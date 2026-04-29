Получившие от иранских хакеров угрозы военнослужащие США опасаются за свои семьи

1 632 8
Американские военнослужащие, расквартированные на Ближнем Востоке, стали получать многочисленные сообщения в мессенджерах с угрозами. Текст содержит требования «попрощаться со своими семьями»:

Вы их видите в последний раз.

Автором посланий выступила хакерская группа Handala Hack (сама себя называет хактивистами, обыгрывая сочетание слов «хакеры» и «активисты»), которую Пентагон и Министерство юстиции США прямо связывают с Министерством разведки и безопасности Ирана. Сообщения пришли с бахрейнского номера телефона, зарегистрированного на легальный бизнес, что указывает на высокий уровень оперативной подготовки хакеров. Однако наиболее тревожным для американского командования стала вторая волна атаки: группировка заявила о публикации личных данных 2379 морских пехотинцев США, дислоцированных в Персидском заливе. Все они задействованы в блокаде иранских морских портов.



Из текста:

Ваши личности полностью известны нашим ракетным подразделениям. Каждое ваше движение находится под нашим наблюдением. Очень скоро вы станете целью наших дронов «Шахед», ракет «Хейбар» и «Хадир». Мы разберёмся с вами, террористами, чьи руки запятнаны кровью школьниц Минаба.

Handala позиционирует себя как пропалестинский коллектив. В прошлом месяце она взяла на себя ответственность за мощную кибератаку, в том числе с получением, как утверждается, доступа к электронной почте директора ФБР Кэша Пателя.

Накануне аналогичные сообщения получили тысячи израильтян по всей стране, в первую очередь - военнослужащих ЦАХАЛ.

Источники в Пентагоне подтверждают, что утечка вызвала опасения среди личного состава. Особенно остро страх ощущают те, кто участвовал в бомбардировках иранской территории и теперь опасается за своих родных, оставшихся в США. Потеряв анонимность, военные боятся, что угрозы могут материализоваться не только на передовой, но и на адресах проживания их семей.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Евгений Попов_3 Звание
    +1
    Сегодня, 11:08
    Очередная волна информационной атаки , что Иран террорист.
    Если бесконечно повторять, что кто-то террорист, то вызывает привыкание, а не возмущение. Ну террорист и террорист и что ? У нас же , что игил (запрещённая организация) , что Украина (официально не признанная террористом), никаких чувств острых не вызывает уже.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      +5
      Сегодня, 11:16
      Ага, а иранские семьи их не волнуют?
      А когда школы бомбили, тоже ничего?
      Каждому воздастся по делам его...
  2. роман66 Звание
    +3
    Сегодня, 11:13
    Кровную месть на Востоке никто не отменял. И это правильно.
    1. Mouse Звание
      +2
      Сегодня, 11:18
      Иранское око видит и знает все! wink
      Ходите и оглядывайтесь......
  3. sinys Звание
    +2
    Сегодня, 11:15
    Аха!!! Зассали ссыкуны!!! Вот персы нагнали на вас жути! Красавцы!
  4. faterdom Звание
    +3
    Сегодня, 11:19
    А когда с нами такое происходило еще с первой чеченской - все считали, что это нормально. В том числе и все эти американские военнослужащие и члены их семей.
    Ну да, они же воины света и их такое не коснется...
    Нет ребята, таковы традиции современной войны, и вы сами их внедряли - кушайте не обляпайтесь.
  5. Самый вежливый Звание
    +1
    Сегодня, 11:38
    И кто же слил личные данные американских военнослужащих ?!🤔
    Я так думаю , что всех иностранцев можно сразу исключить , остаются только сами вояки .
  6. VOENOBOZ Звание
    +1
    Сегодня, 11:40
    Европа тоже считает , что она попрёт без потерь , что только они могут убивать , да нет это не так.