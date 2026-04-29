«Яблоко за 300»: Трутнев поручил Минвостокразвития объяснить цены на Чукотке

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Чукотку зашел в магазин и, мягко говоря, удивился. Килограмм яблок стоит 1000 рублей. А одно крупное яблоко, на которое он указал, потянуло на 300 рублей.



В совещании по социально-экономическому развитию региона Трутнев отметил:

Сегодня зашли по дороге с других объектов в магазин, посмотрели яблоки. Сказать честно, такая цена, производящая впечатление.

Полпред напомнил, что несколько лет назад был принят закон о северном завозе. Документ, разработанный по поручению президента, должен был сделать продукты, топливо и стройматериалы доступнее. Цель – снизить цены. Но яблоки, которые сейчас лежат на полках местных магазинов, говорят об обратном. К слову, добиться подписания этого документа пытались около 20 лет.

Трутнев заявил:

Я попрошу министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему яблоки по 300 рублей за штуку стоят.

Проблема Чукотки – не исключение. Вся Дальневосточная и Арктическая зоны страдают от дороговизны. Транспортное плечо длинное, субсидии не всегда доходят, а торговая наценка в удаленных поселках порой бьет все рекорды.
  Sky Strike fighter
    Sky Strike fighter
    +3
    Сегодня, 12:44
    Яблочко не простое ,а золотое.И вообще какие вопросы к Минвостокразвития?Может они там старались устроили лакшери для жителей Дальнего Востока.

    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +3
      Сегодня, 12:48
      Ага. Молодильное.
      Но Постпред не стал брать. Дорого.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +2
        Сегодня, 12:52
        Цитата: Neo-9947
        Ага. Молодильное.
        Но Постпред не стал брать. Дорого.


        Мелочи в карманах не было такие яблочки дешёвые покупать.
      2. красноярск Звание
        красноярск
        +1
        Сегодня, 12:57
        Цитата: Neo-9947
        Ага. Молодильное.
        Но Постпред не стал брать. Дорого.

        Плюс за юмор.
        Нашему (?) президенту тоже не мешало бы пройтись по магазинам, аптекам. Да видать некогда, надо киргизам, таджикам и пр. лярды выделять, а то им жить тяжело несчастным.
        1. al3x Звание
          al3x
          0
          Сегодня, 13:06
          Зачем ему такие переживания на седину? Да и вообще это просто клоунада, когда президент страны на серьезных щах даёт поручения разобраться с ценами на яйца или гречу. Вот уж задача со звёздочкой.
      3. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 13:05
        Да ладно! Там и сожрал, поди, из вредности
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 12:51
      Я попрошу министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики
      Министерства-то есть, а вот развития - нету ! no
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +2
        Сегодня, 12:53
        Может само Министерство развивается на выделенные средства?
  2. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    +2
    Сегодня, 12:49
    вот как в Певеке появится к примеру дивизия морской пехоты - так сразу город пойдет в рост и снабжение
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +5
    Сегодня, 12:49
    Невидимая рука рынка же. У них там диплом ВШЭ или как?!
    Хотите иначе? Ну блин, не получится при текущих хозяевах средств производства. Вообще, на таком ещё тысячи лет назад многие империи погорели, когда было дорого тянуть нечто с одного края широкоймоейродимой на другой край при руке рынка.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:04
      Цитата: Копчёный
      Невидимая рука рынка же. У них там диплом ВШЭ или как?!
      Удачно Вы про диплом ВШЭ вспомнили. good
      Это снимает большинство вопросов "Почему?"
  4. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +6
    Сегодня, 12:49
    страдают от дороговизны

    Вот удивился. А неизвестно, что по всей России люди страдают от дороговизны? Особенно русские пенсионеры или многодетные , или с маленькими детьми.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:50
    Чукотка однако не Москва...
    . был принят закон о северном завозе

    Кто- нить, где- нить видел, чтоб у нас законы выполнялись?
  6. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 12:53
    Он бы еще спросил, почему в Иране за 1 доллар можно купить 100 литров бензина, а на Чукотке - нет.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:54
    А представляете сколько стоит куриное яйцо в Анадыре?На Шпице в посёлке российского присутствия у чёрта на куличиках за границей и то дешевле.Кто то у торгашей оборзел.С Трутневым не надо шутить ,у него какой то пояс по карате. wassat
  8. Azimutt Звание
    Azimutt
    +1
    Сегодня, 12:58
    Вот достроят Ленский мост, яблоки и подешевеют за счёт лучшей транспортной доступности.
    Кстати, крупные яблоки порядка 300 грамм заметно дороже более мелких.
    А для большей доступности овощей нужно строит теплицы 5-го поколения, полностью компьютеризированные, но для них нужно много тепла и энергии, которую может дать, например, постройка АЭС.
    Нужно также учитывать, что в Якутии и зарплаты немаленькие, по сравнению со среднероссийскими.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:07
      Цитата: Azimutt
      Вот достроят Ленский мост, яблоки и подешевеют за счёт лучшей транспортной доступности.
      Могу на деньги спорить, что не подешевеют. Потому что цена яблок зависит не от самих яблок, не от логистики и вобще ни от чего не зависит, кроме жадности наших барыг. Хоть десять мостов построят, хоть метро на Чукотку проведут...
  9. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 12:59
    Как ни странно, причина диких цен в тех районах - в статье
    Транспортное плечо длинное, субсидии не всегда доходят, а торговая наценка в удаленных поселках порой бьет все рекорды.
    Причина очень проста - ЖАДНОСТЬ. Обыкновенная, человеческая жадность наших барыг. Обычное барыжье: "Пройдись по базару, дешевле найди..."

    У меня, вполне себе на Волге, на даче в массиве магазин. Удивительно, но мне дешевле сесть на машину и за 20 километров съездить в город, чем идти в этот магазин. КАК ветчина, привезённая за 20 километров, может стать дороже в полтора раза, а картошка - в три? За такую наценку (хоть в рублях, хоть в процентах) хозяин магазина по моему звонку должен съездить в город и лично для меня привезти килограмм этой ветчины. Неудивительно, что он существует только благодаря пиву и водке - не каждый захочет правами рисковать, когда не хватило. Ну, ещё мороженое - как не купить, пусть даже вдвое, когда дитё просит?

    Жадность, жадность и ещё раз жадность наших торгашей - вот и вся причина яблока за 300 рублей, 835 мл молока в бутылке, 800 грамм риса в пакете и "вчера по три - но огромные, а сегодня по пять - но маленькие".
  10. Newcheb Звание
    Newcheb
    0
    Сегодня, 13:05
    Было в СССР 3 ценовых пояса, север 1 пояс. И разница не очень большая была.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:06
    Кстати все рыбодобыыающие компании с1 апреля 2026 г должны публиковать оптовые цены на рыбу .И вы будете удивлены если найдёте этот сайт .Пикша - 350 руб в порту Мурманск у причала.Из за нашего интернета трудновато это найти через Росрыболовство.
  12. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 13:07
    Да пусть ко мне в июле/ августе приезжают, я им бесплатно два мешка отдам. Прямо как америкосы, те без колы жить не могут, эти без яблок. Притом в апреле. Какие яблоки в России бывают в конце апреля?
  13. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 13:07
    Я удивлён, что не по 3 000₽ за кило
    🥱
    По итогам 2018 года Трутнев задекларировал более 538 миллионов рублей — как сообщили в аппарате полпредства, источником дохода стали сделки по продаже недвижимости и ценных бумаг.


    Доходы вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в 2021 году выросли в 9,2 раза — до 392,6 млн рублей, следует из декларации членов кабмина, опубликованной на сайте правительства. В 2020 году он отчитался о доходе в 42,3 млн рублей. Трутнев продемонстрировал самый большой годовой прирост доходов среди членов правительства

    static.government.ru/media/files/g2A4AoNVnDhop6SKs6REiRYgoNcyouXq.pdf

    Увы, сейчас (с началом СВО) декларации больше не публикуются
    💁
  14. 24rus Звание
    24rus
    0
    Сегодня, 13:08
    Сеть государственных магазинов решит ВСЕ
  15. Умптек Звание
    Умптек
    0
    Сегодня, 13:08
    потому, что рыночный капитализм. потому, что ещё в Советском Союзе ходил анекдот про Петьку и Чапаева как они на на необитаемом острове играли в базар. Старшее поколение наверное его помнит - " ..тебя цена не устраивает? ну так походи по базару, может дешевле найдешь..."