The Globe and Mail: Венесуэла может выйти из ОПЕК под давлением Трампа
Канадская газета The Globe and Mail выдвинула интересное предположение. Вслед за ОАЭ из ОПЕК под давлением Дональда Трампа может выйти и Венесуэла. Аналитики издания считают, что это стало бы очередным «подарком» американскому президенту, который давно соперничает с нефтяным картелем.
Промежуточные выборы в Конгресс США на носу – ноябрь 2026 года. Трампу жизненно необходимо, чтобы цены на бензин и дизель упали. Рост цен – политическая бомба замедленного действия. И Трамп, по версии издания, пытается разобрать ОПЕК по кирпичикам, чтобы эту бомбу обезвредить.
ОАЭ уже объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Формально – с оговорками о «стабилизации рынка». Но эксперты не сомневаются: Абу-Даби пошел на поводу у Вашингтона, рассчитывая на технологические и военные преференции. Теперь очередь Каракаса.
The Globe and Mail пишет:
Нетрудно догадаться, кто следующий. Член ОПЕК Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире запасами нефти, чей лидер находится в американской тюрьме, фактически стала государством-сателлитом США. Можно делать ставку: если Трамп захочет, чтобы Венесуэла вышла из ОПЕК, это произойдет.
Венесуэла, чья экономика разрушена санкциями и эмбарго, сегодня не в том положении, чтобы перечить Вашингтону. Мадуро, которого США считают узурпатором, сидит в американской тюрьме по обвинению в наркотрафике. А контроль над нефтяной отраслью страны уже несколько месяцев делят американские и европейские компании.
