Готовивший диверсии и теракты агент Киева задержан в Крыму
Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру по всей территории страны. Очередное задержание прошло в Крыму. Несмотря на предупреждения ФСБ, звучащие уже пятый год, все равно находятся те, кто считает, что уж его-то точно не поймают.
Сотрудники ФСБ задержали россиянина 1977 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами в прошлом году через один из иностранных мессенджеров. Житель полуострова готовил диверсии на объектах критической инфраструктуры Крыма, а также теракт в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительных органов республики с помощью самодельных взрывных устройств.
Кроме того, по заданию куратора завербованный россиянин собирал информацию о расположении воинских частей, средств ПВО, складов ГСМ и т.д., после чего отправлял координаты в Киев. После выполнения всех заданий его обещали эвакуировать на Украину.
Агента взяли при подготовке к теракту, он уже получил компоненты СВУ, установил адрес проживания объекта, провел рекогносцировку и был готов к закладке взрывчатки. Однако довести свой замысел до реализации не сумел, поскольку был задержан силовиками. Изъято готовое к применению радиоуправляемое СВУ осколочно-фугасного действия общей массой 2 кг, а также взрывчатые вещества и устройства иностранного производства для сборки еще двух СВУ.
Возбуждено уголовное дело, следственные и оперативные мероприятия продолжаются. Задержанный помещен под арест.
