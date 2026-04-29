Ночью ВС РФ нанесли более 40 ударов по 8 областям на вражеской территории
Минувшей ночью произошел очередной «обмен ударами» между ВС РФ и ВСУ. Противник расширяет географию и глубину атак в России. Наши военные в долгу не остаются, хотя радует это лишь отчасти. За последние сутки ВС РФ нанесли более 40 ударов по 8 областям на подконтрольной Киеву территории, сообщают российские мониторинговые каналы.
Согласно свежим данным, в ночное время беспилотники «Молния» ВС РФ атаковали стоянку с техникой ВСУ в Марганце Днепропетровской области. Поражена как минимум одна фура, детонации не было. Серия взрывов прогремела и в самом Днепропетровске (укр. — Днепр).
В Харьковской области за минувшую ночь нанесено не менее шести ударов ФАБ с УМПК, два удара РСЗО/ОТРК и как минимум 52 удара дронов-камикадзе различного типа. По уточненным данным, в частности, были атакованы автозаправочные станции. В Основянском районе Харькова «Герани» нанесли удар по объекту инфраструктуры, после чего вспыхнул мощный пожар. БПЛА «Молния» атаковал АЗС в Индустриальном районе, сообщает мэр Харькова.
В Сумской области ракетный удар нанесен по объекту в городе Шостка, сообщается о мощных взрывах после прилета. Многократные удары указывают на склады, ремонтные базы или узлы подготовки БПЛА. Взрывы прогремели в окрестностях областного центра, предварительно, поражены объекты транспортной инфраструктуры.
Помимо Измаила, где ночью насчитали не менее 12 взрывов, были атакованы объекты в Одессе. Местные жители сообщают, что в результате очередного криворукой работы ПВО ВСУ беспилотник был сбит над районной больницей. Рядом с ней находится воинская часть. Пострадало приёмное отделение, некоторых больных перевезли в инфекционку, пострадавших нет.
Совсем свежа информация. Вблизи Одессы в море горит гражданское судно. До этого звучали взрывы на фоне российской атаки, сообщили местные каналы. В последнее время ВС РФ сняли табу по атакам на гражданские суда (а другие там и не ходят) под иностранными флагами, следующие в украинские порты и из них.
Мониторинг противника насчитал 171 БПЛА, запущенных в ночь на 29 апреля с территории России. Из них якобы «сбито/подавлено» 154 беспилотника.
