Готовивший диверсии и теракты агент Киева задержан в Крыму

1 839 10
Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру по всей территории страны. Очередное задержание прошло в Крыму. Несмотря на предупреждения ФСБ, звучащие уже пятый год, все равно находятся те, кто считает, что уж его-то точно не поймают.

Сотрудники ФСБ задержали россиянина 1977 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами в прошлом году через один из иностранных мессенджеров. Житель полуострова готовил диверсии на объектах критической инфраструктуры Крыма, а также теракт в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительных органов республики с помощью самодельных взрывных устройств.



Кроме того, по заданию куратора завербованный россиянин собирал информацию о расположении воинских частей, средств ПВО, складов ГСМ и т.д., после чего отправлял координаты в Киев. После выполнения всех заданий его обещали эвакуировать на Украину.

Агента взяли при подготовке к теракту, он уже получил компоненты СВУ, установил адрес проживания объекта, провел рекогносцировку и был готов к закладке взрывчатки. Однако довести свой замысел до реализации не сумел, поскольку был задержан силовиками. Изъято готовое к применению радиоуправляемое СВУ осколочно-фугасного действия общей массой 2 кг, а также взрывчатые вещества и устройства иностранного производства для сборки еще двух СВУ.

Возбуждено уголовное дело, следственные и оперативные мероприятия продолжаются. Задержанный помещен под арест.

10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    +3
    Сегодня, 11:10
    Теперь остаток жизни проведёт передвигаясь раком в крытке.
    1. Romario_Argo Звание
      +1
      Сегодня, 11:18
      а Моссад просто ликвидировали бы на месте
    2. Венд Звание
      0
      Сегодня, 12:02
      Только уничтожение террористического государства Украина, прекратит теракты в России.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    +3
    Сегодня, 11:22
    установил адрес проживания объекта, провел рекогносцировку и был готов к закладке взрывчатки.

    Вовремя остановили...одноразовый диверсант...цена таким ноль...но вреда и крови они наносят много.
    Надеюсь военный трибунал впаяет ему по максимуму.
    Что интересно у военных правосудие куда жёстче чем у гражданских...сроки и наказания дают приличные без оглядки на толерантность и демократию и возраст преступников.
    1. Ныробский Звание
      +2
      Сегодня, 12:16
      Что интересно у военных правосудие куда жёстче чем у гражданских...сроки и наказания дают приличные без оглядки на толерантность и демократию и возраст преступников.

      Не будет никакого военного трибунала. Кто бы его ни арестовал, контрразведка, МВД или ФСБ, под суд он пойдёт по УК РФ, который един для всех категорий российских граждан.
      То что взяли до совершения теракта это вообще идеалочка, опера молодцы т.к. сработали на упреждение и спасли человеческие жизни, но с другой стороны winked .
      В то же время, суд применит формулировку, "не смог довести задуманное до конца по независящим от него причинам", а это уже расценивается как в результате его деяний жертв нет и, условно говоря, вместо 25 лет он уже получит 15.
      Вообще, эти игрища в толерастию пора заканчивать. Почти каждый день появляется новость о том, что, то там, то сям -задержали, обезвредили, предотвратили, пресекли, устанавливают обстоятельства и причастных и т.д. Скоро на зонах количество осуждённых предателей наверное перевесит количество блатных и приблатнённых и это в условиях войны. Расстреливать их надо, а не откармливать за казённый счёт на налоги собранные с граждан против которых эти пидерасты готовили теракты.
      Мораторий ввели в 1996 году как условие для принятия России в ПАСЕ. Мы уже несколько лет как из неё вышли, но эту, добровольно взятую на себя обузу продолжаем добросовестно тащить. Зачем? request
      1. Reptiloid Звание
        0
        Сегодня, 12:31
        ЗАЧЕМ?

        Тем более непонятно, Дмитрий hi, что в США смертная казнь есть в разных видах, причём мучительных. И никто не стыдится.
  3. russ71 Звание
    +2
    Сегодня, 11:28
    На 99,9% уверен, что это татарин!
    1. LiSiCyn Звание
      0
      Сегодня, 12:13
      Из-за псевдонима Хан? wink
      Вообще не факт, слишком просто...
      В Крыму и славян хватает, которых вербуют на раз.
  4. tralflot1832 Звание
    +3
    Сегодня, 11:31
    Тюремный стаж входит в пенсионный стаж ?
  5. Андрей Николаевич Звание
    +3
    Сегодня, 11:49
    Да откуда эти черви,повылазили?! Каждый день кого то задерживают.