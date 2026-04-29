Летающий радар США провёл разведку вблизи с Ираном впервые с начала перемирия

Впервые после начала перемирия в войне на Ближнем Востоке, которое было объявлено, а затем продлено Трампом, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Boeing E-3 Sentry провел разведку в воздушном пространстве Саудовской Аравии вблизи с Ираном.

В обиходе данные разведывательные самолеты, оснащенные комплексом AWACS, называют «летающими радарами». Разработанный на базе гражданского Boeing 707 самолет оснащен вращающимся ротором, обеспечивающим обзор на 360° и способным обнаруживать и идентифицировать самолёты, ракеты и другие объекты на расстоянии до 400 км.



Наверняка разведывательный борт провел мониторинг военных и иных объектов Ирана для обновления целеуказания на случай возобновления военных действий. Пока что Трамп с новыми атаками на ИРИ медлит, рассчитывая на уступки Тегерана на фоне усиливающейся логистическо-экономической блокады.

Президент США поручил своим помощникам подготовиться к затяжной блокаде Ирана, сообщает WSJ. На недавних встречах с членами администрации Трамп решил продолжать давление на иранскую экономику и нефтяной экспорт, препятствуя судоходству из его портов. По словам главы Белого дома, другие варианты — возобновление бомбардировок или выход из конфликта — несут больше рисков, чем поддержание блокады.

Сегодня Минфин США объявил о введении новых санкций против 35 юридических и физических лиц, обслуживающих теневую банковскую инфраструктуру Ирана. Кроме того, были опубликованы официальные разъяснения, предупреждающие о серьезных санкционных рисках при уплате «транзитных» платежей правительству Ирана или КСИР за проход через Ормузский пролив.

В конце марта сообщалось, что ВС Ирана уничтожили американский самолет E-3G Sentry AWACS на авиабазе США «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Это второй борт из состава авиакрыла E-3C, потерянный за месяц войны против Ирана. Всего у ВВС США было 16 таких самолетов, осталось 14. Производство этих бортов прекращено.
  1. Самый вежливый
    Сегодня, 12:27
    Ну пока летают , да ещё в саудовской воздушном пространстве то вряд ли им что то грозит.
  2. роман66
    Сегодня, 13:02
    , самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО)

    Значит ещё и "У"