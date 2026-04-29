Маск заявил в суде, что ИИ «может убить нас всех», а может помочь человечеству

Американский миллиардер Илон Маск в ходе выступления в суде, где рассматривается иск, который он подал против компании OpenAI, сделал два противоречивых прогноза, касающихся масштабного внедрения искусственного интеллекта во все большие сферы жизнедеятельности человечества.По словам Маска, ИИ «может убить нас всех», как в «Терминаторе», а может помочь человечеству, как в сериале Star Trek. Его предупреждения цитирует американский деловой журнал«Форчун» (Fortune). Почему-то предприниматель не вспомнил еще один фантастический фильм, в котором показан глобальный конфликт людей и искусственного разума, — «Матрицу».В суд на известного американского разработчика в области искусственного интеллекта (чат-бот ChatGPT и ряд других продуктов на базе ИИ) подали конкуренты OpenAI LP — компания xAI, продвигающая генеративный чат-бот Grok, и ряд других фирм. Маск стал сооснователем компании OpenAI в 2015 году вместе с Сэмом Альтманом, но в 2018 году покинул ее после конфликта. Чат-бот Grok был запущен в 2023 году по инициативе Маска.Основатель Tesla и SpaceX в 2024 году подал иск против OpenAI и её главы Сэма Альтмана. Маск обвинил компанию в отходе от первоначальной миссии — развития искусственного интеллекта на благо человечества.В иске утверждается, что компания превратилась в закрытое коммерческое предприятие, де-факто являющееся структурным подразделением Microsoft.Маск рассказал, что 10 лет назад они с Альтманом планировали, как не допустить ИИ «в плохие руки». Опасения особенно обострились во время встречи с сооснователем Google Ларри Пейджем в 2015 году. Маск беспокоился, что Пейдж недостаточно серьезно относится к рискам, на что, по словам Маска, Пейдж обвинил его в том, что он «специст» — то есть предпочитает людей цифровым формам жизни будущего.Адвокаты OpenAI LP заявили в суде, что Маск проиграл борьбу за власть и теперь «обидчиво дуется». Очень похоже на конкурентную борьбу за очень перспективный рынок продуктов на базе ИИ.