Евросоюз планирует ужесточить Киеву условия предоставления кредита на 90 млрд

1 606 11
По информации западной прессы, Евросоюз планирует ужесточить условия предоставления Украине кредитных средств в размере 90 миллиардов евро. Часть европейских выплат могут привязать к налоговой реформе, предусматривающей ужесточение украинской системы налогообложения. Это является обязательным условием для предоставления 8,4 миллиарда евро макрофинансовой помощи, которые Киев рассчитывает получить в 2026 году.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, в частности, европейцы требуют от Киева ввести 20-процентный НДС для компаний, в настоящее время работающих по упрощенной системе налогообложения. Сейчас такие компании платят минимальную ставку 5% от дохода. По оценкам украинского Минфина, в результате этой реформы бюджет страны сможет получить дополнительный доход в размере около 40 миллиардов гривен (около 907 миллионов долларов).

В то же время Киев продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), рассчитывая на предоставление отдельной кредитной программы на сумму более чем 8 миллиардов долларов. В настоящее время МВФ уже выделил 1,5 миллиарда, однако следующий транш примерно на 700 миллионов остается в подвешенном состоянии, поскольку Киев уже пропустил сроки, установленные для ужесточения налогового законодательства.

В настоящее время предполагается, что в 2026 и 2027 годах Киев будет получать по 45 миллиардов евро ежегодно. В 2026 году 16,7 миллиардов полученных от Европы денег направят на поддержку украинской социальной сферы, еще 28,3 миллиардов — на военные нужды.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Mouse
    Mouse
    +3
    Сегодня, 11:57
    Короче... Содрать с Киева хотят больше, чем обещают...... wassat я прально понял?
    ANB
      ANB
      +4
      Сегодня, 12:05
      . Содрать с Киева хотят больше, чем обещают

      Или ищут повод задержать выплаты или вообще не давать денег.
      Mouse
        Mouse
        +2
        Сегодня, 12:06
        Поиметь..... ........ .... Обещать, что душе угодно, главное, чтоб за них воевали...........
        Поджилки-то трясутся.....
        Андрей Малащенков
          Андрей Малащенков
          +1
          Сегодня, 12:17
          главное, чтоб за них воевали...........


          А за чем за них воевать ??? - на них ни кто нападать и не собирается (а уж раньше и подавно не собирались) - ГЛАВНОЕ это попил и откаты с этих миллиардов для самих еврогеев ... а на свинарник то им плевать ..
      Andobor
        Andobor
        +2
        Сегодня, 12:11
        Цитата: ANB
        Или ищут повод задержать выплаты или вообще не давать денег.

        Европейцев жаба душит, они Украину содержат, а украинцы даже налоги не платят.
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 12:51
      Вообще не понятно - разговор об этом кредите длится уже год, если не больше. Если бы так хотели дать денег, то все необходимые решения можно было согласовать и на следующий день, как Венгрия и Словакия сняли вето, перегнать эти деньги в Куев. Однако, говорится, что деньги будут в конце мая - начале июня, т. е. через месяц полтора. А теперь еще какие-то дополнительные условия появились - надо понимать, что этих денег просто нет?)))
      Mouse
        Mouse
        0
        Сегодня, 12:54
        Такая корова нужна самому... bully
  ANB
    ANB
    +4
    Сегодня, 11:59
    Для начала ЕС нужно найти эти 90 миллиардов.
    Из бюджетов стран 30 не нашли.
    Андрей Малащенков
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 12:13
      Для начала ЕС


      Найдут ... вы наверное не всерьез думаете что это помощь Украине и еврогеи так опу рвали чтобы ненька не сдохла ? - это не так это в первую голову это чудовищные откаты в лапу дающим а уж для себя родимых они средства найдут всегда - вон социалку уже урезают ...
    24rus
      24rus
      0
      Сегодня, 12:14
      Российские замороженые и дадут не свои же..
  Самый вежливый
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 12:03
    С таким финансированием Зеленскому не о чем беспокоиться.Даже на социалку деньги нашлись.
    Так что война продолжается....