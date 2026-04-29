. Россия выделит деньги на расширение университета имени Ельцина в Киргизии

Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировал соглашение между Москвой и Бишкеком о расширении Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ) имени Бориса Ельцина.Соответствующее соглашение было подписано в Бишкеке в ноябре прошлого года. Согласно документу, российская сторона будет заниматься проектированием кампуса университета, его строительством и оснащением. Киргизская сторона, в свою очередь, выделит для этих целей земельный участок не менее чем в 30 га, а также возьмет на себя проектирование, постройку и подведение к новому кампусу бытовых коммуникаций. Возведение нового кампуса позволит увеличить численность обучающихся в университете студентов до 15 тысяч человек. Новый кампус будет расположен на расстоянии около пяти километров от резиденции президента Киргизии.На финансирование этого проекта Россия выделит 15 миллиардов рублей. Из них один миллиард планируется выделить в 2027 году, пять миллиардов — в 2028 году, а остальные средства в период до 2030 года. Основной целью строительства нового кампуса является расширение представительства российского образования на территории сопредельных государств.В настоящее время в открытом в 1993 году Славянском университете в Киргизии обучается порядка 9300 студентов. Одним из выпускников этого учебного заведения является действующий президент Киргизии Садыр Жапаров.

