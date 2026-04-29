Ночью ВС РФ нанесли более 40 ударов по 8 областям на вражеской территории

Ночью ВС РФ нанесли более 40 ударов по 8 областям на вражеской территории

Минувшей ночью произошел очередной «обмен ударами» между ВС РФ и ВСУ. Противник расширяет географию и глубину атак в России. Наши военные в долгу не остаются, хотя радует это лишь отчасти. За последние сутки ВС РФ нанесли более 40 ударов по 8 областям на подконтрольной Киеву территории, сообщают российские мониторинговые каналы.

Согласно свежим данным, в ночное время беспилотники «Молния» ВС РФ атаковали стоянку с техникой ВСУ в Марганце Днепропетровской области. Поражена как минимум одна фура, детонации не было. Серия взрывов прогремела и в самом Днепропетровске (укр. — Днепр).



В Харьковской области за минувшую ночь нанесено не менее шести ударов ФАБ с УМПК, два удара РСЗО/ОТРК и как минимум 52 удара дронов-камикадзе различного типа. По уточненным данным, в частности, были атакованы автозаправочные станции. В Основянском районе Харькова «Герани» нанесли удар по объекту инфраструктуры, после чего вспыхнул мощный пожар. БПЛА «Молния» атаковал АЗС в Индустриальном районе, сообщает мэр Харькова.

В Сумской области ракетный удар нанесен по объекту в городе Шостка, сообщается о мощных взрывах после прилета. Многократные удары указывают на склады, ремонтные базы или узлы подготовки БПЛА. Взрывы прогремели в окрестностях областного центра, предварительно, поражены объекты транспортной инфраструктуры.

Помимо Измаила, где ночью насчитали не менее 12 взрывов, были атакованы объекты в Одессе. Местные жители сообщают, что в результате очередного криворукой работы ПВО ВСУ беспилотник был сбит над районной больницей. Рядом с ней находится воинская часть. Пострадало приёмное отделение, некоторых больных перевезли в инфекционку, пострадавших нет.

Совсем свежа информация. Вблизи Одессы в море горит гражданское судно. До этого звучали взрывы на фоне российской атаки, сообщили местные каналы. В последнее время ВС РФ сняли табу по атакам на гражданские суда (а другие там и не ходят) под иностранными флагами, следующие в украинские порты и из них.

Мониторинг противника насчитал 171 БПЛА, запущенных в ночь на 29 апреля с территории России. Из них якобы «сбито/подавлено» 154 беспилотника.
  1. russ71 Звание
    russ71
    Сегодня, 11:26
    Смущует то, что у ВСУ постоянно увеличивается количество налетов... а мы как то скромно стали отвечать!
    Нет массового налета очень давно... забыли про энергетику совсем...

    У Х0хлов с электричеством все наладилось!!!
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      Сегодня, 11:42
      Действительно, очень странно, что после таких разрушений они смогли быстро восстановить энергосеть. Мне казалось, что это всё.., восстановлению не подлежит.
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      Сегодня, 11:55
      Ну кого что смущает. Меня вот смущает, что люди считают, что некие вещи, самые разные, будут работать только вна Украине, против неё и нигде больше. Ну там всякие накопительные эффекты и тд и тп.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      Сегодня, 12:53
      Цитата: russ71
      Смущует то, что у ВСУ постоянно увеличивается количество налетов... а мы как то скромно стали отвечать!
      Нет массового налета очень давно... забыли про энергетику совсем.

      Да, ВС России совсем ничегошеньки не делают, изредка пульнут куда-то, и опять отдыхают. request
      ....в период с 18 по 24 апреля российская армия нанесла шесть групповых ударов по целям на Украине в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. В министерстве отметили, что в результате этих ударов за неделю были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

      Один из таких ударов Вооруженные силы Украины нанесли в ночь на 16 апреля. На Украине заявили, что атака длилась почти сутки, а ВС РФ в ходе нее применили новую тактику. По данным «Укрэнерго», частично без света остались десять областей. Над Киевом после ударов сохраняется густой черный дым, в городе пожары.

      https://www.gazeta.ru/army/news/2026/04/25/28337899.shtml
  2. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    Сегодня, 11:29
    Ночью ВС РФ нанесли более 40 ударов по 8 областям на вражеской территории

    "Священная корова" всё так же не прикосновена, я про раздражающую тему - мосты через Днепр.
  3. Гардамир Звание
    Гардамир
    Сегодня, 11:30
    Нулевая информация. Ну нанесли, и что?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      Сегодня, 12:05
      Цитата: Гардамир
      Нулевая информация. Ну нанесли, и что?

      Ваш коммент тоже с нулевой информацией. Ну написали, и что? smile
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 11:39
    Два дня назад три балкера отелючив трансондеры пошли в сторону портов Украины , перед отключением указан конечный порт Сулина .
  5. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    Сегодня, 11:42
    В это же время Украина официально объявила об экспорте своих дронов и ракет , т.к. профицит по ним составляет уже 50% .
    Тех же дронов они штампуют уже около 4 млн и при дополнительном финансировании могут вдвое увеличить производство.
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      Сегодня, 11:46
      Трамп "официально объявил", что пять раз утопил весь флот Ирана, раз пять его победил и закончил 10 войн ..... аллюзия понятна ?
      1. Самый вежливый Звание
        Самый вежливый
        Сегодня, 11:59
        Ню- ню , утешай себя в псевдопатриотическом угаре , что всё нормально и всё идёт по плану.
        Ваши аллюзия это скорее всего иллюзия
        1. ALCA056000 Звание
          ALCA056000
          Сегодня, 12:14
          По делу что-то ответить можешь или только методичку отрабатывать ? Ну-ка ответь, из какого места высосал мой "псевдопатриотическй угар" ? Сам придумал ? Убогие вы, подматрасники и методы ваши убогие, скучно с вами, девочками ...
          1. Самый вежливый Звание
            Самый вежливый
            Сегодня, 12:23
            Это вас так натаскивают теперь ?🤔
            Девочки , скучно , подматрасникии...ну и кто тут по методичке шпарит?!
            Только вот к твоему огорчению данные про количество беспилотников это не только из импортных ресурсов но и в российских указывалось😂
            Но к тебя же всё по плану идёт ☝️а кто сомневается в этом ,тот враг народа и девочка😁
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      Сегодня, 12:02
      Цитата: Самый вежливый
      В это же время Украина официально объявила об экспорте своих дронов и ракет , т.к. профицит по ним составляет уже 50%. Тех же дронов они штампуют уже около 4 млн

      Откуда цифирка взята, не поделитесь?
      1. Самый вежливый Звание
        Самый вежливый
        Сегодня, 12:09
        За 2025 год Украина якобы произвела более четырех миллионов беспилотников. Об этом заявил руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц.
        https://ria.ru/20260305/pentagon-2078854498.html?ysclid=moju19v430475921760
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          Сегодня, 12:31
          Цитата: Самый вежливый
          За 2025 год Украина якобы произвела более четырех миллионов беспилотников.

          Так это не Украина произвела, о чём вы написали в своём комменте - это щедрая помощь русофобских стран-партнёров, и откуда цифирка о профиците в 50% взялась? Кто же поверит, что укронацисты будут в больших количествах делиться с кем-то, даже за деньги, своим основным оружием против России? Да они фронт держат и удары по тылам наносят только благодаря дронам, больше им нечего противопоставить явному преимуществу ВС РФ.
          1. Самый вежливый Звание
            Самый вежливый
            Сегодня, 12:59
            Москва 28 апр Вести.
            Украина займется экспортом вооружения в страны-партнеры. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
            Профицит производственных возможностей на Украине по некоторым видам оружия достигает 50%

            утверждает глава киевского режима

            https://www.vesti.ru/ns/ukraina-nachnet-ehksportirovat-rakety-i-bespilotniki?ysclid=mojvpptrds722888840
  6. Жека111 Звание
    Жека111
    Сегодня, 11:46
    А толку то?
    Бпла все равно собираются на территории Польши, Прибалтики, Германии, Великобритании, Румынии и тд.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      Сегодня, 11:59
      Ну и толку от этого знания? Хотите ударить по территории Польши, Прибалтики, Германии, Великобритании, Румынии? Ну так получите в ответ. Или не видели на примере иранской движухи, как при капиталистах происходит теперь война. Ты ему завод, он тебе завод, ты ему накопительный эффект, он тебе накопительный эффект.
      1. Жека111 Звание
        Жека111
        Сегодня, 12:22
        А толку от ударов по Украине?
        Кроме нецелевого расходования ресурсов эффекта нет.
        Можно сколько угодно бить по Украине, с европейских заводов все равно будут поставлены новые беспилотники для ударов по России -еще больше и еще лучше.
        И капитализм здесь вовсе не причем.
        Есть интересы государства в защите своего народа и есть личные интересы
        1. Vitaly_pvo Звание
          Vitaly_pvo
          Сегодня, 12:34
          Цитата: Жека111
          Есть интересы государства в защите своего народа и есть личные интересы
          Главное, это интересы власти, которые заключаются в ее сохранении. В этом цели Киева и Москвы совпадают. Отсюда и такая стратегия ведения СВО.
        2. Копчёный Звание
          Копчёный
          Сегодня, 12:36
          Ну да ну да, капитализм не при чём. Это всё само собой происходит. Может от Бога?
  7. Рязанец87 Звание
    Рязанец87
    Сегодня, 12:32
    Сегодня удар по Перми.
    "...Как сообщил губернатор российского региона Дмитрий Махонин, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по промышленному объекту."
    "...После атаки украинских беспилотников небо Перми заволокло черным дымом. Кадрами с последствиями сняли на видео местные жители. На них видно, как небо оказалось затянуто густым черным дымом. Зрелище напоминает огромную грозовую тучу. Отмечается, что дым в небе виден во многих районах Перми."
    https://lenta.ru/news/2026/04/29/chernyy-dozhd-vsu-atakovali-region-rossii-v-dvuh-tysyachah-kilometrah-ot-granitsy-mestnye-zhiteli-pokazali-neobychnye-posledstviya/?ysclid=mojutrpkgq259157389
  8. Фразах Звание
    Фразах
    Сегодня, 12:52
    Совсем свежа информация

    Свежа, очень свежа, изо дня в день, как свежа. В телевизоре ещё свежее. Пару минут про Туапсе, жители, которого жалуются на нефтяные осадки, больше не жалуются ни на что; сообщение по бумажке от высокого начальства про чубатый террор под покровительством кураторов и что это не последний раз, спасибо, порадовали; и целый день про Трампа с королем - куда он ему руку положил и другие важные подробности. Вот, в общем, весь ответ. Благодарим за внимание, не переключайтесь.