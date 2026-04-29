The Globe and Mail: Венесуэла может выйти из ОПЕК под давлением Трампа

The Globe and Mail: Венесуэла может выйти из ОПЕК под давлением Трампа


Канадская газета The Globe and Mail выдвинула интересное предположение. Вслед за ОАЭ из ОПЕК под давлением Дональда Трампа может выйти и Венесуэла. Аналитики издания считают, что это стало бы очередным «подарком» американскому президенту, который давно соперничает с нефтяным картелем.



Промежуточные выборы в Конгресс США на носу – ноябрь 2026 года. Трампу жизненно необходимо, чтобы цены на бензин и дизель упали. Рост цен – политическая бомба замедленного действия. И Трамп, по версии издания, пытается разобрать ОПЕК по кирпичикам, чтобы эту бомбу обезвредить.

ОАЭ уже объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Формально – с оговорками о «стабилизации рынка». Но эксперты не сомневаются: Абу-Даби пошел на поводу у Вашингтона, рассчитывая на технологические и военные преференции. Теперь очередь Каракаса.

The Globe and Mail пишет:

Нетрудно догадаться, кто следующий. Член ОПЕК Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире запасами нефти, чей лидер находится в американской тюрьме, фактически стала государством-сателлитом США. Можно делать ставку: если Трамп захочет, чтобы Венесуэла вышла из ОПЕК, это произойдет.

Венесуэла, чья экономика разрушена санкциями и эмбарго, сегодня не в том положении, чтобы перечить Вашингтону. Мадуро, которого США считают узурпатором, сидит в американской тюрьме по обвинению в наркотрафике. А контроль над нефтяной отраслью страны уже несколько месяцев делят американские и европейские компании.
  роман66
    роман66
    Сегодня, 13:27
    А ведь когда-то нефть кончится. Вся. И?
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 13:33
    В Венесуэле откуда не возьмись появился " новый" российский танкер "EXPANDER " под флагом России .Будет интересно когда он уйдёт в полном грузу с венесуэльской нефтью.И будет очень забавно для " всёпропаловвенесуэле".Зачем Венесуэле выходить из опек,золотой дождь американских инвестиций в нефтянку пока откладывается.
    Трус
      Трус
      Сегодня, 14:00
      Если он под флагом России, то почему название на латинице? В регистровой книге, название судов, плавающих под нашим флагом, пишется на двух языках.
  ГолыйМужик
    ГолыйМужик
    Сегодня, 14:11
    Если они полностью под властью США, то от них вероятно будет больше вреда внутри ОПЕК, чем вне.