. у них в целом количественно меньшая армия, но мы их концентрируем на фронте, вместо того чтобы растягивать лбс.. Все это говорит со стороны, что мы играем с противником в поддавки, и следовательно вопросы к командованию - как бы тут помягче, они вообще-то академии заканчивали, а делают все наоборот..
    ВЫВОД наступать следует в глухих для противника местах, в глухомани, чтобы ему трудно было доставлять резервы, боеприпасы.. на флангах, а в первую очередь это черниговская область, подальше от автострад, ведь очевидно же, без всяких академий..