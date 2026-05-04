Система ПВО Египта: объектовые ЗРК С-125 «Печора», С-125-2М «Печора-2М» и MIM-23В Improved Hawk
На вооружении египетских зенитных ракетных войск до сих пор числятся объектовые противовоздушные комплексы первого поколения советского и американского производства: С-125 «Печора» и MIM-23В Improved Hawk. Также Египет в 21 веке приобрел глубоко модернизированные ЗРК С-125-2М «Печора-2М», вполне соответствующие современным требованиям.
Хотя комплексы С-125 «Печора» и MIM-23В I-Hawk, появившиеся примерно в одно время, не похожи внешне, отличаются конструктивно и принципами наведения зенитных ракет, фактически это сходные по функционалу ЗРК, предназначенные для борьбы со средствами воздушного нападения, действующими на средних и малых высотах. В отличие от первых объектовых противовоздушных систем с жидкостными ракетами, заточенных на перехват высотных разведчиков и бомбардировщиков, комплексы С-125 и «Хок» изначально проектировались с твердотопливными ЗУР, что позволило сделать эксплуатацию в войсках проще и дешевле, а также улучшить мобильность.
Служба и боевое применение ЗРК С-125 «Печора» в Египте
Важным дополнением ЗРК средней дальности стали объектовые противовоздушные комплексы С-125 «Печора», которые были лучше приспособлены для борьбы с маловысотными воздушными целями. По сравнению с ЗРК СА-75МК «Двина», С-75 «Десна» и С-75М «Волга», имевшимися в Египте, «стодвадцатьпятка» обладала неплохой мобильностью и была гораздо менее трудоёмкой в обслуживании.
В состав огневого дивизиона С-125 входили: станция наведения ракет СНР-125 с буксируемым антенным постом, зенитные управляемые ракеты, пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, кабина сопряжения, дизельные энергогенераторы и средства буксировки. Вся аппаратура размещалась в буксируемых автомобильных прицепах и полуприцепах, что обеспечивало развёртывание дивизиона на площадке размерами 200х200 м. Для своевременного обнаружения воздушных целей дивизиону С-125 могли придаваться РЛС П-12 (или П-18) метрового и П-15 (или П-19) дециметрового диапазонов, а также радиовысотомеры ПРВ-10.
На стационарной позиции аппаратные кабины и дизельные электростанции размещались в обвалованных железобетонных укрытиях, пусковые установки в количестве четырёх единиц — в полукольцевых грунтовых или бетонированных обваловках, ЗУР — в стационарных сооружениях по 8–16 ракет в каждом или на позициях дивизионов.
Пусковая установка 5П71 (СМ-78А-1) египетского ЗРК С-125 «Печора»
Раннюю модификацию ЗРК С-125 от поздних, более совершенных вариантов С-125М и С-125М1/МА1 можно легко отличить по пусковой установке 5П71 (СМ-78А-1) на две ракеты.
В отличие от станции наведения зенитных ракет СНР-75 из состава ЗРК С-75, для СНР-125 «стодвадцатьпятки» приняли наклонное расположение антенн, при котором отраженный сигнал от подстилающей поверхности в процессе сканирования нарастал постепенно. Такое решение позволило уменьшить засветку экранов операторов сопровождения цели отражениями от местных предметов, а использование одного внутреннего сканера, за каждый оборот которого производилось поочередное сканирование пространства антеннами в двух плоскостях, дало возможность обеспечить работу радиолокатора одним передающим устройством. Как и на других советских ЗРК первого поколения С-25 и С-75, наведение зенитных ракет на С-125 является радиокомандным.
Станция наведения ракет СНР-125, работающая в сантиметровом частотном диапазоне, способна осуществлять обнаружение маловысотных целей на дальности до 110 км, опознавание их государственной принадлежности, сопровождение и наведение одной или двух ракет, а также контроль результатов стрельбы.
Антенный пост СНР-125
При использовании зенитных ракет В-601П имелась возможность обстрела воздушных целей со скоростями полета до 560 м/с (до 2000 км/ч), на дальности до 17 км в диапазоне высот 200–14 000 м. В пассивных помехах заданной плотности максимальная высота поражения снижалась до 8000 м, а дальность — до 13,6 км. Маловысотные (100–200 м) цели и околозвуковые самолеты уничтожались на дальности до 10 км и 22 км соответственно. Для расширения зоны поражения ЗУР наводилась и на пассивном участке траектории, а время самоликвидации составляло 49 с. ЗУР В-601П способна маневрировать с перегрузками до 6G и эксплуатироваться при температурах от –40 до +50 градусов. Поражение цели происходило боевой частью массой 72 кг, образовывавшей около 4500 осколков, подрываемой радиовзрывателем.
Первые дивизионы С-125 из состава 18-й особой зенитной ракетной дивизии, обслуживаемые советскими расчётами, выгрузились в порту Александрия в марте 1970 года. В составе дивизии имелось три зенитных ракетных бригады. В каждой бригаде было по 8 зрдн С-125 (4 ПУ). Места развертывания дивизионов прикрывали группы, состоявшие из ЗСУ-23-4 «Шилка» и стрелков-зенитчиков с ПЗРК «Стрела-2».
Дивизионы С-125, развёрнутые на Синайском полуострове в 1970 году, функционировали во взаимодействии с египетскими силами ПВО: с зенитной артиллерией, а также с комплексами средней дальности СА-75МК и С-75, что позволяло создать эшелонированную оборону.
Для прикрытия важных объектов и мест сосредоточения войск создавались крупные смешанные узлы ПВО, которые могли самостоятельно действовать при потере связи с центральным командованием, отражать одновременные удары воздушного противника с разных направлений и на всех высотах, с плотностью налета на главном направлении до 10–12 самолетов в минуту. Интервалы между огневыми позициями составляли 6–12 км. Для каждого дивизиона имелись запасные позиции. Также был оборудован ряд ложных позиций с использованием макетов и кочующих РЛС П-12 и П-15.
На основании опыта войны 1967 года были возведены защитные сооружения для размещения кабин, дизельных электростанций и запасного боекомплекта. Железобетонные бункеры, присыпанные слоем песка толщиной 4–5 м, выдерживали попадание бомбы массой 227 кг.
В ходе «Войны на истощение» в марте-июле 1970 года ЗРК С-125 семнадцать раз обстреливали израильские самолёты, израсходовав 35 ракет. При этом было сбито девять израильских самолётов, а ещё три получили повреждения. Сами израильтяне подтвердили потерю всего пяти своих самолетов. В ходе боевых действий несколько комплексов было уничтожено или выведено из строя, также имели место случаи гибели и ранения советских военнослужащих.
В источниках приводятся несовпадающие данные по итогам боевого применения ЗРК С-125 во время «Войны Судного дня». По египетским данным, ЗРК С-125 в октябре 1973 года в ходе 61 стрельбы израсходовали 174 ЗУР и поразили 21 самолёт. Западные эксперты считают, что от огня С-125 израильские ВВС в этом конфликте безвозвратно потеряли не больше восьми самолётов.
После завершения арабо-израильской войны 1973 года советские военнослужащие покинули Египет, оставив свои комплексы. Всего же до конца 1974 года в Египет было доставлено 44 ЗРК С-125, 12 технических дивизионов и 1808 ЗУР В-601П.
Примерно полтора десятка комплексов с буксируемыми двухбалочными пусковыми установками находятся на позициях до сих пор.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: позиция ЗРК С-125 в пустыне южней Каира. Снимок сделан в ноябре 2022 года
Все египетские ЗРК С-125 размещены на хорошо оборудованных в инженерном отношении постоянных позициях с железобетонными укрытиями. Антенный пост станции наведения установлен в верхней части бункера, а аппаратная с операторами укрыта под землёй.
В течение длительного периода времени ЗРК С-125 «Печора», наряду с модернизированными при помощи западных стран и КНР ЗРК С-75 «Десна» и С-75М «Волга», составляли основу объектовой ПВО Египта. Так же как и в случае с ЗРК С-75, большая часть «стодвадцатьпяток» разворачивалась в окрестностях Каира, порта Александрия, вокруг городов Танта, Эль-Мансура, Исмаилия и вдоль Суэцкого канала.
Залогом длительного срока службы в Египте полученных от СССР около полувека назад ЗРК С-125 стала их программа восстановления и малой модернизации, проведённая при помощи западных компаний. Известно, что в 1980-е годы этим на предприятии, предназначенном для ремонта и обслуживания советских ЗРК, построенном СССР в пригороде Каира, занималась французская фирма Thomson. Как и когда была организована замена твёрдого топлива в ракетах В-601П, неизвестно. Есть основания полагать, что в этом Египту помог Китай. Но можно с полной уверенностью утверждать, что без замены реактивного топлива в двигателях зенитные ракеты не могли бы эксплуатироваться так долго. В настоящее время ЗРК С-125 советского производства находятся в конце своего жизненного цикла и выводятся из эксплуатации.
Модернизированные ЗРК С-125-2М «Печора-2М»
Уже в середине 1990-х стало ясно, что имеющиеся ЗРК С-125, несмотря на «малую модернизацию» и регулярное обслуживание на ремонтном предприятии, вскоре будут нуждаться в замене или в кардинальном обновлении. Ситуация с египетскими «стодвадцатьпятками» усугублялась тем, что в войсках эксплуатировались сильно изношенные комплексы ранней модификации, элементная база которых была построена на электровакуумных приборах, производство которых было давно прекращено, а значительная часть имеющихся ЗУР после многократного размещения на пусковых установках пришла в негодность.
В 1999 году состоялось подписание соглашения с российско-белорусским консорциумом «Оборонительные системы» о модернизации части имевшихся в Египте ЗРК С-125 до уровня С-125-2М «Печора-2М». В 2008 году Египет стал первым получателем кардинально обновлённых ЗРК С-125-2М «Печора-2М» с элементами, размещёнными на самоходной базе.
Мобильная аппаратная, антенный пост и самоходная пусковая установка ЗРК С-125-2М «Печора-2М»
В состав ЗРК С-125-2М «Печора-2М» входят: станция наведения зенитных ракет СНР-125-2М (кабина управления УНК-2М и антенный пост УНВ-2М, смонтированные на автомобильном шасси), до восьми самоходных пусковых установок 5П73-2М (обычно четыре), имеющих по две балки для ЗУР, транспортно-заряжающие машины на базе Урал-4210, а также система электроснабжения (дизель-электростанция 5Е96А и распределительная кабина РКУ-Н). Дополнительно в состав комплекса может быть введена передвижная ремонтная мастерская, кабелеукладчик КУ-03Т с комплектом кабелей, а также комплекс средств радиотехнической защиты (КРТЗ-125-2М), предназначенный для защиты от противорадиолокационных ракет.
Самоходные пусковые установки 5П73-2М из состава египетского ЗРК С-125-2М «Печора-2М»
Благодаря замене большей части элементной базы на твердотельную, возросла надежность комплекса и сократились эксплуатационные расходы. Применение новой аппаратуры и иных принципов обработки радиолокационной информации позволили многократно увеличить помехозащищённость. ЗРК «Печора-2М» обладает возможностью сопряжения с современными обзорными РЛС и вышестоящими КП по телекодовым каналам. Обеспечивается эффективная стрельба по крылатым ракетам и одновременное использование станции наведения по различным целям. Телевизионный канал можно задействовать в любое время суток. Для поставляемых иностранным заказчикам модернизированных зенитных комплексов введён комплекс радиотехнической защиты (КРТЗ) от противорадиолокационных ракет (ПРЛР). На данной модификации внедрён всесуточный оптоэлектронный канал.
В составе модернизированного комплекса используются обновлённые ракеты 5В27ДЕ с дальней границей зоны поражения до 38 км и досягаемостью по высоте 20 км. Также в случае необходимости могут использоваться ЗУР предыдущего поколения типа 5В27У и 5В27Д.
Применение современной миниатюрной электроники позволило значительно снизить вес бортовой аппаратуры ЗУР 5В27ДЕ и освободить внутренние объёмы. В российских СМИ писали, что масса боевой части возросла в 1,5 раза, что повысило вероятность поражения цели.
В настоящее время египетские войска ПВО располагает примерно двумя десятками ЗРК С-125-2М «Печора-2М», часть которых развёрнута на старых позициях немодернизированных «стодвадцатьпяток».
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: позиция ЗРК С-125-2М «Печора-2М» в пустыне южней Каира. Снимок сделан в январе 2019 года
Несколько комплексов, используемых для обучения и тренировки расчётов, постоянно находятся на полигоне войск ПВО в 20 км юго-западней Каира.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: элементы ЗРК С-125-2М «Печора-2М» на полигоне войск ПВО в 20 км юго-западней Каира. Снимок сделан в декабре 2020 года
Ожидается, что кардинально обновленные комплексы «Печора-2М» останутся на вооружении ещё примерно 15 лет. В настоящее время часть египетских ЗРК этого типа в целях сохранения ресурса хранится в закрытых кондиционируемых ангарах на авиабазах.
Служба в Египте американских ЗРК MIM-23В I-Hawk
26 марта 1979 года был подписан мирный договор между Египтом и Израилем, в результате заключения которого Египет стал первой арабской страной, официально признавшей Израиль. После установления дипломатических отношений между странами, в рамках сделки «мир в обмен на территории» израильские войска и поселенцы покинули Синайский полуостров, после чего Египет восстановил над ним контроль. При этом возвращенный Синай был разделен на зоны с ограничениями на количество египетских войск, что обеспечило безопасность Израиля. Мирный договор также предусматривал свободный проход израильских судов через Суэцкий канал и Тиранский пролив.
При заключении договора Вашингтон, выступавший посредником в переговорах, для обеспечения обороноспособности египетских вооруженных сил гарантировал Каиру возможность приобретения современного западного оружия, в том числе сухопутных систем противовоздушной обороны и истребителей.
В 1982 году египетские расчёты ПВО приступили к освоению американских ЗРК MIM-23B Improved Hawk (I-Hawk). Первая модификация MIM-23А Hawk (Basic Hawk) поступила на вооружение американской армии в 1960 году. По сравнению с предыдущими серийными ЗРК MIM-3 Nike Ajax и MIM-14 Nike Hercules комплекс средней дальности MIM-23А Hawk обладал улучшенной мобильностью и мог успешно бороться со средствами воздушного нападения, действующими на малых высотах.
Примерно в одно время разработчики американских и советских противовоздушных систем пришли к сходному результату, создав ЗРК «Хок» и С-125, оказавшиеся очень востребованными, выпускавшиеся большими сериями и надолго пережившие другие гораздо более дальнобойные зенитные ракетные системы первого поколения. Фактически «Хок» и С-125 являются функциональными аналогами, но конструктивно и структурно они абсолютно разные. Самым кардинальным отличием является система наведения: в ЗРК «Хок» она полуактивная радиолокационная, а на С-125 — радиокомандная. Кроме того, американский комплекс по сравнению со «стодвадцатьпяткой» состоит из большего числа элементов, значительно сложней и дороже.
С учётом опыта эксплуатации первого варианта MIM-23А Hawk корпорация Raytheon в 1972 году выпустила усовершенствованную модификацию MIM-23B Improved Hawk, получившую очень широкое распространение в вооруженных силах США и в странах проамериканской ориентации.
Антенный пост радиолокатора подсвета и наведения и пусковая установка с ЗУР из состава ЗРК MIM-23B Improved Hawk
Всего до начала 1990-х было изготовлено несколько сотен ЗРК I-Hawk и около 40 тыс. ракет. При этом последовательно реализовывались программы модернизации и продления срока службы, благодаря чему в ряде государств обновлённые комплексы семейства «Хок» эксплуатируются до сих пор.
Вскоре после принятия на вооружение в состав комплекса дополнительно был введен радиолокатор AN/MPQ-50, сопряженный с командным пунктом батареи и существенно расширивший возможности и автономность ЗРК I-Hawk. Станция оснащена цифровой системой селекции движущихся целей для фильтрации отражений от земли и помех, что повышает возможности по обнаружению летательных аппаратов на малых высотах и в сложной помеховой обстановке.
РЛС AN/MPQ-50
Обзорная радиолокационная станция AN/MPQ-50 имеет хорошую мобильность и размещается на буксируемом прицепе. Радар работает в диапазоне частот 1–1,6 ГГц. Эллиптическая антенна размером 6,7х1,4 м вращается со скоростью 20 об./мин, что обеспечивает высокую частоту обновления информации. Дальность обнаружения цели типа «истребитель» — около 100 км.
Помимо обзорного радиолокатора, зенитной батарее I-Hawk может придаваться радиолокационный дальномер AN/MPQ-51 с параболической антенной диаметром 1,2 м, предназначенный для точного вычисления дистанции до цели и повышения эффективности ЗРК в условиях организованных помех.
Радиолокационные средства ЗРК I-Hawk. На переднем плане радиолокационный дальномер AN/MPQ-51
Дальномер AN/MPQ-51 работает на частотах 15,5–17,5 ГГц. Дальность точного измерения до цели с ЭПР 3 м² превышает 80 км.
Станция наведения зенитных ракет AN/MPQ-46 также размещается на прицепе. Радары, выпущенные в 1980-е годы, а также ранние модели, прошедшие доработку, снабжены телевизионной камерой высокого разрешения, установленной в верхней части между двумя круглыми антеннами, что повысило работоспособность комплекса при использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.
Станция подсвета и наведения AN/MPQ-46 из состава ЗРК I-Hawk
РЛС AN/MPQ-46, работающая на частотах 11–15 ГГц, способна осуществить захват цели с ЭПР 3 м² на дистанции около 90 км и в случае необходимости может вести самостоятельный поиск воздушных целей. Станции подсвета и наведения придаются каждому огневому взводу с тремя пусковыми установками зенитных ракет.
Зенитная ракета MIM-23B производства середины 1980-х годов в снаряженном виде весит 638 кг и несёт боевую часть массой 75 кг. При подрыве боевой части образуется облако из осколков с эффектным радиусом поражения до 11 м. После выработки твердого топлива ракета разгоняется до 900 м/с. Дальность стрельбы: от 1 до 40 км, на высотах от 0,03 до 18 км.
Кроме радиолокационных средств в состав зенитной батареи I-Hawk, состоящей из двух-трёх огневых взводов (в Египте обычно два), входит шесть-девять буксируемых пусковых установок с тремя ЗУР на каждой, переносная консоль удалённого управления огневой секцией, командный пункт взвода, а также транспортно-заряжающие машины и дизель-генераторные энергоустановки. В первом огневом взводе находится РЛС подсвета и наведения, другие радиолокационные средства, пост обработки информации и командный пункт батареи, а во втором и третьем — только РЛС подсвета и наведения, а также взводные пункты управления.
Египет до 1985 года получил полтора десятка ЗРК MIM-23B Improved Hawk, которые, так же как С-75 и С-125, по большей части разместили на капитальных, хорошо оборудованных в инженерном отношении позициях, с бетонированными укрытиями для личного состава, защищёнными хранилищами ЗУР и поднятыми над землёй площадками радиолокационных средств.
На территории Египта позиции ЗРК I-Hawk были развёрнуты в окрестностях Исмаилии (вдоль Суэцкого канала) и вокруг Каира. Часто комплексы американского производства соседствовали с С-75 и С-125.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: позиция ЗРК MIM-23B Improved Hawk в окрестностях Исмаилии. Снимок сделан в июне 2025 года
В 1990-е годы одновременно с усилиями по продлению службы ЗРК советского производства в Египте была проведена модернизация имевшихся комплексов I-Hawk. По данным СМИ, неназванный иностранный подрядчик обновил электронику радиолокационных средств и пунктов управления, после чего египетские «Усовершенствованные Хоки» приблизились по своим возможностям к продвинутой модификации Hawk PIP Phase III.
В 2014–2015 годах министерство обороны США заключало контракты с компанией Aerojet Rocketdyne на поставку двигателей для ракет MIM-23B, в том числе для Египта (упоминалась партия из 186 двигателей). Тем не менее, несмотря на то что примерно 10 лет назад поступили капитально отремонтированные ЗУР с новыми твердотопливными двигателями, судя по всему, египетская ПВО испытывает нехватку кондиционных ракет. На свежих спутниковых снимках позиций I-Hawk видно, что часть развёрнутых в Египте пусковых установок снаряжена 1-2 ЗУР или даже вообще стоит без ракет.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: позиция ЗРК MIM-23B Improved Hawk в пустыне к югу от Каира. Снимок сделан в мае 2022 года
Согласно справочным данным, по состоянию на 2025 год в Египте на позициях находилось 33 пусковых установки, что соответствует 11 огневым взводам. В каждой египетской батарее I-Hawk изначально имелось два огневых взвода, и можно констатировать, что число комплексов этого типа по сравнению с первоначальным сократилось почти в три раза. Впрочем, имеется вероятность того, что часть ЗРК, снятых с боевого дежурства, направлена на хранение и является неприкосновенным запасом на случай обострения обстановки в регионе. Специалисты отмечают, что, несмотря на приличный возраст, «Усовершенствованные Хоки» до сих пор в состоянии успешно противодействовать крылатым ракетам и дронам-камикадзе дальнего действия.
