Евросоюз планирует ужесточить Киеву условия предоставления кредита на 90 млрд

По информации западной прессы, Евросоюз планирует ужесточить условия предоставления Украине кредитных средств в размере 90 миллиардов евро. Часть европейских выплат могут привязать к налоговой реформе, предусматривающей ужесточение украинской системы налогообложения. Это является обязательным условием для предоставления 8,4 миллиарда евро макрофинансовой помощи, которые Киев рассчитывает получить в 2026 году.Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, в частности, европейцы требуют от Киева ввести 20-процентный НДС для компаний, в настоящее время работающих по упрощенной системе налогообложения. Сейчас такие компании платят минимальную ставку 5% от дохода. По оценкам украинского Минфина, в результате этой реформы бюджет страны сможет получить дополнительный доход в размере около 40 миллиардов гривен (около 907 миллионов долларов).В то же время Киев продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), рассчитывая на предоставление отдельной кредитной программы на сумму более чем 8 миллиардов долларов. В настоящее время МВФ уже выделил 1,5 миллиарда, однако следующий транш примерно на 700 миллионов остается в подвешенном состоянии, поскольку Киев уже пропустил сроки, установленные для ужесточения налогового законодательства.В настоящее время предполагается, что в 2026 и 2027 годах Киев будет получать по 45 миллиардов евро ежегодно. В 2026 году 16,7 миллиардов полученных от Европы денег направят на поддержку украинской социальной сферы, еще 28,3 миллиардов — на военные нужды.

