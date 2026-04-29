На Украине участились случаи побега мужчин через Днестр на акваскутерах
Государственная пограничная служба Украины фиксирует тревожную для киевского режима тенденцию. Количество желающих нелегально покинуть страну через реку Днестр резко возросло. Причем бегут не на надувных матрасах – технологии побега продвинулись.
Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил:
Часто во время таких попыток используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры. Тису нарушители по-прежнему пытаются преодолеть, но Днестр сейчас начал пользоваться повышенным спросом.
Акваскутер – это подводный буксировщик. Человек хватается за устройство, ныряет и быстро плывет под водой, оставаясь незаметным для патрулей. Цена вопроса – до 12 тысяч долларов за один «сеанс» переправы в Молдову. Недешево, но все еще дешевле, чем жизнь.
Демченко рассказал показательную историю. Один беглец все же пересек реку и оказался на территории Молдовы. Но там его ждала не свобода, а дикая природа: на мужчину напали волки. Пришлось залезть на дерево и звонить украинским пограничникам с мольбами о помощи.
Всего с начала полномасштабной войны пограничники задержали 67 тысяч нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу. Реальная цифра сбежавших, вероятно, в разы больше. Только за первый квартал 2026 года разоблачено 80 организованных преступных групп, занимавшихся «туризмом».
В то же время киевский режим продолжает ужесточать мобилизацию, поднимая призывной возраст и штрафуя уклонистов. Результат – люди готовы нырять в ледяную воду с акваскутерами и встретиться с волками. Лишь бы не воевать за Зеленского.
