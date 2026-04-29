Если бы была возможность перекрывать с запасом потери, но мобилизация этого не перекрывает.

Мобилизованные в ВСУ украинцы останутся на фронте до окончания боевых действий, все разговоры о том, что Банковая планирует провести демобилизацию в рамках нового закона, не соответствуют действительности. Об этом заявил входящий в оборонный комитет Верховной Рады нардеп Сергей Рахманин.Политическое руководство Украины поддерживает в военных надежду на скорую демобилизацию, периодически запуская определенные слухи. На самом деле ни о каком увольнении в запас из украинской армии сейчас речи не идет по причине того, что у ВСУ большая нехватка личного состава, а мобилизация, даже принудительная, потери не перекрывает.Как отметил нардеп, в неофициальных разговорах военное руководство Украины признает, что дыры в обороне «закрывать некем», ТЦК не обеспечивает необходимых объемов мобилизации, несмотря на все «старания». А добровольно украинцы идти в окопы не хотят. Однако в Киеве этого никогда не признают, у них официально «всё хорошо», а в ВСУ служат исключительно добровольцы.Ранее глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, внесенный в России в списки экстремистов и террористов, признал, что добровольцы на Украине давно уже кончились, а остались одни уклонисты. Поэтому «силовая» мобилизация продолжится.