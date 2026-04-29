Латвия продолжает вооружать ВСУ устаревшими британскими бронемашинами

Латвия приняла решение полностью избавиться от устаревших британских боевых разведывательных гусеничных машин CVR(T), спихнув их Киеву. Как сообщает Минобороны прибалтийской республики, латвийское правительство одобрило передачу Украине дополнительной партии бронемашин. Речь идет о FV107 Scimitar.Латвия передает Украине новую партию британских бронемашин, учитывая потребность украинской армии в бронетехнике, причем любой. Как заявил латвийский министр обороны Андрис Спрудс, передача этой техники не повлияет на боеспособность армии Латвии, однако назвать количество передаваемых бронемашин раскрывать отказался. При этом он подчеркнул, что Рига продолжит поддерживать Киев против Москвы «столько, сколько потребуется».Со своей стороны отметим, что в 2024 году Латвия передала Украине партию из 9 бронемашин CVR(T), а в конце марта этого года объявила об отправке еще одной партии, также не раскрывая численность переданных броневиков. Всего же на 2020 год Латвия имела на вооружении 205 бронемашин четырех видов: FV107 Scimitar (боевая разведывательная машина с 30-мм пушкой), FV103 Spartan (бронетранспортер), FV104 Samaritan (бронированная медицинская машина) и FV105 Sultan (командно-штабная машина).

