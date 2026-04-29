Карл III во время визита в США призвал к единству НАТО в вопросе помощи Украине

1 574 30
Король Великобритании Карл III, выступая перед американским конгрессом, призвал североатлантический альянс сохранять единство в вопросе Украины. И провел исторические параллели: от двух мировых войн до холодной:



Сегодня такая же непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа – для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира.

Выступление британского короля перед конгрессом США само по себе событие. Последний раз член королевской семьи участвовал в подобного рода мероприятии в далёком 1991 году. И вот – новый визит. Но, судя по контексту, не все так гладко.

Газета The Guardian накануне сообщила, что встреча Карла III с Дональдом Трампом в Белом доме пройдет без камер. Причина – опасения Лондона. Министры боятся дипломатических инцидентов и, что называется, «риска унижения монарха». Степень напряженности в отношениях между Великобританией и США сегодня такова, что королевский визит превратился в хождение по минному полю.

Напомним, ранее Трамп уже публично критиковал британскую политику. Лондон, в свою очередь, неоднократно выражал недовольство действиями Вашингтона на Ближнем Востоке и в отношении Украины. И вот теперь – попытка перезагрузки. Карл III в маске миротворца внутри НАТО.
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Перфильева Вера
    +3
    Сегодня, 10:53
    "Карл III во время визита в США призвал к единству НАТО в вопросе помощи Украине"

    И Конгресс ему аплодировал! Ну что , что теперь скажут сторонники "духа Анкорриджа"?
    Копчёный
      +3
      Сегодня, 11:06
      Так вроде сейчас нету норм там или понятий в политике. Вон США ведя переговоры, сначала убили переговорщиков, потом убили руководство страны, потом бомбили саму страну и спустя время новые переговоры. Иранцы говорят не ведут, но ведут. Так устроена современная политика. А люди да страдают от заголовков, их СМИ за рыбок считают. Вот только что на эту тему, вижу заголовок, мол этот чёрт монарший, хочет пятую статью наты против России. Что люди видели как пару недель назад по странам этой самой наты, их базам, бизнесу, шли иранские удары с миллиардами убытков, десятками жертв не отпускников, а обычных военных это видимо не повод для заголовка про пятую статью наты.
    KukuRuzvelt
      +4
      Сегодня, 11:10
      Он там пошутил про пожар который британцы устроили в белом дом в 1800ых годах. Типа была попытка ремонта с их стороны. Смеялись не только лишь все. Неоднозначный визит короче.
  Mouse
    +4
    Сегодня, 10:58
    Да номинальная фигура....
    А пыжится типа что-то значит...
    carpenter
      +3
      Сегодня, 11:02
      Маманька его была мужик в юбке, а он баба в брюках.
      Mouse
        +2
        Сегодня, 11:03
        Не удивлюсь , что в той же юбке..... winked
    Правдодел
      +3
      Сегодня, 11:05
      номинальная фигура....

      Формально, действительно, номинальная фигура, но за ним стоит, скрывается страшенный оскал западных либерастов. И в этом вся проблема.
      Этот карлуша приехал в США не для того, чтобы налаживать отношения между США и гейропой, а чтобы пригрозить Трампу от лица вот этих самых западных либерастов, стоящих за его спиной. Отсюда и призыв к сплочению НАТы на Украине...
      Mouse
        +2
        Сегодня, 11:07
        Трампу грозить? belay не смешите мои тапки....,
    Фразах
      +2
      Сегодня, 11:09
      Это старый клоун Трамп и его коллеги по миру номинальные фигуры, а его величество один из хозяев американских, как принято считать для отвода глаз, денег. Прибыл вставить пистон клоуну, шоб тот на чужие бабки не играл на бирже.
    Евгений Попов_3
      +1
      Сегодня, 11:12
      Поинтересуйтесь правами королевских особ. Одна из - могут объявить войну
      Mouse
        +1
        Сегодня, 11:13
        Право без права...............
      роман66
        +2
        Сегодня, 11:20
        И - прям все сразу воевать побежали?
        Евгений Попов_3
          +2
          Сегодня, 11:24
          Конечно нет, все погоны побросали в Темзу
    Егоза
      +1
      Сегодня, 11:39
      Ну так дорвался до власти наконец! Хочется в кои то веки и себя показать. А то за все время его "правления" и вспомнить нечего будет. "Делов великих не видно" (с)
  СергейАлександрович
    +1
    Сегодня, 11:04
    Маска миротворца внутри НАТО? Такие действия от Великобритании больше похожи на разжигание Третьей Мировой любой ценой.
  Евгений Попов_3
    +1
    Сегодня, 11:10
    У дедушки онкология на завершающей стадии, принцами бы своими занимался
  дон_Рэба
    +1
    Сегодня, 11:10
    Пора этому 77 диду в холодильник, на упокой.
    Пересидел в прынцах
    был принцем и наследником престола до 73 лет

    ПрЫнц 73х летний🥱 тут у любого кукуха поедет
    +
    убиенная Диана
    роман66
      0
      Сегодня, 11:22
      Ибо нехрен было . Сама виновата.
      дон_Рэба
        0
        Сегодня, 12:41
        Мне она более фотогенична, чем эта престарелая жертва кровесмешения
        роман66
          0
          Сегодня, 13:03
          Не спорю. Но! Будущие королевы с кем попало не шляются
  лесничий
    +1
    Сегодня, 11:14
    Карлик хочет разжечь поярче третью мировую? А он что, думает Россия в этом случае будет острова дронами кошмарить? Действительно номинальная фигура, но видать они очень хотят Россию под плинтус загнать.
  faterdom
    +2
    Сегодня, 11:14
    что встреча Карла III с Дональдом Трампом в Белом доме пройдет без камер. Причина – опасения Лондона.

    Ну да, похлопал дружески по плечу. А мог и по...щеке, скажем так.
  Vulpes
    +1
    Сегодня, 11:17
    А этого единства что ли нет сейчас? Вроде поставки бабла и матчасти только увеличиваются. Привет всяким любителям британской монархии и недвижки в лондОне кстати.
  tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:18
    За несколько дней до визита Чарлика Пентагон " обнародовал " докладную записку где выражено мнение что Фолкленды могут быть Мальвинами. Они друг друга стоят.Мама Лиза была умнее чарлика ,она его послала на почётную сдачу Гонконга и наверно у него за это вся грудь в Орденах.Какая ЕРУНДА визит Чарлика в свою бывшую колонию.У чарлика есть шанс ещё получить люлей за три дня визита.И это будет .Трамп злопамятный .Наблюдаем не мешаем.Шоу должно продолжаться .
  роман66
    +1
    Сегодня, 11:21
    И без лево......
    Mouse
      +1
      Сегодня, 11:47
      И не различает поди.... bully
      роман66
        +1
        Сегодня, 12:25
        Да и не больно-то надо! lol .............. Едрит........
        Mouse
          +1
          Сегодня, 12:26
          мадрит....... wassat .......
          роман66
            +1
            Сегодня, 12:31
            мадрит....... wassat .......

            ДТ
  Дедок
    +1
    Сегодня, 11:22
    Выступление британского короля перед конгрессом США само по себе событие.

    очень интересно расписано в Politico:
