«Яблоко за 300»: Трутнев поручил Минвостокразвития объяснить цены на Чукотке

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Чукотку зашел в магазин и, мягко говоря, удивился. Килограмм яблок стоит 1000 рублей. А одно крупное яблоко, на которое он указал, потянуло на 300 рублей.В совещании по социально-экономическому развитию региона Трутнев отметил:Полпред напомнил, что несколько лет назад был принят закон о северном завозе. Документ, разработанный по поручению президента, должен был сделать продукты, топливо и стройматериалы доступнее. Цель – снизить цены. Но яблоки, которые сейчас лежат на полках местных магазинов, говорят об обратном. К слову, добиться подписания этого документа пытались около 20 лет.Трутнев заявил:Проблема Чукотки – не исключение. Вся Дальневосточная и Арктическая зоны страдают от дороговизны. Транспортное плечо длинное, субсидии не всегда доходят, а торговая наценка в удаленных поселках порой бьет все рекорды.