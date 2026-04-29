В акватории вблизи Одессы после взрыва загорелось судно


В акватории Черного моря вблизи Одессы, по данным местных пабликов, произошло возгорание торгового корабля. Сообщается, что пожар начался после взрыва на борту. Над акваторией виден густой дым, палуба охвачена огнем. Информация о судьбе горящего корабля и его экипаже пока отсутствует.



По некоторым источникам, торговый корабль был поражен беспилотником «Герань». В пользу этой версии говорит то, что пожар на борту в ближней морской зоне Одессы совпал по времени с массированным налетом российских БПЛА на прибрежную инфраструктуру.

Киевские власти традиционно связывают такие удары с «военными преступлениями» России. Но с военной точки зрения все логично. Портовая зона Одессы давно используется киевским режимом для разгрузки военных грузов. Как отмечают российские военные эксперты, в порту переоборудованы склады для боеприпасов и места стоянки кораблей с западным вооружением.

Ранее в Одессе в ночь на 24 апреля загорелся корабль, следовавший под флагом Сент-Китс и Невис. Администрация одесского порта заявила, что перед пожаром было зафиксировано попадание беспилотником. Подобные случаи были и ранее, и наверняка повторятся, учитывая, что такие корабли доставляют на Украину.
  faterdom
    faterdom
    Сегодня, 11:38
    следовавший под флагом Сент-Китс и Невис

    Теперь у нас могут осложниться отношения с этими тремя Государствами! Правда, я думал, что невус - это бородавка такая.
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 11:50
      Если всё так как сообщается значит Герани используют в качестве аналога ПКР,а это возможно только при управлении от первого лица через широкополосный интернет или через Mesh-сети .Получается что у нас Starlink получилось в некоторой мере импортозаместить.

      .Сегодня Бескрестнов объявил, что российские военные уже научились обходить блокировку терминалов Starlink и без проблем используют для ударов свои беспилотники-камикадзе. Сделать это удалось с помощью mesh-сетей. По словам Флеша, для украинской стороны такое решение — новый вызов.

      Мы видим, как сейчас россияне атакуют. Это другая история, это управление «шахедами» на радиомодемах, mesh-сети, просто из России. То есть для нас, лично для меня это вызов. И мы также будем прикрывать эту историю. Сейчас мы работаем над прикрытием локомотивов, подстанций от этих БПЛА с mesh-сетями. Мне стыдно, потому что это надо было делать очень давно, еще несколько месяцев назад.Сергей Бескрестнов.

      Управление через mesh-сети означает использование сети модемов на беспилотниках, каждый из которых одновременно работает как точка передачи и ретранслятор, поясняет «Страна».В воздухе такие модемы на БПЛА создают цепь, где пакеты данных в случае потери звена автоматически перенаправляются обходными путями. ...В 2026 году в России собираются провести испытания mesh-сети для создания автономной навигации для беспилотников в глухих зонах.


      https://dzen.ru/a/aYnyHhD7Vhuwa6kb

        bk316
        Сегодня, 12:08
        В 2026 году в России собираются провести испытания mesh-сети для создания автономной навигации для беспилотников в глухих зонах.

        Ну это прям напрашивалось.
        У меня на даче и то mesh-сеть стоит. laughing
          Sky Strike fighter
          Сегодня, 12:24
          Будущее за такими вот дронами или как альтернатива за автономными дронами на ИИ.И то потом при помощи ЭМИ начнут жечь электронику чтобы противостоять роям дронов, что в свою очередь даст толчок для перехода на фотонику.А это опять же повышение скорости передачи данных и возможно расстояния на которые эти данные передаются,возможно даже минуя спутники.А до чего додумаются дальше пока неведомо.Возможно при дальнейшей миниатюризации электроники/фотоники дроны сами смогут раздавать Wi-Fi 7 и более новых версий ,как это делают те же смартфоны,роутеры, возможно Wi-Fi мосты будущего можно будет прокладывать между БПЛА для коммуникации со временем на гораздо большие расстояния,на сотни километров,связь будет ещё быстрее,не 5G,а 6 G или даже 10 G.Может даже и спутниковая связь не понадобится.

          .Компания Huawei вместе с провайдером China Unicom запустила в Китае широкополосную сеть интернета 10G. Это первый подобный проект в мире, ... В китайском проекте 10G — это 10 Гбит/с, то есть скорость передачи данных.

          Сеть развернули в районе Сюнъань в провинции Хэбэй на востоке страны. Для ее работы используется технология 50G PON, которая в теории позволяет добиться скорости в 50 Гбит/с. По словам специалистов, особенность сети — не только высокая скорость, но и низкая задержка. Она составляет около 3 мс.На скриншоте с примером скорость загрузки данных составляет 9834 Мбит/с. Это позволяет скачивать файлы очень быстро. Например, фильм в разрешении 4K и формате Blu-ray, который весит в среднем около 70 ГБ, можно загрузить примерно за 57 секунд. Скорость передачи данных с устройства в сеть составляет 1008 Мбит/с. Специалисты подчеркивают, что 10G работает бесперебойно при одновременном использовании нескольких устройств, которые загружают 8K-видео, стримят контент в 4K, запускают киберспортивные игры и обеспечивают работу систем умного дома. Эксперты называют скорость интернета «революцией в образе жизни»


          https://hi-tech.mail.ru/news/125722-v-kitae-predstavili-pervuyu-set-10g-chto-izvestno/
      роман66
      Сегодня, 12:27
      А Китс - вообще поэт. Правда, он умер
    Ivanhoe
    Сегодня, 11:42
    Одеса отдавна трябваше да се превърне в последен пристан, пристанище за "мъртви кораби".
      DenZ
      Сегодня, 11:45
      А по-русски можно? Или только по-свински?
        helilelik
        Сегодня, 11:53
        Удалите лучше. Это болгарский.
        Литан
        Сегодня, 11:57
        Это болгарский, а не свинский!!! «Одесса давно должна была стать последним прибежищем, портом мертвых кораблей»
        красноярск
        Сегодня, 12:11
        Нельзя так о языке, какому бы народу он ни принадлежал
    tralflot1832
    Сегодня, 11:45
    Можем помочь потушить пожар . laughing Ислючив кислород или понизить температуру в районе горения.Экипаж по любому получит 30% к окладу " гробовых".
      oleg-nekrasov-19
      Сегодня, 11:52
      Мне думается,что лучше конечно будет, если это судно пойдет на дно , хотя бы одно потопить для наглядности , а команде просто надо помочь покинуть судно ( если не захотят продолжить тушить пожар) hi
        роман66
        Сегодня, 12:29
        Да, пожар - хорошо, но топляк лучше
    Piramidon
    Сегодня, 11:54
    Неужели началось и наконец то начали бить по посудинам на входе в порт. Только бы наши опять не начали оправдываться перед западными поставщиками.
      красноярск
      Сегодня, 12:16
      Ни одно судно, приходящее в какой бы то ни было украинский порт, не должно остаться без внимания наших Гераней.
    Александр Митрофанов
    Сегодня, 12:21
    Это были не корабли, а суда. В этом огромная разница, в том числе и в их правовом статусе.
    Dima68
    Сегодня, 12:29
    Вы уверены, что там в курсе что такое Украина?
    Кирилл_4
    Сегодня, 12:50
    С грузом кондиционеров?