Латвия продолжает вооружать ВСУ устаревшими британскими бронемашинами

Латвия приняла решение полностью избавиться от устаревших британских боевых разведывательных гусеничных машин CVR(T), спихнув их Киеву. Как сообщает Минобороны прибалтийской республики, латвийское правительство одобрило передачу Украине дополнительной партии бронемашин. Речь идет о FV107 Scimitar.

Латвия передает Украине новую партию британских бронемашин, учитывая потребность украинской армии в бронетехнике, причем любой. Как заявил латвийский министр обороны Андрис Спрудс, передача этой техники не повлияет на боеспособность армии Латвии, однако назвать количество передаваемых бронемашин раскрывать отказался. При этом он подчеркнул, что Рига продолжит поддерживать Киев против Москвы «столько, сколько потребуется».



Со своей стороны отметим, что в 2024 году Латвия передала Украине партию из 9 бронемашин CVR(T), а в конце марта этого года объявила об отправке еще одной партии, также не раскрывая численность переданных броневиков. Всего же на 2020 год Латвия имела на вооружении 205 бронемашин четырех видов: FV107 Scimitar (боевая разведывательная машина с 30-мм пушкой), FV103 Spartan (бронетранспортер), FV104 Samaritan (бронированная медицинская машина) и FV105 Sultan (командно-штабная машина).
  1. Андрей К Звание
    Сегодня, 12:32
    Главное здесь не "устаревшие", а то что это железо убивает нас!
    Нас не должно успокаивать, что латыши "спихнули" ББМ - эти "щедрые" подарки кУевской хунте не должны быть забыты по прошествии времени.
    Воздастся проебалтам по заслугам.
    1. Uncle Lee Звание
      Сегодня, 13:00
      Рига продолжит поддерживать Киев против Москвы «столько, сколько потребуется».
      Раздухарились латыши.... am
  2. Андрей Малащенков Звание
    Сегодня, 12:36
    Да Бог с этими свиными консервами - меня возмущает другое - когда ИЗ Латвии летели БЛА в Ленинградскую область (причем эти БЛА и производились в Латвии) почему наши самих латышей не обвинили в агрессии и не звезданули по их НПЗ и хранилищам am
    1. Копчёный Звание
      Сегодня, 12:46
      Потому, что тогда ната ответит по нашим нпз и хранилищам. Для дураков, патриотов и людей с отставанием в развитии есть наглядный пример Ирана. Он воюет против атомных стран и никто его в стекло не превращает, но экономика обнуляется, обоюдно.
      1. Андрей Малащенков Звание
        Сегодня, 13:04
        Мдя .... дураки для вас равны патриотам ... у НЕ патриотов бывает и такое мнение ..
        Вас послушать то и сейчас нато может безответно бомбить наши заводы (хотя иногда они это и так в тихую делают)
        Вот только кто в здравом уме будет в Европе решится на открытую войну с Россией из за трибалтов - вы не думали ... ? да ни кто ...
    2. carpenter Звание
      Сегодня, 13:03
      В Латвии нет собственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). При этом поставки ранее зависели от единственного НПЗ в странах Балтии — Мажейкяйского завода в Литве.
  3. Mouse Звание
    Сегодня, 12:42
    Я бы сказал куда их впихнуть, но сами понимаете....
    И у бейте этот ии... Вовремя не заметишь, такая чушь...