В акватории вблизи Одессы после взрыва загорелось судно
В акватории Черного моря вблизи Одессы, по данным местных пабликов, произошло возгорание торгового корабля. Сообщается, что пожар начался после взрыва на борту. Над акваторией виден густой дым, палуба охвачена огнем. Информация о судьбе горящего корабля и его экипаже пока отсутствует.
По некоторым источникам, торговый корабль был поражен беспилотником «Герань». В пользу этой версии говорит то, что пожар на борту в ближней морской зоне Одессы совпал по времени с массированным налетом российских БПЛА на прибрежную инфраструктуру.
Киевские власти традиционно связывают такие удары с «военными преступлениями» России. Но с военной точки зрения все логично. Портовая зона Одессы давно используется киевским режимом для разгрузки военных грузов. Как отмечают российские военные эксперты, в порту переоборудованы склады для боеприпасов и места стоянки кораблей с западным вооружением.
Ранее в Одессе в ночь на 24 апреля загорелся корабль, следовавший под флагом Сент-Китс и Невис. Администрация одесского порта заявила, что перед пожаром было зафиксировано попадание беспилотником. Подобные случаи были и ранее, и наверняка повторятся, учитывая, что такие корабли доставляют на Украину.
