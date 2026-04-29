На Украине участились случаи побега мужчин через Днестр на акваскутерах

Государственная пограничная служба Украины фиксирует тревожную для киевского режима тенденцию. Количество желающих нелегально покинуть страну через реку Днестр резко возросло. Причем бегут не на надувных матрасах – технологии побега продвинулись.



Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил:

Часто во время таких попыток используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры. Тису нарушители по-прежнему пытаются преодолеть, но Днестр сейчас начал пользоваться повышенным спросом.


Акваскутер – это подводный буксировщик. Человек хватается за устройство, ныряет и быстро плывет под водой, оставаясь незаметным для патрулей. Цена вопроса – до 12 тысяч долларов за один «сеанс» переправы в Молдову. Недешево, но все еще дешевле, чем жизнь.

Демченко рассказал показательную историю. Один беглец все же пересек реку и оказался на территории Молдовы. Но там его ждала не свобода, а дикая природа: на мужчину напали волки. Пришлось залезть на дерево и звонить украинским пограничникам с мольбами о помощи.

Всего с начала полномасштабной войны пограничники задержали 67 тысяч нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу. Реальная цифра сбежавших, вероятно, в разы больше. Только за первый квартал 2026 года разоблачено 80 организованных преступных групп, занимавшихся «туризмом».

В то же время киевский режим продолжает ужесточать мобилизацию, поднимая призывной возраст и штрафуя уклонистов. Результат – люди готовы нырять в ледяную воду с акваскутерами и встретиться с волками. Лишь бы не воевать за Зеленского.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Sky Strike fighter
    Sky Strike fighter
    -1
    Сегодня, 12:21
    Неужели на фронт спешат попасть,минуя ТЦК?
    майор Юрик
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 12:32
      Еще немного мобилизации хуторян и у них эволюционно вырастут жабры и рыбьи хвосты и хрен их отловят, мамкина норка.... laughing
      Sky Strike fighter
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 12:38
        Цитата: майор Юрик
        Еще немного мобилизации хуторян и у них эволюционно вырастут жабры и рыбьи хвосты и хрен их отловят, мамкина норка.... laughing


        У некоторых кастрюли выросли на головах ещё в 2014 году,а теперь ещё и жабры начнут расти?Интересный у них путь эволюции.
        Uncle Lee
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 13:02
          Цитата: Sky Strike fighter
          Интересный у них путь эволюции.

          Вы думаете Чернобыль повлиял ? winked
  Mouse
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:31
    Голь на выдумки хитра.... Попа подгорает и в пекло....
  Копчёный
    Копчёный
    0
    Сегодня, 12:38
    Ну норм. Превращают процесс в весёлый аттракцион.
  Андрей Малащенков
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 12:42
    Жаль что единственная украинская подлодка стоит приваренная к пирсу - поставить на ход - отдать в добрые руки - сколько бы она могла сделать добра для затравленного украинского народа lol
    Виктор Чужой
      Виктор Чужой
      +1
      Сегодня, 12:53
      Ага... у них там вроде как заминировано вокруг портов. Без лоцмана который знает проходы в минных полях далеко не уплывешь. А для рек там можно и на снегоходе на полном газу перескочить - видео полно с такими заездами, правда на стоячей воде.
  Дедок
    Дедок
    0
    Сегодня, 12:44
    Один беглец все же пересек реку и оказался на территории Молдовы. Но там его ждала не свобода, а дикая природа: на мужчину напали волки.

    на кого такая инфа рассчитана?
    бездомные собаки, и то не верю...
    mister-red
      mister-red
      +1
      Сегодня, 13:01
      на кого такая инфа рассчитана?
      бездомные собаки, и то не верю...

      Зря не верите. Впервые стаи волков у нас зафиксировали лет 15 назад, сейчас их уже очень много. Часто на домашний скот нападают.
      Но с другой стороны это и положительный фактор, потому что ещё сильнее расплодились лисицы, их часто видят в населённых пунктах. Писали, что их раз в 10 больше, чем должно быть. Кроме волков тут других врагов они не имеют.
      Кстати наблюдали и шакалов, они со стороны Румынии сюда попали.
      Дедок
        Дедок
        0
        Сегодня, 13:06
        кстати наблюдали и шакалов, они со стороны Румынии сюда попали.

        шакалы всегда были в дельте Дуная, но волки...
        в советское время о них не слыхивали...
        и шакалы никогда не нападут на человека в отличие от бездомных собак
  carpenter
    carpenter
    0
    Сегодня, 13:07
    Часто во время таких попыток используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры.

    Пусть попробуют на дельтапланах бежать за бугор, подальше от неньки и её фюрера.