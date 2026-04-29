Россия выделит деньги на расширение университета имени Ельцина в Киргизии

Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировал соглашение между Москвой и Бишкеком о расширении Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ) имени Бориса Ельцина.

Соответствующее соглашение было подписано в Бишкеке в ноябре прошлого года. Согласно документу, российская сторона будет заниматься проектированием кампуса университета, его строительством и оснащением. Киргизская сторона, в свою очередь, выделит для этих целей земельный участок не менее чем в 30 га, а также возьмет на себя проектирование, постройку и подведение к новому кампусу бытовых коммуникаций. Возведение нового кампуса позволит увеличить численность обучающихся в университете студентов до 15 тысяч человек. Новый кампус будет расположен на расстоянии около пяти километров от резиденции президента Киргизии.



На финансирование этого проекта Россия выделит 15 миллиардов рублей. Из них один миллиард планируется выделить в 2027 году, пять миллиардов — в 2028 году, а остальные средства в период до 2030 года. Основной целью строительства нового кампуса является расширение представительства российского образования на территории сопредельных государств.

В настоящее время в открытом в 1993 году Славянском университете в Киргизии обучается порядка 9300 студентов. Одним из выпускников этого учебного заведения является действующий президент Киргизии Садыр Жапаров.
  1. Владимир60 Звание
    Владимир60
    +33
    Сегодня, 13:11
    Вот она 5-я колонна в действии! am
    1. 501Legion Звание
      501Legion
      -32
      Сегодня, 13:15
      обоснуй при чём тут вообще колонна эта ?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +13
        Сегодня, 13:47
        Цитата: 501Legion
        обоснуй при чём тут вообще колонна эта ?

        Депутат Николай Коломейцев выдал информацию, от которой даже у бывалых аналитиков полезли глаза на лоб.

        «Бывший премьер, 11 первых вице-премьеров, 28 губернаторов, носители самых сокровенных тайн, уже находятся за кордоном», — заявил парламентарий.
        1. Мурзик Звание
          Мурзик
          +5
          Сегодня, 14:09
          Да тут одного руководителя Вертолетов России с его виллами и детьми с гражданством ЕС хватит с лихвой
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 14:29
            Цитата: Мурзик
            Да тут одного руководителя Вертолетов России с его виллами и детьми с гражданством ЕС хватит с лихвой

            Сотрудники испанской полиции провели обыски в нескольких особняках на острове Майорка, как предполагается, принадлежат главе госкорпорации "Вертолеты России" Николаю Колесову. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило вечером в понедельник, 9 марта 2026 года , пишет местное издание El Pais.
      2. WhoWhy Звание
        WhoWhy
        +16
        Сегодня, 13:53
        15 миллиардов на память об этом алкаше, просравшем всё, что только можно и нельзя, устроившим военный переворот и растоптавший конституцию и демократию и, фактически, по вине которого сейчас идёт война?
        А ни лучше ли выделить эти деньги для помощи раненым?
        1. Boton Звание
          Boton
          0
          Сегодня, 14:24
          Цитата: WhoWhy
          15 миллиардов на память об этом алкаше,

          «Содержание за счёт РФ среднеазиатских республик — финансово болезненный вопрос: на этой теме бюджет недосчитывается в общей сложности 50 млрд долларов — это примерно 4 трлн рублей (!) в год. В той же Киргизии РФ намеревается строить кампус для университета. Уже возведены: под Душанбе бесплатный для местных парк аттракционов (2,5 млрд рублей), Русский театр (3,5 млрд рублей) и т. д.»
    2. belost79 Звание
      belost79
      +27
      Сегодня, 13:15
      "Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за СЧЕТ России" (Збигнев Бжезинский)
    3. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +6
      Сегодня, 13:17
      Чтобы плодить либералов ??? - мдя ... оно конечно хорошо было бы для развала Киргизии - во только там будут натовские базы ..
      1. Андрей К Звание
        Андрей К
        +15
        Сегодня, 13:24
        Россия выделит деньги на расширение университета имени Ельцина в Киргизии

        России - матушке больше расширять ведь нечего и не у кого.
        У меня закралась крамольная мысль - а почему университет-то имени Ельцина?
        Он у нас знатный, заслуженный кыргыз был?
        Или это награда за исход русскоязычного населения из Киргизии?
        1. Епифанцев Сергей Звание
          Епифанцев Сергей
          -5
          Сегодня, 13:43
          У меня закралась крамольная мысль - а почему университет-то имени Ельцина?
          А кем ещё, у России только три президента, двое ещё работают и называть их именами не пойдет. А то начнут рассказывать о культе личности, вот и назвали в честь умершего, чтоб вопросов не было.
      2. кредо Звание
        кредо
        +4
        Сегодня, 13:42
        Чтобы плодить либералов ??? - мдя ...

        В своё время, в том числе при Ельцине, в России пышным цветом расплодились дет.сады, школы и вузы под контролем и патронатом США, Англии, Турции и прочих "друзей" России.
        Так вот, эти "друзья" все здания брали в аренду, а не строили за свой счёт на нашей территории.
        Зато их вложения оказались очень удачными для них, а для нас оказались печальными.

        Щедрость же наших политиков народу России не понятна, особенно на фоне постоянного роста цен на услуги и продукты постоянного использования в стране. angry
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +6
      Сегодня, 13:18
      Цитата: Владимир60
      Вот она 5-я колонна в действии!

      И ещё за ваши, россияне деньги. Вот это наглость.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +13
    Сегодня, 13:11
    А почему не имени Колчака ? wassat
    А почему не имени Колчака ? wassat
    1. Пензяк Звание
      Пензяк
      +6
      Сегодня, 13:20
      Там много разных кишлаков, постепенно везде построят. Так что имен последователей и наставников Эльцина даже не хватит.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +7
      Сегодня, 13:21
      Цитата: Uncle Lee
      А почему не имени Колчака ?

      Да лучще уж имени Колчака, он меньше зла принёс России, чем Ельцын. Он всё же был за Россию, а Ельцын за Запад.
      1. БойКот Звание
        БойКот
        +5
        Сегодня, 13:25
        Я всецело предоставляю себя в распоряжение правительства Его Величества короля Англии
        Из прошения, написанного Колчаком. А потом воевал за Россию,ага, верим.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +7
          Сегодня, 13:51
          Цитата: БойКот
          Из прошения, написанного Колчаком.

          А чем этот лучше ?
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +2
            Сегодня, 13:59
            Цитата: Uncle Lee
            А чем этот лучше ?

            Как я уже писал, этот развалил страну, предал своё народ ( сомневаюсь, что это его народ ), такого не смог сделать не только Колчак, но даже Гитлер.
          2. Fachmann Звание
            Fachmann
            0
            Сегодня, 14:13
            Есть ещё один плакатик.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 13:56
          Цитата: БойКот
          Я всецело предоставляю себя в распоряжение правительства Его Величества короля Англии
          Из прошения, написанного Колчаком. А потом воевал за Россию,ага, верим.

          Эта фраза подтверждает, что после Октябрьской революции Колчак, находившийся в то время в США, добровольно перешел на британскую службу, не планируя возвращаться в Россию под власть большевиков. Британское правительство удовлетворило его прошение, после чего адмирал был отозван из Месопотамии и направлен в Маньчжурию и Сибирь с секретным заданием, что в дальнейшем привело к его роли в Белом движении на Востоке России
          1. invisible_man Звание
            invisible_man
            +1
            Сегодня, 14:29
            Это фраза подтверждает ровно то, что в обстановке развала всего и вся в России адм. Колчак временно состоял на английской службе, но после известных событий в Омске 18.11.1918 года уже действовал вполне самостоятельно. Разумеется, в союзе с Антантой. По крайней мере, никаких документов о подготовке англичанами "омского переворота", "шпионаже Колчака в пользу Великобритании" и прочих подобных действиях в английских архивах не обнаружено.
    3. Юра Звание
      Юра
      +8
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Uncle Lee
      А почему не имени Колчака ? wassat

      А если без иронии - одним из киргизских героев революции 1917 года считается Таабалды Жукеев (псевдоним — Пудовкин Александр Александрович). Он считается первым кыргызским профессиональным революционером. А революционер чем хуже? Или же - одним из киргизских деятелей, сыгравших значительную роль в процессе вхождения Кыргызстана в состав Российской империи, был Тилекмат аке (сын Жылкыайдара). Он был известен в Иссык-Кульской долине как прирождённый посол, искусный оратор и смелый боец, не знавший страха. Тилекмат аке жил в период, когда формировались условия для добровольного вхождения кыргызов в состав России. В январе 1855 года представители кыргызских племён, согласно традициям мусульман, держа в руках священный Коран, заявили о добровольном вхождении в состав России и поклялись перед Западно-Сибирским губернатором нести верную службу царю. А Ельцын, даже вспоминать этого предателя и марионетки запада можно только затем, чтобы не допустить такого до власти в будущем.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +6
        Сегодня, 13:47
        Цитата: Юра
        А Ельцын, даже вспоминать этого предателя и марионетки запада можно только затем, чтобы не допустить такого до власти в будущем.

        Мне тоже абсолютно непонятен этот реверанс в честь Ельцина и связанных с ним "святых 90-х". Чёрный период Российской истории.
        1. Юра Звание
          Юра
          +4
          Сегодня, 14:00
          Цитата: Монтесума
          Мне тоже абсолютно непонятен этот реверанс в честь Ельцина и связанных с ним "святых 90-х". Чёрный период Российской истории.

          Как-то в начале 2000 х читал, что за девяностые годы в России умерло больше людей чем погибло в первой мировой, гражданской и Отечественной Войне 1941-1945 г.г. Это был результат его усилий в борьбе за власть, кровавый результат.
          1. Юра Звание
            Юра
            +2
            Сегодня, 14:13
            Цитата: Юра
            за девяностые годы в России
            Поправочка - скорее всего имелось ввиду Россияя и страны бывшего СССР.
          2. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +2
            Сегодня, 14:20
            Цитата: Юра
            Как-то в начале 2000 х читал, что за девяностые годы в России умерло больше людей чем погибло в первой мировой, гражданской и Отечественной Войне 1941-1945 г.г.

            Знаете, 90-е были полной дикостью, но это все-таки ерунда
            1. Юра Звание
              Юра
              -1
              Сегодня, 14:30
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Знаете, 90-е были полной дикостью, но это все-таки ерунда
              Допускаю, что цифры нереально завышенные, но эта статья никак не забывается, теперь уже её не найти, там были какие-то выкладки и ссылки на статистику, автора не помню ресурс тоже, давно это было. Помню свой шок от прочитанного. Попробую поискать, не знаю найду ли.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 14:39
          Цитата: Монтесума
          Чёрный период Российской истории.

          Что Лжедмитрий I, что Ельцын - это чёрный период России.
  3. Alexej Звание
    Alexej
    +17
    Сегодня, 13:12
    Больше некуда денег то выделять, кроме как на расширение университета имени (не побоюсь этого слова) величайшего руководителя.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +16
      Сегодня, 13:16
      . Россия выделит деньги на расширение университета имени Ельцина в Киргизии


      Давайте просто признаемся что мы давно все этого ждали .И вот оно наконец то свершилось!(Сарказм).Жаль в Мали не успели построить университет имени Ельцина.Он бы там в самый раз был.Вот на что деньги уходят.На всякую фигню.А неплохо эти средства было бы направить на то же СВО.
      1. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        +1
        Сегодня, 13:45
        Жаль в Мали не успели построить университет имени Ельцина.Он бы там в самый раз был.Вот на что деньги уходят.
        Вопрос не столько в самом здании университета, сколько в учебных программах, по которым там будут учить местных аборигенов. А то деньги сейчас Россия вложит, а учебные программы будут писАть местные националисты. Если они буду учить, что русские люди дали им письменность, создали промышленность, высокоразвитое сельское хозяйство и научили вытирать задницу туалетной бумагой, а не рукой, как там было принято,то это одно. А если они будут учить, как Россия гнобила киргизов а те боролись за свою независимость, да ещё за наши деньги, то это другое.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 13:21
      Уж кто только в него не плевал..... А вот - плавает себе
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +33
    Сегодня, 13:13
    Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ) имени Бориса Ельцина.
    Какая глубокая ирония, если не сказать гримаса истории - человек, больше всех сделавший для того, чтобы киргизы выгнали славян, чтобы они бросили всё, что за десятилетия нажили - ЕГО именем называют Славянский университет в Киргизии...

    Станция переливания крови имени графа Дракулы, блин...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +7
      Сегодня, 13:20
      Да и вообще - тыканье этого имени в любую задницу - лучше всего говорит о преемственности строя. А вывеска...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +4
        Сегодня, 13:35
        Цитата: роман66
        тыканье этого имени в любую задницу - лучше всего говорит о преемственности строя
        Жаль, что папа с мамой по-другому воспитали. А иногда, где-то в глубине души, так хочется приехать на выходные в столицу нашей Родины специально для того, чтобы насТрать на его могилу...
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 13:43
          Как говаривал один киношный герой
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 13:46
            Цитата: роман66
            Как говаривал один киношный герой
            На фотографию смотришь - тм чистенько. Наверное, убирают часто, специальный человек приставлен...
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              0
              Сегодня, 13:57
              Цитата: Zoldat_A
              На фотографию смотришь - тм чистенько. Наверное, убирают часто, специальный человек приставлен...

              hi !
              И не один человек приставлен, "ибо несть числа возжеламших".
          2. Себенза Звание
            Себенза
            +1
            Сегодня, 13:54
            тоже в доле. Главное заранее запастись провизией.
    2. Doccor18 Звание
      Doccor18
      +3
      Сегодня, 13:44
      Цитата: Zoldat_A
      Станция переливания крови имени графа Дракулы, блин...

      выделит 15 миллиардов рублей

      С помощью этих средств можно было каждую десятую больницу страны современным томографом снабдить...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 13:49
        Цитата: Doccor18
        С помощью этих средств можно было каждую десятую больницу страны современным томографом снабдить...
        Какие, на фиг, могут быть томографы, если речь идёт об Увековечении Памяти...
        Раз уж "увековечить память" этого персонажа уголовным делом не успели - хотя бы в школьных учебниках истории увековечить. Да где там... Не дождёмся - люди столько не живут...
        Лет 10-15 назад я от Самого Главного Начальника услышал об "ошибках прежнего руководства". Надежда проснулась, перевернулась на другой бок и снова уснула тяжёлым похмельным сном...
        1. Doccor18 Звание
          Doccor18
          +2
          Сегодня, 14:12
          Цитата: Zoldat_A
          Какие, на фиг, могут быть томографы

          Компьютерные... yes
          Ведь они тааакие дорогие.
    3. Fachmann Звание
      Fachmann
      0
      Сегодня, 14:16
      Удивительно, что памятник Пушкину на памятник Ельцину не поменяли.
      Тьфу, противно...
    4. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 15:24
      Цитата: Zoldat_A
      Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ) имени Бориса Ельцина.
      Какая глубокая ирония, если не сказать гримаса истории - человек, больше всех сделавший для того, чтобы киргизы выгнали славян, чтобы они бросили всё, что за десятилетия нажили - ЕГО именем называют Славянский университет в Киргизии...

      Станция переливания крови имени графа Дракулы, блин...


      Сюрреализм какой то.
  5. 501Legion Звание
    501Legion
    +5
    Сегодня, 13:14
    я хоть и закончил этот ВУЗ, но его перенос куда-то в жопу мира, и выделение столько денег искренне не понимаю. но то что надо делать кампус в одном месте а не разбрасывать факультеты по разным и не очень местам это факт.
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +9
    Сегодня, 13:15
    [quoteРоссия выделит деньги на расширение университета имени Ельцина в Киргизии][/quote]
    "Стаю на асфальте в лыжи обутый, то ли лыже не едут, то ли я молодец". Вообще что происходит? Наконец проверят АПтеку на наличие инагентов.
  7. Rostislav Звание
    Rostislav
    +2
    Сегодня, 13:16
    Не в коня корм ...
    "Текст Вашего сообщения слишком ..."
  8. g_ae Звание
    g_ae
    +9
    Сегодня, 13:19
    То есть в университете имени вора и алкаша будут учить на деньги россиян воровать, а они потом приедут в Россию, и будут эти знания на практике применять? Университет Воровского, карманное отделение? Дурнее способ потратить деньги российских налогоплательщиков трудно представить.
  9. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    Сегодня, 13:20
    больше деньги потратить не на что......
  10. gsev Звание
    gsev
    +8
    Сегодня, 13:21
    Этот университет будет готовить специалистов для КНР и Южной Кореи. Южнокорейские предствители контролируют успеваемочть страршеклассников в старших классах русских школ в Киргизии и заманивают их после окончания школы учиться и работать в Киргизии. Уже несколько лет как московские школьники берут второе киргизское гражданство и как киргизы оканчивают рускую школу в Бишкеке и едут дальше учиться или в Южную Корею или в США или в Европу. В России избыток врачей, медсестер и инженеров, Россия своим специалистам не может дать достойную хорошо оплачиваемую работу и зачем то вкладывает ресурсы в развитие Киргизии вместо развития России.В результате русские родители дают своим детям деньги на учебу и жизнь в Киргизии, что приводит к еще большему оттоку валюты из России. Академик Нигматуллин говорит о провальной политики капиталовложений в России которая от капиталовложений имеет не рост доходов в бюджет а только убытки. Финансирование школ в Бишкеке это то самое неэффективное капиталовложение о каком Нигматуллин говорит со всех трибун несколько лет. Зато высокий процент по кредитам остановил модернизацию производства в России.
    1. boriz Звание
      boriz
      0
      Сегодня, 14:25
      Те, кто в состоянии поступить в университет, закончат его (построенный и содержащийся за наши деньги) и поедут в КНР и Ю.Корею.
      А самые тупые, агрессивные и радикализированные - к нам, прямо семьями, на халявные соц пакеты.
      Как они сами в коментах пишут: "Русиков выгоним, останутся люди".
  11. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +8
    Сегодня, 13:24
    ВЦИОМ периодически публикует статистику об отношении россиян к Сталину, Ленину. Интересно, какая доля процента россиян, по мнению ВЦИОМ, позитивно относится к Ельцину? Или это не важно, потому что это та самая доля, которая кого надо доля? winked
  12. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 13:28
    Получилось как всегда, да и хотели не как лучше.
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +8
    Сегодня, 13:28
    Цинично и ещё раз подтверждает, что власть чужая, ей нет дела до мнения общества...
  14. Million Звание
    Million
    +9
    Сегодня, 13:29
    А что,киргизы воюют на СВО за Россию?
    С чего такая щедрость?
  15. Арман Бахтикян Звание
    Арман Бахтикян
    +1
    Сегодня, 13:35
    Ельцин антилегенда, потомки должны помнить о нем, чтобы он не повтоился
  16. vet Звание
    vet
    +4
    Сегодня, 13:35
    Ну, как же Путину не выделить деньги на университет имени своего любимого папика.
  17. Жнец Звание
    Жнец
    +7
    Сегодня, 13:39
    Боюсь, что такими действиями российские власти дают понять, что меняться они не собираются и будут продолжать гнуть свою линию на завоз мигрантов, блокировку интернета, терпение на удары дронами и ракетами, толерантность к многомиллиардным казнокрадам. И пофиг, что население уже в открытую выражает недовольство. Караван будет идти дальше, пока не падёт последний верблюд.
    Мда, ожидать изменения жизни к лучшему со стороны властей не приходится, значит придётся меняться самому...
  18. Severok Звание
    Severok
    +4
    Сегодня, 13:43
    После такой новости сильно захотелось перестать платить налоги.
  19. puskarinkis Звание
    puskarinkis
    0
    Сегодня, 13:52
    В пору открывать учебные заведения им. Сталина! Лучше бы в статье рассказали, чему учат в этом университете и какие ценности продвигают, а не сколько денег вложит Россия. Интересно, а какие фонды и страны, кроме упомянутых, финансируют этот проект? Уж больно неоднозначную реакцию вызывают заведения им. Ельцина.
  20. Рыжий А.П. Звание
    Рыжий А.П.
    +1
    Сегодня, 13:53
    ЧИВО!!! Ещё Горби памятник поставьте!
  21. Demon Звание
    Demon
    +1
    Сегодня, 13:54
    Там в названии КРСУ буквы "Ы" не хватает. Более полезных проектов при дефицитном бюджете придумать не смогли. Киргизская сторона очень "благодарна" и требует добавки.
  22. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 13:58
    А чему удивляться. Помните с кем пришел Путин на открытие ЧМ по футболу 2018 г? С Н.Ельциной!
    1. ShDE Звание
      ShDE
      +1
      Сегодня, 14:06
      К ряду антисоветчик Шевкунов наускивает.
  23. К_4 Звание
    К_4
    +3
    Сегодня, 13:59
    Да они уже реально просто над нами издеваются. Считают лохами - безропотными. Хотя о чём это я....Мы действительно такие. am
    1. Toljna935 Звание
      Toljna935
      -1
      Сегодня, 14:30
      Мы такие какие есть, ведем себя так что после каждой войны с европой в которой они получают по харе, тем не менее они уверены что можно завоевать Россию и сделать русских рабами. И русские всегда дают повод так думать нашим врагам, и так уже на протяжении 2000 лет. . Когда мы поумнеем? риторический вопрос. Такое впечатление что никогда.
  24. ShDE Звание
    ShDE
    +4
    Сегодня, 14:02
    Восторг! Весь бывший Союз ельцинцентрами осчастливим.
  25. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 14:03
    Чёрная плесень поразила российское общество и продолжает разрастаться...

    Чёрная плесень поразила российское общество и продолжает разрастаться...
  26. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 14:08
    Какая дичь увековечивать память алкаша...
    Хотя может статься так, что мы ещё и "цветы понесем" к памятнику алкаша
    ( Сарказм)
  27. Туре Хунд Собака Звание
    Туре Хунд Собака
    +1
    Сегодня, 14:08
    Зато всем миром деньги на лечение детей собираем ... И главное всё это делается демонстративно , смотрите мол холопы кто у нас в приоритете.
  28. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +2
    Сегодня, 14:18
    Боня, расскажи об этом Путину - он наверняка не в курсе!!!………………..
  29. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 14:25
    Тут кроме матерных слов ничего не остается.
  30. Toljna935 Звание
    Toljna935
    0
    Сегодня, 14:27
    Так же можно выделить деньги на создание бандеро- какой нибудь азиатской страны университете для изучение украино-русско- какого нибудь суржика, т.н. языка......
  31. cheburator Звание
    cheburator
    +4
    Сегодня, 14:41
    Обозвать универ именем одного из главных урoдoв всех времён - это плевок в сторону России и её народа!
  32. PVV66 Звание
    PVV66
    0
    Сегодня, 15:24
    Короткий комментарий.
    [media=https://MSGBP-NWBBR-Z4W8H]
  33. кукс Звание
    кукс
    +2
    Сегодня, 15:28
    Если бы властители России так трепетно к ее народу относились как к памяти БНЕ Но, это даже не фантастика (
  34. MIV040923 Звание
    MIV040923
    0
    Сегодня, 15:49
    Это ли не самый настоящий культ личности? Правда, этого и личностью-то, в нашем понимании, трудно назвать, может быть был больной человек при большой власти. Хорошо, что всегда всё то, что было как-то названо, всегда при случае можно и переименовать, в истории так часто бывает...А узбекам, наверное, лишь бы что-нить подарите, хоть г...м (горшком) обзовите. Интересно, а они сами кому-нибудь когда-нибудь что-нибудь дарили?
  35. Аскер Звание
    Аскер
    0
    Сегодня, 15:52
    Это такой интересный жест. Власть не может не знать насколько ,,популярен,, ЕБН. И ясно показывает своё отношение к общественному мнению. Назови этот институт как угодно по другому и всё бы прошло значительно спокойнее. Это как с поднятием пенсионного возраста, решили и всё. Зачем отпихивать от себя тех кто поддерживает тебя 25 лет ?????????????